The Economist: Daniel Křetínský se stal jedním z nejvlivnějších byznysmenů Evropy
V uplynulých 12 měsících se jen málokterému investorovi podařilo tak masivně navýšit své podíly ve velkých firmách jako českému podnikateli Danielu Křetínskému. Podle prestižního magazínu The Economist se z „české sfingy“ stal jeden z nejvlivnějších podnikatelů Evropy. Vyplácí se mu tak investice do odvětví nabízející nejdůležitější potřeby, jako je maloobchod nebo energetika.
Od února 2025, kdy Daniel Křetínský dotáhl do úspěšného konce stažení společnosti Metro z burzy, po letošní leden, kdy učinil nabídku na odkup obřího retailového řetězce Fnac Darty, prožívá český miliardář jedno z nejrušnějších, ale také nejúspěšnějších období své kariéry. A stalo se tak symbolicky v roce, kdy oslavil padesáté narozeniny.
Po ovládnutí Metra Křetínský učinil svou dosud největší akvizici, když koupil britskou společnost International Distributions Services provozující Royal Mail. Ale ani tím jeho bohatý rok neskončil, protože v listopadu se stal jedním z největších podílníků v globálním energetickém podniku TotalEnergies.
„V posledních několika letech se tak tiše stal jedním z nejvlivnějších podnikatelů na kontinentu a nashromáždil jmění v hodnotě přibližně deseti miliard dolarů,“ uvedl The Economist. Dodejme, že podle českého Forbesu činí jmění Daniela Křetínského 284 miliard, tedy při aktuálním kurzu téměř 14 miliard dolarů. „Jeho byznysový přístup spočívá v tom, že se nezaměřuje na nová, okázalá odvětví, ale na ta, která uspokojují základní potřeby spotřebitelů. I když stále věří v potenciál Evropy, obává se, že ji srazí nedostatek pragmatismu,“ dodává The Economist, kterému Daniel Křetínský poskytl rozhovor.
Zisky z energetické krize dál přepisují mapu evropského byznysu. Český miliardář Daniel Křetínský si v roce 2024 vyplatil z britských energetických aktiv dividendu 320 milionů liber. Příběh, který za touto částkou stojí, odhaluje hluboké rozpory britské energetické transformace i to, jak se z technických omezení sítě stal výnosný byznys.
Větrný paradox britské energetiky: Jak Daniel Křetínský vydělal miliardy na elektřině, která se nesměla vyrobit
Zprávy z firem
Zisky z energetické krize dál přepisují mapu evropského byznysu. Český miliardář Daniel Křetínský si v roce 2024 vyplatil z britských energetických aktiv dividendu 320 milionů liber. Příběh, který za touto částkou stojí, odhaluje hluboké rozpory britské energetické transformace i to, jak se z technických omezení sítě stal výnosný byznys.
Z energetiky do maloobchodu
The Economist dále popisuje Křetínského cestu zejména od založení EPH. V první fázi se podle magazínu Křetínský orientoval na „špinavá aktiva“, jichž se původní investoři museli narychlo zbavovat kvůli tlaku ze strany institucí či globálních investičních hráčů. V důsledku toho se Křetínskému podařilo řadu významných aktiv koupit se značnou slevou.
Později se však začal čím dál častěji orientovat na maloobchod, ale nadále pokračoval také v investicích v energetice. The Economist také připomíná, že podstatnou roli v jeho strategii hrají média.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.