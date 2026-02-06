Nový magazín právě vychází!

Technologičtí giganti nalijí do umělé inteligence 650 miliard dolarů. Rozjíždí se nevídaný investiční boom

Giganti rekordně investují do AI
Největší americké technologické firmy plánují letos rekordně zvýšit kapitálové výdaje, aby si zajistily náskok v závodě o umělou inteligenci. Stovky miliard dolarů zamíří především do výstavby datových center a nákupu špičkových čipů. Rozsah investic nemá v moderní historii obdoby a začíná měnit ekonomiku, energetiku i vztahy s místními komunitami.

Americké technologické společnosti Alphabet, Amazon, Meta Platforms a Microsoft chtějí v letošním roce společně investovat až 650 miliard dolarů (zhruba 13,4 bilionu korun). Peníze půjdou především na budování a rozšiřování datových center, která tvoří páteř rozvoje umělé inteligence.

Vedle samotných serverů firmy masivně nakupují také specializované AI čipy, síťovou infrastrukturu, úložné systémy či záložní energetické zdroje. Meziročně mají jejich kapitálové výdaje vzrůst asi o 60 procent, což znamená další prudké zrychlení globální výstavby výpočetních kapacit.

Kolik utratí jednotliví hráči

Největší investici plánuje Amazon, který chce letos vynaložit až 200 miliard dolarů. Alphabet počítá s částkou kolem 185 miliard, Meta až se 135 miliardami a Microsoft by mohl za fiskální rok investovat zhruba 105 miliard dolarů.

Každý z těchto plánů by samostatně představoval rekordní roční kapitálové výdaje v rámci poslední dekády. V součtu jde o investiční vlnu, která je srovnatelná jen s největšími infrastrukturními obdobími americké historie — například s telekomunikační expanzí 90. let nebo budováním železnic v 19. století.

Závod, v němž vítěz bere vše

Podle analytiků vnímají technologické firmy výpočetní výkon pro AI jako trh typu „vítěz bere většinu“. Kdo vybuduje největší a nejvýkonnější infrastrukturu, bude schopen trénovat nejpokročilejší modely, přilákat zákazníky a upevnit dominantní postavení. Obří investice jsou proto i obrannou strategií — žádná z firem nechce technologicky zaostat.

Tlak na energii i komunity

Rychlá výstavba datových center ale přináší i vedlejší dopady. Tato zařízení spotřebovávají obrovské množství elektřiny a vody na chlazení. V některých regionech už nyní zvyšují tlak na energetické sítě a vyvolávají obavy z růstu cen pro ostatní odběratele.

Developerské projekty se zároveň dostávají do sporů s místními komunitami, které se obávají zátěže infrastruktury i životního prostředí.

Kontrast s tradičním průmyslem

Rozsah investic technologických firem vynikne i ve srovnání s ostatní ekonomikou. Podle odhadů Bloombergu plánuje 21 velkých amerických průmyslových společností — včetně automobilek, zbrojařů, železnic či ExxonMobilu — letos dohromady investovat asi 180 miliard dolarů. Čtveřice technologických gigantů tak utratí více než trojnásobek.

Nervozita investorů

Navzdory dlouhodobému potenciálu vyvolaly oznámené výdaje i obavy na trzích. Akcie některých firem po zveřejnění plánů klesly, protože investoři zpochybňují rychlost návratnosti tak obrovských částek.

Kritická infrastruktura vstupuje do novou éru, prim hraje rychlá síť a umělá inteligence

Spolehlivost sítí a ochrana dat před jejich falšováním i úniky. To jsou dnes hlavní témata nejen pro firmy, ale také pro kritickou infrastrukturu státu, kde na chyby není ani nejmenší prostor. „Když volám kolegovi a nedovolám se, zkusím to za chvíli znovu. Ale když volám záchranku, druhý pokus už obvykle nemám," říká Martin Bajer ze společnosti TTC Marconi, která v oblasti kritické infrastruktury a kritické komunikace působí coby poskytovatel technologických řešení.

Dalibor Martínek: Češi se mají čím dál lépe. Přesto si přiživují svou blbou náladu

Škoda Elroq
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Minulá vláda prohrály volby také proto, že nedokázala prodat své úspěchy. Naopak si nechala nasadit punc vlády bez ekonomické expertizy. Čísla za ekonomiku přitom paradoxně vypovídají o velmi dobré kondici země.

Čerstvá dávka statistických údajů tento fakt potvrzuje. Za rok 2025 vykázala obchodní bilance přebytek 216,5 miliard korun. To je jedno z nejlepších čísel v historii vůbec. České podniky se dokáží se svou produkcí uplatnit na mezinárodních trzích.

Například tahoun českého průmyslu, automobilka Škoda Auto, loni celosvětově vyrobila přes 925 tisíc vozů, meziročně o 4,2 procenta víc. Škoda není jenom montovna, je lídrem v nových technologiích. Loni například vyrobila v Mladé Boleslavi 227 tisíc akumulátorů pro elektromobily, které využívají i další značky koncernu.

Populistické recepty nefungují. Osekání imigrace na minimum by ekonomiku poškodilo

Populistické recepty nefungují. Osekání imigrace na minimum by ekonomiku poškodilo

Politika

Krajní pravice a populisté napříč Evropou brojí proti migraci. Pravdou však je, že migrace je pro evropské ekonomiky velmi důležitá. Pokud by ji státy omezily na minimum, výrazně zpomalí růst a zatíží už tak zatížené rozpočty, což by dost možná vyústilo ve zvyšování daní. „Lidová“ politika by tak dopadla hlavně na „obyčejné“ lidi, kterými se populisté ohání.

Karel Pučelík

Průmyslová produkce v prosinci v zemi meziročně vzrostla o silných 3,8 procenta, podobně jako v listopadu. „Konec roku 2025 byl v průmyslu ve znamení růstu,“ uvedl Radek Matějka ze statistického úřadu. Například v listopadu rostl průmyslu v Evropě o 2,2 procenta, v Česku o 5,7 procenta. Německý o pouhé jedno procento.

A do třetice stavebnictví. Přestože se v Česku kvůli notoricky známým problémům se stavebním řízením staví nedostatečné množství nových bytů, celkově celý segment stavebnictví také solidně roste. V prosinci o 5,3 procenta. Produkce v pozemním stavitelství se zvýšila o 2,3 procenta a inženýrské stavitelství vzrostlo o téměř jedenáct procent.

Statutární místopředseda ODS Tomáš Portlík

S Hřibem je těžká dohoda. Do pražských voleb chci jít jako Spolu, říká místopředseda ODS Portlík

Politika

V polovině ledna se Tomáš Portlík stal prvním místopředsedou ODS. V podzimních komunálních volbách se chce stát primátorem Prahy. Spojenectví s TOP 09 a lidovci nechce rušit, dobře prý fungovalo. Vládnutí s Piráty je podle něj poněkud obtížné. „Když jsme se měli na něčem dohodnout, tak Zdeněk Hřib přišel s tím, že to bude takto, nebo nijak,“ říká Portlík.

Dalibor Martínek

Celkově loni česká ekonomika vzrostla o 2,5 procenta, hospodářský růst byl nejrychlejší od roku 2022. Podobný vývoj se očekává i letos. Platy a mzdy rostou o sedm až deset procent. Lidé mají na účtech asi čtyři biliony korun, hypoteční trh loni rekordně rostl, i přes neustálé zdražování nových bytů.

Čísla říkají, že Češi se mají ve skutečnosti stále lépe. Není jasné, kde se v zemi neustále bere „blbá nálada.“ Která na podzim znamenala pád vlády, hledání nového směru. Andrej Babiš nyní prohlašuje, že jeho jediným zájmem je, aby se v Česku dobře žilo. Je to pouhý marketing, Češi se totiž i bez úsilí nového premiéra mají čím dál lépe. Jen si to nechtějí přiznat.

Stanislav Šulc: Bitcoin může dál padat. Zachránit ho mohou velcí hráči

Bitcoin prožívá volný pád
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Největší kryptoměna světa prožívá strmý pád. Od rekordního zápisu přes 122 tisíc dolarů za jeden bitcoin vloni v říjnu se cena digitálního aktiva propadla již o více než 50 tisíc a aktuálně se ocitla pod částkou 70 tisíc dolarů. A spolu s ní padají i další digitální měny. Špatná zpráva pro držitele je, že propad ještě může být daleko brutálnější.

Sledovat vývoj ceny bitcoinu je pro fanoušky ekonomie a trhů fascinující laboratoří. Od roku 2009 si cena tohoto netradičního aktiva prošla celou řadou turbulencí, které odborníci analyzují, hledají v nich zákonitosti a nejrůznější korelace a souvztažnosti chování kryptoměny s reálným světem a dalšími aktivy.

Nutno dodat, že většina těchto snah přitom zatím odolává tomu, že by se našlo nějaké univerzální pravidlo. O to více fascinující to ale je.

A aktuální volný pád bitcoinu je dalším jednáním tohoto příběhu. Přinese konečně objev nějakého pravidla? A můžeme zkusit nějaké náznaky pravidel začít aplikovat na budoucí vývoj bitcoinu? Pojďme to zkusit.

Aktualizováno

Bitcoin spadl pod 70 tisíc dolarů, nejníže od listopadu 2024

Trhy

Cena největší a nejznámější kryptoměny bitcoin dnes poprvé od listopadu 2024 klesla pod 70 tisíc dolarů (1,44 milionu korun). Z maxima, na němž se ocitla na podzim loňského roku, už je cena níže o více než 45 procent. Jen od začátku letošního roku bitcoin ztrácí přes 20 procent.

ČTK

Spekulativní bublina nakonec vždycky praskne

V tom pokusu budou hrát důležitou roli přelom let 2017 a 2018, kdy došlo k prvnímu masivnímu nárůstu a následnému výprodeji bitcoinů, a dále opět přelom let 2021 a 2022, kdy bitcoin také narostl na rekordní úroveň, aby z ní následně poměrně rapidně klesl.

Obě tyto události měly v podstatě podobný průběh: Bitcoin jako aktivum již nebylo úplnou novinkou, přišla ale obří spekulativní vlna, která do celého ekosystému nalila hodně peněz, což spustilo tradiční začarovaný kruh vedoucí nejprve k růstu spekulativní bubliny, a následně k jejímu prasknutí.

Je v podstatě jedno, co v jednotlivých letech tuto událost zapříčinilo, pokaždé to je něco jiného. Klíčová je ona horečnost investic a FOMO efekt, který stále více lidí žene do této spekulativní investice.

Stanislav Šulc: Inspirace Trumpem? Zdánlivě drsná vláda nakonec taky cukne

Názory

Černá středa české vlády? Tak bychom mohli nazvat 4. únor 2026, kdy premiér Andrej Babiš vyrazil na schůzku s prezidentem Petrem Pavlem a v podstatě mu vyšel ve všem vstříc. Dění v české nejvyšší politice tak dostává nový rozměr a není nepodobný dění v USA: také tady zdánlivě neústupní populisté nakonec ustoupí, když jim není hned po vůli.

Stanislav Šulc

Náznak systému

Zajímavější pak je, že se v tomto skutečně již objevuje svého druhu systém: poté, co bitcoin dosáhne rekordní úrovně, začne nejprve klesat, pak se pokles zastaví, bitcoin ještě jednou dosáhne rekordu, a pak klesne. Na přelomu let 2017 a 2018 nejprve vystoupal téměř k 20 tisícům dolarů, což představovalo desetinásobný nárůst za půl roku. Poté klesl ke třem tisícům.

O čtyři roky později bitcoin narostl k 61 tisíc dolarů, klesl na polovinu, poté vyrostl dokonce k 65 tisícům… a následně klesl až k 16 tisícům dolarů.

Aktuálně jsme o pět let později a prožíváme opět velmi strmý pád. Dva vrcholy již máme za sebou. Stále platný rekord bitcoin zaznamenal 6. října 2025 na úrovni 126 198 dolarů za jeden bitcoin. Nyní prožíváme pád.

Dnes jsme pod 70 tisíci dolary a veškeré scénáře jsou otevřené. Kdyby platilo dosavadní pravidlo dvou vrcholů a následného propadu, bitcoin by se prozatím neměl zastavit a jeho cena by mohla klesnout až pod 30 tisíc. To by odpovídalo historickému trendu.

Cena zlata padá

Stanislav Šulc: Přišel konec zlaté bubliny? Leccos tomu naznačuje

Názory

Zlato se od konce minulého pracovního týdne postupně řítí dolů. Proti rekordní výši ztratilo již 20 procent, pozvolna tak vstupuje do medvědího trhu. Bloomberg upozorňuje, že se aktuálně zlato stalo volatilnějším aktivem než bitcoin a zároveň je jeho cena nejméně stabilní od finanční krize v roce 2008. Potvrzuje se tak, že se zlato stalo hračkou v rukou spekulantů. A kdo na tom prodělá? Drobný investor.

Stanislav Šulc

Finanční establishment vs. de-fi

Jenomže je podstatné do scénářů započítat také novinky, které v předchozích dvou pádech bitcoinu ještě nehrály žádnou roli. První jsou ETF fondy, které jsou na cenu bitcoinu přímo navázané. Velké investiční fondy je spustily na počátku roku 2024 a do bitcoinového trhu tyto nové nástroje přispěly ohromnou potenciální (i faktickou) likviditou. Ostatně právě v lednu 2024 se bitcoin vydal rychle vzhůru z úrovně 42 tisíc dolarů, poprvé překonal hranici 100 tisíc a zatím se pod tuto částku nepodíval.

Velcí hráči nebudou chtít nechat klesnout tyto investice a znedůvěryhodnit svou sílu na trzích, byť jde o trh mimo klasické finanční či komoditní.

Druhou roli pak dál sehrává střet mezi finančním establishmentem, zejména centrálními bankami a vládami velkých zemí řídící fiskální politiky, a mezi příznivci de-fi, tedy decentralizovaných finančních sítí. Zatímco první svět se nadále potýká se zadlužováním a inflací, na straně druhého stojí silní hráči v čele s technologickými oligarchy a také americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který právě kryptoměny často využívá pro různé účely.

Konec těžby černého uhlí

David Ondráčka: Doba post-uhelná. Ostravsko a Karvinsko hledají novou cestu

Názory

Ukončení těžby černého uhlí v Česku a zavření posledního dolu OKD není jen zpráva z energetiky. Pro Ostravsko a Karvinsko je to historický zlom, má hluboký regionální kontext, uhlí ovlivňovalo životy všech a nese v sobě pro místní velký kus nostalgie. Kudy dál s regionem?

David Ondráčka

Pokud tyto síly zapnou své páky, přidají se velké fondy se svou likviditou a své udělá také FOMO efekt u retailových investorů, pro něž pokles bitcoinu přiblíží hranici akceptovatelné ceny pro investici, graf ceny bitcoinu se může zase poměrně rychle přetočit v růst.

A poslední vliv s tím může souviset – je jím slábnoucí dolar, který investice zejména v dolarech mnohým může brzy dávat smysl.

Epsteinova kauza ukazuje zkorumpovanost bohatých a vlivných

Karel Pučelík: Epsteinova kauza ukazuje zkorumpovanost bohatých a vlivných

Názory

Kauza Jeffreyho Epsteina vrhá světlo na tucty bohatých a vlivných, od finančníků, přes umělce a vědce až po vrcholné politiky. Dokumenty otevírají průhled do světa, kde vládnou jiná pravidla a jiné standardy. Za peníze lze koupit téměř všechno, ostatní si vybudovali reflex dívat se vedle. Chapadla sahají do vlád, globálních firem i královských rodin. Náš systém – politika i ekonomika – dost možná stojí na prohnilých základech.

Karel Pučelík

Nemovitostní investiční skupina Fidurock od distribuční společnosti EG.D ze skupiny E.ON koupí kancelářský komplex na Lidické ulici 1873/36, jehož součástí je i historický Kellerův palác.

Další zářez v Brně. Historický palác v centru se změní na byty

Reality

Po více než sto letech končí energetici na Lidické ulici v Brně. Areál s historickým Kellerovým palácem prodali investorovi Fidurock, který plánuje přestavbu kanceláří na stovky bytů. Projekt patří k největším rezidenčním konverzím v centru města.

Petra Nehasilová

Kevin Warsh

Proč padá zlato, stříbro i bitcoin? Warsh zjevně Trumpovi slíbil „zázraky na počkání“

Názory

Lukáš Kovanda

