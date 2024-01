Trinity Bank uzavřela smlouvu s Visou, již letos budou exkluzivní karty

Trinity Bank během letošního roku vstoupí na trh platebních karet. Za tímto účelem uzavřela exkluzivní partnerství s jednou z největších globálních platebních sítí, společností Visa.

Partnerství Trinity Bank se společností Visa představuje zásadní krok banky směrem k rozšíření svého portfolia a poskytování komplexních finančních služeb. Platební karty plánuje banka začít vydávat už v tomto roce.

„Ve spolupráci s Visa chceme naši klientům nabídnout nejen platební nástroj, ale skutečně unikátní produkt. Naše platební karty budou mít design, který bude odrážet hodnoty a jedinečnou identitu banky. Klientům budou poskytovat nejen praktický nástroj pro finanční transakce, ale také osobitý estetický zážitek,“ říká zakladatel a předseda dozorčí rady Trinity Bank Radomír Lapčík, který je také jedním z investorů byznysového portálu newstream.cz.

„Jsme nadšeni, že se můžeme stát exkluzivním partnerem Trinity Bank. Klienti Trinity Bank díky Visa získají možnost platit bezpečně, rychle a pohodlně prostřednictvím jedné z největších platebních sítí světa, která je k dispozici na více než 100 milionech místech ve více než 200 zemích světa,“ uvádí Petr Polák, country manager Visa pro Českou republiku.

Klienti Trinity Bank budou moci využívat nejen klasické platební karty, ale také realizovat bezkontaktní platby pomocí mobilních zařízení a chytrých hodinek.

Platební technologie Visa nabídnou klientům širokou škálu výhod a možností, zahrnujících bezpečné online a bezkontaktní platby, odměny a speciální nabídky pro držitele karet.

„Věříme, že tento krok přispěje k uspokojení finančních potřeb klientů banky, a těšíme se na budoucí inovace v oblasti platebních technologií,“ uzavřel Polák.

