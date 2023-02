Centrální banky pracují na nové formě hotovosti. Digitální euro či libra může mít dopad na inflaci

Už i Británie zvažuje, že vedle hotovosti zavede také digitální libru. ECB na projektu digitálního eura pracuje přes rok, jeho zavedení je plánováno nejdříve v roce 2026. Digitální měna by měla být novou formou hotovosti vydanou přímo centrální bankou, pod její přímou kontrolu. To by jí proto mělo pomoci lépe cílit inflaci.

Reklama

Británie zvažuje, že vedle hotovosti zavede digitální libru. V noci na dnešek o tom informovalo britské ministerstvo financí. Úřad o plánu diskutuje s centrální bankou, která by digitální měnu vydávala. Jiné digitální měny jako bitcoin nebo ether vydávají soukromé společnosti a jejich hodnota výrazně kolísá.

Spotřebitelé a podniky by digitální libru mohli používat pro každodenní platby v obchodech i na síti. Digitální měna by mohla být zavedena nejdříve v druhé polovině tohoto desetiletí a hotovost by neměla nahrazovat, ale doplňovat.

Lukáš Kovanda: Přešlap šéfa Fedu přitáhl investory k bitcoinu i koruně Názory Česká koruna i bitcoin stoupají k maximům vůči dolaru. Kvůli včerejší kardinální chybě šéfa americké centrální banky. Lukáš Kovanda Přečíst článek

„Hotovost bude i nadále existovat,” řekl ministr financí Jeremy Hunt. „Digitální libra vydaná a garantovaná Bank of England by mohla být novou platební metodou, která je důvěryhodná, dostupná a snadno použitelná.” Proto by se podle něj mělo prozkoumat, co je možné, a zároveň chránit finanční stabilitu. Digitální libra by se používala prostřednictvím funkce peněženky v chytrém telefonu nebo čipové karty, uvedl Hunt. Sloužila by čistě jako platební prostředek, neúročila by se.

Podobné plány existují také v eurozóně. Tamní strážcové měny už nějakou dobu prověřují možné zavedení digitální verze společné evropské měny. V polovině července 2021 se Evropská centrální banka (ECB) rozhodla posunout přípravné práce na další úroveň. V nynější dvouleté prověřovací fázi se zkoumají technologie a ochrana údajů. Zavedení digitálního eura se očekává nejdříve v roce 2026, uvedla agentura DPA. Zavedení digitálních měn zvažují i další centrální banky po celém světě.

Reklama

Šéfka ECB: Kryptoinvestoři dávají všanc životní úspory. Digitální měny mají nulovou hodnotu Money Kryptoměny jsou založené na ničem a měly by být regulovány, aby se lidé vyhnuli spekulacím se svými životními úsporami. V nizozemské televizi to dnes řekla prezidentka Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeová. Obává se, že lidé, kteří nerozumějí riziku, mohou přijít o všechno a být velmi zklamaní. Proto se domnívá, že by měly být kryptoměny regulovány. ČTK Přečíst článek

Roman Valihrach: Nejhorší je při investování do kryptoměn vsadit na emoce a časovat trh Názory Většina lidí vidí v kryptoměnách snadný způsob zbohatnutí, ale přitom je zná jen z novinových titulků. Z našeho průzkumu vyplynulo, že 82 procent všech, kdo o investici do kryptoměn přemýšlí, chce nakoupit v ideální moment a vytrvale na něj čeká. Jen čtvrtina z nich ovšem sleduje vývoj na trzích aktivně. K čemu to vede? Investují, když je krypto na rekordních hodnotách. Následně kryptotrhy se ztrátou opouštějí, jakmile se cena bitcoinu začne propadat. Taková lekce může být počátečním impulzem k hlubšímu pochopení fungování kryptoměnových trhů, nebo důvodem, proč se investor o kryptoměny rychle přestane zajímat. Funkční strategie, jak na potenciálním růstu tohoto dynamicky se rozvíjejícího trhu profitovat, je přitom snazší, než se na první pohled zdá. nst Přečíst článek