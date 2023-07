Neberete karty? Odcházím. Bez bankovek a mincí platí už sedm Čechů z deseti

Až 57 procent zákazníků v Česku z obchodu odchází, když jim obchodník neumožní platit kartou a v peněžence nemají dost peněz na nákup. Vyplývá to z posledního průzkumu dceřiné společnosti Komerční banky KB SmartPay. Sentimentální touha zákazníků po návratu k hotovosti se tak prý podle výsledků tohoto šetření i zkušeností bankovních expertů nekoná a trend je opačný. Všechno směřuje k moderním způsobům placení, protože jsou pro obě strany bezhotovostní platby rychlejší a pohodlnější, bezpečnější a obvykle i výhodnější, uvádí banky i kartové společnosti.

Už více než dvě třetiny Čechů se hlásí k bezhotovostním platbám. Znamená to, že bez bankovek a mincí už pravidelně platí téměř sedm z deseti Čechů, uvádí aktuální průzkum KB SmartPay a agentury Ipsos. Navazovala tím na průzkum z přelomu roku, kdy se ptala obchodníků v gastronomii i provozovnách na bezhotovostní platby. Nejnovější dotazování mělo ověřit, zda se Češi nezačali houfně vracet zpět k hotovosti, jak se o tom v uplynulých týdnech v některých médiích spekulovalo. To se ale podle generální ředitelky společnosti KB SmartPay Jitky Palatové rozhodně nepotvrdilo.

Naopak se ukazuje, že nejenže Češi rádi platí bezhotovostně, ale současně u nich narůstá i obliba nejnovějšího typu plateb přes smartphone či chytré hodinky. Zvedá se tak i celkový počet bezhotovostních transakcí v obchodech provedených tuzemskými držiteli karet. Od roku 2018 se podle statistik Sdružení pro bankovní karty (SBK) stihl počet bezhotovostních transakcí více než zdvojnásobit a ke konci roku 2022 to už dělalo celkem 2,3 milionu transakcí za rok. A dá se předpokládat, že se tento rostoucí trend nezastaví ani letos.

Když nejde platit kartou, zákazníci mizí

Z průzkumu KB SmartPay jasně vyplynulo, že v okamžiku, kdy obchodník nepřijímá karty a kupující u sebe nemá dostatečnou hotovost, v 57 procentech případů se obchod neuskuteční a zákazník odejde ke konkurenci. Jen o pár měsíců dříve by odešlo jen 48 procent zákazníků a naopak 52 procent by bylo ještě ochotno při odmítnutí platby kartou vyhledat nejbližší bankomat, vybrat si hotovost a vrátit se. Dnes by to udělalo už jen 40 procent z nich.

Pětina respondentů v průzkumu navíc uvedla, že u sebe bankovky a mince už běžně vůbec nenosí, a pokud ano, tak jen v průměru tři až osm stokorun. Obecně mají Češi u sebe čím dál tím méně peněz. V rozmezí od 800 do 2000 korun mělo loni u sebe 30 procent respondentů, letos 28 procent. Naopak o dva procentní body stoupl počet těch, kteří disponují hotovostí menší než 300 korun. Podle výpovědí respondentů je tak zřejmé, že kupující stále častěji chtějí sami rozhodovat o tom, jak budou platit, a tam, kde to nejde, tak to obchodníkům přestávají tolerovat.

Češi jsou v bezhotovostních platbách špička

V zavádění moderních platebních metod patří nicméně Češi mezi světovou špičku. Nebojí se zkoušet novinky, které vzápětí už ve svém životě běžně využívají, jako jsou třeba právě platby mobilem. Zatímco kupříkladu ve Spojených státech amerických ještě stále existuje velké množství platebních karet, které nikdy neviděly čip ani zdálky a bezkontaktní platby neumí, v Česku to je jinak.

Z téměř 14 milionů platebních karet, které uvádí statistika SBK k prvnímu čtvrtletí 2023, jich bezkontaktní platby umí 13,35 milionů. Podle Romana Kotlána z SBK přitom ani u těch pár set tisíc karet, které činí rozdíl, neznamená, že tyto platby neumí, ale že si třeba klienti nechali od banky tuto funkcionalitu u karet vypnout.

Skalní jádro se ale moderních plateb stále bojí

Češi sice v bezkontaktních platbách excelují a patří v této disciplíně ve světě mezi lídry - v platbách mobilem je Česko dokonce evropskou jedničkou - přesto se i v Česku stále vyskytuje určité skalní jádro lidí, kteří se moderním platebním technologiím bez hotovosti stále vyhýbají. A platí to jak pro obchodníky, tak i pro jejich zákazníky.

Důvodů, proč se tato skupina lidí bezhotovostnímu placení vyhýbá, může být podle Jitky Palatové hned několik. Část obchodníků nechce platby kartou přijímat a brání se jim s vysvětlením, že tyto platby jsou drahé, a i banky a jejich produkty jsou pro ně drahé. Jiným zase vyhovuje hotovost proto, že to je podle nich svobodná měna a nezanechává žádnou digitální stopu. Obojí se ale dá podle Palatové zpochybnit.

Noví obchodníci můžou využívat terminál zdarma

Poplatek za bezhotovostní platbu bývá podle Palatové zhruba jedno procento z výše transakce. A v případě nových obchodníků, kteří dosud platební terminál nepoužívali, banky nabízejí zvýhodněné sazby. Zpravidla platí, že mohou takto přijímat platby půl roku zdarma. V případě terminálů od Komerční banky pak banka nabízí všem nováčkům celý jeden rok zdarma. To znamená, že obchodník žádný poplatek za platby celý rok neplatí.

„Za tu dobu, co se tak s ministerstvem průmyslu a obchodu snažíme zvýšit akceptaci karet, tuto naši službu využilo už 11 tisíc klientů. To je zhruba čtvrtina našeho portfolia. Většina z nich si přitom terminál nechala i nadále po skončení roční zkušební doby. Z našich dat je totiž zřejmé, že jim tržby díky platbám kartou narostou ročně zhruba o 30 procent,“ poznamenává Palatová.

A neplatí podle ní ani argument o nulové digitální či uhlíkové stopě, protože zpracování hotovosti je celkově nákladné a i energeticky velmi náročné. Má tak zhruba o 30 procent vyšší uhlíkovou stopu než placení bezhotovostní.

Nevyřčené důvody šedé ekonomiky

Za neochotou některých obchodníků přijímat platby kartou může být ovšem podle odborníků i snaha snížit daňové odvody. „Za rozhodnutím obchodníka nepřijímat platební karty může být směs více různých motivů. Obchodník může mít pocit, že práce s hotovostí je pro něj levnější než provoz terminálu, nebo že zájem ze strany klientů o platbu kartou není dost velký. Ale také může jít o obchodníkovu snahu snížit svou daňovou povinnost," uvedl pro ČTK analytik České spořitelny Michal Skořepa. A tyto motivace nevylučují ani odborníci z bank a platebních společností.

To, že se situace v Česku na poli bezhotovostních plateb ale jasně mění, je vidět i v segmentech, které dosud takové placení odmítaly. V letošním roce objevily výhody placení kartou i velké hudební festivaly jako je Rock for People nebo Colours of Ostrava, které se dosud tomuto způsobu placení bránily zuby nehty. Jedním z důvodů, proč se to změnilo, může být podle Palatové i to, že bezhotovostní placení dává provozovatelům takových akcí možnost kontrolovat prodejce a těm zase jejich personál.

Ze stejného důvodu podporuje bezhotovostní platby také gastronom, provozovatel několika restaurací a člen představenstva Asociace malých a středních podniků Luboš Kastner. „Slyšet poslední výsledky výzkumu o bezhotovostních platbách a to, že zákazníci odchází, když nemohou platit kartou, mne jasně vede k podpoře bezhotovostních plateb,“ říká Kastner.

Pro neakceptaci plateb kartou podle něj ani neexistují žádné racionální důvody a je zřejmé, že to je do budoucna trend, kterému se nedá vyhnout a na který by se měli obchodníci a restaurace připravit, nikoliv takové placení odmítat. „Pokud někdo přijímá rezervace přes Booking.com, kde jsou poplatky vysoké, vůbec nevidím důvod, proč se platbám kartou, kterou jsou levnější, nadále bránit,“ dodává Kastner.

Boj o hotovost se přenesl i do politiky

Senát letos v únoru zamítl iniciativu skupiny senátorů kolem Jitky Chalánkové z klubu ODS a TOP 09 k ústavnímu zakotvení práva na platbu v hotovosti. Chalánková poukazovala na obavy lidí z toho, že se bezhotovostní platby stanou v souvislosti s rozvojem digitalizace buď povinnými, nebo že hotovostní úhrady zcela vytlačí.

V červnu Chalánková uvedla, že chystá návrh, který by zakotvil právo občanů nevyužívat informační technologie. Doplnil by podle ní její původní návrh na uzákonění práva na platby v hotovosti.

Za neopodstatněný a nadbytečný dnes navíc vláda označila návrh poslanců opozičního hnutí SPD na ústavní zakotvení práva na placení v hotovosti. Návrh na doplnění listiny práv a svobod předkladatelé zdůvodňují ochranou soukromí obyvatel. Koaliční kabinet Petra Fialy (ODS) podle podkladů poukázal na to, že hotovostní platby dostatečně upravuje už platný právní řád. Zákonodárcům pošle k novele ústavní listiny záporné stanovisko, informoval na tiskové konferenci ministr pro legislativu Michal Šalomoun (za Piráty).