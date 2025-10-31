Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika Summit Trump–Putin nebude. Washington odmítl ruské ultimátum

Summit Trump–Putin nebude. Washington odmítl ruské ultimátum

Trump se sejde s Putinem v Budapešti
ČTK
ČTK
ČTK

Plánované setkání v Budapešti mělo přinést šanci na mír, skončilo ale dřív, než začalo. Moskva trvala na maximalistických požadavcích – území, zbraně i slib, že Kyjev nikdy nevstoupí do NATO.

Spojené státy zrušily chystaný budapešťský summit prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem. Podle deníku Financial Times k tomu došlo proto, že se ruská strana odmítla vzdát svých maximalistických požadavků vůči Ukrajině.

Moskva chtěla územní ústupky i garanci, že Kyjev nevstoupí do NATO

Jen několik dní po telefonátu, v němž se Trump s Putinem dohodli na schůzce v Budapešti, dorazil z Moskvy do Washingtonu dopis ruského ministerstva zahraničí. Ten zdůrazňoval, že je nutné jednat o tom, co Putin označuje za „základní příčiny“ invaze na Ukrajinu — tedy o územních ústupcích Kyjeva, omezení ukrajinské armády a zárukách, že země nikdy nevstoupí do NATO.

Americký prezident Donald Trump
Aktualizováno

Trump reaguje na ruský jaderný test: Putin by měl raději ukončit válku na Ukrajině

Politika

Za nevhodné označil americký prezident Donald Trump nedělní oznámení ruského prezidenta Vladimira Putina o úspěšném testu mezikontinentální střely s jaderným pohonem. Putin by měl místo toho raději ukončit válku na Ukrajině, řekl šéf Bílého domu novinářům na palubě prezidentského letadla Air Force One. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov reagoval slovy, že na testu střely Burevestnik není nic, co by mělo narušit vztahy mezi Moskvou a Washingtonem, které jsou podle něj na minimální úrovni.

ČTK

Přečíst článek

Lavrovův postoj rozhovory zhatil

Rozhodnutí o zrušení summitu padlo po telefonátu mezi ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem a šéfem americké diplomacie Markem Rubiem. Podle zdrojů Financial Times Rubio po rozhovoru informoval Trumpa, že Rusko nejeví žádnou ochotu k reálným jednáním.

Už dříve američtí diplomaté pochybovali, zda má smysl pokračovat v dialogu, pokud Moskva nezmění svůj postoj. Lavrov během zářijového setkání s Rubiem v New Yorku opakoval nepravdivá tvrzení o „nacistech“ na Ukrajině, což jednání dále zkomplikovalo.

Ruský prezident Vladimir Putin
Aktualizováno

Kreml: Testy zbraní Burevestnik a Poseidon nejsou jaderné, USA by měly ověřovat fakta

Politika

Zkoušky zbraní Burevestnik (Buřňák) a Poseidon nelze považovat za testy jaderných zbraní, prohlásil mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Dodal, že pokud někdo k takovým zkouškám přistoupí, Rusko zareaguje odpovídajícím způsobem. Podle ruské agentury TASS mluvčí reagoval na slova amerického prezidenta Donalda Trumpa, že nařídil obnovit testy amerických jaderných zbraní stejně, jako to činí ostatní jaderné mocnosti. Šéf Bílého domu o svém rozhodnutí informoval poté, co Kreml oznámil úspěšný test střely Burevestnik s atomovým pohonem, která je schopna nést jadernou hlavici, a také zkoušku podvodní zbraně Poseidon, která má podle Moskvy rovněž atomový pohon a také může nést jadernou nálož.

ČTK

Přečíst článek

Trump po telefonátu s Putinem ztratil trpělivost

Ačkoli Trump po telefonátu z 16. října označil rozhovor s Putinem za „velmi produktivní“, podle zdrojů jej rozčílilo, že Putin se chlubil údajnými vojenskými úspěchy ruské armády u Kupjansku a na řece Oskil. Po tomto hovoru Trump zpochybnil dodávky střel Tomahawk Ukrajině, protože by podle něj mohly vést k eskalaci konfliktu.

O den později při jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Bílém domě Trump naléhal na ústupky vůči Rusku. Podle Financial Times byla atmosféra napjatá – americký prezident rozhazoval mapy Ukrajiny a prohlašoval, že „má těchto map plné zuby“.

Po zrušení summitu Washington přitvrdil

Krátce po zrušení plánovaného summitu v Budapešti Trump opět zvýšil tlak na Moskvu. Jeho administrativa uvalila sankce na dvě největší ruské ropné společnosti a prezident kritizoval Putina za to, že „testuje jaderné zbraně místo mírových jednání“.

Moskva se snaží přesvědčovat, že pokrok z předchozího setkání na Aljašce zmařila právě Ukrajina a její spojenci. Podle Financial Times ale Spojené státy ukončily srpnový summit předčasně, když Putin odmítl Trumpův mírový plán, požadoval další území a pustil se do dlouhého historického výkladu.

Putin byl po neúspěchu frustrovaný

„Putin byl po schůzce s Trumpem frustrovaný, protože nedokázal prezidenta přimět, aby situaci chápal z ruského pohledu,“ uvedl Peter Schroeder, bývalý člen americké národní zpravodajské rady. Podle něj se Trump sice stále nebrání dalším jednáním s Ruskem, ale jen za podmínky, že by skutečně mohla vést k posunu směrem k míru.

Související

Ruský prezident Vladimir Putin
Aktualizováno

Trumpův nátlak zřejmě zafungoval. Putin vyslal do USA vyjednávače, který má urovnat vztahy

Politika

ČTK

Přečíst článek

Dalibor Martínek: Česká ekonomika roste. Paradoxně je to špatná zpráva

Nákupy
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Nová data statistického úřadu hlásí, že česká ekonomika roste ve třetím čtvrtletí meziročně o 2,7 procenta. Ve společnosti by to mělo vyvolat pocit uspokojení. Sláva, rosteme. Jsme premianty Evropy. Přes všechny špatné zprávy kolem nás Česko prosperuje. To je ovšem špatný výklad děje.

Jak ukazují data, česká ekonomika neroste proto, že by Češi vymysleli nějaká objevná řešení, technologické novinky. Že bychom se stali štikou evropské, potažmo světové ekonomiky v inovacích. Že bychom například zjednodušili podmínky pro podnikání, snížili byrokracii. To bychom si lhali do kapsy, je to naopak. Byrokracie roste.

Ve skutečnosti zaostáváme, z velké části produkujeme prvovýrobu. Čest výjimkám. Přidaná hodnota jde z velké části za jinými vlastníky českého majetku. Český automotive vlastní z devadesáti procent Němci.

Andrej Babiš sestavuje novou vládu

Dalibor Martínek: Babiš dělal obstrukce tak dlouho, že teď „zefektivní“ opozici

Názory

Projednáme nový jednací řád Sněmovny, aby Sněmovna byla efektivní, uvedl nejnověji Andrej Babiš. Prý chce jednak vyslyšet apel prezidenta Pavla, který v červnu v projevu ve Sněmovně vyzval k zamyšlení nad tím, zda není čas na kultivaci a úpravu pravidel parlamentní diskuse.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Češi nakupují

Faktem je, že Češi jsou kreativní a dokáží vymyslet neotřelá řešení, která uspějí v rámci celého světa. Klobouk dolů. Nicméně, aktuální ekonomický růst země není dán technologickou vyspělostí českých mozků či pověstných zlatých český ručiček. Je dán tím, že Češi nakupují. Slovy statistiků, roste maloobchodní spotřeba. To je hlavní tahoun českého růstu.

To by bylo v pořádku, kdyby peníze, které Češi nyní utrácejí, vznikaly z přidané hodnoty české produkce. To se neděje. Faktem je, že lidé utrácejí, protože rostou rychleji reálné mzdy. Letos například o čtyři a půl procenta, což je nejvíc za posledních deset let.

Jak to, že platy a mzdy tak rostou? Protože každá vláda, jedna za druhou, je schopná napáchat schodek veřejných financí přes dvě stě miliard korun, aniž by tyto peníze někdo vydělal.

Veřejný sektor, který zaměstnává nějakých osm set tisíc lidí, doktorů, soudců, učitelů či policistů, si opět vyjednal růst mezd o sedm procent v průměru. Ve firmách tlačí na platovou pilu Středulovy odbory. A důchodci už berou v průměru 22 tisíc měsíčně.

Dá se čekat, že za Babišovy vlády, která má v programu hlavně utrácení, bude trend státních výdajů na dluh pokračovat. Takže české ekonomice se bude dál v uvozovkách dařit.

Kdo zaplatí dluh za tento „úspěch“ české ekonomiky? To je asi každému jedno. Žijeme teď a tady. Důležité jsou peníze na účtu, ne prosperita státu. Číslo růstu HDP je hezké v novinách, můžeme mít hezký pocit, jak se nám daří. Nicméně, přemýšlíme ze dne na den, jako v době prvobytně pospolné společnosti. Budoucnost vem čert.

Andrej Babiš sestavuje novou vládu

Dalibor Martínek: Babiš dělal obstrukce tak dlouho, že teď „zefektivní“ opozici

Názory

Projednáme nový jednací řád Sněmovny, aby Sněmovna byla efektivní, uvedl nejnověji Andrej Babiš. Prý chce jednak vyslyšet apel prezidenta Pavla, který v červnu v projevu ve Sněmovně vyzval k zamyšlení nad tím, zda není čas na kultivaci a úpravu pravidel parlamentní diskuse.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Velkou zásluhu na růstu ekonomiky má Česká národní banka, která drží inflaci kolem dvou procent. Za cenu krátkodobých úroků ve výši 3,50 procenta. Snaží se tak udržet inflaci na uzdě. Oproti vládám, které ji svými výdaji tlačí nahoru. Číslo o ekonomickém růstu, díky spotřebě domácností, potom zneužívá jedna vláda za druhou k tomu, aby mohla zvyšovat výdaje té či oné skupině, hlavně samozřejmě důchodcům. Vláda je vlastně v jakémsi permanentním souboji s národní bankou. My chceme vyhazovat peníze, dělá vláda, vy udržte inflaci, radí národní bance. Krátkozraké. Mojmír Hampl, šéf Národní rozpočtové rady, se budí s mokrým ručníkem na čele.

Takže z čeho se máme radovat, když nám ekonomika roste? Že je každý víkend parkoviště před IKEA plné? Ano, lidé utrácejí. A táhnou tím ekonomiku. Ale je to jenom stínový růst. Růst na dluh budoucích generací. Není to udržitelný růst ekonomiky. Jeho základem je přidaná hodnota. Vzdělávání. Ne platy učitelů. Inovace. Ne dotace na inovace.

Související

Kristýna Helm

Demokracie mají problém. Inovace se do armády dostávají až na konec, říká expertka Kristýna Helm

Leaders

Jan Žižka

Přečíst článek

Češi na mapě evropského developmentu. Vily z pražských Košíř bodovaly v „urbanistickém Oskarovi“

top´rezidence Pomezí získala v Londýně na prestižní mezinárodní soutěži European Property Awards čtyři ocenění a dvě nominace do finálních kol
Užito se svolením KKCG Real Estate
nst
nst

Pražský rezidenční projekt top’rezidence Pomezí zaujal porotu European Property Awards. Druhá etapa výstavby z dílny KKCG Real Estate si z Londýna odvezla čtyři ocenění Five Star Award a zároveň postoupila do evropského finále jedné z nejprestižnějších realitních soutěží světa.

Projekt top’rezidence Pomezí – 2. etapa, za kterým stojí KKCG Real Estate, uspěl v soutěži European Property Awards 2025 napříč několika kategoriemi. Získal čtyři ocenění Five Star Award – za Best Architecture Multiple Residence, Best Architecture Single Residence, Best Residential Property (Villa Belaire) a Residential Development 20+ Units. Zároveň se kvalifikoval do evropského finále International Property Awards, které proběhne v únoru 2026 v londýnském hotelu Savoy.

23 fotografií v galerii

Urbanistický návrh projektu vznikl na základě mezinárodního architektonického workshopu z roku 2016, do kterého se zapojilo dvanáct studií z pěti zemí. Vítězný návrh Living in Greenery připravilo studio Bogle Architects (UK/CZ), které stojí i za architekturou jednotlivých bytových domů a vily Belaire. Na návrhu spolupracovala studia Baumschlager Eberle Architekten (AT), Pavel Hnilička Architects+Planners (CZ) a majo architekti (CZ).

Projekt propojuje moderní architekturu s přirozeným začleněním do krajiny na úpatí pražské Vidoule a klade důraz na udržitelnost, efektivní využití prostoru a soulad s okolní přírodou.

Soutěž International Property Awards je považována za jedno z nejvýznamnějších realitních ocenění na světě. Hodnotí stovky projektů podle architektury, inovace a udržitelnosti, a to v několika regionech od Evropy po Ameriku a Asii.

Kancelářský projekt PernerKarlín v pražském Karlíně, za kterým stojí developerská společnost Coopera Development.

Za půl roku vyroste v Karlíně moderní kancelářská budova. Už teď je obsazená

Reality

Kancelářský projekt PernerKarlín v pražském Karlíně developerské společnosti Coopera Development postoupil do fáze hrubé stavby. Dokončení je plánováno na prosinec 2025 a již téměř rok je celý objekt plně pronajat. Hlavními nájemci jsou technologická společnost ACTUM Digital a největší český poskytovatel flexibilních kancelářských řešení Scott.Weber Workspace.

Newstream & Partner

Přečíst článek

Projekt Nový Rohan by mohl vyvrcholit stavbou národního centra čtenářské kultury s knihovnou

Třicet miliard, čtyři věže a hvězda architektury. Sekyra pozval do Prahy Libeskinda, na Rohanu navrhne náměstí

Reality

Praha získá první projekt Daniela Libeskinda. Jeden z nejuznávanějších světových architektů navrhl čtveřici rezidenčních domů Sekyra Flowers, které se stanou architektonickým centrem vznikající čtvrti Rohan City.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Architekt a urbanista Pavel Hnilička

Architekt: Praha má skvělou veřejnou dopravu. Jednu z nejlepších na světě

Reality

Architekt a urbanista Pavel Hnilička se spolu se s týmem podepsal pod podobu hned několika městských čtvrtí. Mimo jiné je autorem urbanismu Vítězného náměstí v Praze 6. „Zdravé město má hustotu zhruba 100 obyvatel na hektar. Takové město je udržitelné a nemusí ani růst do výšky,“ myslí si architekt.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Speciál Realitní Club

Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části –  webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu. 

  • Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
  • Komerční reality: kanceláře, coworking;
  • Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
  • Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.

Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry. 

Témata související s realitami:

Související

Projekt Dornych v centru Brna - vizualizace.

Vedle hlavního nádraží v Brně vyroste šestice budov. Investorem projektu za sedm miliard je Crestyl

Reality

Věra Tůmová

Přečíst článek
Doporučujeme