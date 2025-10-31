Summit Trump–Putin nebude. Washington odmítl ruské ultimátum
Plánované setkání v Budapešti mělo přinést šanci na mír, skončilo ale dřív, než začalo. Moskva trvala na maximalistických požadavcích – území, zbraně i slib, že Kyjev nikdy nevstoupí do NATO.
Spojené státy zrušily chystaný budapešťský summit prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem. Podle deníku Financial Times k tomu došlo proto, že se ruská strana odmítla vzdát svých maximalistických požadavků vůči Ukrajině.
Moskva chtěla územní ústupky i garanci, že Kyjev nevstoupí do NATO
Jen několik dní po telefonátu, v němž se Trump s Putinem dohodli na schůzce v Budapešti, dorazil z Moskvy do Washingtonu dopis ruského ministerstva zahraničí. Ten zdůrazňoval, že je nutné jednat o tom, co Putin označuje za „základní příčiny“ invaze na Ukrajinu — tedy o územních ústupcích Kyjeva, omezení ukrajinské armády a zárukách, že země nikdy nevstoupí do NATO.
Lavrovův postoj rozhovory zhatil
Rozhodnutí o zrušení summitu padlo po telefonátu mezi ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem a šéfem americké diplomacie Markem Rubiem. Podle zdrojů Financial Times Rubio po rozhovoru informoval Trumpa, že Rusko nejeví žádnou ochotu k reálným jednáním.
Už dříve američtí diplomaté pochybovali, zda má smysl pokračovat v dialogu, pokud Moskva nezmění svůj postoj. Lavrov během zářijového setkání s Rubiem v New Yorku opakoval nepravdivá tvrzení o „nacistech“ na Ukrajině, což jednání dále zkomplikovalo.
Trump po telefonátu s Putinem ztratil trpělivost
Ačkoli Trump po telefonátu z 16. října označil rozhovor s Putinem za „velmi produktivní“, podle zdrojů jej rozčílilo, že Putin se chlubil údajnými vojenskými úspěchy ruské armády u Kupjansku a na řece Oskil. Po tomto hovoru Trump zpochybnil dodávky střel Tomahawk Ukrajině, protože by podle něj mohly vést k eskalaci konfliktu.
O den později při jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Bílém domě Trump naléhal na ústupky vůči Rusku. Podle Financial Times byla atmosféra napjatá – americký prezident rozhazoval mapy Ukrajiny a prohlašoval, že „má těchto map plné zuby“.
Po zrušení summitu Washington přitvrdil
Krátce po zrušení plánovaného summitu v Budapešti Trump opět zvýšil tlak na Moskvu. Jeho administrativa uvalila sankce na dvě největší ruské ropné společnosti a prezident kritizoval Putina za to, že „testuje jaderné zbraně místo mírových jednání“.
Moskva se snaží přesvědčovat, že pokrok z předchozího setkání na Aljašce zmařila právě Ukrajina a její spojenci. Podle Financial Times ale Spojené státy ukončily srpnový summit předčasně, když Putin odmítl Trumpův mírový plán, požadoval další území a pustil se do dlouhého historického výkladu.
Putin byl po neúspěchu frustrovaný
„Putin byl po schůzce s Trumpem frustrovaný, protože nedokázal prezidenta přimět, aby situaci chápal z ruského pohledu,“ uvedl Peter Schroeder, bývalý člen americké národní zpravodajské rady. Podle něj se Trump sice stále nebrání dalším jednáním s Ruskem, ale jen za podmínky, že by skutečně mohla vést k posunu směrem k míru.