Maduro volá o pomoc: Venezuela žádá Rusko a Čínu o zbraně proti USA
Venezuela se v čase, kdy se v Karibiku shromažďují americké vojenské síly, obrací o pomoc na Rusko, Čínu a Írán. Venezuelský prezident Nicolás Maduro v dopise požádal Rusko o rakety, radary a modernizovaná letadla. S odkazem na interní dokumenty americké vlády o tom píše deník The Washington Post.
Maduro dopis podle dokumentů adresoval ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Ten psaní dostal v říjnu, kdy na návštěvu ruského hlavního města přicestoval vysoce postavený poradce venezuelského prezidenta.
Maduro podle dokumentů napsal dopis také čínskému prezidentovi Si Ťin-pchingovi. Žádá ho v něm o „rozšíření vojenské spolupráce“ mezi oběma zeměmi s cílem čelit „eskalaci mezi USA a Venezuelou“. Mimo jiné venezuelský prezident prosí čínskou vládu, aby čínské společnosti urychlily výrobu radarových detekčních systémů.
Z dokumentů také vyplývá, že ministr dopravy Ramón Celestino Velásquez nedávno koordinoval také dodávku vojenského vybavení a dronů z Íránu, píše americký list.
Podpora z Kremlu
Kreml se k dopisu odmítl vyjádřit. Ruské ministerstvo zahraničí v pátek večer ale uvedlo, že Moskva podporuje Venezuelu „v obraně její národní suverenity“ a je „připravena odpovídajícím způsobem reagovat na žádosti našich partnerů s ohledem na nově vznikající hrozby“.
Americký prezident Donald Trump v říjnu potvrdil zprávy médií, že povolil Ústřední zpravodajské službě (CIA) tajné akce ve Venezuele. Oznámil také, že ve Venezuele americká armáda brzy podnikne pozemní akci. Ministr obrany Pete Hegseth nařídil vyslat k břehům Jižní Ameriky údernou skupinu letadlové lodi USS Gerald R. Ford, která předtím působila ve Středozemním moři. Američané akci označují za zásadní protidrogovou a protiteroristickou misi.
