Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika Maduro volá o pomoc: Venezuela žádá Rusko a Čínu o zbraně proti USA

Maduro volá o pomoc: Venezuela žádá Rusko a Čínu o zbraně proti USA

Venezuelský prezident Nicolás Maduro
ČTK
ČTK
ČTK

Venezuela se v čase, kdy se v Karibiku shromažďují americké vojenské síly, obrací o pomoc na Rusko, Čínu a Írán. Venezuelský prezident Nicolás Maduro v dopise požádal Rusko o rakety, radary a modernizovaná letadla. S odkazem na interní dokumenty americké vlády o tom píše deník The Washington Post.

Maduro dopis podle dokumentů adresoval ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Ten psaní dostal v říjnu, kdy na návštěvu ruského hlavního města přicestoval vysoce postavený poradce venezuelského prezidenta.

Maduro podle dokumentů napsal dopis také čínskému prezidentovi Si Ťin-pchingovi. Žádá ho v něm o „rozšíření vojenské spolupráce“ mezi oběma zeměmi s cílem čelit „eskalaci mezi USA a Venezuelou“. Mimo jiné venezuelský prezident prosí čínskou vládu, aby čínské společnosti urychlily výrobu radarových detekčních systémů.

Z dokumentů také vyplývá, že ministr dopravy Ramón Celestino Velásquez nedávno koordinoval také dodávku vojenského vybavení a dronů z Íránu, píše americký list.

Podpora z Kremlu

Kreml se k dopisu odmítl vyjádřit. Ruské ministerstvo zahraničí v pátek večer ale uvedlo, že Moskva podporuje Venezuelu „v obraně její národní suverenity“ a je „připravena odpovídajícím způsobem reagovat na žádosti našich partnerů s ohledem na nově vznikající hrozby“.

Americký prezident Donald Trump v říjnu potvrdil zprávy médií, že povolil Ústřední zpravodajské službě (CIA) tajné akce ve Venezuele. Oznámil také, že ve Venezuele americká armáda brzy podnikne pozemní akci. Ministr obrany Pete Hegseth nařídil vyslat k břehům Jižní Ameriky údernou skupinu letadlové lodi USS Gerald R. Ford, která předtím působila ve Středozemním moři. Američané akci označují za zásadní protidrogovou a protiteroristickou misi.

F-35

Belgie popřela, že je pro F-35 příliš malá. Místa bude dost, vzkazuje ministr obrany

Politika

Belgie popřela, že by měla příliš malý vzdušný prostor pro nové americké bojové letouny F-35. V předchozích týdnech o tom psala francouzská a belgická média, podle kterých velikost belgického vzdušného prostoru neumožňuje plnohodnotný výcvik. Belgický ministr obrany Theo Francken tento týden pochybnosti odmítl. Připustil však, že Belgie bude muset část výcviku uskutečnit v zahraničí, což dělá už nyní.

ČTK

Přečíst článek

Související

Ruský prezident Vladimir Putin
Aktualizováno

Kreml: Testy zbraní Burevestnik a Poseidon nejsou jaderné, USA by měly ověřovat fakta

Politika

ČTK

Přečíst článek
Ruský prezident Vladimir Putin
Aktualizováno

Trumpův nátlak zřejmě zafungoval. Putin vyslal do USA vyjednávače, který má urovnat vztahy

Politika

ČTK

Přečíst článek

Rozpočet až po volbě. Výborný vysvětlil, proč vláda zatím čeká

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) a Andrej Babiš
ČTK
ČTK
ČTK

V okamžiku, kdy bude zvolen nový předseda Poslanecké sněmovny, dá vláda Sněmovně k dispozici návrh státního rozpočtu na příští rok. V diskusním pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct to řekl předseda KDU-ČSL a ministr zemědělství Marek Výborný. Dosluhující vláda Petra Fialy (ODS) dříve považovala opětovné předložení návrhu rozpočtu Sněmovně za zbytečné. Připomínala, že strany sestavující nový kabinet návrh rozpočtu před volbami kritizovaly. Svého předsedu má Sněmovna volit na ustavující schůzi, která začne v pondělí.

Vláda už jednou návrh rozpočtu předložila, a to na konci září, ale protože volební období skončilo, návrh rozpočtu s dalšími neprojednanými zákony skončil svou legislativní pouť. Výborný dnes také řekl, že pokud by nastupující vládní koalice neschválila v prvním čtení základní parametry rozpočtu, pak nemá smysl, aby vláda rozpočet překládala. Strany budoucí koalice na kabinet apelovaly, aby návrh poslal do Sněmovny znovu.

Výborného oponent v diskusi, předseda poslaneckého klubu Motoristů sobě Boris Šťastný, řekl, že návrhu rozpočtu se nedá důvěřovat. Uvedl například, že vláda do něj v rozporu se zákonem nevložila výdaje Státního fondu dopravní infrastruktury. Šťastný také označil zdráhavý postoj vlády mimo jiné za naschvál. Výborný to odmítl.

Podle zákona o jednacím řádu Sněmovny se návrhy zákonů i zákona o státním rozpočtu předkládají předsedovi Sněmovny. Předseda Sněmovny poté přikáže návrh rozpočtu rozpočtovému výboru. Výbor projedná návrh ještě před jeho prvním čtením na plénu Sněmovny. V prvním čtení poslanci schvalují základní parametry, tedy výdaje, příjmy, schodek a způsob jeho vypořádání.

Končící kabinet poslal na konci září do Sněmovny návrh rozpočtu se schodkem 286 miliard korun. Návrh počítá s prohloubením deficitu z letos plánovaných 241 miliard korun.

Andrej Babiš

Dalibor Martínek: Babišův program je jako bonboniéra. Ve skutečnosti utáhne šrouby

Názory

Programové prohlášení vlády je jako adventní kalendář. Každý den si z něj vytáhnete jeden čokoládový bonbón. Nikdo nebude trpět, všichni budeme prosperovat, daně se budou snižovat, výdaje státu zvyšovat, ekonomika bude růst, zmizí byrokracie. To je program jako ze žurnálu. Takový by chtěla každá vláda.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Související

Vláda couvá: rozpočet nové Sněmovně zřejmě předloží, past, kterou líčila, se obrací proti ní.

Vláda couvá: rozpočet nové Sněmovně zřejmě předloží. Past, kterou líčila, se obrací proti ní

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Dalibor Martínek: Babišův program je jako bonboniéra. Ve skutečnosti utáhne šrouby

Andrej Babiš
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Programové prohlášení vlády je jako adventní kalendář. Každý den si z něj vytáhnete jeden čokoládový bonbón. Nikdo nebude trpět, všichni budeme prosperovat, daně se budou snižovat, výdaje státu zvyšovat, ekonomika bude růst, zmizí byrokracie. To je program jako ze žurnálu. Takový by chtěla každá vláda.

Ta minulá měla smůlu, že ještě nebyla tolik rozvinutá umělá inteligence. Kdyby jí v současnosti někdo zadal úkol vytvořit pozitivní vládní program, který by se zalíbil všem, aby nikdo nereptal, ale zároveň byl dost obecný, aby se v jeho rámci dalo dělat prakticky cokoliv, patrně by ho sepsala podobně, jako vypadá současný program koalice ANO, SPD a Motoristů.

Takže se dozvídáme například, že „základem vládního úsilí je slušnost, odpovědnost, spolupráce a respekt mezi lidmi.“ Kdo by to nepodepsal. Nebo že „bude klást důraz na bezpečnost, spravedlnost, dostupnost služeb, podporu rodin a sociální solidaritu.“ Zní to skoro jako nová bible západoevropské liberální demokracie.

I v takto obecném textu lze vysledovat znepokojivé tendence. První z nich je, že vláda chystá nějaké dosud nevídané kouzlo, jehož obrysy zatím tají. Přidá z veřejných peněz, na koho si vzpomene, k tomu podpoří živnostníky a sníží firemní daně. Bude masivně investovat, zároveň však dosáhne „postupného snižování deficitu veřejných financí. V delším horizontu pak i fakticky vyrovnaného či přebytkového hospodaření státu.“ Wow. Asi nám z vesmíru poslali nějakou galaktickou mimozemskou supervládu.

Geert Wilders

Progresivní politika ještě žije. Co si vzít z Nizozemských voleb?

Politika

Vládní angažmá krajní pravice v Nizozemsku bude mít patrně krátké trvání. Voliči důvěru podruhé alespoň tentokrát nedávají. Naopak bezprecedentně silný mandát získali progresivní liberálové. Našli Nizozemci recept, jak soupeřit s krajní pravicí?

Karel Pučelík

Přečíst článek

Kdo si polepší?

Jen namátkou pár příkladů, kdo si za Babiše polepší. Je to stručný výčet, ten v programu je nekonečný. Takže, například se vláda zasadí o zvýšení „atraktivity služby v armádě, stabilizujeme platy vojáků a vytvoříme lepší podmínky pro nábor nových profesionálů.“ Za druhé, „zastropujeme věk odchodu do důchodu na 65 letech a obnovíme spravedlivý valorizační vzorec.“ Tady mluvíme o nižších jednotkách miliard korun ročně navíc.

„Celníkům zvýšíme platy a budeme je pravidelně valorizovat. Zajistíme nástupní plat 50 tisíc korun.“ Nebo: „Vláda zajistí přijatelné ceny energií pro domácnosti i podniky, sníží poplatky za distribuci a přenos.“ Další bonbóny z kalendáře? Tak třeba „Snížíme daň z příjmů právnických osob na 19 procent, dobrovolné spropitné zaměstnancům v gastronomii osvobodíme od daně z příjmů.“ A tak dále, jeden adventní měsíc by na všechny ty čokoládičky nestačil.

Chtělo by to roční adventní kalendář. Třešničkou na dortu je pak vrácení školkovného, kdo by nemyslel na děti.

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka

Dalibor Martínek: Proč se bát Macinky? Řádí, ještě než začal

Názory

Přes tisíc vědců podepsalo petici proti Petru Macinkovi v čele ministerstva životního prostředí. Chtějí se kvůli tomu setkat s Babišem. Předtím se již tisíce studentů podepsalo pod otevřený dopis v podobném duchu. Taktéž za stejné protestovaly další tisíce lidí na Hradčanském náměstí v Praze.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Klíčová otázka je, kde se na toto slibované nastávající období bonanzy vezmou peníze. Zdá se, že právě v této části programu, kromě vší té omáčky o zlepšování životů Čechů (Okamura si tam nacpal ty svoje migranty), je základ přemýšlení nové vlády. Z programu lze jasně vyčíst, že slibem sice nikoho neurazíš, ale bude potřeba utáhnout šrouby. Zatím je vše v náznacích, ale tohle kladivo brzo dopadne na každého. Je třeba číst mezi řádky vět, jako jsou „omezíme šedou ekonomiku a zefektivníme výběr daní.“ Po trhu už se šeptá, že se vláda zaměří na švarcsystém.

„U nadnárodních firem zavedeme povinnost mít předem deklarovanou dokumentaci ke způsobu stanovení ceny obvyklé.“ „Zavedeme Digitální daňovou kobru,“ která s využitím umělé inteligence odhalí nezákonné daňové optimalizace. „Rozšíříme kompetence Celní správy“. „Vrátíme policii do ulic a posílíme přímý výkon služby.“

Aha, takže tudy vede cesta. Nalákáme lidi ve volbách na populistické sliby o lepším životě, v programovém prohlášení naslibujeme hory doly. A v pozadí se postupně bude kolem každého z nás utahovat smyčka veřejné moci. Jasně, všichni chceme férovou ekonomiku. Ale má se to dít díky zvyšování kontrol a represí? No, co by člověk od Babiše s jeho životními zkušenostmi čekal jiného. Tedy, rozumný člověk. Těch bylo letos méně.

Související

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš

David Ondráčka: Český surrealismus. V současné situaci může být Babiš kotvou zdravého rozumu

Názory

David Ondráčka

Přečíst článek
Filip Turek

Turek se rozpovídal o tom, kdo by mohl obsadit jednotlivá ministerstva. On sám by mohl být ministrem zahraničí

Politika

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme