Akciový sešup. Automobilky doplácejí na obchodní napětí mezi USA a Evropou

ČTK
Akcie předních evropských automobilek výrazně oslabily v reakci na oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Spojené státy plánují zavést cla na dovoz z několika evropských zemí. Trhy tak reagovaly na další eskalaci obchodního napětí mezi USA a Evropou v souvislosti s americkým tlakem na získání Grónska.

Sektorový index Stoxx Automobiles and Parts, který zahrnuje evropské výrobce automobilů a autodílů, ztrácel v pondělí ráno přibližně dvě procenta, uvádí web CNBC. Největší poklesy zaznamenaly akcie německých automobilek Volkswagen, BMW a Mercedes-Benz Group, které v úvodu obchodování odepisovaly 2,6 až 4,4 procenta. Akcie italské automobilky Ferrari klesly zhruba o dvě procenta.

Ztráty postihly také akcie skupiny Stellantis, jež sdružuje značky jako Jeep, Dodge, Fiat, Chrysler či Peugeot. Jejich hodnota na milánské burze klesla přibližně o 2,1 procenta.

Negativní reakce trhu následovala po Trumpově víkendovém prohlášení, podle něhož Spojené státy od 1. února zavedou desetiprocentní cla na dovoz z Británie, Dánska, Norska, Švédska, Francie, Německa, Nizozemska a Finska. Od 1. června by se tato cla měla zvýšit až na 25 procent. Opatření jsou součástí širšího tlaku Washingtonu na to, aby se Grónsko, autonomní území Dánska, stalo součástí Spojených států.

Evropští političtí lídři mají v nejbližších dnech jednat o společné reakci. Investoři mezitím vyhodnocují možné dopady na jednotlivá odvětví, přičemž automobilový průmysl patří mezi nejzranitelnější. Důvodem je vysoká míra globalizace dodavatelských řetězců a silná závislost evropských výrobců na produkci a odbytu v Severní Americe.

Cla jsou jen hrubý nástroj

„Cla jsou v konečném důsledku hrubý nástroj, který jen zřídka funguje dlouhodobě,“ uvedl pro CNBC investiční ředitel společnosti Aubrey Capital Management Rob Brewis. Podle něj se jejich účinek s časem a opakováním oslabuje, protože firmy i spotřebitelé hledají cesty, jak se novým překážkám přizpůsobit.

Automobilový sektor je podle něj vystaven rizikům dvojnásobně, protože vedle hrozby cel už nyní čelí silné konkurenci čínských výrobců. „Pro evropské automobilky to rozhodně není příznivý vývoj,“ dodal.

Mezinárodní měnový fond zlepšil odhad letošního růstu světové ekonomiky o 0,2 procentního bodu na 3,3 procenta. Vyplývá to z aktualizace jeho podzimního výhledu, kterou fond zveřejnil. Negativní dopady změn v obchodní politice podle MMF vyvažuje prudký růst investic do technologického sektoru, zejména v Severní Americe a Asii. Klíčovou roli v tomto trendu hraje rozvoj umělé inteligence.

Výhled růstu na příští rok fond nezměnil a nadále počítá se zpomalením globální ekonomiky na 3,2 procenta. Aktualizace se zaměřuje pouze na největší světové ekonomiky, prognózu pro Českou republiku proto neobsahuje.

Odhad růstu ekonomiky Spojených států MMF pro letošní rok zvýšil o 0,3 procentního bodu na 2,4 procenta. Na příští rok však prognózu mírně zhoršil a nyní očekává růst o 2,0 procenta. U eurozóny fond zlepšil letošní výhled o 0,1 bodu na 1,3 procenta, zatímco odhad pro příští rok ponechal beze změny na úrovni 1,4 procenta.

Poroste také Čína

Vyšší tempo růstu letos MMF očekává také v Číně. Oproti podzimní prognóze zvýšil odhad o 0,3 bodu na 4,5 procenta, výhled na příští rok však snížil o 0,2 bodu na 4,0 procenta. U Indie fond zvýšil letošní prognózu o 0,2 bodu na 6,4 procenta a stejný růst očekává i v příštím roce.

Výhled se dotýká rovněž Ruska, jehož ekonomika nadále čelí západním sankcím kvůli vojenské invazi na Ukrajinu z roku 2022. Odhad letošního růstu MMF snížil o 0,2 bodu na 0,8 procenta. V příštím roce by ruská ekonomika měla růst o 1,0 procenta, což je stále o 0,1 bodu méně, než fond předpokládal na podzim.

Globální ekonomiku letos podle MMF podpoří také fiskální a měnová stimulace, uvolněné finanční podmínky a schopnost soukromého sektoru přizpůsobit se změnám. Mezi hlavní rizika však fond řadí možné přehodnocení očekávání ohledně růstu produktivity spojeného s umělou inteligencí. To by mohlo vést k omezení investic a vyvolat náhlou korekci na finančních trzích, která by se mohla přelít i do dalších sektorů a negativně zasáhnout majetek domácností.

Vyčkat. Nehrotit. A sledovat trhy

Stejně jako loni by si i nyní měly evropské země zachovat chladnou hlavu a střet s Trumpem ohledně cel, jimiž hrozí v rámci snahy získat Grónsko, nehrotit. Vyčkat. Vyčkat zvláště na to, jak zítra a ve středu zareagují americké burzy (dnes se v USA neobchoduje). A také na to, zda zítra či ve středu Trumpova cla nezneplatní Nejvyšší soud USA, který by tento týden mohl vydat svůj napjatě očekávaný verdikt v dané věci. A konečně vyčkat také toho, zda se Trump „nevykoupe ve vlastní šťávě“ a se cly sám neustoupí, jako loni hned několikrát.  

Čísla mluví jasně: Evropa vede

Evropské akcie zahrnuté do klíčového ukazatele EuroStoxx 600 v době od Trumpovy loňské inaugurace zhodnotily více než pětkrát výrazněji než akcie americké zahrnuté do indexu Standard & Poor’s 500, pokud akciový výkon na obou stranách Atlantiku převedeme do stejné měny (graf Bloombergu níže zachycuje výkonnost v eurech). Od 21. ledna loňského roku, což byl první den po inauguraci, přidaly do pátku minulého týdne evropské akcie v eurech 17,3 procenta, zatímco ty americké v téže měně jen 3,3 procenta.

Bloomberg, poskytnuto Lukášem Kovandou

Ani v tomto týdnu nelze čekat, že by pod vlivem nových Trumpových cel, „grónských“, na osm evropských zemí, členských států NATO, akcie v Evropě výrazněji oslabily. Nůžky mezi evropskými a americkými akciemi se navíc od konce loňska ještě rozevřely, jak vidno z grafu výše, takže evropské akcie mají vytvořený dostatečný polštář pro případný pokles, který by však, pokud vůbec nastane, měl být jen přechodný.

Proč přechodný? Z několika důvodů.

Trump často „cukne“

Zaprvé, Trump svá cla nakonec zavést nemusí, v minulosti už podobným způsobem několikrát „ucuknul“. Dokonce se pro tento rys jeho chování tedy vžil zmíněný výraz TACO, na základě jistého článku ve Financial Times z loňského května. Výraz TACO představuje akronym slov „Trump Always Chickens Out“ („Trump vždycky ucukne“), která se v kontextu cel objevila poprvé ve zmíněném textu. Profesionální investoři z Wall Street si v té souvislosti oblíbili obchodní strategii, jíž říkají také TACO. Spočívá jednoduše v tom, že poté, co Trump pohrozí cly a akcie klesají, oni je poměrně lacině nakupují, aby je zase prodali, jakmile zdraží, až Trump „vezme zpátečku“ a od své hrozby ustoupí.  

Čas hraje proti clům

Zadruhé, Trump si opět, jako mnohokrát loni, dal na zavedení cel čas, nyní do 1. února, takže zhruba dva týdny se ještě může jednat. Ještě skoro dva týdny má Trump na to, aby „ucuknul“. Jako jen o pár dní dříve se sekundárními cly na země, jež obchodují s Íránem, což je v prvé řadě Čína, dále pak Spojené arabské emiráty, Indie či Turecko. Těmto zemím měla okamžitě narůst celní sazba o 25 procent, hlásal Trump před necelým týdnem – ale dosud se tak nestalo.

Zatřetí, už zítra může Trumpova cla – loňská „reciproční“ a „fentanylová“ i ta „grónská“ – zneplatnit Nejvyšší soud USA, takže by americká administrativa musela přestat uplatňovat první dva okruhy cel a nesměla zavést okruh třetí.

Začtvrté, stupňující se napětí kolem Grónska by tento týden mělo být další vodou na mlýn alespoň evropským zbrojovkám a jejich akciím, jejichž růst by v takovém případě zásadně tlumil a zkracoval případný pokles širšího evropského trhu.

Co z toho plyne pro evropské lídry

Co z toho všeho plyne?

Evropští lídři by měli dnes a celý tento týden zachovat chladnou hlavu. Nedráždit Trumpa, nešermovat digitální daní či omezením investic amerických firem v EU, jak žádá francouzský prezident Emmanuel Macron, když chce, aby EU vůbec poprvé aktivovala své dosud nepoužité nástroje proti ekonomickému nátlaku.

Vskutku by evropští lídři měli počkat do úterý, ba do středy. Dočkají se tak reakce i amerických trhů, možná také verdiktu Nejvyššího soudu USA a konečně třeba i toho, jak se Trump „vykoupe ve vlastní šťávě“ a hrozbu cel zase stáhne.

Evropa není slabá karta

Vždyť, zopakujme, uplynulý rok, během nějž zavedl na dovoz z Evropy četná nová cla, i vyšší než ta, jimiž hrozí nyní, dopadl pro evropské akcie více než pětkrát lépe než pro ty americké. A Trump vývoj akciových trhů bedlivě sleduje.

Uvažme konečně také to, že Evropa je suverénně největším zahraničním poskytovatelem financí Spojeným státům. Jak spočítala Deutsche Bank, Evropa vlastní americké akcie a dluhopisy za osm bilionů dolarů, takřka dvojnásobek toho, co zbytek světa. To není úplně „slabá karta“, vlastně jedna z mála těch silnějších, jež starý kontinent v rukou třímá. Takže Evropa má s čím hrát. A on už třeba ministr financí USA Scott Bessent Trumpovi poví, jak významně jsou USA a Evropa kapitálově propojeny. Stejně, jako to byl zřejmě právě on, kdo loni po dubnovém „dni osvobození“ Trumpa přesvědčil, ať si dá se cly tříměsíční přestávku, když po zavedení vysokých cel takřka na celý svět naráz padaly americké akcie, dluhopisy i dolar.

Loňská dubnová TACO strategie patřila na Wall Street k nejvýdělečnějším…

Další komentáře ekonoma Lukáše Kovandy

