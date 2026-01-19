Akciový sešup. Automobilky doplácejí na obchodní napětí mezi USA a Evropou
Akcie předních evropských automobilek výrazně oslabily v reakci na oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Spojené státy plánují zavést cla na dovoz z několika evropských zemí. Trhy tak reagovaly na další eskalaci obchodního napětí mezi USA a Evropou v souvislosti s americkým tlakem na získání Grónska.
Sektorový index Stoxx Automobiles and Parts, který zahrnuje evropské výrobce automobilů a autodílů, ztrácel v pondělí ráno přibližně dvě procenta, uvádí web CNBC. Největší poklesy zaznamenaly akcie německých automobilek Volkswagen, BMW a Mercedes-Benz Group, které v úvodu obchodování odepisovaly 2,6 až 4,4 procenta. Akcie italské automobilky Ferrari klesly zhruba o dvě procenta.
Ztráty postihly také akcie skupiny Stellantis, jež sdružuje značky jako Jeep, Dodge, Fiat, Chrysler či Peugeot. Jejich hodnota na milánské burze klesla přibližně o 2,1 procenta.
Hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa zavedením cel vůči evropským zemím, které odmítají prodej Grónska, znamenají zásadní zlom v transatlantických vztazích. Podle analýzy serveru Politico se pro řadu evropských vlád jedná o okamžik, kdy se dlouhodobé napětí se Spojenými státy proměnilo v otevřenou krizi důvěry.
Negativní reakce trhu následovala po Trumpově víkendovém prohlášení, podle něhož Spojené státy od 1. února zavedou desetiprocentní cla na dovoz z Británie, Dánska, Norska, Švédska, Francie, Německa, Nizozemska a Finska. Od 1. června by se tato cla měla zvýšit až na 25 procent. Opatření jsou součástí širšího tlaku Washingtonu na to, aby se Grónsko, autonomní území Dánska, stalo součástí Spojených států.
Evropští političtí lídři mají v nejbližších dnech jednat o společné reakci. Investoři mezitím vyhodnocují možné dopady na jednotlivá odvětví, přičemž automobilový průmysl patří mezi nejzranitelnější. Důvodem je vysoká míra globalizace dodavatelských řetězců a silná závislost evropských výrobců na produkci a odbytu v Severní Americe.
Americký prezident Donald Trump včera oznámil novou sadu cel, a to na osm evropských zemí – členských států NATO –, které v tomto týdnu rozhodly vyslat do Grónska dohromady několik desítek vojáků. Jedná se o Německo, Francii, Británii, Nizozemsko, Dánsko, Švédsko, Norsko a Finsko. Trump cla ve výši deseti procent hodlá zavést letos k 1. únoru a uplatňovat je tak dlouho, dokud mu evropské země neumožní Grónsko kompletně koupit. V červnu je připraven dané clo navýšit na 25 procent.
Cla jsou jen hrubý nástroj
„Cla jsou v konečném důsledku hrubý nástroj, který jen zřídka funguje dlouhodobě,“ uvedl pro CNBC investiční ředitel společnosti Aubrey Capital Management Rob Brewis. Podle něj se jejich účinek s časem a opakováním oslabuje, protože firmy i spotřebitelé hledají cesty, jak se novým překážkám přizpůsobit.
Automobilový sektor je podle něj vystaven rizikům dvojnásobně, protože vedle hrozby cel už nyní čelí silné konkurenci čínských výrobců. „Pro evropské automobilky to rozhodně není příznivý vývoj,“ dodal.