Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Trhy Trumpovy výhrůžky rozhýbaly trhy. Zlato je na rekordu

Trumpovy výhrůžky rozhýbaly trhy. Zlato je na rekordu

Zlato
iStock
nst
nst

Cena zlata se vyšplhala na nové historické maximum, když se přiblížila hranici 4700 dolarů za troyskou unci, tedy více než 98 tisíc korun. Za prudkým růstem stojí sobotní vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa, který v souvislosti se snahou získat Grónsko oznámil zavedení dodatečných cel na vybrané evropské země.

Krátce po 8:00středoevropského času si zlato připisovalo téměř dvouprocentní zisk a obchodovalo se okolo 4680 dolarů za unci. Během noci se jeho cena dostala dokonce nad 4690 dolarů, vyplývá z dat agentury Bloomberg. Na rekordní hodnoty se dostalo také stříbro, jehož cena krátce překročila 94 dolarů za unci, část zisků však později odevzdalo.

Trump plánuje od 1. února uvalit dodatečné desetiprocentní clo na dovoz z Dánska, Švédska, Francie, Německa, Nizozemska a Finska, tedy členských zemí Evropské unie, a také na Británii a Norsko. Tyto státy se podle něj postavily proti americkému záměru získat Grónsko.

Geopolitické napětí zlatu svědčí

„Geopolitické napětí dává investorům další důvod posouvat cenu zlata na nová maxima,“ uvedl podle agentury Reuters analytik Matt Simpson ze společnosti StoneX. „Tím, že Trump zapojil do hry cla, dává jasně najevo, že jeho hrozby ohledně Grónska myslí vážně,“ dodal.

Jensen Huang a Elon Musk

Svět patří miliardářům. Dvanáct lidí vlastní stejně jako polovina lidstva, varuje Oxfam

Money

Počet dolarových miliardářů se loni poprvé v historii přehoupl přes hranici tří tisíc. Uvádí to nová zpráva nevládní organizace Oxfam, která dlouhodobě upozorňuje na rostoucí majetkové nerovnosti ve světě. Celkové bohatství miliardářů se podle ní oproti roku 2024 zvýšilo o 16 procent.

nst

Přečíst článek

Zlato investoři tradičně vnímají jako bezpečný přístav v obdobích nejistoty. Jen za loňský rok jeho cena vzrostla o 64 procent. K růstu kromě geopolitického napětí přispěly také pokračující nákupy ze strany centrálních bank, nižší úrokové sazby a oslabení amerického dolaru.

Nízké úrokové sazby zvyšují atraktivitu zlata tím, že snižují jeho nevýhodu vůči výnosovým aktivům, jako jsou například dluhopisy. Slabší dolar navíc zlevňuje zlato a další komodity pro investory z jiných měnových oblastí, což obvykle podporuje poptávku.

Související

Zlato a stříbro
Aktualizováno

Zlato nepolevuje. Jeho cena se dostala na novou rekordní úroveň, posiluje i stříbro

Trhy

ČTK

Přečíst článek

Trump viní Dánsko z podcenění ruské hrozby u Grónska

Americký prezident Donald Trump
ČTK
ČTK
ČTK

Americký prezident Donald Trump znovu kritizoval Dánsko kvůli Grónsku. Kodaň nedokázala odstranit ruskou hrozbu u ostrova, ačkoliv ji k tomu vyzývala Severoatlantická aliance, napsal na síti Truth Social americký prezident. Podle něj nastal čas to napravit. Trump chce Grónsko od Dánska koupit.

Trump tvrdí, že NATO, jehož součástí jsou i Spojené státy, 20 let vyzývá Dánsko, aby odstranilo ruskou hrozbu u Grónska. „Dánsko s tím nebylo schopné nic udělat. Nyní nastal čas a udělá se to,“ uvedl Trump.

Americký prezident tvrdí, že Spojené státy potřebují ostrov Grónsko, který je dánským územím, kvůli své národní bezpečnosti. Americký prezident dal najevo, že ostrov chce od Kodaně koupit, což odmítá dánská i grónská vláda.

Trump v sobotu oznámil, že od 1. února zvyšuje dovozní cla pro osm států a že tato cla budou platit, dokud Spojené státy neuzavřou dohodu o koupi Grónska od Dánska. Dodatečná desetiprocentní dovozní cla se mají vztahovat na veškeré zboží dovážené do USA ze zemí, které se postavily proti Trumpovu přání tento arktický ostrov získat - tedy z Dánska, Švédska, Francie, Německa, Nizozemska a z Finska, které jsou členy EU, a také na Británii a Norsko. Unie z hlediska obchodu funguje jako jednotná ekonomická zóna. Není tak zatím zcela jasné, zda tato případná americká cla budou mít dopad na celý blok. Kvůli Trumpovým pohrůžkám předseda Evropské rady António Costa rozhodl svolat na tento týden mimořádný summit EU.

prezident Trump

Trumpova cla kvůli Grónsku mohou být dobrou zprávou pro české vývozce

Názory

Americký prezident Donald Trump včera oznámil novou sadu cel, a to na osm evropských zemí – členských států NATO –, které v tomto týdnu rozhodly vyslat do Grónska dohromady několik desítek vojáků. Jedná se o Německo, Francii, Británii, Nizozemsko, Dánsko, Švédsko, Norsko a Finsko. Trump cla ve výši deseti procent hodlá zavést letos k 1. únoru a uplatňovat je tak dlouho, dokud mu evropské země neumožní Grónsko kompletně koupit. V červnu je připraven dané clo navýšit na 25 procent.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Držel Maduro bitcoiny? Pravda je méně „sexy“ než spekulace

Názory

Internet zaplavily spekulace o venezuelských miliardách v bitcoinu. Blockchain však tyto příběhy rychle vrací na zem, píše v komentáři pro Newstream odborník na kryptoměny Dušan Kmetyo.

Dušan Kmetyo

Přečíst článek

Související

Stovky lidí v Grónsku demonstrovaly proti Trumpovým výrokům o anexi ostrova

Dány dráždí americká návštěva Grónska. Nepřijatelný nátlak, uvedla premiérka Frederiksenová

Politika

ČTK

Přečíst článek

Bydlení v roce 2026: žádný pád cen. Jen drahá realita

nst
nst

Levné hypotéky jsou pryč, byty nezlevní a čekání na „správný moment“ se může prodražit. Rok 2026 ukáže, že český trh bydlení se nehroutí, jen definitivně vystřízlivěl.

Rok 2026 nebude pro české bydlení rokem zvratů, ale potvrzením nové reality. Trh se normalizoval – bez cenového kolapsu, ale i bez euforie. Očekávání, že byty výrazně zlevní, se definitivně rozplynulo. Důvod je prostý: poptávka se vrací, nabídka zůstává omezená.

Domácnosti se smířily s hypotékami kolem čtyř procent a odložená poptávka se znovu objevuje na trhu. Tlak na ceny dnes nevychází ani tak ze stavebních nákladů, ale z prostého faktu, že se zejména ve velkých městech staví málo. Výrazné zlevnění novostaveb proto není realistické.

Karel Týc ze skupiny Natland byl hostem podcastové série Realitní Club.
video

Hned vedle Prahy pořídíte bydlení o třetinu levněji, říká Karel Týc z Natlandu

Reality

Investiční skupina Natland se postupně stává jedním z důležitých hráčů na pražském trhu s bydlením. Už staví anebo připravuje stovky nových bytů v několika nových projektech, a přestože se developmentu začala věnovat o pár let později než někteří větší pražští stavitelé, dávno získala ostruhy.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Změna v chování kupujících

Zásadně se však mění chování kupujících. Neřeší cenu za metr, ale měsíční splátku a pocit hodnoty. Kvalitní projekty v dobrých lokalitách se prodávají i v pomalejším trhu, zatímco průměrná výstavba bude muset bojovat cenou, pobídkami nebo čekat.

Praha zůstává bezpečným přístavem pro kapitál, ale s nízkým výnosem. Skutečný růstový potenciál se přesouvá do regionů – zejména tam, kde vzniká nová dopravní infrastruktura. Železnice, okruhy a nové terminály mění realitní mapu rychleji než samotná výstavba.

Rok 2026 tak nebude o otázce, zda ceny klesnou. Ale kde porostou rychleji a kde se investice ještě vyplatí. Trh bydlení už není o spekulaci. Je o trpělivosti, kvalitě a schopnosti číst mapu dřív, než ji ostatní uvidí.

Riverside Karlin

Kellnerová, Strnad, Lapčík: Prémiové pražské nemovitosti se vracejí do českých rukou

Reality

Trinity Banking Group finančníka Radomíra Lapčíka kupuje za 7,25 miliardy korun celý kancelářský kampus Riverside Karlín, jeden z nejvýraznějších moderních areálů v metropoli. Jde o největší akvizici Trinity v Praze a další důkaz, že prémiové české nemovitosti se po letech opět vracejí do domácích rukou, zní z trhu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Bytová výstavba
video

Bydlení v roce 2026: žádný pád cen. Jen drahá realita

Reality

Levné hypotéky jsou pryč, byty nezlevní a čekání na „správný moment“ se může prodražit. Rok 2026 ukáže, že český trh bydlení se nehroutí, jen definitivně vystřízlivěl.

nst

Přečíst článek

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

Natáčení podcastu s Tomášem Jelínkem

Šéf realitky Century 21: Dům ve Středních Čechách nad 20 milionů je spíše neprodejný

Reality

Petra Nehasilová, Dalibor Martínek

Přečíst článek
Doporučujeme