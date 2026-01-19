Trumpovy výhrůžky rozhýbaly trhy. Zlato je na rekordu
Cena zlata se vyšplhala na nové historické maximum, když se přiblížila hranici 4700 dolarů za troyskou unci, tedy více než 98 tisíc korun. Za prudkým růstem stojí sobotní vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa, který v souvislosti se snahou získat Grónsko oznámil zavedení dodatečných cel na vybrané evropské země.
Krátce po 8:00středoevropského času si zlato připisovalo téměř dvouprocentní zisk a obchodovalo se okolo 4680 dolarů za unci. Během noci se jeho cena dostala dokonce nad 4690 dolarů, vyplývá z dat agentury Bloomberg. Na rekordní hodnoty se dostalo také stříbro, jehož cena krátce překročila 94 dolarů za unci, část zisků však později odevzdalo.
Trump plánuje od 1. února uvalit dodatečné desetiprocentní clo na dovoz z Dánska, Švédska, Francie, Německa, Nizozemska a Finska, tedy členských zemí Evropské unie, a také na Británii a Norsko. Tyto státy se podle něj postavily proti americkému záměru získat Grónsko.
Geopolitické napětí zlatu svědčí
„Geopolitické napětí dává investorům další důvod posouvat cenu zlata na nová maxima,“ uvedl podle agentury Reuters analytik Matt Simpson ze společnosti StoneX. „Tím, že Trump zapojil do hry cla, dává jasně najevo, že jeho hrozby ohledně Grónska myslí vážně,“ dodal.
Zlato investoři tradičně vnímají jako bezpečný přístav v obdobích nejistoty. Jen za loňský rok jeho cena vzrostla o 64 procent. K růstu kromě geopolitického napětí přispěly také pokračující nákupy ze strany centrálních bank, nižší úrokové sazby a oslabení amerického dolaru.
Nízké úrokové sazby zvyšují atraktivitu zlata tím, že snižují jeho nevýhodu vůči výnosovým aktivům, jako jsou například dluhopisy. Slabší dolar navíc zlevňuje zlato a další komodity pro investory z jiných měnových oblastí, což obvykle podporuje poptávku.