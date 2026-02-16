Volkswagen chystá drastické škrty. Ve hře je i zavírání továren
Německý automobilový koncern Volkswagen hodlá do konce roku 2028 snížit náklady o 20 procent. Informoval o tom časopis Manager Magazin. Dodal, že rozsáhlá úsporná opatření se budou týkat všech značek a mohla by zahrnovat uzavírání továren. Koncern Volkswagen je největším evropským výrobcem osobních automobilů, jeho součástí je i česká Škoda Auto.
Šéf koncernu Oliver Blume a finanční ředitel Arno Antlitz podle listu představili rozsáhlý úsporný plán na lednovém setkání s manažery podniku za zavřenými dveřmi v Berlíně.
Volkswagen podle agentury Reuters v reakci na tyto informace uvedl, že už před třemi lety zahájil ve všech značkách provozní opatření a dosáhl od té doby úspor v řádu desítek miliard eur, což skupině pomohlo kompenzovat geopolitické problémy, například americká cla. Dodal, že Blume poskytne aktuálnější informace na tiskové konferenci k loňským výsledkům podniku, která se uskuteční 10. března.
Automobilka Škoda Auto loni celosvětově vyrobila 1,065 milionu vozů, což představuje meziroční nárůst o 15 procent. Poprvé po šesti letech tak výroba automobilky překročila hranici jednoho milionu vyrobených aut. Z tohoto objemu připadlo 907 100 vozů značky Škoda na české závody v Mladé Boleslavi a Kvasinách.
Desítky tisíc zrušených míst
Volkswagen už koncem roku 2024 oznámil, že hodlá do roku 2030 zrušit v Německu přes 35 tisíc pracovních míst. Letos v lednu ohlásil zavedení nové řídicí struktury a zrušení řady pozic ve vedení divize masově vyráběných vozů Brand Group Core (BGC), do které spadá i Škoda Auto.
Koncern Volkswagen se v poslední době potýká mimo jiné se silnou konkurencí z Číny a s negativními dopady cel. Celosvětový odbyt koncernu v loňském roce klesl o 0,5 procenta na 8,98 milionu vozů.
Samotná Škoda Auto však vloni odbyt zvýšila téměř o 13 procent na 1,044 milionu vozů. Vykázala tak nejvýraznější nárůst odbytu ze všech koncernových značek.
V prvních devíti měsících loňského roku hospodařil koncern Volkswagen s provozním ziskem 5,4 miliardy eur (zhruba 131 miliard korun), což je meziroční pokles o 58 procent. Provozní zisk Škody Auto se ale o více než pět procent zvýšil a dosáhl 1,79 miliardy eur.
