Americké akciové trhy letos šlapou. Může však přijít velký obrat

Válka, vysoké sazby či drahé energie? Akciové trhy jako by letos vše ignorovaly. A nejen ty americké.

Americké akcie, měřeno indexem S&P 500, letos posilují o 28 procent. Celkem tento index letos pokořil historická maxima 55krát. Nvidia letos posílila například o téměř 200 procent, Meta o 76 procent. Nejde ale jen o americké akcie, které táhnou velké technologické společnosti. Index pražské burzy letos posílil o 20 procent, stejně se zhodnotila také investice do německého indexu DAX.

Posledním růstovým impulzem bylo pro akcie a další riziková aktiva zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem. „Akciový trh nadále ignoruje geopolitická rizika, zejména na Blízkém východě,“ napsal nedávno Ed Yardeni z Yardeni Research. „To může být iracionální, a může dorazit pád trhů nebo alespoň výrazná korekce,“ dodal Yardeni.

Aktuálně globální akcioví investoři vyčkávají. Čekají na další kroky americké centrální banky (Fed). Další snížení základní úrokové sazby by podpořilo další růst cen akcií. Aktuální otázka není, zda k dalšímu snížení sazeb Fed přistoupí, ale kdy k němu přistoupí. Aktuálně trh sází na 75procentní šanci snížení sazeb v rámci zasedání Fedu za dva týdny.

Udržitelný růst?

Vysoké výnosy ve Spojených státech v letošním roce ale nastavují otázku, zda je takto silný růst udržitelný i v příštím roce. Někteří finanční hráči varují, že potenciál růstu ve Spojených státech se vyčerpal. „Naše největší investiční tipy na příští rok, jsou mimo Spojené státy,“ napsala finančně-poradenská společnosti Morningstar. Největší potenciál v dalších deseti letech vidí její analytici v Brazílii. Lépe než Spojené státy si má vést v budoucnu i Evropa.

„I když je snadné favorizovat americké akcie, existuje několik scénářů, které by mohly rychle obrátit trhy jiným směrem,“ říká pro MoneyWeek Dan Coatsworth, investiční analytik společnosti AJ Bell. Upozorňuje i na fakt, že znovuzvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem může přinést v dlouhodobém kontextu problémy. „Pesimisté říkají, že mnoho z jeho volebních slibů přinese zvýšení inflace či obchodní válku s Čínou,“ dodává Coatsworth.

