Lukáš Kovanda: Americký růst odhaluje slabiny Evropy
Americká ekonomika šokuje tempem růstu, které by ještě nedávno nikdo nečekal – a Čína poprvé zůstává pozadu. Nová data o zahraničním obchodu USA vyslala mrazivý signál do Evropy. Ta se může stát hlavním odbytištěm čínské nadprodukce. A to je scénář, který může znamenat vyšší nezaměstnanost, vyšší dluh – nebo obojí.
Ekonomika USA roste nyní rychleji než ta čínská, naznačuje bleskový odhad americké centrální banky. Čísla zahraničního obchodu USA šokují analytiky, děsí Německo a obecně EU.
USA předbíhají Čínu
Hospodářství USA v loňském čtvrtém čtvrtletí vykázalo anualizovaný růst 5,3 procenta, vyplývá z bleskového, sezonně očištěného odhadu atlantské pobočky americké centrální banky. Pokud by tedy podávalo takový výkon jako loni od října do prosince, za celý rok by přidalo právě 5,3 procenta, což je růst, který předčí dokonce i expanzi čínské ekonomiky. Ta by měla za loňský rok přidat 4,9 procenta, alespoň podle konsensu mezinárodních finančních institucí, jak jej zachycuje agentura Bloomberg.
Atlantská pobočka americké centrální banky svůj okamžitý odhad průběžně aktualizuje zahrnutím každého nového dílčího makroekonomického údaje, který je postupně zveřejňován. Zásadní změnu provedla letos 8. ledna, kdy po zahrnutí nejnovějších údajů o zahraničním obchodu zvýšila svůj okamžitý odhad anualizovaného růstu americké ekonomiky ve čtvrtém čtvrtletí roku 2025 z 2,9 na 5,4 procenta (viz graf níže; zelená křivka).
Obchodní deficit šokoval trhy
Učinila tak zejména v reakci na zveřejnění údajů o obchodním deficitu USA za loňský říjen. Ten byl totiž reálně nejnižší od začátku roku 1999, což byl pro analytiky vskutku šok.
Obchodní deficit USA loni v říjnu klesl nominálně nejníže, na 29,4 miliardy dolarů, za celé období od poloviny roku 2009, kdy na USA tíživě doléhaly důsledky světové finanční krize. Po očištění o inflaci byl dokonce nejnižší od začátku právě roku 1999.
Ještě v březnu 2025, před „dnem osvobození“ amerického prezidenta Donalda Trumpa na začátku dubna, činil obchodní deficit USA celkem 136 miliard dolarů.
Dočasný efekt, nebo nový trend?
Mimořádné zlepšení stavu obchodní bilance USA razantně zvyšuje bleskově odhadovaný výkon celé americké ekonomiky za poslední loňské čtvrtletí. Je však otázkou, zda říjnové mimořádné vzepětí není jen přechodnou záležitostí, ovlivněnou momentálními faktory.
Každopádně platí, že Spojeným státům se nadále daří masivně vyvážet své digitální služby. V oblasti IT upevňují náskok před zbytkem světa každým měsícem, a to i díky bezkonkurenční implementaci AI. Přitom se Spojeným státům rovněž daří omezovat dovoz do země, jak Trump zamýšlel loňským zavedením svých poměrně vysokých cel.
Evropa jako oběť obchodní války
Doplatit však na to může zejména Evropská unie. Vývoz Číny do USA totiž kvůli Trumpovým clům loni klesl o 20 procent, zatímco – například – přebytek Číny z obchodu s Německem stoupl o 108 procent. Poprvé v historii loni Německo vykazovalo deficit v obchodu s Čínou ve své „královské disciplíně“, tedy v oblasti strojů a další pokročilé průmyslové produkce.
Letos může Německo a další evropské země ještě výrazněji zaplavit čínský export, jemuž Trumpova cla odepřela přístup do USA. Přesměrovaný čínský export zatím absorbuje vedle Německa a obecněji EU ještě hlavně jihovýchodní Asie, ale ta je chudší než Evropa, takže její absorpční kapacita vyprchá dříve než ta evropská. Pro EU, a Německo zejména, z toho všeho vyplývá neradostná vyhlídka. Buď se opevní cly po Trumpově vzoru (která ale dosud vždy až na výjimky odmítala), nebo za status stále většího odbytiště čínské nadprodukce zaplatí nárůstem vlastní míry nezaměstnanosti a/nebo dluhu.
Nejvyšší soud může Trumpovi zhatit plány
Vrátíme-li se k zahraničnímu obchodu USA, jejich vývozu svědčil loni kromě zvyšujícího se technologického náskoku také slabý dolar, o jehož oslabení se Trump rovněž zasadil. Trumpovi ovšem nyní do cel může „hodit vidle“ Nejvyšší soud USA, který by jejich podstatnou část mohl zneplatnit už v úterý nadcházejícího týdne. Trump se však dušuje, že v takovém případě uplatní jiné způsoby, jak cla udržet poměrně vysoká.
Tuto středu Nejvyšší soud USA zveřejňoval své verdikty, žádný týkající se Trumpových cel však nevydal. Další možnost bude mít právě v úterý. S každým dalším týdnem, po který verdikt zveřejněn není, stoupá Trumpova šance, že Nejvyšší soud mu cla nezneplatní. Nebo alespoň, že je sice shledá neplatnými, ale administrativa nebude muset vracet dosavadní inkaso z nich (jde v přepočtu až o více než tři biliony korun). Soudci jsou si totiž dobře vědomi toho, kolik každý další týden odložení zveřejnění verdiktu bude administrativu stát, pokud cla zneplatní a ještě k tomu nařídí vrácení příslušného inkasa.