Klid jen zdánlivý: jednotlivé akcie v USA zažívají extrémní výkyvy
Americký akciový trh podle analytiků společnosti Barclays, které cituje agentura Bloomberg, na první pohled působí klidně, ve skutečnosti však čelí mimořádně vysoké volatilitě u jednotlivých titulů. Ta je tažena především akciemi spojenými s umělou inteligencí, které mají stále větší vliv na celkový vývoj indexu S&P 500.
Podle Barclays byl loňský rok výjimečný tím, že i přes 16procentní růst indexu S&P 500 docházelo u největších firem k mimořádně prudkým propadům akcií. Mezi stovkou největších titulů zaznamenala banka celkem 47 takových případů, kdy cena akcie náhle výrazně klesla, a to o mnohem více, než je běžné. Jde o nejvyšší počet takových případů v datech banky od roku 1998.
Podle Barclays lze podobný vývoj očekávat i letos. Analytici upozorňují, že výkonnost širšího trhu je stále více závislá na úzké skupině technologických firem napojených na umělou inteligenci. Zároveň se zrychlilo zpracování informací na trzích, protože obchodníci i analytici využívají algoritmy a nástroje založené na AI.
Nadace Wikimedia, která je provozovatelem internetové encyklopedie Wikipedia, oznámila u příležitosti 25. výročí vzniku encyklopedie nové licenční dohody s firmami vyvíjejícími umělou inteligenci. Mezi partnery encyklopedie tak nově patří Microsoft, Amazon a Meta Platforms, ale také start-up Perplexity a francouzská společnost Mistral AI. Wikimedia má podobnou dohodu od roku 2022 také se společností Google ze skupiny Alphabet. Smlouvy umožňují technologickým firmám využívat obsah encyklopedie k trénování systémů AI a představují krok k lepšímu zpeněžení jejího obsahu, uvedla agentura AP.
Zvýšené riziko
Zatímco volatilita celého trhu zůstává relativně nízká, výkyvy jednotlivých akcií jsou výrazné. Podle Barclays k tlumení celkové volatility přispívají nákupy drobných investorů při poklesech cen akcií.
V nadcházejících týdnech však mohou trhy čelit zvýšenému riziku. Investory čeká hlavní část výsledkové sezony technologických firem, rozhodnutí americké centrální banky o měnové politice, klíčová data z trhu práce i možné rozhodnutí Nejvyššího soudu USA o clech. Tyto události mohou přinést výraznější pohyby na trzích.
Tchajwanská společnost Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) ve čtvrtém čtvrtletí zvýšila čistý zisk o 35 procent na rekordních 505,7 miliardy tchajwanských dolarů, což odpovídá zhruba 334 miliardám korun. Firma uvedla, že s dalším růstem počítá i v letošním roce. TSMC je největším světovým výrobcem pokročilých čipů pro umělou inteligenci a klíčovým dodavatelem americké společnosti Nvidia.
I když se celý akciový trh hýbe jen málo, jednotlivé akcie mohou hodně kolísat – některé prudce rostou, jiné výrazně padají. Analytici proto radí vsadit právě na tyto rozdíly mezi jednotlivými firmami, ne na pohyb trhu jako celku.
Barclays zároveň upozorňuje, že výsledková sezona přináší stále obtížnější prostředí pro výběr vítězů a poražených. Přestože umělá inteligence zůstává hlavním růstovým tématem, výkonnost jednotlivých firem se výrazně liší a nelze již spoléhat na plošný růst celého sektoru.