Klid jen zdánlivý: jednotlivé akcie v USA zažívají extrémní výkyvy

Wall Street
ČTK
nst
nst

Americký akciový trh podle analytiků společnosti Barclays, které cituje agentura Bloomberg, na první pohled působí klidně, ve skutečnosti však čelí mimořádně vysoké volatilitě u jednotlivých titulů. Ta je tažena především akciemi spojenými s umělou inteligencí, které mají stále větší vliv na celkový vývoj indexu S&P 500.

Podle Barclays byl loňský rok výjimečný tím, že i přes 16procentní růst indexu S&P 500 docházelo u největších firem k mimořádně prudkým propadům akcií. Mezi stovkou největších titulů zaznamenala banka celkem 47 takových případů, kdy cena akcie náhle výrazně klesla, a to o mnohem více, než je běžné. Jde o nejvyšší počet takových případů v datech banky od roku 1998.

Podle Barclays lze podobný vývoj očekávat i letos. Analytici upozorňují, že výkonnost širšího trhu je stále více závislá na úzké skupině technologických firem napojených na umělou inteligenci. Zároveň se zrychlilo zpracování informací na trzích, protože obchodníci i analytici využívají algoritmy a nástroje založené na AI.

Zvýšené riziko

Zatímco volatilita celého trhu zůstává relativně nízká, výkyvy jednotlivých akcií jsou výrazné. Podle Barclays k tlumení celkové volatility přispívají nákupy drobných investorů při poklesech cen akcií.

V nadcházejících týdnech však mohou trhy čelit zvýšenému riziku. Investory čeká hlavní část výsledkové sezony technologických firem, rozhodnutí americké centrální banky o měnové politice, klíčová data z trhu práce i možné rozhodnutí Nejvyššího soudu USA o clech. Tyto události mohou přinést výraznější pohyby na trzích.

I když se celý akciový trh hýbe jen málo, jednotlivé akcie mohou hodně kolísat – některé prudce rostou, jiné výrazně padají. Analytici proto radí vsadit právě na tyto rozdíly mezi jednotlivými firmami, ne na pohyb trhu jako celku.

Barclays zároveň upozorňuje, že výsledková sezona přináší stále obtížnější prostředí pro výběr vítězů a poražených. Přestože umělá inteligence zůstává hlavním růstovým tématem, výkonnost jednotlivých firem se výrazně liší a nelze již spoléhat na plošný růst celého sektoru.

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve Sněmovně ostře zaútočil na Piráty. Označil je za amatéry, udavače i extremisty a prohlásil, že kvůli svému chování nejsou schopni prosadit žádné zákony. Svůj výpad vedl při debatě o písemné interpelaci předsedkyně pirátského klubu Olgy Richterové, která se týkala zvýšení rodičovského příspěvku a jeho pravidelné valorizace. Proti premiérovým slovům se ohradili nejen Piráti, ale i další opoziční poslanci.

„Vy nás jen kritizujete, urážíte a útočíte. My vás nepotřebujeme. My chceme spolupracovat,“ uvedl Babiš. Zároveň ale dodal, že pokud budou Piráti pokračovat stejným způsobem, vláda s nimi spolupracovat nebude. „A vy neprosadíte vůbec nic,“ prohlásil.

Premiér Pirátům připomněl jejich účast v předchozí vládě, kterou vinil ze zrušení školkovného, zdanění rodin a zdražení bydlení. „Všechno jste jim vzali,“ uvedl k tehdejší rodinné politice. Piráty zároveň obvinil z rozkladu dopravy v Praze i ze zhoršení stavebního řízení. Postěžoval si také, že ho označují za dotačního podvodníka a urážejí dalšími výroky.

„Máte smůlu, že máte ty tři korytáře“

Babiš se následně obrátil na mladé pirátské poslankyně a vyzval je, aby vyměnily své stranické vedení. Jmenovitě zmínil předsedu Pirátů Zdeňka Hřiba, jeho předchůdce Ivana Bartoše a Olgu Richterovou. „Máte smůlu, že máte ty tři korytáře, kteří vás vedou,“ řekl.

Poslanec Ivan Bartoš (Piráti) ČTK

Na premiérova slova reagoval Ivan Bartoš, který označil Babišovo vystoupení za nevhodné a urážlivé. Kritizoval i premiérovy poznámky na adresu mladých žen v pirátské straně. „Prosím vás, neslintejte nám na Pirátky,“ uvedl Bartoš a dodal, že premiér by si za své chování zasloužil „vytažení za flígr“. Celé vystoupení shrnul slovy, že Babiš nedokázal odpovědět ani na dvě položené otázky.

Kritika od opozice

Premiéra kritizovali i poslanci dalších opozičních stran. Poslankyně STAN Adriana Chochelová připomněla, že interpelace mají sloužit k odpovídání na dotazy, nikoli k urážkám. „Vy jste ten důvod, proč my jsme tady,“ řekla. Někdejší místopředsedkyně Sněmovny Věra Kovářová (STAN) označila premiérův přístup za zklamání. Podle ní má být odpověď na interpelaci věcná. „Debata může být ostřejší, ale respekt musí být zachován,“ zdůraznila.

Písemná interpelace Olgy Richterové byla vůbec první, která se v tomto volebním období ve Sněmovně projednávala. Richterové se nakonec nepodařilo prosadit návrh, aby dolní komora s Babišovou písemnou odpovědí vyjádřila nesouhlas.

Cvičení NATO v Grónsku vyvolalo kritiku Ruska

Rusko je prý vážně znepokojeno z vyslání spojeneckých jednotek do Grónska
ČTK
ČTK
ČTK

Rusko dalo najevo „vážné znepokojení“ nad vysláním dodatečných jednotek několika zemí Severoatlantické aliance do Grónska. Moskva to podle agentury AFP označila za militarizaci arktického regionu.

Vyslání svých vojáků na cvičení do Grónska, rozlehlého a strategicky významného ostrova, který je poloautonomní součástí Dánska, oznámilo ve středu několik evropských zemí, včetně severských zemí i Francie nebo Německa. Evropští vojáci se v Grónsku mají v rámci cvičení Arctic Endurance naučit, jak lépe pracovat v arktických podmínkách.

Větší angažovanost evropských států NATO je reakcí na opakovaná prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa o významu ostrova pro americkou národní bezpečnost. Trump tím zdůvodňuje své přání Grónsko získat pod přímou kontrolu USA; jinak by se o to prý mohli pokusit Rusové nebo Číňané.

Ruská diplomacie dnes vyjádřila „vážné znepokojení“ z nasazení dalších vojáků NATO v Grónsku.

Urychlení militarizace severu

„Místo konstruktivní spolupráce v rámci stávajících institucí, zejména Arktické rady, si NATO zvolilo cestu urychlení militarizace severu a posiluje tam svou vojenskou přítomnost pod vykonstruovanou záminkou rostoucí hrozby ze strany Moskvy a Pekingu,“ odsoudilo prohlášení počínání evropských zemí ruské velvyslanectví v Bruselu, kde sídlí ústředí NATO.

Středeční setkání amerických, dánských a grónských představitelů ve Washingtonu vyústilo podle dánského ministra zahraničí Larse Lökkeho Rasmussena v konstatování „zásadní neshody“ o budoucnosti ostrova, jehož vláda dává jasně najevo, že místní obyvatelé nemají zájem být součástí Spojených států.

Francie, Švédsko, Německo a Norsko ve středu oznámily, že na ostrov vyšlou vojenský personál pro průzkumnou misi, která je podle zdroje z francouzského ministerstva ozbrojených sil součástí dánského cvičení.

