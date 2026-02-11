Akcie zbrojařů krvácí, nejvíc CSG. Na Ukrajině totiž plánují prezidentské volby

Akcie české zbrojovky Czechoslovak Group dnes dopoledne ztrácely přes pět procent. Pokud by s takovou ztrátou dnešní obchodování také uzavřely, bude to jejich nejvýraznější jednodenní pokles od vstupu firmy na burzu minulý měsíc. Citelně ztrácejí také další evropské zbrojovky, byť ne tolik jako Czechoslovak Group.
Důvodem poklesu je dnešní zpráva listu Financial Times, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij zamýšlí oznámit plán na vypsání prezidentských voleb a také vyhlásit referendum o možné mírové dohodě. Měl by tak učinit 24. února, tedy v den čtyřletého výročí zahájení ruské invaze na Ukrajinu, a to na nátlak Spojených států.
Prezident USA Donald Trump ve své kampani slíbil rychlé ukončení války na Ukrajině, která však pokračuje i více než rok po jeho opětovném nástupu do Bílého domu. Pokud by Kyjev jeho tlaku podlehl, může nastat klid zbraní, ač vzniklé uspořádání nebude pro Ukrajinu výhodné.
Právě klid zbraní by ovšem značil možnou nižší poptávku po produkci zbrojovek a mohl by se tak nepříznivě promítnout do jejich ziskovosti, pročež se investoři dnes jejich akcií zbavují. Českou zbrojovku Czechoslovak Group vnímají jako z hlediska své ziskovosti relativně nejtěsněji spjatou s vývojem na Ukrajině.
Strnadova CSG zakládá muniční podnik v Řecku. Obnoví i výrobu TNT
Zbrojařská skupina Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada bude ve společném podniku v Řecku vyrábět velkorážovou munici. V Aténách podepsala zakládací dokumenty ke vzniku společnosti Hellenic Ammunition S.A., která bude mít výrobu ve městě Lavrio. Součástí projektu je také obnovení výroby trhaviny trinitrotoluen (TNT). CSG do projektu postupně investuje až 50 milionů eur, tedy zhruba 1,2 miliardy korun. Vzniknout mají stovky pracovních míst.
Rezidenční projekt Nová Amerika od developerské skupiny Crestyl vyroste v centru Brna v lokalitě Nové Sady. Čtyři architektonicky výrazné budovy nabídnou celkem 243 bytů s prémiovým standardem a unikátním výhledem na panorama města včetně dominanty Petrova. Výstavba má začít letos v říjnu, dokončení je plánováno na polovinu roku 2029.
Developerská skupina Crestyl rozšiřuje své aktivity v Brně. V lokalitě Nové Sady, nedaleko historické budovy Malé Ameriky, plánuje výstavbu rezidenčního projektu Nová Amerika. Čtveřice domů nabídne celkem 243 bytů od dispozic 1+kk po penthousy. Zahájení stavby developer plánuje na letošní říjen, dokončení očekává v polovině roku 2029. Investice má přesáhnout dvě miliardy korun.
„Brno vnímáme jako jeden z nejperspektivnějších rezidenčních i kancelářských trhů v Česku. Dornych je náš vstupní projekt, Nová Amerika na něj rezidenčně navazuje,“ říká obchodní ředitel Crestylu Viktor Peška.
Architektura s odkazem na New York
Autorem návrhu je architekt David Chmelař, dlouhodobý spolupracovník Crestylu. Čtyři domy mají odlišný výraz, společným jmenovatelem je inspirace newyorskou architekturou — od industriálních motivů po prvky Art Deco. Jeden z objektů pracuje s režným zdivem a ocelovými detaily, jiný akcentuje nárožní hmotu a dekorativnější fasádu.
V Polsku je trh předvídatelnější. Města tam chtějí stavět, říká generální ředitel českého developera
Na pozici generálního ředitele developerské společnosti Crestyl je Simon Johnson oficiálně pár týdnů, ještě déle se na ni ale Angličan žijící v Česku 25 let připravoval. O budoucnosti má tak jasno. V Česku například Crestyl uvažuje o spojení se s Pražskou developerskou společností a po Polsku plánují vstoupit i do Německa. I nadále ale bude development v tuzemsku tou nejdůležitější byznysovou nohou. „V Česku cílíme na vyšší segment nemovitostí a ty mají také větší hodnotu než ty v Polsku, kde stavíme víc ale také v nižším segmentu. Český trh je na druhou stranu hůř předvídatelný,“ říká Simon Johnson v rozhovoru.
Díky poloze na okraji rozvojového území projekt počítá s otevřenými výhledy na panorama města, včetně katedrály sv. Petra a Pavla. Součástí návrhu jsou balkony, terasy a společná střešní zahrada.
Projekt nabídne 243 jednotek s důrazem na efektivní dispozice a vyšší materiálový standard. Součástí budou parkovací stání i technologické vybavení odpovídající současným požadavkům městského bydlení.
Dornych jako motor proměny
Klíčovým faktorem lokality zůstává připravovaný Dornych, který představuje rozsáhlou transformaci území v okolí stávajícího obchodního domu. Projekt má ambici vytvořit novou městskou třídu propojující historické centrum s jižní částí města a přivést do území pracovní místa, služby i veřejný prostor.
V centru Brna vzniká nový obytný areál. Na kolik tam vyjde luxusní mezonet?
Nová Amerika tak zapadá do širší urbanistické změny, která má v následující dekádě výrazně proměnit podobu brněnského centra. Crestyl si zde postupně buduje portfolio projektů a sází na to, že poptávka po bydlení v širším centru moravské metropole zůstane silná.
Brno na prahu největší proměny za desítky let: Město míří dovnitř a mění svou budoucnost, říká šéf tamních plánovačů
Brno vstupuje do období největší urbanistické proměny od meziválečné éry. Nový územní plán, brněnské stavební předpisy i rozsáhlé přeměny brownfieldů zásadně mění podobu města. „Klíčová území jako Trnitá nebo Zbrojovka jsou obrovskou příležitostí, jak rozvoj města směřovat dovnitř,“ říká Jan Tesárek, šéf Kanceláře architekta města Brna.
Na jihu Brna pokračuje přeměna zanedbaných území. V Komárově se začíná prodávat rezidenční projekt s 80 byty, který cílí na vlastní bydlení i investory. Projekt nabídne terasy, parkování i soukromý rezidenční park.
Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
Optimismus generálních ředitelů českých firem je nejvyšší za poslední roky. Růst domácí ekonomiky letos očekává 62 procent šéfů společností. Pro srovnání: loni to bylo 36 procent a před dvěma lety jen 16 procent. Pokles ekonomiky nyní předpokládá 14 procent ředitelů. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti PwC, který na konci roku 2025 proběhl mezi 192 generálními řediteli.
Pozitivní nálada se promítá i do očekávání firemních výsledků. Růst tržeb letos předpokládá 72 procent oslovených šéfů, zatímco v minulých letech to bylo 65 procent. V tříletém horizontu věří v růst tržeb dokonce devět z deseti ředitelů.
„Letošní výsledky průzkumu mezi českými generálními řediteli přináší v kontextu aktuálních geopolitických nejistot překvapivě silné poselství. V českém byznysu převažuje optimismus. Je to podložené reálným výkonem tuzemského byznysu, investiční aktivitou a ochotou riskovat i v neklidných časech,“ uvedl řídicí partner PwC Miroslav Bratrych.
Německo přichází o titul automobilové velmoci. Firmy škrtají investice i pracovní místa
Postavení Německa jako klíčového centra světového automobilového průmyslu je vážně ohroženo. Investice i pracovní místa se stále častěji přesouvají do zahraničí a domácí podmínky přestávají být pro firmy konkurenceschopné. Vyplývá to z aktuálního varování německého Svazu automobilového průmyslu (VDA), který vyzval německé i evropské instituce k omezení regulací a větší podpoře růstu.
Podniky plánují nabírat nové zaměstnance, rozšiřovat výrobu i technologické kapacity a expandovat na zahraniční trhy. Pětina ředitelů chce vyšší výnosy dosáhnout posílením na domácím trhu, 15 procent sází na nové produkty či služby a stejný podíl považuje za klíčovou zahraniční expanzi.
Silnější orientace na obranný průmysl, kybernetickou bezpečnost či moderní technologie je podle Bratrycha logickou reakcí na geopolitickou situaci i tlak na efektivitu. Turbulence posledních let se podle něj staly novým normálem i katalyzátorem změn.
Pospěšte si s nákupem notebooku, mobilu, ojetiny, než podraží, burcují čeští prodejci
V Česku ani v jiných zemích neutuchá paměťová krize. Naopak, letos lze čekat její další zhoršení a výraznější zdražování notebooků, mobilů, ale třeba také vyšší ceny ojetých automobilů. Důvodem je umělá inteligence, resp. obrovské investice do ní a související infrastruktury, například datových center, v podání amerických technologických obrů, zejména Amazonu, Microsoftu, Alphabetu a Mety.
Za hlavní riziko považuje 84 procent ředitelů geopolitickou nejistotu. Nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců uvádí 81 procent manažerů, což je mírný pokles oproti loňským 89 procentům. Stejný podíl se obává pokračujícího tlaku na růst mezd. Výrazně přibylo také obav z kybernetických hrozeb.
Za největší brzdu růstu označují šéfové už potřetí v řadě regulatorní prostředí, jehož podmínky se podle nich zhoršují. Mezi další překážky patří nedostatek kvalifikace pracovní síly, omezené finanční zdroje a dovozní cla. Na jejich zavedení ze strany USA už reagovala více než čtvrtina firem.
Ceny porostou jen mírně
Polovina ředitelů očekává, že ceny jejich produktů či služeb vzrostou maximálně o pět procent. Třináct procent s růstem cen vůbec nepočítá. Sedm z deseti firem plánuje během příštího roku zvýšit počet zaměstnanců, většinou do pěti procent. Pokles zaměstnanosti předpokládá čtvrtina podniků, výraznější propouštění ale jen šest procent. Hlavním důvodem redukce pracovních míst zůstává robotizace a automatizace.
