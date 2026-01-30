Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Strnadova CSG zakládá muniční podnik v Řecku. Obnoví i výrobu TNT

Strnadova CSG zakládá muniční podnik v Řecku. Obnoví i výrobu TNT

Skupina CSG bude ve společném podniku v Řecku vyrábět velkorážovou munici
iStock
ČTK
ČTK

Zbrojařská skupina Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada bude ve společném podniku v Řecku vyrábět velkorážovou munici. V Aténách podepsala zakládací dokumenty ke vzniku společnosti Hellenic Ammunition S.A., která bude mít výrobu ve městě Lavrio. Součástí projektu je také obnovení výroby trhaviny trinitrotoluen (TNT). CSG do projektu postupně investuje až 50 milionů eur, tedy zhruba 1,2 miliardy korun. Vzniknout mají stovky pracovních míst.

CSG zakládací dokumenty podepsala prostřednictvím své dceřiné firmy MSM Greece, za řeckou stranu podpis připojil zástupce státního podniku Hellenic Defence Systems. Podepsané smlouvy zahrnují zejména zakládací listinu a koncesní smlouvu, které umožní formální vznik společnosti Hellenic Ammunition S.A.

Podle výkonného ředitele Hellenic Defence Systems Christoforose Boutsikakise je obnova výroby velkorážové munice v Lavriu strategickým krokem pro řecký obranný průmysl i pro bezpečnost Evropy. Společný podnik s CSG podle něj přináší investice, moderní technologie a know-how, které umožní dlouhodobě udržitelný rozvoj výrobních kapacit a vznik stovek pracovních míst.

Menšinový vlastník Tatry kritizuje zakázku pro ministerstvo

Miliarda navíc za armádní vozy? Akcionář Tatry zpochybňuje zakázku

Zprávy z firem

Skupina Promet Group, která je menšinovým akcionářem automobilky Tatra Trucks, se domnívá, že vedení Tatry nemuselo při některých rozhodnutích postupovat s péčí řádného hospodáře. Podle Promet Group se to týká armádní zakázky na vozidla, která ministerstvo obrany podle firmy nakupuje prostřednictvím společnosti Tatra Defence Systems (TDS) zhruba o jednu miliardu korun dráž, než kdyby je pořizovalo přímo od Tatry Trucks. Uvedl to server Seznam Zprávy.

ČTK

Přečíst článek

Počet zaměstnanců naroste

Na základě uzavřených dokumentů získá společnost MSM manažerskou kontrolu nad výrobním areálem v Lavriu na dobu 25 let. To umožní rozsáhlý investiční a modernizační program. Velkorážová munice se má už letos vyrábět ve vícesměnném provozu. V současnosti v Lavriu pracuje přibližně 120 zaměstnanců, do konce roku by se jejich počet měl zvýšit až na 300.

Závod v Lavriu už nyní vyrábí munici ráže 155 milimetrů, během letošního roku se počítá s rozšířením produkce na další kalibry. Významným technologickým krokem má být spuštění výroby pyrotechnické směsi typu base bleed, která pomalým hořením ve dně dělostřeleckého granátu snižuje podtlak za střelou a zvyšuje její dostřel. Výroba této směsi by měla v Lavriu začít ve druhé polovině letošního roku.

Obnovení výroby TNT je naplánováno na přelom let 2026 a 2027. Podle CSG jde o technologicky náročný projekt, který byl rozšířen i o výrobu klíčových meziproduktů. Mluvčí CSG Andrej Čírtek dříve uvedl, že do společného podniku má kromě investice CSG směřovat také dalších 30 milionů eur z unijního programu ASAP, zaměřeného na podporu výrobních kapacit munice v Evropské unii.

O letadlech L-159 měla rozhodnout armáda, ne politici, říká zástupce zbrojařů Jiří Hynek

Leaders

O dodávkách letadel L-159 na Ukrajinu neměli rozhodovat politici, ale odborníci, říká Jiří Hynek, prezident asociace obranného a bezpečnostního průmyslu. Pokud by Ukrajinci chtěli nějaké letouny proti dronům, v Aeru se vyrábějí i jiné stroje, radí východním sousedům. Hynkovi nevadí, když Česko nebude zvyšovat vojenské výdaje nad dvě procenta HDP, jak slíbila předchozí vláda. „Podstatná je struktura nákupů, ne objem,“ říká expert na zbrojení. Nemá nic ani proti návratu povinné vojenské služby. Ne té, jako byla za socialismu. Je pro kvalitní motivaci, prestiž.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

CSG patří mezi přední evropské výrobce dělostřelecké munice a v tomto segmentu expandovala už před ruskou invazí na Ukrajinu v roce 2022. Skupina vyrábí také munici menších ráží, pozemní systémy prostřednictvím společnosti Excalibur Army a vozidla v automobilce Tatra Trucks. Vedle Česka provozuje výrobní závody ve Spojených státech, Velké Británii, Španělsku, Itálii, Německu, na Slovensku, v Srbsku a v Indii a zaměstnává více než 14 tisíc lidí.

S akciemi CSG se před týdnem začalo obchodovat na burzách v Amsterodamu a Praze. Prodejem akcií skupina získala 3,8 miliardy eur, což představuje 15,2 procenta jejího základního kapitálu. Podle údajů Stockholmský mezinárodní institut pro výzkum míru je CSG z hlediska ročního růstu tržeb nejrychleji rostoucí evropskou firmou na globálním trhu se zbraněmi.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Obviněný exředitel Motola Ludvík dostal výpověď

Miloslav Ludvík
ČTK
ČTK
ČTK

Bývalý ředitel pražské nemocnice v Motole Miloslav Ludvík, kterého policie viní z korupce, ve čtvrtek v nemocnici obdržel výpověď. Řekl to Radiožurnálu a webu iROZHLAS.cz. Ludvík tak přišel i o pozici odborného referenta, na níž byl veden od svého odvolání z čela nemocnice.

Podle Ludvíka nemocnice nepostupovala správně, když mu po propuštění z vazby nenabídla jinou práci. Chce proto postup zařízení konzultovat s advokáty. Nemocnice se ke konkrétním krokům ani k jeho tvrzení nevyjádřila, pouze uvedla, že Ludvík v ní nepůsobí a ani působit nebude.

Fakultní nemocnice Motol a Homolka (FNMH) na začátku týdne, krátce po Ludvíkově propuštění z vazby, kde strávil 11 měsíců, uvedly, že v nemocnici na žádné pracovní pozici nepůsobí. Zároveň ale potvrdily, že je od loňského února veden v systému nemocnice jako odborný referent. Podle nemocnice však nešlo o skutečné pracovní místo ani o návrat do zaměstnání.

Exředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík po roce opouští vazbu, zůstává pod přísným dohledem

Kauza Motol. Exředitel Ludvík po roce opouští vazbu, zůstává pod přísným dohledem

Zprávy z firem

Bývalý ředitel Fakultní nemocnice Motol Miloslav Ludvík, obviněný v rozsáhlé korupční kauze, bude po téměř roce propuštěn z vazby. Soud jeho pobyt za mřížemi nahradil přísnými omezeními včetně dohledu probačního úředníka a zákazu vycestování.

nst

Přečíst článek

Ludvík nyní Rozhlasu řekl, že s novým vedením nemocnice se na dalším pracovním uplatnění nedohodl. „Podle zákona mají povinnost nabídnout mi nějaké místo. Oni ale rovnou řekli, že žádné místo nemají, a předali mi klasickou výpověď. Proto se ještě poradím s advokáty, zda postupovali správně,“ uvedl.

Mluvčí nemocnice Martina Dostálová potvrdila, že k jednání s Ludvíkem ve čtvrtek došlo. S ohledem na ochranu osobních údajů a probíhající pracovněprávní procesy se ale FNMH k jednotlivým krokům ani k Ludvíkovým tvrzením nebude vyjadřovat.

Opozice spustila palbu: Babišův kabinet je vládou destrukce, potáhne Česko zpátky na východ

Politika

Jednání o důvěře vládě se změnilo v ostrý střet mezi vládou a opozicí. Petr Fiala mluvil o destrukci a cynismu, Zdeněk Hřib varoval před návratem ke korupci a normalizaci lži. Kabinet ANO, SPD a Motoristů podle nich ohrožuje směřování Česka.

ČTK

Přečíst článek

V kauze ovlivňování zakázek v motolské nemocnici čelí trestnímu stíhání celkem 19 lidí a tři firmy. Policie je podezírá z úplatkářských trestných činů, dotačního podvodu, legalizace výnosů z trestné činnosti a z poškození finančních zájmů Evropské unie. Mezi stíhanými jsou Ludvík a jeho bývalý náměstek Pavel Budinský, kteří se podle vyšetřovatelů nechali uplácet od dodavatelů nemocnice.

Obvinění čelí také advokát Miroslav Jansta, který měl podle policie Ludvíkovi a Budinskému pomáhat s praním špinavých peněz. Web iROZHLAS.cz už v září uvedl, že policie obstavila majetek Ludvíka, Budinského a Jansty v hodnotě 230 milionů korun.

Související

Miliarda navíc za armádní vozy? Akcionář Tatry zpochybňuje zakázku

Menšinový vlastník Tatry kritizuje zakázku pro ministerstvo
ČTK
ČTK
ČTK

Skupina Promet Group, která je menšinovým akcionářem automobilky Tatra Trucks, se domnívá, že vedení Tatry nemuselo při některých rozhodnutích postupovat s péčí řádného hospodáře. Podle Promet Group se to týká armádní zakázky na vozidla, která ministerstvo obrany podle firmy nakupuje prostřednictvím společnosti Tatra Defence Systems (TDS) zhruba o jednu miliardu korun dráž, než kdyby je pořizovalo přímo od Tatry Trucks. Uvedl to server Seznam Zprávy.

Automobilka Tatra Trucks vyrábí v Kopřivnici na Novojičínsku sériové nákladní vozy i speciální automobily na míru. Jejími akcionáři jsou průmyslově-technologický holding CSG českého podnikatele Michala Strnada, kterému patří 65 procent, a strojírenská skupina Promet Group rodiny Materových.

„Nově zveřejněné skutečnosti týkající se začlenění Tatra Defence Systems do dodavatelského řetězce Tatry posilují naše podezření, že vedení Tatry Trucks, konkrétně představenstvo a dozorčí rada, nemuselo vždy jednat s péčí řádného hospodáře,“ řekl serveru Seznam Zprávy mluvčí Promet Group Pavel Barvík.

Zakázky za miliardy

Firmu TDS kompletně ovládá CSG Michala Strnada. Seznam Zprávy uvedly, že získaly a analyzovaly dvě smlouvy týkající se až třináctimiliardové armádní zakázky. Jednou je smlouva mezi automobilkou a TDS, druhou smlouva mezi TDS a ministerstvem obrany.

Tatra T-810 M, ilustrační foto

Obrana nakupuje Tatry přes prostředníka z CSG, cena se zvýší až o miliardu

Zprávy z firem

Ministerstvo obrany změnilo na návrh samotného výrobce způsob nákupu nákladních vozů Tatra. Místo přímých dodávek nyní vozy pořizuje přes firmu ze skupiny zbrojaře Michala Strnada, což podle zjištění Seznam Zpráv znamená výrazné navýšení ceny. Při plném využití rámcové smlouvy může stát zaplatit až o miliardu korun více za technicky totožná vozidla, uvádí server.

nst

Přečíst článek

Smlouvy jsou podle serveru fakticky stejné, vznikly ve stejný den a jejich autorem je stejný člověk. Liší se ale cena produktu. „V konečném součtu je rozdíl přibližně jedné miliardy v neprospěch ministerstva obrany. Jinými slovy, ministerstvo nakupuje přibližně o miliardu dráž, než kdyby nakupovalo přímo od výrobce,“ uvedl server.

Menšinový vlastník Tatry kritizuje zakázku pro ministerstvo ČTK

Mluvčí CSG Andrej Čírtek uvedl, že TDS není v tomto případě prostředníkem, ale výrobcem finálního vojenského vozidla. „Tatra Trucks dodává podvozky, zatímco TDS zajišťuje instalaci pancéřovaných kabin, speciálních nástaveb, komunikačních a dalších vojenských systémů, integraci celku, certifikaci, logistickou podporu a související služby po celou dobu životního cyklu. Rozdíl v ceně proto neodráží ‚marži prostředníka‘, ale rozsah výrobního a servisního plnění, které TDS vůči ministerstvu obrany nese,“ řekl serveru Čírtek.

Zaměstnanec Tatry Jiří Valentík, který je autorem technických specifikací obou smluv, podle serveru potvrdil, že obě popisují stejný produkt. „V důsledku mohlo dojít k poškození společnosti Tatra Trucks, jejího zákazníka, tedy Ministerstva obrany České republiky, i nás coby akcionáře. Jedná se přitom o zakázky v řádech miliard korun jen pro českou armádu,“ uvedl mluvčí Promet Group Barvík.

Nová Tatra Force se systémem automatizovaného řízení
Aktualizováno

Slovenská armáda si u Strnada objedná tatrovky za miliardy

Zprávy z firem

Slovensko se chystá modernizovat armádní logistiku pomocí vozidel Tatra Force. Rámcová smlouva s CSG miliardáře Michala Strnada počítá s dodávkou až 1 289 vojenských vozidel za miliardu eur.

nst

Přečíst článek

Řekl, že Promet Group několikrát žádala management Tatry o vysvětlení, ale nikdy ho nedostala. „Pokud uspokojivé vysvětlení neobdržíme, respektive v případě potvrzení, že došlo nebo stále dochází k poškozování některé ze stran, máme jako zodpovědný akcionář připraveny varianty, jak chránit Tatru Trucks a naše akcionářská práva v ní. Samozřejmě včetně právních kroků,“ řekl serveru Barvík.

CSG a Promet Group získaly Tatru v roce 2013 v dražbě a dostaly ji z krize. Skupinu CSG později od svého otce Jaroslava Strnada převzal Michal Strnad, původní vlastník Promet Group René Matera zemřel. Spory v Tatře propukly předloni, když valná hromada na přání majoritního akcionáře odvolala z čela dozorčí rady novou generální ředitelku Promet Group Denisu Materovou.

Související

Doporučujeme