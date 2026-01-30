Strnadova CSG zakládá muniční podnik v Řecku. Obnoví i výrobu TNT
Zbrojařská skupina Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada bude ve společném podniku v Řecku vyrábět velkorážovou munici. V Aténách podepsala zakládací dokumenty ke vzniku společnosti Hellenic Ammunition S.A., která bude mít výrobu ve městě Lavrio. Součástí projektu je také obnovení výroby trhaviny trinitrotoluen (TNT). CSG do projektu postupně investuje až 50 milionů eur, tedy zhruba 1,2 miliardy korun. Vzniknout mají stovky pracovních míst.
CSG zakládací dokumenty podepsala prostřednictvím své dceřiné firmy MSM Greece, za řeckou stranu podpis připojil zástupce státního podniku Hellenic Defence Systems. Podepsané smlouvy zahrnují zejména zakládací listinu a koncesní smlouvu, které umožní formální vznik společnosti Hellenic Ammunition S.A.
Podle výkonného ředitele Hellenic Defence Systems Christoforose Boutsikakise je obnova výroby velkorážové munice v Lavriu strategickým krokem pro řecký obranný průmysl i pro bezpečnost Evropy. Společný podnik s CSG podle něj přináší investice, moderní technologie a know-how, které umožní dlouhodobě udržitelný rozvoj výrobních kapacit a vznik stovek pracovních míst.
Zprávy z firem
Počet zaměstnanců naroste
Na základě uzavřených dokumentů získá společnost MSM manažerskou kontrolu nad výrobním areálem v Lavriu na dobu 25 let. To umožní rozsáhlý investiční a modernizační program. Velkorážová munice se má už letos vyrábět ve vícesměnném provozu. V současnosti v Lavriu pracuje přibližně 120 zaměstnanců, do konce roku by se jejich počet měl zvýšit až na 300.
Závod v Lavriu už nyní vyrábí munici ráže 155 milimetrů, během letošního roku se počítá s rozšířením produkce na další kalibry. Významným technologickým krokem má být spuštění výroby pyrotechnické směsi typu base bleed, která pomalým hořením ve dně dělostřeleckého granátu snižuje podtlak za střelou a zvyšuje její dostřel. Výroba této směsi by měla v Lavriu začít ve druhé polovině letošního roku.
Obnovení výroby TNT je naplánováno na přelom let 2026 a 2027. Podle CSG jde o technologicky náročný projekt, který byl rozšířen i o výrobu klíčových meziproduktů. Mluvčí CSG Andrej Čírtek dříve uvedl, že do společného podniku má kromě investice CSG směřovat také dalších 30 milionů eur z unijního programu ASAP, zaměřeného na podporu výrobních kapacit munice v Evropské unii.
Leaders
CSG patří mezi přední evropské výrobce dělostřelecké munice a v tomto segmentu expandovala už před ruskou invazí na Ukrajinu v roce 2022. Skupina vyrábí také munici menších ráží, pozemní systémy prostřednictvím společnosti Excalibur Army a vozidla v automobilce Tatra Trucks. Vedle Česka provozuje výrobní závody ve Spojených státech, Velké Británii, Španělsku, Itálii, Německu, na Slovensku, v Srbsku a v Indii a zaměstnává více než 14 tisíc lidí.
S akciemi CSG se před týdnem začalo obchodovat na burzách v Amsterodamu a Praze. Prodejem akcií skupina získala 3,8 miliardy eur, což představuje 15,2 procenta jejího základního kapitálu. Podle údajů Stockholmský mezinárodní institut pro výzkum míru je CSG z hlediska ročního růstu tržeb nejrychleji rostoucí evropskou firmou na globálním trhu se zbraněmi.
