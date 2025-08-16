Trump s Putinem zklamali trhy, ruské akcie klesají
Včerejší aljašskou schůzku amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho ruského protějšku Vladimira Putina hodnotí trhy celkově negativně. Zatím tedy hlavně moskevská burza, jejíž stěžejní ukazatel MOEX dnes po 16. hodině středoevropského čase klesal o zhruba dvě procenta. Mezi tituly, jež nejvíce k poklesu přispěly, patří ty plynárenského kolosu Gazpromu, které oslabovaly o více než tři procenta. Největší ruská přepravní společnost, převážně státní Sovcomflot, zase ztrácela takřka tři procenta.
Na moskevské burze se dnes obchoduje ve víkendovém režimu, bez vypořádání obchodů, nicméně obchodní příkazy investorů zřetelně indikují negativní náladu ze včerejšího summitu. Nedošlo k žádnému posunu, který by mohl být příznivý nejen pro ruské akcie, ale obecně i ty světové. Dnešní poklesy na ruské burze tak předznamenávají náladu na světových trzích, až se burzy v pondělí řádně otevřou celosvětově.
Nejen ruští, ale i mezinárodní investoři před schůzkou Trumpa s Putinem sázeli na to, že by mohla znamenat průlom. Jenže nejen že nedošlo k oznámení konkrétnějších rysů možné dohody o příměří na Ukrajině, ale například ani k podpisu memorand o porozumění, nedostalo se ani na diskusi o zmírnění amerických, potažmo západních sankcí namířených vůči Rusku.
V pondělí tak lze očekávat širší cenovou korekci těch aktiv, která před summitem pod vlivem pozitivních očekávání získávala.
Rusko podmiňuje ukončení své ofenzívy na Ukrajině tím, že se Kyjev stáhne z východní Doněcké oblasti. Ruský prezident Vladimir Putin to řekl na páteční schůzce na Aljašce svému americkému protějšku Donaldu Trumpovi, píše list Financial Times s odkazem na informované zdroje. Moskva v takovém případě zastaví svá vojska v jižní Chersonské oblasti a jihovýchodní Záporožské oblasti.
Korekce by se měla týkat například akcií ukrajinských firem, které se obchodují na varšavské burze. Příslušný ukazatel v očekávání summitu poskočil nejvíce od dubna. Investoři se budou v pondělí zbavovat zřejmě také akcií ruského hliníkárenského kolosu Rusal. To je jedna z mála ruských akcií, s nimiž se stále obchoduje mezinárodně – konkrétně na burze v Hong Kongu.
Pokles se patrně nevyhne ani akciím rakouské bankovní skupiny Raiffeisen Bank International, jejíž dcera působí i v Česku. Rakouská skupina před summitem výrazně těžila z toho, že navzdory mezinárodní kritice setrvala v Rusku po celou dobu probíhající invaze na Ukrajinu. V očekávání možného průlomu při aljašských jednáních si její akcie připsaly přes 27 procent.
Naopak ukazatel výkonnosti akcií evropských zbrojařů, který sestavuje americká banka Goldman Sachs ve dnech před summitem klesl, dohromady o více než pět procent. Trh to zjevně vnímal tak, že příměří – či alespoň nastoupení cesty k němu – by pro evropské zbrojovky bylo špatnou zprávou. Pondělí by tedy mohlo být pro evropské zbrojaře naopak růstovým dnem.
Posledních 15 let sledujeme pokus byznysmenů ovládnout geopolitiku i politiku. Ve světě je toho největším příkladem Donald Trump, u nás se po Andreji Babišovi již dorostli další miliardáři ke stejným choutkám. Tváří se to jako politika, ale politika to není. Je to show. A proto si Donald Trump nikdy nezaslouží svou vysněnou Nobelovu cenu míru. Nanejvýš tak jakousi Nobelovu cenu dealu z jeho golfového resortu Mar-a-Lago.
Na rekord se před summitem dostal ukazatel výkonnosti akcií firem, které by profitovaly z poválečné obnovy Ukrajiny. Tento index, jejž sestavuje největší švýcarská banka UBS, zhodnotil před summitem dohromady o více než šest procent. Součástí indexu je například již zmíněná Raiffeisen Bank International, dále její rival Erste Bank či jiná banka, polská PKO, k tomu například firmy ze stavební branže, rakouský Wienerberger, německý Heidelberg Materials nebo švýcarský Holcim.
Na rekord vynesla očekávání spjatá s aljašskou schůzkou také akcie maďarské banky OTP, která se podobně jako Raiffeisen Bank International z Ruska nikdy nestáhla.
V pondělí lze čekat sestup z rekordních hodnot v těchto případech, tedy jak v případě zmíněného souhrnného ukazatele banky UBS, tak akcií maďarské banky OTP.