Němci konečně vidí světlo na konci tunelu. Růst ekonomiky zlepšily hned tři instituty

Německé hospodářství v letošním roce poroste, odhadují v prognózách tři německé hospodářské instituty. Ekonomika podle nich letos vykáže růst o 0,3 procenta. V příštím roce tempo růstu zrychlí podle institutů Ifo a RWI na 1,5 procenta, podle IfW dokonce na 1,6 procenta.

„Krize německého hospodářství dosáhla v zimním pololetí svého dna,“ uvedl hlavní prognostik institutu Ifo Timo Wollmershäuser. „Jedním z důvodů pro růstový impulz jsou avizovaná fiskální opatření nové spolkové vlády,“ dodal. V jarní prognóze Ifo odhadoval růst hrubého domácího produktu (HDP) v letošním roce na 0,2 procenta, v příštím roce na 0,8 procenta. Odhad na příští rok tak Ifo téměř zdvojnásobil.

Kielský Institut pro světové hospodářství (IfW) na jaře odhadoval, že letos bude ekonomika stagnovat, odhad ale nyní zvýšil o 0,3 procentního bodu. „Německé hospodářství vidí světlo na konci konjunkturálního tunelu,“ uvedl institut. Podle Thorstena Schmidta z RWI se rýsuje oživení německého hospodářství ve druhé polovině roku. Jeho institut odhaduje růst na 0,3 procenta letos a 1,5 procenta v příštím roce.

Němci se vyhli recesi

Německé hospodářství v prvním čtvrtletí vykázalo silnější růst, než statistici původně odhadovali. Ekonomika proti předchozím třem měsícům vzrostla o 0,4 procenta, uvedli v květnu statistici. Předběžná data stanovovala růst v prvním čtvrtletí na 0,2 procenta. Německá ekonomika se tak vyhnula takzvané technické recesi, která se obvykle definuje jako minimálně dvě čtvrtletí hospodářského poklesu za sebou. V posledním čtvrtletí loňského roku HDP o 0,2 procenta klesl.

V prvním čtvrtletí německou ekonomiku podpořil zejména export automobilů a léčiv. To podle Ifo souvisí mimo jiné s razantní celní politikou amerického prezidenta Donalda Trumpa, kvůli které se zákazníci snaží předzásobit. Silnější ale byla i soukromá spotřeba. Od začátku roku se také zlepšila podnikatelská nálada. „Rostoucí optimismus pramení zřejmě i z naděje, že nová vládní koalice ukončí hospodářské ustrnutí a že v obchodním sporu s USA se dospěje k dohodě,“ dodal Wollmershäuser.

Německo má největší ekonomiku v Evropě a je na něm závislá i řada českých firem. K hospodářskému oživení by chtěla přispět nová vláda v čele s kancléřem Friedrichem Merzem, a to mimo jiné rozsáhlými investicemi do infrastruktury ze zvláštního fondu, ve kterém bude 500 miliard eur (12,5 bilionu korun) z půjček. Dále chce výrazně posílit investice do obrany, ale plánuje také další opatření, aby podpořila hospodářství, například snižování daní či zvýšení paušálu pro pendlery.

Rizika pro německé hospodářství nadále podle Ifo plynou z Trumpovy obchodní politiky. Cla, která jsou nyní v platnosti, by v letošním roce připravila německé HDP o 0,1 procentního bodu a o 0,3 procentního bodu v roce příštím. Pokud by se podařilo spor urovnat, byl by růst HDP větší, pokud by naopak spor eskaloval, hrozila by Německu opět recese.

Inflace bude podle Ifo v letošním roce činit 2,1 procenta a v příštím roce klesne na dvě procenta. Na pracovním trhu ekonomové z Ifo počítají se stabilizací. Míra nezaměstnanosti by letos měla vzrůst na 6,3 procenta a v příštím roce klesnout na 6,1 procenta.