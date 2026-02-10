Německo přichází o titul automobilové velmoci. Firmy škrtají investice i pracovní místa
Postavení Německa jako klíčového centra světového automobilového průmyslu je vážně ohroženo. Investice i pracovní místa se stále častěji přesouvají do zahraničí a domácí podmínky přestávají být pro firmy konkurenceschopné. Vyplývá to z aktuálního varování německého Svazu automobilového průmyslu (VDA), který vyzval německé i evropské instituce k omezení regulací a větší podpoře růstu.
„Německo jako podnikatelská lokalita zažívá obrovskou krizi,“ uvedla předsedkyně VDA Hildegard Müllerová.
Průzkum svazu mezi malými a středními podniky napříč celým dodavatelským řetězcem ukázal, že 72 procent firem plánuje snížit investice v Německu. Část podniků chce investice přesunout do zahraničí (28 procent), další je odloží (25 procent) a téměř pětina je zcela zruší (19 procent). Šetření probíhalo od 11. do 25. ledna.
Podle Müllerové už se tato rozhodnutí promítají i do zaměstnanosti. Téměř dvě třetiny ze 124 oslovených firem loni v Německu snižovaly počet pracovních míst, přičemž 87 procent z nich poukazovalo na zhoršení své konkurenceschopnosti. Aktuálně 49 procent podniků dál propouští v Německu, zatímco v zahraničí pracovní místa omezuje jen sedm procent firem.
Kombinace problémů
Dodavatelé německého automobilového průmyslu čelí kombinaci problémů – poklesu objednávek, silné zahraniční konkurenci i náročnému přechodu na elektromobilitu a software. Na rozsáhlé propouštění už upozornili také hlavní výrobci automobilů a velcí dodavatelé, kteří oznámili zrušení desítek tisíc pracovních míst.
Podle vládních údajů z loňského listopadu je počet zaměstnanců v německém automobilovém průmyslu nejnižší od roku 2011. Müllerová varovala, že pokračující ztráta pracovních míst nebude mít jen ekonomické, ale i politické důsledky. Upozornila na rostoucí podporu krajně pravicové strany Alternativa pro Německo (AfD), která podle ní oslovuje zejména zaměstnance s nejistou budoucností.
„Přesun investic a pracovních míst nebude bez následků pro prosperitu naší země ani pro její sociální a politickou stabilitu,“ uvedla Müllerová. Kritizovala přitom i soubor opatření Evropské unie zaměřený na podporu přechodu k elektromobilům a ekologičtější výrobě.
„Jako automobilová země nemůžeme být se současnými návrhy spokojeni,“ dodala a vyzvala k tržně orientovaným pobídkám místo dalších regulačních povinností. Svaz VDA zároveň podporuje požadavky automobilek na větší flexibilitu v cílech EU pro přechod na elektromobilitu.
Německá ekonomika sice loni po třech letech stagnace opět vzrostla, růst hrubého domácího produktu ale činil pouze 0,2 procenta. Letos vláda očekává zrychlení na jedno procento, především díky vyšším výdajům na zbrojení. Německo zůstává největší ekonomikou Evropy a klíčovým obchodním partnerem České republiky, na jehož výkonu je závislá řada českých firem.
