Můžete si koupit robotického psa, z něhož šlehají opravdové plameny. Smysl to ale nedává

Za necelého čtvrt milionu korun si v USA můžete pořídit robotického psa, z něhož šlehají plameny až do vzdálenosti devět metrů. K čemu vám bude? To je dobrá otázka, na kterou by mohl odpovědět nejspíš psychiatr nebo kriminalista. Další příklad toho, že tvůrcům moderních technologií občas selže zdravý rozum.

Robot nazvaný Thermonator se pohybuje po čtyřech nohách a vypadá jako pes. To už dnes není nic divného, podobné roboty se používají zejména pro přepravování nákladů či pro záchranářské akce v členitějším terénu, nebo pro hlídkování ve střežených oblastech. Na letišti v aljašském Fairbanksu dokonce plaší zvěř aby nevběhla na ranvej.

FOTOGALERIE: Prohlédněte si robopsa s plamenometem

V tomto případě má robotický pes Thermonator na zádech připevněnou jakousi rouru. Ve skutečnosti je to hlaveň plamenometu, z níž může působivě vystřelovat oheň až na dálku devíti metrů Vyrábí jej společnost Throwflame v americkém Clevelandu, která jinak prodává ruční plamenomety. První zprávy o jeho vývoji zveřejnila loni, nyní již robot nabízí na svém webu, kde můžete vidět i názorná videa. Stojí 9 240 dolarů, tedy 221 000 korun.

Plamenomety byly v minulosti strašlivou zbraní ve válkách. Ve většině zemí světa jsou dnes jako zbraň zakázány, v regulovaném provedení se (i v Česku) používají pro vypalování plevele.

Ve Spojených státech jsou zákony volnější, plamenomety podobné těm vojenským se zde smějí legálně prodávat ve 48 z 50 států. A taky se prodávají. Teď přibyl i plamenomet robotický.

„Může sloužit zábavě“

Plamenometného robotického psa může člověk ovládat na dálku s využitím mobilního telefonu díky wi-fi a bluetooth připojení. Při navádění stroje pomáhá technologie lidar (obdoba radaru, která pro orientaci v prostoru používá odrazů laserových paprsků). Vlastní zaměření plamene umožňuje laser. Stroj se tedy dokáže vyhýbal překážkám a fungovat i na odlehlejších místech.

Elektrická baterie robotu vystačí na hodinu pohybu. V nádrži má benzin nebo směs benzinu a nafty, případně napalm, jejichž zapálením vytváří ohnivé plameny. Základní nádrž vystačí na půlminutový oheň.

K čemu má být robot dobrý?

Podle výrobce, společnosti Throwflame, prý robot může vypalovat plevel na polích a na zahradách a také nechtěné dřeviny v přírodě. Anebo odstraňovat sníh a námrazu. A může prý rovněž „sloužit zábavě“. Jaké, to už tvůrci robotu nerozebírají a možná je lepší si ji nepředstavovat. Třeba by za zábavu považovali, že někdo bude pouštět na blata moderního psa baskervillského.

Fakt „dobré“ nápady

Každému je jasné, že vypálit plevel, pokud už je skutečně nutné jej takto odstraňovat, se dá i ručně, bez robotického psa s nádrží na půlminutový plamen. A dělat jakoukoli zábavu s plamenometem doslova znamená hrát si s ohněm. Spíše se vnucuje myšlenka, že volně dostupný ohnivý pes se může nesmírně snadno stát odporně nebezpečnou zbraní v rukou každého šílence. Zatím není známo, jestli o něj projevili zájem vojáci nebo bezpečnostní služby, ale ani v tomto případě nebude o co stát.

Prostě konstruktéři robotů mají někdy hodně ujeté nápady a nedají si je vymluvit.

Ostatně pro úplnost je vhodné připomenout, že konstruktéři ze společnosti Throwflame nejsou jediní, kdo mají „úžasné“ ohnivé myšlenky. Ani možná nepřekvapí, že je předešel excentrický vizionář, multimiliardář Elon Musk, který ostatně sám netají, že má Aspergerův syndrom patřící mezi autistické poruchy.

Elon Musk založil v roce 2017 firmu s hezkým názvem The Boring Company (nudná společnost) pro stavbu tunelů. O rok později spíše jako reklamní předměty prodal bůhvíproč 20 tisíc plamenometů ve tvaru samopalu a vyvolal samozřejmě diskuse o rozumnosti takového počínání.

Tvůrci plamenometného psa se měli kým inspirovat.

