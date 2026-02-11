Big Tech sází na humanoidy. Startup Apptronik získal od investorů 520 milionů dolarů
Americký startup Apptronik, který vyvíjí humanoidní roboty poháněné umělou inteligencí, získal v novém investičním kole zhruba 520 milionů dolarů. Ocenění společnosti se tak vyšplhalo na více než 5,5 miliardy dolarů, což představuje přibližně trojnásobek hodnoty oproti prvnímu kolu Series A z loňského roku.
Nové financování navazuje na únorové kolo z roku 2025 ve výši 415 milionů dolarů, uvádí agentura Bloomberg. Firma uvedla, že po jeho uzavření zaznamenala výrazný zájem dalších investorů, a proto otevřela rozšíření financování při výrazně vyšší valuaci.
Investici vedli stávající investoři včetně Google, Mercedes-Benz Group AG a B Capital. Mezi nové investory se zařadily AT&T Ventures, John Deere & Co. a Qatar Investment Authority.
Investoři sázejí na boom humanoidní robotiky
Financování přichází v době, kdy investoři směřují miliardy dolarů do startupů zaměřených na humanoidní robotiku, včetně společností Figure AI a Dexterity. Trh sází na to, že pokrok v oblasti umělé inteligence urychlí komerční nasazení těchto technologií.
Apptronik, založený v roce 2016, spolupracuje se společnostmi Mercedes-Benz, GXO Logistics a Jabil. Strategickým partnerem je také Google DeepMind, s nímž firma vyvíjí humanoidní roboty využívající Gemini Robotics, sérii AI modelů optimalizovaných pro robotické aplikace.
Jihokorejská automobilka Hyundai Motor plánuje od roku 2028 nasadit v amerických továrnách humanoidní roboty. Mají přispět k automatizaci rizikových a opakujících se výrobních úkolů. Firma, která vyrábí auta i v České republice, to uvedla v pondělí na veletrhu spotřební elektroniky (CES) v Las Vegas.
Apollo míří na trh
Nově získaný kapitál chce firma využít k uvedení svého vlajkového humanoidního robota Apollo na trh, rozšíření pilotních programů a podpoře škálování výroby.
Apollo je nejnovějším z deseti humanoidních systémů, které společnost za poslední dekádu vyvinula. Robot je koncipován jako univerzální platforma – může se pohybovat po nohou nebo na kolech a lze jej nasadit i ve stacionární či montované konfiguraci. Podle firmy je právě tato flexibilita klíčem k rozšíření robotiky za hranice jednoúčelových aplikací.
Třífázová strategie růstu
Společnost se sídlem v Austinu zaměstnává zhruba 300 lidí. Zakladatelé firmy se mimo jiné podíleli na humanoidním projektu NASA Valkyrie.
Podle generálního ředitele Jeffa Cardenase je strategie expanze rozdělena do tří fází. V současnosti se firma soustředí na výrobu a logistiku, zejména na opakovatelné úkoly, jako je manipulace s materiálem či třídění. Pilotní programy běží například se společnostmi Mercedes-Benz a GXO.
V další fázi chce Apptronik vstoupit do širšího komerčního prostředí, včetně zdravotnictví, maloobchodu a pohostinství. Dlouhodobým cílem jsou roboty pro domácnosti, které by mohly zajišťovat osobní péči, asistenci seniorům, úklid nebo vaření.
Podle Cardenase však bude trvat déle, než budou humanoidní roboti dostatečně vyspělí pro běžné domácí použití. Očekává, že by se tak mohlo stát během příští dekády. Vývoj přirovnává k počátkům éry osobních počítačů: trh je podle něj teprve na začátku dalšího velkého technologického cyklu.
