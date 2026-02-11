Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Big Tech sází na humanoidy. Startup Apptronik získal od investorů 520 milionů dolarů

Big Tech sází na humanoidy. Startup Apptronik získal od investorů 520 milionů dolarů

Humanoid Appolo
Apptronik, užito se svolením
nst
nst

Americký startup Apptronik, který vyvíjí humanoidní roboty poháněné umělou inteligencí, získal v novém investičním kole zhruba 520 milionů dolarů. Ocenění společnosti se tak vyšplhalo na více než 5,5 miliardy dolarů, což představuje přibližně trojnásobek hodnoty oproti prvnímu kolu Series A z loňského roku.

Nové financování navazuje na únorové kolo z roku 2025 ve výši 415 milionů dolarů, uvádí agentura Bloomberg. Firma uvedla, že po jeho uzavření zaznamenala výrazný zájem dalších investorů, a proto otevřela rozšíření financování při výrazně vyšší valuaci.

Investici vedli stávající investoři včetně Google, Mercedes-Benz Group AG a B Capital. Mezi nové investory se zařadily AT&T Ventures, John Deere & Co. a Qatar Investment Authority.

Investoři sázejí na boom humanoidní robotiky

Financování přichází v době, kdy investoři směřují miliardy dolarů do startupů zaměřených na humanoidní robotiku, včetně společností Figure AI a Dexterity. Trh sází na to, že pokrok v oblasti umělé inteligence urychlí komerční nasazení těchto technologií.

Apptronik, založený v roce 2016, spolupracuje se společnostmi Mercedes-Benz, GXO Logistics a Jabil. Strategickým partnerem je také Google DeepMind, s nímž firma vyvíjí humanoidní roboty využívající Gemini Robotics, sérii AI modelů optimalizovaných pro robotické aplikace.

Hyundai plánuje od roku 2028 nasadit v amerických továrnách humanoidní roboty

Atlas míří do výroby: Hyundai nasadí humanoidní roboty do továren

Zprávy z firem

Jihokorejská automobilka Hyundai Motor plánuje od roku 2028 nasadit v amerických továrnách humanoidní roboty. Mají přispět k automatizaci rizikových a opakujících se výrobních úkolů. Firma, která vyrábí auta i v České republice, to uvedla v pondělí na veletrhu spotřební elektroniky (CES) v Las Vegas.

ČTK

Přečíst článek

Apollo míří na trh

Nově získaný kapitál chce firma využít k uvedení svého vlajkového humanoidního robota Apollo na trh, rozšíření pilotních programů a podpoře škálování výroby.

Apollo je nejnovějším z deseti humanoidních systémů, které společnost za poslední dekádu vyvinula. Robot je koncipován jako univerzální platforma – může se pohybovat po nohou nebo na kolech a lze jej nasadit i ve stacionární či montované konfiguraci. Podle firmy je právě tato flexibilita klíčem k rozšíření robotiky za hranice jednoúčelových aplikací.

Humanoid Apollo Apptronik, užito se svolením

Třífázová strategie růstu

Společnost se sídlem v Austinu zaměstnává zhruba 300 lidí. Zakladatelé firmy se mimo jiné podíleli na humanoidním projektu NASA Valkyrie.

Podle generálního ředitele Jeffa Cardenase je strategie expanze rozdělena do tří fází. V současnosti se firma soustředí na výrobu a logistiku, zejména na opakovatelné úkoly, jako je manipulace s materiálem či třídění. Pilotní programy běží například se společnostmi Mercedes-Benz a GXO.

V další fázi chce Apptronik vstoupit do širšího komerčního prostředí, včetně zdravotnictví, maloobchodu a pohostinství. Dlouhodobým cílem jsou roboty pro domácnosti, které by mohly zajišťovat osobní péči, asistenci seniorům, úklid nebo vaření.

Podle Cardenase však bude trvat déle, než budou humanoidní roboti dostatečně vyspělí pro běžné domácí použití. Očekává, že by se tak mohlo stát během příští dekády. Vývoj přirovnává k počátkům éry osobních počítačů: trh je podle něj teprve na začátku dalšího velkého technologického cyklu.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Investice do technologického sektoru klesají

Investoři se odvracejí od technologického sektoru. A objevují klasiku

Trhy

Stanislav Šulc

Přečíst článek
Staré Město ve Stockholmu

Sociální i podnikatelský ráj. Čemu Švédsko vděčí za překotný nárůst miliardářů?

Money

Karel Pučelík

Přečíst článek

Rusko přijme protiopatření, varoval Lavrov kvůli militarizaci Grónska

Sergej Lavrov
ČTK
ČTK
ČTK

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov pohrozil možnou reakcí Moskvy na posilování vojenské přítomnosti západních zemí v Grónsku. Reagoval tak podle agentury AFP na nedávné nasazení malých kontingentů evropských vojsk na tomto arktickém ostrově. Evropské státy vyslaly své jednotky do Grónska poté, co americký prezident Donald Trump opakovaně vyjádřil záměr toto poloautonomní území Dánského království získat. Severoatlantická aliance dnes v arktickém regionu zahájila vojenské cvičení Arctic Sentry (Arktická stráž).

„V případě militarizace Grónska a budování vojenských kapacit zaměřených proti Rusku samozřejmě přijmeme odpovídající protiopatření, včetně těch vojensko-technických,“ prohlásil Lavrov v projevu k ruským zákonodárcům. Šéf ruské diplomacie zároveň obvinil Kodaň, že s 57 tisíci obyvateli arktického ostrova zachází jako s občany druhé kategorie, a dodal, že Spojené státy, Dánsko a Grónsko si musí celou situaci vyřešit samy.

Trump své snahy o získání ostrova dlouhodobě zdůvodňuje jeho strategickým významem pro USA a nedostatečným zabezpečením Arktidy, která je tak podle amerického prezidenta vystavena ruskému a čínskému vlivu. Jeho záměr získat ostrov a výhrůžky evropským zemím, které se proti jeho plánu postavily, způsobily mezi Evropou a USA diplomatickou krizi.

V Dánsku protestovaly tisíce lidí proti Trumpovým výrokům o vojácích z NATO

„Nemáme slov.“ Dánští vojenští veteráni protestovali proti Trumpovi

Politika

Asi 10 tisíc lidí se zúčastnilo pochodu k velvyslanectví USA v Kodani, který uspořádalo sdružení dánských válečných veteránů, píše agentura AFP. Pochod byl tichým protestem proti nedávným výrokům amerického prezidenta Donalda Trumpa, který zlehčoval roli vojáků ze spojeneckých zemí NATO v Afghánistánu. Trump tvrdil, že se drželi mimo frontu.

ČTK

Přečíst článek

Trump se však v lednu na fóru v Davosu s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance Markem Ruttem dohodl na rámcové dohodě o budoucnosti tohoto arktického ostrova a posílení bezpečnosti v celé arktické oblasti. Trump avizoval, že podrobnosti k rámcové dohodě o Grónsku sdělí zhruba za dva týdny. Vedoucí představitelé Grónska i Dánska však nadále zdůrazňují, že ostrov není na prodej a Grónsko o připojení ke Spojeným státům zájem nemá.

Cvičením Arctic Sentry se NATO snaží v arktickém regionu posílit svou roli a zmírnit napětí mezi Spojenými státy a evropskými spojenci. Už v době, kdy diplomatická krize mezi Trumpem a Evropou byla nejhlubší, zahájilo Dánsko společně s desítkou evropských zemí v lednu v Grónsku vojenské cvičení Arctic Endurance (Arktická odolnost).

Dnes také oznámila britská vláda, že do tří let zdvojnásobí počet vojáků rozmístěných v Norsku z 1000 na 2000. Vláda krok odůvodnila posílením bezpečnosti v Arktidě, a to s ohledem na rostoucí hrozby právě ze strany Ruska.

Související

Od řemesla k algoritmu: Co dnes rozhoduje o chuti espressa

Od řemesla k algoritmu: Co dnes rozhoduje o chuti espressa
SEB Professional, užito se svolením
Newstream & Partner
Newstream & Partner

Kvalita espressa přestala být otázkou talentu jednotlivce. Ve světě, kde se káva připravuje napříč kancelářemi, hotely a veřejnými prostory, přebírají kontrolu technologie, data a automatizace.

Ještě donedávna byla kvalitní espresso káva výsadou kaváren. Dnes se stejné nároky objevují v kancelářích, hotelech i veřejných prostorech. Nejde jen o chuť. Káva má být stabilní, rychlá a bez zbytečných komplikací. A tomu se začíná přizpůsobovat i způsob její přípravy.

Zatímco dříve stála kvalita především na zkušenostech baristy, dnes se stále větší část odpovědnosti přesouvá na technologii. Vývoj profesionálních kávovarů se soustředína výkon i na přesnost jako je stabilní tlak, konzistentní teplota a opakovatelný čas extrakce.

20 fotografií v galerii

Na tomto směru se podílejí i vývojové týmy značky WMF v rámci skupiny SEB Professional. Strategické vedení této oblasti má na starosti Martin Zouhar, prezident divize SEB Professional Beverage, jehož role spočívá v propojování technologického vývoje s realitou provozu: od kanceláří až po gastronomii.

Káva jako provozní standard, ne benefit

Kávovar dnes přestává být čistě mechanickým zařízením. Stále častěji pracuje se softwarem, ukládáním receptur a provozními daty. Technologie, které dříve patřily spíše do průmyslových aplikací, se postupně stávají součástí každodenního kávového rituálu. Vývoj se tak odehrává na pomezí laboratoře a reálného provozu.

V praxi to znamená, že profesionální kávový svět již není rozdělený jen na kavárenské páky a kancelářské automaty. Vedle plně automatických kávovarů, které tiše a spolehlivě fungují v kancelářích a hotelech, se prosazují i výkonnější kompaktní stroje určené pro místa s vyšším provozem. Zvláštní pozici pak zaujímají poloautomatické tradiční kávovary - portafiltry. Ty si zachovávají baristický rituál práce s pákou, ale část rutiny, která je náchylná k chybám, přenechávají spolehlivé technologii. Výsledkem je širší spektrum řešení, kde si každý provoz může zvolit míru pohodlí, kontroly i zapojení člověka – bez nutnosti slevovat z kvality.

Místo recepce kavárna či bar. Penta zkouší nový koncept vstupu do kancelářských budov

Místo klasické recepce kavárna. Penta boří zavedená pravidla vstupu do kancelářských budov

Reality

Provoz recepce je nákladný na personál, vstupní lobby zase na metry čtvereční. Jak využít prostory lépe a ekonomičtěji teď zkouší developer Penta Real Estate v právě dokončené budově Metalica na Nové Waltrovce v Praze 5. Klasickou recepci nahradila kavárna a moderní technologie. A pokud je třeba lidský kontakt, například pro lepší orientaci v budově, mohou se příchozí obrátit pro radu na vyškoleného baristu.

Denisa Holajová

Přečíst článek

Rozdíly mezi jednotlivými typy kávovarů se nejvíce projeví v reálném provozu. Menší kanceláře nebo pracovní týmy, kde se káva připravuje průběžně během dne, si vystačí s kompaktními automatickými stroji jako jsou nové WMF Elevation 10 a WMF Peak 50. Ty fungují spolehlivě a nevyžadují zvláštní pozornost. Ve větších kancelářích, hotelových snídaních nebo recepčních prostorech už jde o plynulý provoz během špiček. Stejně důležitá jako samotná rychlost je zde i stabilita. Schopnost zvládnout nápor bez kolísání kvality a bez nutnosti zkušené obsluhy.

Když do kávovaru vstoupí software

Poloautomatické kávovary, jako je WMF espresso NEXT, pak stojí trochu stranou této logiky výkonu. Nejsou určené primárně na objem, ale na situace, kde je káva součástí atmosféry. Hodí se do kaváren, hotelových lobby nebo moderních firemních prostor, kde má samotná příprava viditelnou roli. Technologie zde nepřebírá celý proces, ale zasahuje tam, kde má smysl – u rutiny, která má být pokaždé stejná.

Podle Jakuba Smolky, baristy a vítěze Czech Barista Championship, se role člověka v době „chytrých“ kávovarů nemění, ale vyvíjí. „Role člověka kvůli chytrému kávovaru nezmizí, ale vyvíjí se. Barista zůstává tím, kdo do procesu vnáší zkušenosti, záměr a smyslové posouzení. Technologie nedokáže pochopit chuťové cíle, kontext nebo emoce, ale lidé ano,“ říká Smolka.

Podle něj je klíčový moment ve chvíli, kdy je ideální chuťový výsledek jednou definován: „Jakmile máte ideální výsledek, chytrá technologie se stává neuvěřitelně výkonnou, protože dokáže toto rozhodnutí konzistentně a spolehlivě replikovat.“

Jste ohleduplní a staráte se o klima? Kodaň vás zve na kafe

Jste ohleduplní a staráte se o klima? Kodaň vás zve na kafe

Enjoy

Zatímco ve světě vznikají vůči turistům omezení nebo dokonce schytávají nevybíravé útoky, vedení dánské Kodaně chce s dopady masového cestování bojovat přátelským programem, který netrestá, ale odměňuje. Třeba za jízdu na kole nebo autobusem dostanete šálek kávy zdarma.

Karel Pučelík

Přečíst článek

To má přímý dopad i na každodenní práci baristů. „Dříve byla velká část práce reakcí na měnící se podmínky – neustálé upravování mletí, receptur a nastavení stroje. Moderní systémy umožňují udržovat zvolenou recepturu s vysokou mírou stability a snadno ji replikovat nebo sdílet mezi týmy,“ popisuje Smolka.

Díky tomu se pozornost baristů přesouvá od technické obsluhy stroje k pohostinnosti, komunikaci a vytváření celkového zážitku. „Technologie odstraňuje z procesů zbytečné „tření“ a vytváří tak prostor pro to nejlidštější na naší práci,“ dodává.

Data jako nový garant kvality

Podobně vnímá vývoj i Radek Matuszewski, viceprezident pro Evropu. Podle něj vedly požadavky zákazníků ke zvýšenému důrazu na automatizaci a uživatelský komfort. „Vyvinuli jsme řešení pro studené nápoje, jako je nová funkce WMF Cooled Brew, a také plně automatizované systémy čištění a údržby, které snižují zátěž personálu a zajišťují stabilní výsledek bez ohledu na to, kdo stroj obsluhuje,“ vysvětluje.

Konzistence je podle Matuszewského založená na práci s daty. „Aby stroj připravil konzistentní espresso, musí sledovat klíčové parametry – dobu extrakce, teplotu i hrubost mletí. Díky neustálému monitorování dokáže odhalit odchylky a automaticky se přizpůsobit,“ říká. Data podle něj neslouží jen ke kontrole kvality, ale i k zajištění hladkého provozu a prevenci chyb dříve, než se projeví v šálku.

Koprovka v podání bistra Kro

Zelenina dobývá restaurace. A hosté si ji objednávají dobrovolně, protože chutná

Enjoy

Vegetariánská a veganská jídla přestávají být pomalu a jistě pouhým doplňkem menu a stávají se plnohodnotným gastronomickým i byznysovým pilířem. Moderní restaurace ukazují, že práce se zeleninou, fermentací a lokálními surovinami je cestou k vyšší kvalitě, stabilnějším nákladům i širšímu publiku. Pražské bistro KRO patří mezi podniky, které tento posun ilustrují v praxi.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Zásadní rozdíl oproti vývoji před deseti lety vidí především v důrazu na flexibilitu. „Dnešní stroje musí zvládat daleko širší nabídku nápojů, přizpůsobení konkrétnímu provozu i firemní identitě a zároveň zůstat kompaktní a servisně přístupné,“ shrnuje Matuszewski.

Automatizace tak v kávovém světě nepůsobí jako popření řemesla, ale jako jeho přirozený vývoj. Stroje přebírají opakovatelné činnosti, zatímco lidem zůstává práce s chutí, servisem a obsahem. A právě díky tomu může dnes espresso chutnat stejně dobře v kanceláři jako v kavárně bez ohledu na to, kdo stojí u kávovaru.

Nealkoholické drinky jsou v módě

Suchý únor učí Čechy pít jinak. Sahají po nealku, prémiových limonádách i kombuche

Zprávy z firem

Suchý únor zvyšuje poptávku po nealkoholických alternativách destilátů, a to až o pětinu. Roste i zájem o prémiové limonády a fermentované nápoje. Vyplývá to z dat online supermarketu Rohlik.cz.

nst

Přečíst článek

Související

Od turka k filtrům a matcha latté. Jak se z Čechů během čtvrtstoletí stala kávová elita

Enjoy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek
Doporučujeme