Kdo se o vás postará ve stáří? No přece roboti

Starých lidí přibývá a mnozí z nich potřebují péči, jakou jim jejich rodina není schopna zajistit. Profesionálních, schopných a také ochotných a chápavých pečovatelů však není dost. Zastoupit je zřejmě dokáže pouze technika a v budoucnu zejména roboti.

Na konci loňského roku měla Česká republika téměř 11 milionů obyvatel, z nichž dva a čtvrt milionu bylo ve věku 65 a více let. Do konce padesátých let celkový počet obyvatel ČR podle statistiků zřejmě poklesne na něco více než deset a půl milionu osob. Avšak z nich už tři a čtvrt milionu lidí dosáhne věku 65 a více let. Část z nich budou svižní junáci kypící zdravím. Ale jiní se už kvůli onemocnění nebo kvůli poklesu fyzických i duševních sil neobejdou bez pomoci.

Schopných pečovatelů není mnoho. A tak bude zřejmě muset nastoupit technika.

Inteligentní domácnost poslouží i pohlídá

Původní představy se soustřeďovaly na chytrou domácnost, jež by lidem s úbytkem duševních schopností umožňovala, aby mohli co nejdéle žít v domácím prostředí, na které jsou zvyklí. Průkopníky v jejím vývoji byli už před dvěma desetiletími výzkumníci z Ústavu lékařské techniky univerzity v anglickém Bathu. Vyvinuli spoustu vychytávek, z nichž však jen některé zatím pronikly do praxe.

Třeba: Když uživatel domácnosti otevírá vchodové dveře v dobu, která k tomu není určená, vestavěný reproduktor jej nabádá, aby nikam nechodil. Pokud i tak pacient odchází z domu, řídicí systém upozorní osobu, která má za nemocného odpovědnost.

Jestliže obyvatel inteligentní domácnosti vstane v noci a rozsvítí si, světla se po čase začnou sama ztlumovat, aby pacienta přiměla k návratu do postele. Uživatel si je však může zase rozsvítit, když je potřebuje. Pokud se však naopak pohybuje v noci po tmavém domě, řídicí program rozsvítí světla v jeho okolí, aby do něčeho nenarazil a neublížil si. Současně jej nahraný hlas z reproduktoru vyzývá, aby se vrátil do postele. Čidla v lůžku poznají, že si už lehl, a řídicí program pozhasíná rozsvícená světla.

Jestliže obyvatel domu nechá puštěný vodovodní kohoutek a odejde, voda sama přestane téct. Když po odnesení hrnce nikdo nevypne rozpálenou plotýnku, nahraný hlas připomene, že sporák je nutné vypínat. Když uživatel bytu nereaguje, sporák se vypne sám. Pokud čidlo v kuchyni zaregistruje kouř, řídicí program vypne sporák a upozorní například určeného souseda nebo hasiče.

Ostatně na takové nápady navazuje i výzkum v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT v Buštěhradě na Kladensku. Tamní výzkumníci doplnili například další senzory, které sledují dění. Například obyvatel si každé ráno vaří kávu, ale jeden den si nenatočí vodu, nepustí žádný elektrický spotřebič. To systém vyhodnotí jako nezvyklé a upozorní určeného příbuzného nebo profesionální dispečink, aby zjistil, zda dotyčný nepotřebuje pomoc. Obdobně pokud pohybový senzor zaznamená, že se obyvatel přestal třeba v koupelně hýbat, je to důvod k poplachu, protože mohl třeba upadnout a ztratit vědomí.

Různé varianty inteligentních budov sice již jsou ve světě postavené, ale většinou jde o dražší systémy.

Odlidštěnou techniku vyváží humanoidní robot

Výhody inteligentní domácnosti jsou jasné. Nevýhodou však je, že technika v ní je neosobní, odlidštěná. A tady je právě příležitost pro roboty, zejména humanoidní, tedy takové, které vypadají podobně jako člověk. Mají hlavu, dvě ruce, chodí po dvou nohou, dělají mnohé činnosti podobně jako člověk a mluví normálním hlasem. Svět se zřejmě blíží stavu, kdy humanoidní roboti přestanou být kuriozitou, ale stanou se dostupnou technikou.

Vývoj humanoidních robotů se nyní rozmáhá v Číně. Po ústupu z týmu prezidenta Donalda Trumpa se i Elonu Muskovi uvolnily ruce na vývoj jeho humanoidních robotů Optimus vybavených umělou inteligencí a vyvíjených v jeho automobilce Tesla. Letos je chce postavit k vlastním výrobním linkám a v příštím roce je vrhnout na trh. (Muskovy sliby se však nevyznačují spolehlivostí.)

Humanoidní roboti dokážou pro uživatele udělat mnohem víc než dosavadní inteligentní domácnost. Mohou uklízet, vysávat, vařit, přinést jídlo. Ale také podávat léky, měřit teplotu a tep, a v případě potřeby pohotově zavolat lékařskou pomoc.

Pomocník, ale i partner

Ale jak se k robotům postaví potenciální starší uživatelé? Výzkumy toho, co mohou roboti starším lidem nabídnout, a také toho, jak starší lidé dokážou s roboty spolupracovat, inicioval docent Daniele Magistro z britské Univerzity Nottingham Trent. Podle očekávání z nich vyplynulo, že lidé by dávali přednost robotům levným. Elon Musk zatím slibuje, že jeho Optimus bude stát méně než osobní automobil a jeho cena bude díky velkovýrobě dále klesat.

Dotazovaní by přivítali, kdyby roboti byli užitečnými pomocníky v situacích, kdy je zapotřebí síla, kterou už starší člověk nemá. Tedy kdyby přenášeli těžké nákupy, otevírali obtížné uzávěry. Ocenili by i to, že robot připomene, kdy je třeba vzít si léky, nebo že by bylo dobré zatelefonovat přátelům.

Co může být docela zajímavé: účastníci výzkumu se přikláněli k názoru, že robot by pro ně neměl být čistě praktickým přístrojem, ale do určité míry i partnerem, s nímž je třeba možné si promluvit. Současně se však obávali, že o nich bude shromažďovat a dál předávat informace ze soukromí.

Ukázalo se také, že robot nemůže mít univerzální nastavení. Musí být přizpůsoben aktuálním kognitivním schopnostem konkrétního člověka. Někdo bude potřebovat „inteligentního“ společníka, s nímž se bude radit při řešení úkolů, jež život přinese. Jiný si bude připadat přetížený, pokud jej robot svými informacemi zahltí, takže výběr a způsob podávání informací bude nutné vhodně regulovat.

Neboli nároky na pečujícího robota budou docela vysoké.

