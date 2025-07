Manželé z Prahy koupili zchátralý barokní zámek v Pošumaví. Teď jej rekonstruují

Zchátralý renesančně barokní zámek v Nemilkově na Klatovsku koupili před devíti lety manželé Kaplanovi z Prahy. Prodali byt a vše, co měli, přestěhovali se do Pošumaví a zámek postupně opravují. Restaurátorka Karine Artouni nyní dokončuje obnovu a rekonstrukci maleb v cenném barokním tanečním sálu z poloviny 18. století. Zámek majitelé zpřístupňují veřejnosti na prohlídky, pořádají zde i koncerty a další akce. Opravu barokního sálu má podpořit v neděli 13. července koncert, řekla Markéta Kaplanová.

„Nejsme stavitelé, historici ani památkáři. Jsme tělocvikáři, já jsem bývalá trenérka plavecké reprezentace, manžel Michal je realitní makléř a milovník starožitností a všeho historického. On se rozhodl, že zachráníme nějakou památku,“ popsala Kaplanová. Muž si vzal seznam ohrožených památek a ženě předložil takovou, kterou byla ochotna zvládnout a přijmout.

První roky podle Kaplanové nebyly snadné. Zámek bych zchátralý po využívání zemědělským družstvem. „Dva roky jsme jen vyklízeli nepořádek, rok a půl jsme bydleli v jedné místnosti, koupali jsme se v rybníku. A když to bylo potřeba, tak jsme se jeli umýt do Sušice,“ přiblížila začátky.

Náklady se rychle kupí

S rekonstrukcemi měl její muž zkušenosti, podílel se na opravách starých pavlačových činžáků na Žižkově v Praze, práce na zámku je ale přece jen jiná. Navíc náklady se rychle kupí a rodinné úspory se rychle tenčily. „Nemáme ani metr zemědělské půdy, ale zato máme skoro hektar střech. Ty bylo potřeba opravit, aby dovnitř neteklo,“ řekl Kaplan.

Zámek, přestavěný z původní tvrze ze 14. století, má kolem 20 místností. Kromě hlavní budovy k němu patří sedm dalších budov, nejstarší je renesanční pivovar. Opravy se zaměřují především na hlavní budovu, kde návštěvníci uvidí několik místností včetně ložnice současných vlastníků. Vzhledem k absenci původního inventáře majitelé vybavuji interiéry tak, aby odpovídaly době posledních majitelů, rodu Schreinerů, kteří v Nemilkově žili po čtyři generace a jako Němci byli po válce odsunuti.

V barokním duchu se ale ponese taneční sál. Restaurátorka Artouni před lety při sondách objevila staré nástěnné malby. Na jejich záchraně a obnově posledního 2,5 roku pracuje. Malby překrývalo několik vrstev vápenných nátěrů, které bylo třeba odstranit, omítky se zbytky barokní květinové výmalby se musely zafixovat, vyztužit, vytmelit a doplnit. Část maleb, které se nedochovaly, se domalovávaly, popsala práci Artouni.

Taneční sál má podle Kaplanové velkou raritu, výklenek krytý dveřmi, který sloužil jako kaple. Je v něm iluzivní oltářová výmalba. „Tady se pravidelně chodilo na nedělní mše sem do zámku, protože Nemilkov nemá kostel,“ uvedla. V sále se bude pokračovat opravami cenné barokní podlahy, okny a dveřmi. Do budoucna by majitelé rádi opravili i jednu obytnou budovu, kde by se mohlo nabízet ubytování.