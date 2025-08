Michal Farník: Rekonstrukce památky je srdeční záležitost. Z hlediska peněz bláznovství

V České republice je podle neoficiálních odhadů 1700 hradů, zámků, tvrzí a panských sídel. Z toho má 104 Národní památkový ústav, zbytek je v majetku obcí, krajů, měst, institucí a soukromých vlastníků. Již před třiceti lety vznikla Asociace majitelů hradů a zámků, jejíž členové vlastní 84 památek. „Z těch 1700 historických nemovitostí můžeme odhadnout, že zhruba 350 je v top stavu a zbytek je ve stavu neutěšeném. Proto musíme o situaci více hovořit a poukazovat na ni, protože se jedná o kulturní dědictví, které nám tu zanechali předkové. Nestačí jen stále ukazovat Karlštejn, Křivoklát, Lednici, Valtice, či Krumlov,“ říká Michal Farník, manažer obchodního řetězce, který koupil a zrekonstruoval zámek Neustupov a již rok je prezidentem asociace.

Je to s památkami v České republice opravdu tak špatné?

U památek, které jsou v žalostném stavu, je znát každý rok a bude to horší a horší. Rozpadají se střechy. Mohl bych jmenovat řadu příkladů, které by si zasloužily pozornost státu a památkářů.

Jací lidé investují své peníze do rekonstrukce chátrající památky?

Většinou se jedná o podnikatele, kteří prodali firmu, nebo mají například stavební firmu a v rekonstrukci vidí seberealizaci. Nejen zálibu, ale touhu zachránit něco, co tu historicky bylo, ale brzy by zmizelo. Je dobře, že tady takoví lidé jsou, že nekoupí rekreační nemovitost v zahraničí a investují doma. Tak se navrací to, co bylo za socialismu čtyřicet let přetrženo.

Jste ekonom a téměř čtvrt století jste pracoval ve vysokých manažerských pozicích v maloobchodním řetězci Lidl. Co vás přivedlo k záchraně zchátralého zámku?

Já to v osudu vždycky měl. Jsem ze severní Moravy, z Karviné a v osmdesátých letech jsme s rodiči podnikali prázdninové výlety na hrady a zámky. Zůstalo to ve mě a vždy mě fascinovalo to tajemno, prostory, které nejsou veřejnosti přístupné. Jak jsem dospíval, tak jsem po maturitě dokonce uvažoval, že půjdu studovat na filozofickou fakultu obor němčina, dějepis. V dnešní době jsem ale rád, že se to nezdařilo a já vystudoval ekonomickou fakultu. Láska k historii a památkám u mě ale zůstala celý život. Vydělal jsem nějaké peníze, získal zkušenosti s rekonstrukcemi činžovních domů, a tak jsem si řekl: Proč nezachránit nějakou památku. Nemovitosti jsem měl vždy jako koníček.

Je zchátralý zámek dobrá investice z hlediska finančního?

Jedná se o srdeční záležitost. Z ekonomického hlediska je to sebevražda. Někdy s nadsázkou říkám, že ta naše asociace je takový klub bláznů, kteří jsou schopní házet své peníze do černé díry. Většina zámků, které naši členové rekonstruují, není příliš známá a nechodí tam stovky tisíc návštěvníků. Takže můj apel zní: Choďte na prohlídky a podporujte tak majitele. Jen tak se památky dají zachraňovat, protože to v současné době není jednoduché.

Dokáže si nějaký zámek na svůj provoz vydělat sám?

Nebudu hovořit za státní zámky, ale v asociaci takové máme. Musíte mít kromě prohlídkových okruhů na zámku ještě doprovodné akce po celou sezonu a významným příjmem jsou také svatby.

A jak je to s dotacemi?

Není jednoduché si sáhnout na dotační tituly. Již druhým rokem se snažím dosáhnout na dotační program záchrany architektonického dědictví, protože si myslím, že si to Neustupov zaslouží, a hlavně to potřebuje. Je potřeba opravit střechu, která je v havarijním stavu a zbývá opravit i část fasády. Já při dosavadní pětileté rekonstrukci nečekal na státní pomoc, ale nejdřív jsem do stavby dal své peníze, abych zachránil zásadní věci. Muselo to jít rychle, a ne krok za krokem a čekat na státní příspěvek. Nyní se snažíme dotace získat. Od ministerstva kultury jsme zatím nedostali nic, ale Středočeský kraj nám dal dvakrát 300 tisíc na opravu střech. Je to sice kapka v moři, ale jsem za to rád a doufám, že ještě něco získáme.

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi státními a soukromými památkami? Proč si Michal Farník vybral právě zámek Neustupov? A jak se mu jako soukromníkovi jedná s památkáři? Celý rozhovor s Michalem Farníkem najdete v letním vydání magazínu Newstream CLUB.

Michal Farník

Působil ve vysokých manažerských pozicích v nadnárodním maloobchodním řetězci. Během toho investoval do nemovitostí, což později využil při nákupu a rekonstrukci zámku Neustupov, který leží mezi Voticemi a Miličínem. Kromě toho je již rok prezidentem Asociace majitelů hradů a zámků.

