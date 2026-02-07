AI mi napsala skvělý proslov za 30 vteřin. A to mě děsí, říká hrabě Francesco Kinský dal Borgo
Šlechta v 21. století už nemá politickou moc ani někdejší bohatství. Zůstala jí ale odpovědnost, tradice a péče o zděděné hodnoty. Hrabě Francesco Kinský dal Borgo v rozhovoru s Evou Čerešňákovou v pořadu VIP Eva Talks mluví o tom, proč ho moderní technologie zároveň fascinují i děsí, proč dává přednost životu v lese před bydlením na zámku a co považuje za klíčovou hodnotu svého rodu.
V rozhovoru překvapí, jak zasvěceně Francesco Kinský hovoří o umělé inteligenci. Sám přiznává, že není technický typ, a právě proto k novým technologiím přistupuje obezřetně. Umělou inteligenci ale nedávno poprvé vyzkoušel – a výsledek ho zaskočil.
„Nechal jsem si udělat proslov od ChatGPT,“ říká. „Lepší proslov bych nevytvořil ani za tři hodiny práce. A tomu to trvalo třicet vteřin. To je to, co mě děsí.“
Podle něj jsme se po průmyslové revoluci vzdali práce rukou a nyní hrozí, že se vzdáme i práce duševní. „Co nám zbude? Možná emoce. A kdo nám zaručí, že i ty jednou nenahradí umělá inteligence?“ zamýšlí se.
Šlechta a technologie: historické spojení
Aristokracie podle Kinského nikdy nebyla pouze konzervativní silou. „Historicky šlechta často implementovala moderní technologie jako první. Byli jsme mecenáši a dotovali vývoj,“ říká. Dnes ho ale znepokojuje tempo změn. „To jediné, co to dnes řídí, je zisk. Nikoho nezajímá, jestli si za dvacet let neřekneme: Ježíš Maria, co jsme si to na sebe udělali,“ dodává.
Bez moci, ale s odpovědností
Když se řeč stočí k postavení šlechty dnes, mluví realisticky. „Ztratili jsme bohatství i politickou moc. Co nám zbývá? Starat se o to, co ještě máme.“ Tím myslí především historické dědictví. „Zachováváme kulturu a historii pro společnost,“ říká. Stejně důležité jsou podle něj i hodnoty. „Musíš být dobrý příklad. Když to uděláš ty špatně, bude to třikrát horší.“
Enjoy
Tradice jako „batoh“
Rodová kontinuita je podle Kinského zásadní, ale není jednoduchá. „Dívám se na historii jako na batoh. Je to čest, ale i obrovská odpovědnost.“ Zároveň zdůrazňuje, že tradice je něco, co rodům nikdo nevezme. „Může přijít jakýkoliv režim, ale aspoň tohle nám vzít nemůžou.“
Správa rodového majetku je podle něj týmová práce. Cílem je předat vše dalším generacím v lepším stavu, než v jakém to převzali. Klíčové je dát památkám smysluplnou funkci. „Můžete zrekonstruovat budovu, ale pokud jí nenajdete využití, začne znovu chátrat,“ říká. Jako příklad uvádí obnovenou jízdárnu: „Vrátila se jí původní funkce a dneska jsou tam znovu Kinští koně.“
Na zámku jen na návštěvě
Romantická představa života na zámku má podle něj své limity. „Žil jsem tam skoro rok, než mě to přestalo bavit. Lidé chodili každou druhou hodinu a ptali se, kde jsou záchody,“ vzpomíná. Dnes proto žije jinde. „Jsem rád, že žiju v lese, v klidu, v srdci naší historické obory.“
Modrá krev? Jen při úplňku
Rozhovor končí s nadhledem. Kinský pravidelně daruje krev a rád o tom žertuje: „Sestřičky jsou zklamané, že není modrá. Jenom proto, že není úplněk,“ říká na závěr.
Co dalšího se ve videorozhovoru dozvíte?
- Jak šlechta historicky podporovala vědu, umění a inovace?
- Funguje rodinné „konzilium“ při správě majetku?
- Co znamenalo převzít rodové dědictví po roce 1990?
- Jaké vztahy dnes panují mezi českými šlechtickými rody?
- Proč považuje myslivost za službu krajině, ne jen tradici?
