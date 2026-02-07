Nový magazín právě vychází!

AI mi napsala skvělý proslov za 30 vteřin. A to mě děsí, říká hrabě Francesco Kinský dal Borgo

Michal Nosek
Michal Nosek

Šlechta v 21. století už nemá politickou moc ani někdejší bohatství. Zůstala jí ale odpovědnost, tradice a péče o zděděné hodnoty. Hrabě Francesco Kinský dal Borgo v rozhovoru s Evou Čerešňákovou v pořadu VIP Eva Talks mluví o tom, proč ho moderní technologie zároveň fascinují i děsí, proč dává přednost životu v lese před bydlením na zámku a co považuje za klíčovou hodnotu svého rodu.

V rozhovoru překvapí, jak zasvěceně Francesco Kinský hovoří o umělé inteligenci. Sám přiznává, že není technický typ, a právě proto k novým technologiím přistupuje obezřetně. Umělou inteligenci ale nedávno poprvé vyzkoušel – a výsledek ho zaskočil.

„Nechal jsem si udělat proslov od ChatGPT,“ říká. „Lepší proslov bych nevytvořil ani za tři hodiny práce. A tomu to trvalo třicet vteřin. To je to, co mě děsí.“

VIP Eva Talk Francesco Kinský dal Borgo Newstream

Podle něj jsme se po průmyslové revoluci vzdali práce rukou a nyní hrozí, že se vzdáme i práce duševní. „Co nám zbude? Možná emoce. A kdo nám zaručí, že i ty jednou nenahradí umělá inteligence?“ zamýšlí se.

Šlechta a technologie: historické spojení

Aristokracie podle Kinského nikdy nebyla pouze konzervativní silou. „Historicky šlechta často implementovala moderní technologie jako první. Byli jsme mecenáši a dotovali vývoj,“ říká. Dnes ho ale znepokojuje tempo změn. „To jediné, co to dnes řídí, je zisk. Nikoho nezajímá, jestli si za dvacet let neřekneme: Ježíš Maria, co jsme si to na sebe udělali,“ dodává.

Bez moci, ale s odpovědností

Když se řeč stočí k postavení šlechty dnes, mluví realisticky. „Ztratili jsme bohatství i politickou moc. Co nám zbývá? Starat se o to, co ještě máme.“ Tím myslí především historické dědictví. „Zachováváme kulturu a historii pro společnost,“ říká. Stejně důležité jsou podle něj i hodnoty. „Musíš být dobrý příklad. Když to uděláš ty špatně, bude to třikrát horší.“

Eva čerešňáková a Matěj König v pořadu VIP Eva Talks
video

Lidé kvůli mně začínají sportovat. To je nejvíc, říká sportovní influencer Matěj König

Enjoy

Sportovní influencer Matěj König začínal se stativem na zahradě a dnes patří k nejvýraznějším tvářím českého sportovního obsahu na sociálních sítích. V pořadu VIP Eva Talks s Evou Čerešňákovou hovoří o tom, jak se rodí nápady, co diváky baví nejvíc, proč nechce stát jen na jedné platformě ani dělat reklamu za každou cenu – a také o okamžiku, kdy mu na olympiádě v Paříži zablokovali Instagram.

Michal Nosek

Přečíst článek

Tradice jako „batoh“

Rodová kontinuita je podle Kinského zásadní, ale není jednoduchá. „Dívám se na historii jako na batoh. Je to čest, ale i obrovská odpovědnost.“ Zároveň zdůrazňuje, že tradice je něco, co rodům nikdo nevezme. „Může přijít jakýkoliv režim, ale aspoň tohle nám vzít nemůžou.“

Správa rodového majetku je podle něj týmová práce. Cílem je předat vše dalším generacím v lepším stavu, než v jakém to převzali. Klíčové je dát památkám smysluplnou funkci. „Můžete zrekonstruovat budovu, ale pokud jí nenajdete využití, začne znovu chátrat,“ říká. Jako příklad uvádí obnovenou jízdárnu: „Vrátila se jí původní funkce a dneska jsou tam znovu Kinští koně.“

Na zámku jen na návštěvě

Romantická představa života na zámku má podle něj své limity. „Žil jsem tam skoro rok, než mě to přestalo bavit. Lidé chodili každou druhou hodinu a ptali se, kde jsou záchody,“ vzpomíná. Dnes proto žije jinde. „Jsem rád, že žiju v lese, v klidu, v srdci naší historické obory.“

Modrá krev? Jen při úplňku

Rozhovor končí s nadhledem. Kinský pravidelně daruje krev a rád o tom žertuje: „Sestřičky jsou zklamané, že není modrá. Jenom proto, že není úplněk,“ říká na závěr.

Co dalšího se ve videorozhovoru dozvíte?

  • Jak šlechta historicky podporovala vědu, umění a inovace?
  • Funguje rodinné „konzilium“ při správě majetku?
  • Co znamenalo převzít rodové dědictví po roce 1990?
  • Jaké vztahy dnes panují mezi českými šlechtickými rody?
  • Proč považuje myslivost za službu krajině, ne jen tradici?

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Eva čerešňáková a Matěj König v pořadu VIP Eva Talks
video

Lidé kvůli mně začínají sportovat. To je nejvíc, říká sportovní influencer Matěj König

Enjoy

Michal Nosek

Nemovitosti nesnáším, ale někde potenciál ještě je, říká šéf Partners Petr Borkovec

Tereza Zavadilová
tzv

Krypto je spíše náboženství. Nemovitosti jsou nudné a nezajímavé, provokuje šéf, zakladatel a většinový majitel finanční skupiny Partners Petr Borkovec. Jeho skupina na investicích vyrostla. A nemovitostem a nyní ani kryptu se nevyhýbá. Jen je třeba vybrat správné příležitosti, popisuje v pořadu Newstream Byznys Talk miliardář Petr Borkovec.

Nedávno jste zveřejnili výsledky za rok 2025 a hodnotili jste je pozitivně. Bylo v loňském roce něco, co vás osobně překvapilo, nebo šlo vše podle plánu?

Musím říct, že jsme se docela trefili. Překvapením, se kterým jsme v roce 2024 moc nepočítali, bylo vybudování Aspire Eleven Capital s Pavlem Muchou. On je lídr, přišel za mnou – pojďme projekt postavit, a i když jsme jej původně neplánovali, bylo to rychlé a velké. Celková čísla, diverzifikace a to, na čem rosteme, jsou super. V některých interních věcech to neplatí, například v náboru, tam jsme loni mírně neuspěli. Také pravidelné investice byly mírně pod očekáváním, zatímco jednorázovým investicím a celkovému růstu aktiv se dařilo skvěle. Důvodem poklesu u pravidelných investic bylo, že trh byl ještě více hypoteční, než jsme čekali. Jakmile začnou klienti „nahánět“ hypotéky, poradci přirozeně poleví v ostatních oblastech. Což mi vadí, ale chápu to, protože hypoteční trh je hrozně vděčný.

Ženy investorky - ilustrační foto

Partners rozšiřuje nabídku investic na stáří. Nově půjde sázet i na Private Equity

Zprávy z firem

Skupina Partners nabízí nový typ investice na stáří. Díky Alternativnímu účastnickému fondu Rentea mohou investoři vkládat prostředky do rizikovějších investičních nástrojů, jako jsou soukromé firmy. Tyto investice nabízejí potenciálně vyšší výnosy, ale jsou také rizikovější oproti konzervativnějším investicím.

Newstream & Partner

Čím to, vyšší provize?

Je to mix. Klient tento produkt chce, váží si ho, nemusíte mu nic prodávat, nemusíte ho přemlouvat. Vděčný je i pro poradce, protože představuje relativně malý počet smluv a velkou průměrnou provizi. Samozřejmě je u toho větší odpovědnost, práce je poměrně hodně, ale není to jak neživotní pojištění. Tam je na určitý obrat třeba z deseti milionů smluv za rok, zatímco u hypoték se bavíme dejme tomu o desítkách tisíc smluv. Na druhou stranu ale platí, že hypotéky jsou pracné, trvají déle. 

Proč jsou nyní takové „hypoteční žně“? Je to dáno refinancováním?

Ten drive má dva zdroje. Jednou věcí je refinancování – letos nás čeká refinancování objemu asi 470 miliard korun, příští rok to bude půl bilionu a další rok 370 miliard. Druhým zdrojem je růst průměrné hypotéky. Počet klientů s hypotékou nerostl, ale průměrná hypotéka stoupla z 3,2 milionu na 4,3 milionu korun, což dělá obrovský růst objemu – o třetinu vyšší jenom díky tomu průměru.

Lidé také pochopili, že nemá smysl čekat na nízké úrokové sazby. Pokud ceny nemovitostí rostou takto rychle, tak fakt, že někdo ušetří jedno dvě procenta na sazbě, nehraje velkou roli. Lidé také pochopili, že hypotéka je na 30 let a sazby se budou měnit a že myslet si, že standard bylo to, co bylo předtím, tedy úroky pod dvě procenta, nebyla realita. Standard bude kolem čtyř procent. 

Petr Borkovec/Partners

Partners Banka roste, skupina míří k miliardovému zisku

Zprávy z firem

Společnosti v širší finanční skupině Partners loni podle neauditovaných výsledků dosáhly tržeb téměř osm miliard korun, což představuje meziroční nárůst zhruba o třetinu. Pro letošní rok skupina plánuje další růst, a to až o dvě miliardy korun. Výsledky představil ředitel skupiny Partners Petr Borkovec.

nst

Jak se v tomto prostředí dařilo Partners Bance s vlastními hypotékami?

Partners Banka spustila hypotéky jako MVP (produkt s minimální nutnou funkcionalitou, pozn. red.), takže to byl rok učení s porodními bolestmi. Přesto nám objem po kampaních narostl skokově na miliardu měsíčně, což se těžko zvládalo. Celkově udělala Partners Banka v hypotékách necelé čtyři miliardy korun, což je malý podíl oproti celé skupině Partners, kde poradci přes Gepard Finance sjednali úvěry za více než 38 miliard.

Netlačíme, aby naši poradci sjednávali hypotéky jen u nás. Partners Banka je pro ně jen další konkurence v nabídce. Pokud ostatní banky nabídnou lepší cenu nebo proces, poradci půjdu tam. My se musíme přizpůsobit trhu.

Jak se díváte na český nemovitostní trh? Není už přehřátý? Investujete vy sám do nemovitostí?

Já osobně nemovitosti nesnáším, přijdou mi nudné a nezajímavé, takže sám přímo neinvestuji. Pokud jde o trh, je třeba rozlišovat typy nemovitostí. U bytů na investici bych byl opatrný, zejména mimo Prahu a u velkých bytů, protože nás dožene demografická křivka. Kanceláře mají rizika, ale logistické parky jsou stále zajímavé.

Kde vidíme obrovský potenciál, jsou pečovatelské domy. Máme fond se skupinou Ambit. Jsme zatím trochu zklamáni z prodeje pojistného produktu na dlouhodobou péči Simplea, který potřebuje ještě velkou osvětu, ale jako investice do infrastruktury s patnáctiletými smlouvami je to konzervativní a stabilní, s výnosem kolem šesti procent.

Pavel Řehák

Šéf skupiny Direct Pavel Řehák: Za pět let budeme mít obrat padesát miliard

Leaders

Před jedenácti lety koupil Pavel Řehák českou dceru pojišťovny Triglav. Přejmenoval ji na Direct, od té doby rozvíjí „rodinu“ Direct. Přidal Direct auto. Servis, nákup i prodej aut. A investiční nohu v podobě projektu Fondee. Letos pořídil i malou rakouskou banku A1. Skupina Direct se rozpíná jak regionálně, tak do šíře záběru. Letos očekává obrat kolem 11,6 miliardy korun. „Když všechny naše projekty rozjedeme ve všech regionech, směřujeme na 40 až 50 miliard obratu v roce 2030. Zvládnout takový růst ve čtyřech oblastech je intenzivní zážitek,“ říká Řehák.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Populární jsou kryptoměny, plánujete kolem nich nějaký produkt v bance?

Krypto považuji trochu za „náboženství“, neberu to jako standardní třídu aktiv, ale technologie se mi líbí, například pro zahraniční platby. V bance chceme do poloviny roku spustit kryptoplatformu. Začneme jednoduše s bitcoinem, možná přidáme ethereum. Cílem je, aby si je klienti mohli bezpečně v aplikaci koupit pro diverzifikaci, aniž by museli řešit složité peněženky jinde.

Jaké jsou hlavní plány Partners Banky na tento rok?

Dvěma slovy: budování profitability. Chceme, aby banka začala generovat zisk. Dále je to příprava na zahraniční expanzi. V aplikaci spouštíme multiměnová konta s velmi nízkými maržemi na směnu měn, dále investiční „tradingový“ účet pro nákup akcií a ETF bez poradenství a zmíněné krypto.

Co se týče zisku, na měsíční bázi bychom chtěli být s bankou profitabilní na konci roku. Splatit historickou ztrátu z rozjezdu by se mělo podařit kolem roku 2029.

  • Do čeho Petr Borkovec osobně investuje?
  • Kde je nemovitostní trh přehřátý a jaké reality jeho fondy kupují? 
  • Jaké novinky pro aktivní investice chystá Partners Banka?
  • Jaké benefity chce Partners Banka pro „lepší“ klienty?
  • Jak vypadá expanze Partners v zahraničí?
  • Jak Petr Borkovec vnímá nástup AI, co to udělá s trhem? 

I to se dozvíte v podcastu Newstream Byznys Talk. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji také v kanálu Newstream Podcasty na Spotify či Apple Podcasts. Hezký poslech.

Související

Petr Borkovec/Partners

Petr Borkovec: Partners Banka má tolik klientů, že se nám přehřál klientský servis

Leaders

Tereza Zavadilová

Olympiáda je sázkařský jackpot. ZOH 2026 mohou v Česku překonat historické rekordy

Bude se Ester Ledecká radovat z další olympijské medaile?
ČTK/AP, Francisco Seco
nst
nst

Zimní olympijské hry 2026 slibují nejen sportovní podívanou, ale i mimořádný byznys pro sázkové kanceláře. Tipsport odhaduje, že objem přijatých sázek může dosáhnout až 650 milionů korun. Klíčovým tahákem je návrat hráčů NHL do olympijského hokejového turnaje, který podle bookmakerů výrazně zvyšuje zájem fanoušků i příležitostných sázkařů.

Zimní olympijské hry patří pro sázkový byznys tradičně k vrcholům čtyřletého cyklu. Nadcházející ročník v roce 2026 by však mohl posunout historické statistiky. Podle odhadů společnosti Tipsport se celkový objem sázek českých klientů vyšplhá až k hranici 650 milionů korun. Pro srovnání: při hrách v roce 2022, kterých se neúčastnili hokejisté z NHL, přijala společnost sázky za přibližně 568 milionů korun, zatímco v roce 2018 to bylo zhruba 460 milionů.

Hlavním motorem růstu je právě návrat nejlepších hokejistů světa na olympijský led. Kompletní účast hráčů NHL posouvá podle bookmakerů atraktivitu turnaje na výrazně vyšší úroveň a zvyšuje ochotu fanoušků sázet nejen na jednotlivé zápasy, ale i na celkové umístění týmů.

Hokej táhne, ale není sám

Zájem sázkařů se však tradičně nekoncentruje pouze na hokej. Dlouhodobě silné objemy sázek generují i další zimní disciplíny, zejména ty, v nichž má Česko medailové ambice. Mezi nejsledovanější patří rychlobruslení, snowboard, biatlon,alpské lyžování, a také sázky na celkový počet medailí české výpravy.

Bookmakeři očekávají výraznou aktivitu kolem známých českých jmen. V kurzech i sázkařském zájmu se promítají především výkony Ester Ledecké, Evy Adamczykové či mladého rychlobruslaře Metoděje Jílka. Odhady hovoří o tom, že česká výprava by mohla přivézt minimálně čtyři medaile.

Vedle domácích hvězd lákají i globální sportovní ikony. Sázkaři často tipují medailové umístění elitních běžců na lyžích, špičkových alpských lyžařů či dalších dominantních postav zimních sportů.

Sázení „srdcem“ i kalkulem

Specifickým rysem olympijských her je vlastenecký rozměr sázek. Čeští klienti podle bookmakerů pravidelně podporují domácí reprezentanty bez ohledu na kurzovou pravděpodobnost.

Výrazně se to projevuje u hokeje. Největší počet tiketů na zisk zlata sice směřuje na Kanadu, hned druhý nejvyšší počet však drží česká reprezentace. Z kurzového pohledu přitom Češi nepatří k hlavním favoritům, řadí se zhruba na páté místo za Kanadu, USA, Švédsko a Finsko.

Realističtější medailové naděje vidí bookmakeři v individuálních sportech, například ve snowboardingu či rychlobruslení. Právě kombinace racionálních tipů a „srdcařských“ sázek tradičně zvyšuje celkový objem přijatých tiketů.

Efekt svátečních sázkařů

Olympiáda má ještě jeden významný ekonomický efekt: aktivuje takzvané sváteční sázkaře. Jde o fanoušky, kteří běžně nesázejí, ale při velkých sportovních událostech si vsadí příležitostně.

Jejich aktivita vrcholí zejména ve chvílích, kdy čeští sportovci bojují o medaile. Krátkodobé nárůsty zájmu se promítají jak do online sázek, tak do live bettingu v průběhu závodů.

Šance pro menší sporty

Olympijské hry zároveň otevírají prostor disciplínám, které stojí mimo hlavní mediální proud. Právě zde vidí sázkové kanceláře zajímavý růstový potenciál.

Menší sporty přitahují pozornost nejen sportovními příběhy, ale i kurzovou atraktivitou. Bookmakeři mají při jejich vypisování méně dat a algoritmických podkladů, což zvyšuje nejistotu, a tím i příležitost pro zkušené sázkaře hledající hodnotu v kurzech.

Příkladem je rostoucí zájem o curling, zejména o soutěže smíšených dvojic, kde české reprezentace v minulosti přitáhly nečekaně vysokou sázkařskou pozornost.

Sam Altman

Gigantické sázky na umělou inteligenci. Partneři OpenAI si půjčili 2 biliony na budování infrastruktury

Money

Partneři projektů datových center americké společnosti OpenAI si půjčili téměř 100 miliard dolarů (dva biliony korun), jejichž splacení závisí na úspěšnosti tohoto ztrátového start-upu. Jen firmy SoftBank, Oracle a CoreWeave už si půjčily nejméně 30 miliard dolarů, aby investovaly do OpenAI nebo její infrastruktury, vyplývá z analýzy listu Financial Times.

ČTK

