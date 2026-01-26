Šéf Skansky: 4,5 procenta je moc. Ideální hypotéka začíná trojkou
Růst cen stavebních prací, nedostatek kapacit a pomalé povolování projektů dnes řeší prakticky všichni developeři. Skanska Residential ale na rozdíl od některých konkurentů projekty nepozastavuje a drží se svých plánů. Šéf společnosti Petr Michálek v rozhovoru mluví o cenách, hypotékách i roli města jakožto developera.
Dušan Kunovský pozastavil některé projekty kvůli růstu cen stavebních prací. Jaké problémy dnes ve stavebnictví řešíte vy?
Všichni investoři na trhu dnes čelí velmi podobným problémům. My jako Skanska máme jak stavební, tak developerskou část, což s sebou nese řadu výhod. Přesto musím říct, že nic podobného, co bylo v posledních měsících oznámeno na trhu, neplánujeme. Držíme se našich plánů a závazků vůči klientům a budeme dodávat tak, jak máme naplánováno.
Co dnes považujete za největší zátěž? Jsou to ceny materiálů nebo ceny stavebních prací?
Samozřejmě vnímáme nedostatek kapacit, rostoucí ceny stavebních prací a vysoké ceny stavebních materiálů. Eskalace cen materiálů začala zhruba v polovině roku 2021 a pokračovala v letech 2022 a částečně i v roce 2023 v důsledku vysoké inflace. V letech 2023 a 2024 se ceny materiálů víceméně stabilizovaly. Ceny některých materiálů dokonce mírně klesly, jiné se nevrátily na původní úroveň a některé dokonce dál rostou. Naopak v letech 2024 a 2025 začaly výrazně růst ceny stavebních prací. To je reakce celého odvětví na předchozí inflační šok a tlak na růst mezd.
Rekordní prodeje, rekordní ceny. Praha má nejdražší bydlení v historii
Kolik bytů jste prodali loni a kolik plánujete dodat letos?
Konkrétní čísla komentovat nemohu, protože jako společnost kotovaná na švédské burze jsme zatím nezveřejnili výsledky za rok 2025. Mohu ale říct, že jsme v loňském roce prodali řádově několik stovek bytů v Praze. Pro letošní rok plánujeme podobná čísla, samozřejmě v závislosti na vývoji trhu, přístupu ČNB k úrokovým sazbám a případným regulatorním opatřením. Zároveň se vše odvíjí od schopnosti developerů získávat povolení a od kapacit stavebních firem projekty realizovat.
Jak dlouho vlastně projekty, které dnes uvádíte na trh, připravujete? Jsou to třeba desetileté procesy?
Aktuálně působíme v pěti lokalitách v Praze. Až na jednu jde o multifázové projekty. V průměru to trvá zhruba osm let od nákupu pozemku do zahájení výstavby. Máme ale i projekty, kde tento proces trval patnáct let. Nejrychlejší projekt, který si pamatuji, trval zhruba pět let, a i to je vlastně smutné, když je to považováno za úspěch.
Pociťujete mírný optimismus ohledně novely stavebního zákona a Metropolitního plánu Prahy? Je pro vás jako pražského developera Metropolitní plán klíčový?
Důležité je obojí. Metropolitní plán určí, kde a co se bude moci stavět. Stavební zákon zase definuje, jakým způsobem se budou projekty povolovat. Obě věci jsou pro nás zásadní. Pokud vše půjde podle plánu, mělo by v roce 2026 dojít k zásadním posunům. Metropolitní plán je přínosný zejména díky transformačním a rozvojovým územím, typicky brownfieldům, kde je obrovský potenciál pro vznik velkého množství bytů. Pokud jde o stavební zákon, věříme, že by mohl od 1. května 2027 začít platit moderní a funkční zákon, který zefektivní povolovací procesy pro všechny, nejen pro investory, ale i pro fyzické osoby a veřejný sektor.
Dotkli jsme se bank a hypotečních sazeb. Jak vnímáte financování z pohledu developera?
Skanska Residential nepoužívá externí bankovní financování, ale skupinové zdroje. Nicméně z trhu vnímáme velmi dobrou spolupráci mezi bankami a developery. Banky mají zájem financovat bytovou výstavbu. Klíčové nejsou jen repo sazby, ale především swapové sazby. I když došlo k určitému poklesu, loni tyto sazby spíše rostly, což vysvětluje, proč hypotéky nezlevňovaly rychleji. Sazba kolem 4,5 procenta je podle nás stále vysoká. Ideální rozpětí pro zdravý bytový trh je zhruba tři až 3,5 procenta. To je únosné pro klienty, banky i celý trh a podporuje dostupnost bydlení.
Skanska prodala Izraelcům holešovický Port7 za tři miliardy
Jaký je dnes u vás podíl hypotečních klientů?
Dnes už převažují. Před covidem bylo až 80 procent klientů hypotečních. Během covidu se poměr otočil. Většina klientů financovala nákup z vlastních zdrojů. V posledních letech se ale situace opět mění. Při sazbách kolem 4,5 procenta už vidíme projekty, kde je většina klientů s hypotékou. V průměru dnes mírně převažují hypoteční klienti. Velmi pozitivní je také to, že drtivá většina našich klientů jsou Češi. Před covidem byl podíl zahraničních klientů vyšší, ale dnes dominují domácí kupující. Navíc prodáváme jednotlivým klientům, nikoli v rámci hromadných investičních nákupů, což považujeme za velmi zdravé.
Praha má Pražskou developerskou společnost a možná bude hledat spolupráci se soukromým sektorem. Je to směr, který by pro vás byl zajímavý?
Praha pracuje s možnostmi, které má, ale vlastní relativně málo pozemků ve srovnání s jinými evropskými městy. Skrze Pražskou developerskou společnost se snaží s pozemky aktivně pracovat. Role města by podle mě měla spočívat především v přípravě území od územního plánu, infrastruktury, dopravy nebo technických sítí. Následně je ideální tyto pozemky rozdělit a prostřednictvím výběrových řízení je nabídnout soukromým developerům. Tento model funguje v řadě zemí. Pokud se Praha tímto směrem vydá a vypíše otevřená řízení, Skanska bude velmi vážně zvažovat účast.
Chytří nakupují ve špatných časech. A horší časy pro bytový trh skončily, říká šéf Skansky Michálek
Skanska staví novou pražskou čtvrť. I ze dřeva
