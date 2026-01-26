Nový magazín právě vychází!

Šéf Skansky: 4,5 procenta je moc. Ideální hypotéka začíná trojkou

Petr Michálek, šéf představenstva Skanska Residential
Skanska, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Růst cen stavebních prací, nedostatek kapacit a pomalé povolování projektů dnes řeší prakticky všichni developeři. Skanska Residential ale na rozdíl od některých konkurentů projekty nepozastavuje a drží se svých plánů. Šéf společnosti Petr Michálek v rozhovoru mluví o cenách, hypotékách i roli města jakožto developera.

Dušan Kunovský pozastavil některé projekty kvůli růstu cen stavebních prací. Jaké problémy dnes ve stavebnictví řešíte vy?

Všichni investoři na trhu dnes čelí velmi podobným problémům. My jako Skanska máme jak stavební, tak developerskou část, což s sebou nese řadu výhod. Přesto musím říct, že nic podobného, co bylo v posledních měsících oznámeno na trhu, neplánujeme. Držíme se našich plánů a závazků vůči klientům a budeme dodávat tak, jak máme naplánováno.

Co dnes považujete za největší zátěž? Jsou to ceny materiálů nebo ceny stavebních prací?

Samozřejmě vnímáme nedostatek kapacit, rostoucí ceny stavebních prací a vysoké ceny stavebních materiálů. Eskalace cen materiálů začala zhruba v polovině roku 2021 a pokračovala v letech 2022 a částečně i v roce 2023 v důsledku vysoké inflace. V letech 2023 a 2024 se ceny materiálů víceméně stabilizovaly. Ceny některých materiálů dokonce mírně klesly, jiné se nevrátily na původní úroveň a některé dokonce dál rostou. Naopak v letech 2024 a 2025 začaly výrazně růst ceny stavebních prací. To je reakce celého odvětví na předchozí inflační šok a tlak na růst mezd.

Kolik bytů jste prodali loni a kolik plánujete dodat letos?

Konkrétní čísla komentovat nemohu, protože jako společnost kotovaná na švédské burze jsme zatím nezveřejnili výsledky za rok 2025. Mohu ale říct, že jsme v loňském roce prodali řádově několik stovek bytů v Praze. Pro letošní rok plánujeme podobná čísla, samozřejmě v závislosti na vývoji trhu, přístupu ČNB k úrokovým sazbám a případným regulatorním opatřením. Zároveň se vše odvíjí od schopnosti developerů získávat povolení a od kapacit stavebních firem projekty realizovat.

Jak dlouho vlastně projekty, které dnes uvádíte na trh, připravujete? Jsou to třeba desetileté procesy?

Aktuálně působíme v pěti lokalitách v Praze. Až na jednu jde o multifázové projekty. V průměru to trvá zhruba osm let od nákupu pozemku do zahájení výstavby. Máme ale i projekty, kde tento proces trval patnáct let. Nejrychlejší projekt, který si pamatuji, trval zhruba pět let, a i to je vlastně smutné, když je to považováno za úspěch.

Pociťujete mírný optimismus ohledně novely stavebního zákona a Metropolitního plánu Prahy? Je pro vás jako pražského developera Metropolitní plán klíčový?

Důležité je obojí. Metropolitní plán určí, kde a co se bude moci stavět. Stavební zákon zase definuje, jakým způsobem se budou projekty povolovat. Obě věci jsou pro nás zásadní. Pokud vše půjde podle plánu, mělo by v roce 2026 dojít k zásadním posunům. Metropolitní plán je přínosný zejména díky transformačním a rozvojovým územím, typicky brownfieldům, kde je obrovský potenciál pro vznik velkého množství bytů. Pokud jde o stavební zákon, věříme, že by mohl od 1. května 2027 začít platit moderní a funkční zákon, který zefektivní povolovací procesy pro všechny, nejen pro investory, ale i pro fyzické osoby a veřejný sektor.

Dotkli jsme se bank a hypotečních sazeb. Jak vnímáte financování z pohledu developera?

Skanska Residential nepoužívá externí bankovní financování, ale skupinové zdroje. Nicméně z trhu vnímáme velmi dobrou spolupráci mezi bankami a developery. Banky mají zájem financovat bytovou výstavbu. Klíčové nejsou jen repo sazby, ale především swapové sazby. I když došlo k určitému poklesu, loni tyto sazby spíše rostly, což vysvětluje, proč hypotéky nezlevňovaly rychleji. Sazba kolem 4,5 procenta je podle nás stále vysoká. Ideální rozpětí pro zdravý bytový trh je zhruba tři až 3,5 procenta. To je únosné pro klienty, banky i celý trh a podporuje dostupnost bydlení.

Jaký je dnes u vás podíl hypotečních klientů?

Dnes už převažují. Před covidem bylo až 80 procent klientů hypotečních. Během covidu se poměr otočil. Většina klientů financovala nákup z vlastních zdrojů. V posledních letech se ale situace opět mění. Při sazbách kolem 4,5 procenta už vidíme projekty, kde je většina klientů s hypotékou. V průměru dnes mírně převažují hypoteční klienti. Velmi pozitivní je také to, že drtivá většina našich klientů jsou Češi. Před covidem byl podíl zahraničních klientů vyšší, ale dnes dominují domácí kupující. Navíc prodáváme jednotlivým klientům, nikoli v rámci hromadných investičních nákupů, což považujeme za velmi zdravé.

Praha má Pražskou developerskou společnost a možná bude hledat spolupráci se soukromým sektorem. Je to směr, který by pro vás byl zajímavý?

Praha pracuje s možnostmi, které má, ale vlastní relativně málo pozemků ve srovnání s jinými evropskými městy. Skrze Pražskou developerskou společnost se snaží s pozemky aktivně pracovat. Role města by podle mě měla spočívat především v přípravě území od územního plánu, infrastruktury, dopravy nebo technických sítí. Následně je ideální tyto pozemky rozdělit a prostřednictvím výběrových řízení je nabídnout soukromým developerům. Tento model funguje v řadě zemí. Pokud se Praha tímto směrem vydá a vypíše otevřená řízení, Skanska bude velmi vážně zvažovat účast.

Petr Michálek, šéf představenstva Skanska Residential

V Praze vznikne největší dřevěný bytový dům v Česku, Radlický dřevák

Developer Sekyra v Davosu: Praha vstoupila mezi města, která formují budoucnost

Developer Luděk Sekyra a světově uznávaný architekt Daniel Libeskind představili na mezinárodní scéně v rámci Světového ekonomického fóra (WEF) v Davosu rezidenční projekt Sekyra Flowers.
Sekyra Group, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

V Davosu se obvykle mluví o moci, kapitálu a krizích. Letos tam ale zazněla i Praha a ne jako lokální téma.

Na Světovém ekonomickém fóru (WEF) v Davosu se letos nemluvilo jen o geopolitice, technologickém vývoji či klimatických rizicích. Výrazný prostor zde dostala i otázka, jak budou vypadat města zítřka a jaké hodnoty by měla jejich podoba odrážet. Právě v tomto kontextu představil developer Luděk Sekyra společně se světově uznávaným architektem Danielem Libeskindem rezidenční projekt Sekyra Flowers, stěžejní architektonickou dominantu vznikající pražské čtvrti Rohan City.

12 fotografií v galerii

Města nejsou neutrální. Nesou hodnoty

Prezentace proběhla v rámci tematické platformy Davos Lodge, která se soustředí na dlouhodobé civilizační výzvy a propojuje byznys, politiku, kulturu i filozofii. „Města nejsou neutrální infrastrukturou. Ztělesňují hodnoty, normy a skryté představy o dobrém životě,“ uvedl v Davosu Luděk Sekyra a dodal: „Rozvoj měst by měl být hodnocen nejen podle efektivity či finanční návratnosti, ale také podle jeho příspěvku k lidské důstojnosti, sociální soudržnosti a kontinuitě mezi generacemi.“

Sekyra v debatě opakovaně zdůraznil, že velké městské projekty nelze chápat jako soubor jednotlivých staveb, ale jako integrované urbanistické celky, v nichž klíčovou roli hraje veřejný prostor. „Je zásadní rozdíl mezi samostatnými stavbami a urbanistickými celky. Veřejný prostor patří všem a zároveň nikomu a právě jeho sdíleným užíváním vzniká pocit společného vlastnictví a odpovědnosti,“ dodal.

Právě tento princip stojí v jádru projektu Rohan City, jehož srdcem budou čtyři ikonické domy Sekyra Flowers a nové centrální náměstí. Projekt je zároveň prvním realizovaným dílem Daniela Libeskinda v Česku a jeho prvním počinem, kde architekt uplatnil svou vizi nejen na budovy, ale i na přilehlý veřejný prostor.

„Sekyra Flowers představují pokus přenést abstraktní hodnoty, svobodu, spravedlnost, pravdu či přátelství, do prostorové podoby,“ vysvětlil Sekyra v Davosu.

Projekt Nový Rohan by mohl vyvrcholit stavbou národního centra čtenářské kultury s knihovnou

Třicet miliard, čtyři věže a hvězda architektury. Sekyra pozval do Prahy Libeskinda, na Rohanu navrhne náměstí

Reality

Praha získá první projekt Daniela Libeskinda. Jeden z nejuznávanějších světových architektů navrhl čtveřici rezidenčních domů Sekyra Flowers, které se stanou architektonickým centrem vznikající čtvrti Rohan City.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Libeskind: Architektura musí nejdřív naslouchat

Na jeho slova navázal Daniel Libeskind, který v Davosu hovořil o městech jako o nositelích paměti a identity. „Každé město mluví svým jazykem, jazykem paměti, traumatu, naděje a aspirací, a architektura se musí nejprve naučit naslouchat, než promluví,“ uvedl. Podle něj lidsky orientovaný design vytváří podmínky pro nečekaná setkání, sdílené zážitky a každodenní důstojnost. „Úkolem architektury není město ovládat, ale dát formu jeho lidskosti,“ uzavřel Libeskind.

Nové náměstí, navržené Danielem Libeskindem, ponese jméno filozofkye Simone Weilové. Inspiraci čerpá z historických veřejných prostranství Karlína a jeho jedinečnost podtrhuje poloha v blízkosti Vltavy, historického centra i městské zeleně. Budovy Sekyra Flowers budou tvořeny třemi „vzkvétajícími“ objemy s metalickým obkladem, který evokuje rozkvetlé květy. Projekt nabídne přibližně 500 bytů. 

Po dokončení v roce 2035 vznikne na místě bývalého brownfieldu plnohodnotná městská čtvrť s bydlením, kancelářemi, školou, službami i rozsáhlými zelenými plochami. Téměř polovina území bude tvořena parky a veřejnými prostranstvími, celkový objem investic dosáhne 30 miliard korun a život i práci zde najde až 11 tisíc lidí.

Natáčení podcastu s Luďkem Sekyrou.
video

Luděk Sekyra: Na Smíchově vzdáme úctu ženám, na Rohanu filosofům

Reality

Luděk Sekyra je jedním z největších českých developerů. V současnosti rozvíjí tři velká území v hlavním městě, na Smíchově, na Rohanském ostrově a na bývalém nákladovém nádraží na Žižkově. Na všech těchto třech místech v jeho režii vyrůstají úplně nové městské čtvrti. Celkově jde o více než milion metrů čtverečních pozemků, které zcela mění svou tvář.

Dalibor Martínek, Petra Nehasilová

Přečíst článek

Generální ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Kateřina Arajmu

Firma miliardáře Sekyry prodala pozemek šéfce majetkového úřadu za nezvykle nízkou cenu

Reality

ČTK

Přečíst článek

Rekordní prodeje, rekordní ceny. Praha má nejdražší bydlení v historii

Rekordní prodeje, rekordní ceny. Praha má nejdražší bydlení v historii
Central Group
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Pražský trh s novými byty láme historické rekordy. Loni se v metropoli prodalo 7 800 nových bytů, nejvíce v historii, zatímco ceny se přiblížily hranici 180 tisíc korun za metr čtvereční. Nabídka ale dál klesá a podle developerů zůstává hluboko pod reálnými potřebami města.

Pražský trh s novými byty zažil v roce 2025 historický boom. V metropoli se prodalo 7 800 nových bytů, což znamená nový prodejní rekord a meziroční růst o osm procent. Poprvé v historii se tak v Praze prodaly dva roky po sobě více než sedm tisíc bytů, přičemž nejsilnější byl závěr roku – ve čtvrtém čtvrtletí se prodalo 1 800 jednotek.

Za rekordními čísly se ale dál prohlubuje nerovnováha mezi poptávkou a nabídkou, která žene ceny na nová maxima.

„Téměř osm tisíc prodaných bytů loni v Praze je zcela rekordní výsledek. Trh ale stále brzdí dlouhodobě nefungující povolování nových staveb,“ říká Dušan Kunovský, předseda představenstva Central Group. Podle něj je dalším zásadním problémem neadekvátní růst cen stavebních dodavatelů. „Je nutné, aby se přehřáté stavebnictví zklidnilo a dodavatelské ceny se snížily. Jinak ceny připravovaných bytů poletí dál nahoru,“ dodává.

Kunovský odloží budoucí výstavbu. Byty v Praze opět zdraží

Reality

Společnost Central Group Dušana Kunovského, největší stavitel bytů v hlavním městě, odkládá zahájení výstavby všech nových projektů. Stavebnictví se totiž podle něj nezdravě přehřívá a ceny stavebních dodávek nepřiměřeně rostou.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Zatímco prodeje v roce 2025 výrazně rostly, nabídka volných bytů klesla o 10 procent na pouhých 5 150 jednotek, což je nejnižší úroveň od roku 2022. Průměrné ceny nových bytů se přiblížily hranici 180 tisíc korun za metr čtvereční – nabídková cena překročila 177 tisíc Kč/m², prodejní 174 tisíc Kč/m². Tempo růstu cen je dvouciferné a dál převyšuje růst mezd i inflaci.

„Ceny pořád rostou a říkáme si, kdy se to zastaví. Jedním z klíčových faktorů je to, že nám neroste nabídka. Kdyby byla dvojnásobná, ceny by byly stabilní,“ říká Marcel Soural, majitel skupiny Trigema.

Silnou poptávku podpořilo také postupné snižování hypotečních sazeb k úrovni kolem 4,5 procenta. Podle dat ČBA Hypomonitor dosáhl objem nově poskytnutých hypoték 321 miliard korun, meziročně o 41 procent více, což je druhý nejvyšší objem v historii.

Z regionálního pohledu si cenově nejdostupnější pozici dlouhodobě drží Praha 9, kde se průměrné ceny pohybují kolem 163 tisíc Kč/m². Na opačném konci stojí Praha 2 s cenami přesahujícími 233 tisíc Kč/m². Z hlediska dispozic jsou nejdražší garsoniéry a velké byty 5+kk (nad 180 tisíc Kč/m²), zatímco nejprodávanější byty 2+kk a 3+kk se drží kolem 169 tisíc Kč/m².

Okolí stanice metra Nové Butovice, kde developerská firma Trigema plánuje stavět mrakodrap nazvaný Top Tower

Aktuální data: Prodej nových bytů v Praze letos míří k rekordu

Reality

V Praze se za tři čtvrtě roku prodalo šest tisíc nových bytů. Meziročně je to o dvanáct procent víc. Celkově by se letos mohlo prodat v hlavním městě více než 7 500 bytů, což by znamenalo nový pražský prodejní rekord. Vyplývá to z analýzy developerských společností Central Group, Skanska a Trigema.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

„Praha 9 si vytvořila vlastní cenový trh. Ceny jsou tam nižší než ve zbytku Prahy, což je jasně dané tím, že se tam výrazně staví a nabídka je výrazně vyšší než v jiných lokalitách,“ doplňuje Soural.

Problémem trhu zůstává dlouhodobě omezená nabídka. Ke konci roku 2025 bylo v Praze v nabídce pouze 5 150 nových bytů a od ledna do listopadu bylo povoleno jen 5 280 bytů – zhruba polovina toho, co město podle Institutu plánování a rozvoje potřebuje, tedy minimálně 10 tisíc bytů ročně.

„Nabídka nových bytů byla ke konci roku ještě nižší než její dlouhodobý průměr, kolem kterého se pohybuje už od roku 2022, a zůstává výrazně pod reálnými potřebami trhu,“ říká Petr Michálek, předseda představenstva Skanska Residential. Podle něj doplňování nabídky brzdí nefunkční povolování, nedostatek vhodných pozemků i kapacit ve stavebnictví.

„Ke zlepšení situace by mohlo dojít nejdříve po roce 2027 v souvislosti s úpravami stavebního zákona a přijetím Metropolitního plánu. Do té doby bude přetrvávající nerovnováha mezi poptávkou a nabídkou dál tlačit ceny vzhůru,“ dodává Michálek.

České stavebnictví nadále roste

Bydlení v roce 2026: trh se normalizuje, ceny zůstanou vysoko

Reality

Český rezidenční trh vstupuje do roku 2026 bez iluzí. Hypotéky zlevňovat nebudou, bytů je málo a tlak na ceny přichází hlavně z poptávky. Kupující si budou víc než kdy dřív hlídat, za co platí.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

