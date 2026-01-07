Muskův startup získal od investorů 20 miliard dolarů
Muskův start-up xAI získal od investorů 20 miliard dolarů. Peníze od Nvidie či Kataru chce firma využít na výpočetní výkon pro další generaci chatbota Grok.
Start-up xAI, který se zaměřuje na umělou inteligenci a stojí za chatbotem Grok, získal od investorů 20 miliard dolarů (zhruba 415 miliard korun). Peníze do firmy podnikatele a miliardáře Elona Muska vloží mimo jiné Nvidia nebo Katar. Společnost o tom informovala v úterý na svém blogu.
Získané prostředky chce xAI využít především na rozšíření výpočetní kapacity, bez níž se dnes vývoj špičkové umělé inteligence neobejde.
Vyšší částka, než se čekalo
Firma původně plánovala, že se jí podaří získat 15 miliard dolarů, výsledná částka je tak výrazně vyšší. Podle agentury Bloomberg se dohoda připravovala několik měsíců. Nvidia měla původně investovat až dvě miliardy dolarů.
Podle agentury DPA jsou podobné „kruhové obchody“ v oblasti umělé inteligence čím dál běžnější. Výrobce čipů investuje do firem, které si následně pořizují jeho vlastní výpočetní systémy.
Americký miliardář Elon Musk v pondělí spustil ranou verzi AI encyklopedie Grokipedia, která má být podle něj méně zaujatou alternativou k Wikipedii. Webová stránka nového projektu však krátce po spuštění zkolabovala a byla několik hodin nedostupná.
Grok 5 a boj o výpočetní výkon
Společnost xAI aktuálně trénuje jazykový model nové generace Grok 5. Uvádí, že nové finance využije na budování infrastruktury, urychlení vývoje a nasazení produktů umělé inteligence i na další výzkum.
Zájem investorů o sektor umělé inteligence zůstává silný, a to i přes varování některých analytiků, že se na trhu může vytvářet bublina. AI firmy potřebují desítky miliard dolarů na stavbu datových center a provoz stále náročnějších modelů.
xAI, síť X a konkurence OpenAI
Součástí skupiny xAI je i sociální síť X, kterou Musk rovněž vlastní. Grok tak přímo konkuruje mimo jiné populárnímu chatbotovi OpenAI ChatGPT.
Musk chce umělou inteligenci využívat i ve své automobilce Tesla, kde počítá s nasazením humanoidních robotů.
V odpovědích na dotazy uživatelů Groku se budou objevovat placené příspěvky, oznámil Elon Musk plány, které má se svou firmou na umělou inteligenci xAI. Bude měnit reklamy také na své sociální síti X, dříve Twitter.
Kontroverze kolem Groku
Chatbot Grok se v minulosti potýkal s několika vážnými skandály. Na žádost uživatelů například vytvářel obrázky lidí ve spodním prádle a v sexuálně laděných pózách, a to i včetně nezletilých. Firma to vysvětlovala slabinami v bezpečnostních opatřeních.
Začátkem loňského léta pak Grok šokoval veřejnost chválou Adolfa Hitlera, což vyvolalo ostrou kritiku a otázky ohledně kontroly obsahu.
Dluhopisy provozovatele komunikační platformy Telegram v Rusku v hodnotě zhruba půl miliardy dolarů byly v důsledku západních sankcí zmrazeny. S odvoláním na své zdroje o tom informoval britský deník The Financial Times. Podle listu to ukazuje, že Telegram zůstává finančně vystaven Rusku, přestože se jeho spoluzakladatel Pavel Durov v posledních letech snažil vazby na svou rodnou zemi přerušit.
