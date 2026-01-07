Nový magazín právě vychází!

Muskův startup získal od investorů 20 miliard dolarů

Muskův startup získal od investorů 20 miliard dolarů

Muskův startup získal od investorů 20 miliard dolarů
Muskův start-up xAI získal od investorů 20 miliard dolarů. Peníze od Nvidie či Kataru chce firma využít na výpočetní výkon pro další generaci chatbota Grok.

Start-up xAI, který se zaměřuje na umělou inteligenci a stojí za chatbotem Grok, získal od investorů 20 miliard dolarů (zhruba 415 miliard korun). Peníze do firmy podnikatele a miliardáře Elona Muska vloží mimo jiné Nvidia nebo Katar. Společnost o tom informovala v úterý na svém blogu.

Získané prostředky chce xAI využít především na rozšíření výpočetní kapacity, bez níž se dnes vývoj špičkové umělé inteligence neobejde.

Vyšší částka, než se čekalo

Firma původně plánovala, že se jí podaří získat 15 miliard dolarů, výsledná částka je tak výrazně vyšší. Podle agentury Bloomberg se dohoda připravovala několik měsíců. Nvidia měla původně investovat až dvě miliardy dolarů.

Podle agentury DPA jsou podobné „kruhové obchody“ v oblasti umělé inteligence čím dál běžnější. Výrobce čipů investuje do firem, které si následně pořizují jeho vlastní výpočetní systémy.

Elon Musk

Musk spustil Grokopedii. Alternativa k Wikipedii však první hodiny nefungovala

Americký miliardář Elon Musk v pondělí spustil ranou verzi AI encyklopedie Grokipedia, která má být podle něj méně zaujatou alternativou k Wikipedii. Webová stránka nového projektu však krátce po spuštění zkolabovala a byla několik hodin nedostupná.

Grok 5 a boj o výpočetní výkon

Společnost xAI aktuálně trénuje jazykový model nové generace Grok 5. Uvádí, že nové finance využije na budování infrastruktury, urychlení vývoje a nasazení produktů umělé inteligence i na další výzkum.

Zájem investorů o sektor umělé inteligence zůstává silný, a to i přes varování některých analytiků, že se na trhu může vytvářet bublina. AI firmy potřebují desítky miliard dolarů na stavbu datových center a provoz stále náročnějších modelů.

xAI, síť X a konkurence OpenAI

Součástí skupiny xAI je i sociální síť X, kterou Musk rovněž vlastní. Grok tak přímo konkuruje mimo jiné populárnímu chatbotovi OpenAI ChatGPT.

Musk chce umělou inteligenci využívat i ve své automobilce Tesla, kde počítá s nasazením humanoidních robotů.

Musk prolomil tabu. Pustí reklamy do svého AI chatbota

V odpovědích na dotazy uživatelů Groku se budou objevovat placené příspěvky, oznámil Elon Musk plány, které má se svou firmou na umělou inteligenci xAI. Bude měnit reklamy také na své sociální síti X, dříve Twitter.

Kontroverze kolem Groku

Chatbot Grok se v minulosti potýkal s několika vážnými skandály. Na žádost uživatelů například vytvářel obrázky lidí ve spodním prádle a v sexuálně laděných pózách, a to i včetně nezletilých. Firma to vysvětlovala slabinami v bezpečnostních opatřeních.

Začátkem loňského léta pak Grok šokoval veřejnost chválou Adolfa Hitlera, což vyvolalo ostrou kritiku a otázky ohledně kontroly obsahu.

Problémy pro „ruského Zuckerberga“. Dluhopisy Telegramu uvázly pod sankcemi

Dluhopisy provozovatele komunikační platformy Telegram v Rusku v hodnotě zhruba půl miliardy dolarů byly v důsledku západních sankcí zmrazeny. S odvoláním na své zdroje o tom informoval britský deník The Financial Times. Podle listu to ukazuje, že Telegram zůstává finančně vystaven Rusku, přestože se jeho spoluzakladatel Pavel Durov v posledních letech snažil vazby na svou rodnou zemi přerušit.

David Ondráčka: Venezuela není jen ropa a oranžový génius, ale národ v exilu

David Ondráčka: Venezuela není jen ropa a oranžový génius, ale národ v exilu
David Ondráčka

Dění ve Venezuele není jen geopolitickou mocenskou bitvou o ropu. Silně se dotýká životů konkrétních lidí v zemi i milionů těch, kteří museli před faktickou juntou Cháveze a později Madura uprchnout. Hraje se i o jejich možný návrat do této krásné země, která má obrovský potenciál a může se znovu stát rájem nejen pro své obyvatele, ale i pro cestovatele – a získávat příjmy také z turismu.

Režimy padají, lidé čekají na návrat. Zkusme se zamýšlet i nad touto rovinou: dějiny možná píší vůdci, ale ve skutečnosti stojí na zádech milionů bezejmenných lidí.

Venezuela: stát v rozkladu, národ v exilu

Ve Venezuele jsem před zhruba dvaceti lety měsíc cestoval a byla to jedna z nejlepších zemí, které jsem navštívil. Příjemní lidé, nádherná země, naprosto úžasná a rozmanitá příroda – od oceánu a pralesů přes stolové hory a vodopády až po vysoké hory. A tehdy byla i poměrně bezpečná, snad s výjimkou favel v Caracasu.

Byla také potenciálně bohatá, ale Chávez a Maduro ji tragicky přivedli na buben.

Jejich vojenské junty zavedly tvrdý represivní režim. Spousta lidí skončila ve vězení, řada byla zabita a asi osm milionů obyvatel ze země uteklo. Neutekli za lepším životem, utekli, aby přežili.

Dnes žijí především v Kolumbii, Chile, Peru, Panamě a dalších sousedních zemích, část také v USA – často ve velmi složitých podmínkách. Těch osm milionů Venezuelanů ale ví, kde je jejich domov. Jen se tam zatím nemohou vrátit. Jejich návrat by navíc ulevil i zemím, které je dnes hostí.

Nejde jen o pád Madura. Jde o návrat domů z exilu

Při dalších cestách v regionu jsem potkával spoustu emigrantů z Venezuely, kteří uprchli. Buď jim přímo hrozila perzekuce, nebo chudoba a kriminalita gangů, které mezi sebou válčily, proměnily části země v téměř neobyvatelné oblasti.

Všichni ale měli jedno společné: chtěli se vrátit, jakmile to půjde. Mají k zemi obrovský vztah, milují ji. Proto dnes vidíme oslavy pádu Madura a tančící lidi v ulicích různých zemí – pro mnohé to znamená naději na návrat domů.

Došlo k obrovskému „brain drainu“. Země přišla o velkou část své inteligence a technické expertízy. Stát vyhnal vlastní budoucnost – to diktatury dělají.

Jen doufám, že celé tyto mocenské šachy nakonec dopadnou pro Venezuelany dobře. Propuštění politických vězňů a umožnění návratu lidí z exilu je nutným předpokladem dalšího rozvoje. Naděje v exilu by znamenala skutečný konec madurismu.

Složitá obnova země

Obnova státních institucí nebude jen o výměně ministrů a generálů. Půjde o návrat důvěry ve stát jako takový. Ve Venezuele se lidé naučili, že zákon nechrání, ale ohrožuje, a že úřad není služba, ale past.

Pokud dojde ke stabilizaci situace a návratu k normálnějšímu fungování, čeká zemi nesmírně složitá a dlouhodobá práce: obnova institucí, modernizace základních veřejných služeb, návrat právního státu a fungujících pravidel.

Zajištění bezpečnosti nebude znamenat jen snížení kriminality. Stát bude muset znovu získat monopol na násilí. Dnes ho sdílejí gangy, polovojenské milice, drogové struktury i části armády.

A ekonomická obnova nebude možná bez diverzifikace. Ropa bude zásadní, ale sama zemi nespasí. Zemědělství, lehký průmysl, služby a potenciálně i turismus mohou vytvořit pracovní místa a vrátit lidem důstojnost mimo státní sektor.

Nad tím vším navíc visí otázka smíření hluboce rozdělené a zraněné společnosti. Najít alespoň minimální společenský konsenzus je možná úplně nejtěžší úkol.

Jde o komplexní proces po pádu každé diktatury, vojenské junty nebo války. Má svá místní specifika, ale také mnoho společných rysů. Jednou se bude týkat i Ukrajiny, až válka skončí.

Buffett bral v čele Berkshire Hathaway dva miliony ročně, nový šéf si přijde na půl miliardy

Warren Buffett
Americká investiční společnost Berkshire Hathaway novému řediteli výrazně zvýšila mzdu. Zakladatel Warren Buffett, který letos odešel do důchodu, více než 40 let bral 100 tisíc dolarů (přes dva miliony korun) ročně, nový generální ředitel Greg Abel bude pobírat 25 milionů dolarů (517 milionů korun) za rok. S odkazem na sdělení firmy o tom informuje agentura Reuters.

Třiašedesátiletý Abel se stal generálním ředitelem 1. ledna, předtím osm let působil jako místopředseda představenstva, kde dohlížel na nepojišťovací aktivity společnosti Berkshire. Buffett mu za rok 2024 vyplatil 21 milionů dolarů, o rok dříve 20 milionů dolarů. Za rok 2022 si Abel odnesl mzdu 16 milionů dolarů a k tomu třímilionový bonus. Zástupce předsedy představenstva Ajit Jain, který dohlíží na pojišťovací aktivity společnosti Berkshire, pobíral od roku 2022 do roku 2024 stejné částky. Abelovu a Jainovu odměnu za rok 2025 společnost nezveřejnila.

Buffettovi bylo na konci loňského srpna 95 let. Firmu Berkshire, která sídlí v jeho rodné Omaze ve státě Nebraska, vedl více než 60 let. Za tu dobu z ní vybudoval konglomerát v hodnotě více než bilionu dolarů, který sdružuje téměř 200 podniků, včetně pojišťovny automobilů Geico, železnice BNSF a řady dalších pojišťovacích, energetických, výrobních a maloobchodních podniků. Buffett zůstává předsedou představenstva Berkshire a jedním z nejbohatších lidí na světě.

Buffett i Abel také vlastní akcie Berkshire, Abel v hodnotě přibližně 171 milionů dolarů. Berkshire v dokumentech pro burzovní orgány uvádí, že její program odměňování vedoucích pracovníků se liší od programu ve většině veřejně obchodovaných společností.

Český investor má potenciál být jako Warren Buffett, říká Stacha z Investony

Češi nechávají na běžných účtech ležet čtyři biliony korun. Platforma Investona, která vyrostla za základech obchodníka s cennými papíry Colosseum, po přejmenování Czech Asset Investments. Chce si na trh jít právě pro tyto peníze. „Češi, přestože jsou konzervativní, v posledních letech mnohem víc přemýšlejí o investicích,“ říká Radek Stacha, spoluvlastník Czech Asset Investments.

Spořicí účty v lednu 2026: Čtyřprocentní úrok nezmizel, ale přibylo podmínek

Čtyřprocentní úrok se na nejlepších spořicích účtech drží i po Novém roce, i když pro mnohé střádaly už jen pro oko. Kdo chce dnes ze spoření vytěžit maximum, musí hlídat nejen číslo v ceníku banky, ale i limity, bonusy a další drobně psané podmínky. Víme, kde vám za vaše peníze dají nejvíc.

