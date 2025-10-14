Češi mají o hypotéky stále zájem. Jejich objem v září stoupl o 14 procent
Banky a stavební spořitelny v ČR poskytly v září hypotéky za 37,6 miliardy korun, což je proti srpnu nárůst o 14 procent. Nové úvěry bez refinancování stouply podobně na 29,6 miliardy korun. Úrokové sazby nových úvěrů zůstaly v průměru na srpnových 4,52 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.
„Zářijová čísla potvrdila, že silná letní aktivita na hypotečním trhu nebyla výjimkou. Hypoteční trh zůstává nadále velmi živý, roste jak počet, tak i objem nově poskytnutých úvěrů. Průměrná nová hypotéka poprvé přesáhla 4,3 milionu korun a její medián se pravděpodobně pohybuje okolo 3,4 milionu,“ uvedl hlavní ekonom České bankovní asociace Jaromír Šindel.
Počet nových hypoték v září narostl o téměř 12 procent meziměsíčně na 6795 kusů, což je o 30 procent více než před rokem. Dosáhl tak na maximum za 44 měsíců a letošní rok podle odhadu asociace překoná úroveň z roku 2019.
Objem refinancovaných a navýšených úvěrů, interně či z jiné instituce, v září stoupl na osm miliard korun. To je o 104 procent více než průměrných 3,9 miliardy refinancovaných v loňském roce. Podíl refinancovaných úvěrů na celkovém objemu poskytnutých hypoték nepatrně klesl na 21,3 procenta.
Volební kampaň slíbila voličům celou řadu věcí. K řešení řady z nich se přitom vítězná strana ani budoucí vládní koalice (či jednobarevná vláda) téměř jistě nedostane. A to jednoduše proto, že na to nemá mandát, případně to není otázka zákonů. Pojďme se tedy podívat na to, o čem tyto volby ve skutečnosti nebudou, ačkoli nám to strany slibují.
Stanislav Šulc: Volby hypotéky nevyřeší aneb O čem tyto volby nejsou
Názory
Volební kampaň slíbila voličům celou řadu věcí. K řešení řady z nich se přitom vítězná strana ani budoucí vládní koalice (či jednobarevná vláda) téměř jistě nedostane. A to jednoduše proto, že na to nemá mandát, případně to není otázka zákonů. Pojďme se tedy podívat na to, o čem tyto volby ve skutečnosti nebudou, ačkoli nám to strany slibují.
Průměrná realizovaná úroková sazba u nových hypoték byla v září o 0,44 bodu níže než sazba 4,96 procenta před rokem, což snižuje měsíční splátky hypotéky přibližně o 1,2 procenta čistého příjmu žadatele, tedy o 1100 korun. Průměrná hodnota hypoteční sazby v roce 2024 dosáhla 5,07 procenta v porovnání se sazbou 5,81 procenta v roce 2023.
„Průměrná úroková sazba se na hypotékách v podstatě nemění. Na začátku října sice swapové sazby mírně klesly, a to i s ohledem na nižší než očekávanou inflaci, stále se ale pohybují blízko nejvyšších hodnot za poslední rok. Výrazné zlevnění hypoték tak čekat nejspíš nemůžeme,“ upozornil hlavní ekonom Moneta Money Bank Petr Gapko. Čísla o produkci hypoték v měsíci září ukazují, že prostor a podmínky pro další snižování úrokových sazeb jsou nyní omezené a s dalším posunem níže nelze příliš počítat, doplnil generální ředitel ČSOB Hypoteční banky Martin Vašek.
Kombinace poklesu úrokové sazby a vyšší průměrné výše hypotéky v září 2025 ve srovnání s průměrnými hodnotami z roku 2024 zvýšily průměrnou měsíční splátku hypotéky o 2400 korun.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.