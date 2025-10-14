Nový magazín právě vychází!

Češi mají o hypotéky stále zájem. Jejich objem v září stoupl o 14 procent

Jak poznat nebankovní půjčky, kde opravdu půjčí?
Banky a stavební spořitelny v ČR poskytly v září hypotéky za 37,6 miliardy korun, což je proti srpnu nárůst o 14 procent. Nové úvěry bez refinancování stouply podobně na 29,6 miliardy korun. Úrokové sazby nových úvěrů zůstaly v průměru na srpnových 4,52 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.

„Zářijová čísla potvrdila, že silná letní aktivita na hypotečním trhu nebyla výjimkou. Hypoteční trh zůstává nadále velmi živý, roste jak počet, tak i objem nově poskytnutých úvěrů. Průměrná nová hypotéka poprvé přesáhla 4,3 milionu korun a její medián se pravděpodobně pohybuje okolo 3,4 milionu,“ uvedl hlavní ekonom České bankovní asociace Jaromír Šindel.

Počet nových hypoték v září narostl o téměř 12 procent meziměsíčně na 6795 kusů, což je o 30 procent více než před rokem. Dosáhl tak na maximum za 44 měsíců a letošní rok podle odhadu asociace překoná úroveň z roku 2019.

Objem refinancovaných a navýšených úvěrů, interně či z jiné instituce, v září stoupl na osm miliard korun. To je o 104 procent více než průměrných 3,9 miliardy refinancovaných v loňském roce. Podíl refinancovaných úvěrů na celkovém objemu poskytnutých hypoték nepatrně klesl na 21,3 procenta.

Stanislav Šulc: Volby hypotéky nevyřeší aneb O čem tyto volby nejsou

Názory

Volební kampaň slíbila voličům celou řadu věcí. K řešení řady z nich se přitom vítězná strana ani budoucí vládní koalice (či jednobarevná vláda) téměř jistě nedostane. A to jednoduše proto, že na to nemá mandát, případně to není otázka zákonů. Pojďme se tedy podívat na to, o čem tyto volby ve skutečnosti nebudou, ačkoli nám to strany slibují.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Průměrná realizovaná úroková sazba u nových hypoték byla v září o 0,44 bodu níže než sazba 4,96 procenta před rokem, což snižuje měsíční splátky hypotéky přibližně o 1,2 procenta čistého příjmu žadatele, tedy o 1100 korun. Průměrná hodnota hypoteční sazby v roce 2024 dosáhla 5,07 procenta v porovnání se sazbou 5,81 procenta v roce 2023.

„Průměrná úroková sazba se na hypotékách v podstatě nemění. Na začátku října sice swapové sazby mírně klesly, a to i s ohledem na nižší než očekávanou inflaci, stále se ale pohybují blízko nejvyšších hodnot za poslední rok. Výrazné zlevnění hypoték tak čekat nejspíš nemůžeme,“ upozornil hlavní ekonom Moneta Money Bank Petr Gapko. Čísla o produkci hypoték v měsíci září ukazují, že prostor a podmínky pro další snižování úrokových sazeb jsou nyní omezené a s dalším posunem níže nelze příliš počítat, doplnil generální ředitel ČSOB Hypoteční banky Martin Vašek.

Kombinace poklesu úrokové sazby a vyšší průměrné výše hypotéky v září 2025 ve srovnání s průměrnými hodnotami z roku 2024 zvýšily průměrnou měsíční splátku hypotéky o 2400 korun.

JPMorgan nabírá nové bankéře a chystá investice za miliardy dolarů

JPMorgan
ČTK
ČTK
ČTK

Největší americká banka JPMorgan Chase plánuje najmout více bankéřů a investovat až deset miliard dolarů (210,5 miliardy korun) do amerických společností, které jsou považovány za důležité pro národní bezpečnost a odolnost ekonomiky. Tento krok je součástí desetileté iniciativy v hodnotě 1,5 bilionu dolarů zaměřené na podporu, financování a investice do odvětví důležitých pro růst ekonomiky.

JPMorgan uvedl, že plánuje hlavně přímé investice do akcií a rizikového kapitálu. Oznámení přichází v době, kdy se vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa snaží modernizovat infrastrukturu a snížit závislost na zahraničních dodavatelských řetězcích, zejména v odvětvích jako je farmaceutický průmysl, polovodiče, čistá energie a vzácné kovy. Generální ředitel JPMorgan Jamie Dimon upozornil, že Spojené státy se staly příliš závislými na nespolehlivých zdrojích klíčových surovin a výrobků, což ohrožuje jejich bezpečnost.

Nová „iniciativa pro bezpečnost a odolnost“ má podpořit financování čtyř strategických sektorů – dodavatelských řetězců a výroby, obrany a letectví, energetické nezávislosti a špičkových technologií, jako je umělá inteligence a kvantové počítače. Podle interních údajů banka plánuje během příští dekády zvýšit objem financování těchto odvětví o polovinu na zhruba 1,5 bilionu dolarů.

Čtyři důležité oblasti investic rozdělila banka dále do 27 podsektorů, které zahrnují například stavbu lodí, jadernou energetiku, nanomateriály či bezpečnou komunikaci. Podporu mají získat jak středně velké podniky, tak velké korporace. Banka plánuje zřídit externí poradní radu složenou ze zástupců veřejného i soukromého sektoru a najmout další bankéře a investiční odborníky. Zároveň chce rozšířit výzkum zranitelností dodavatelských řetězců a nových technologií prostřednictvím svého nedávno založeného Centra pro geopolitiku.

Čínský nápor na evropské výrobce aut, hrozí zavírání továren

Jak ven z německé automobilové krize?
ČTK
ČTK
ČTK

Evropští výrobci aut mohou být nuceni zavřít až osm továren. Na vině je slabá poptávka, bolestivá restrukturalizace, kterou automobilové odvětví právě prochází, a nová čínská konkurence, jakou představuje například automobilka BYD. S odkazem na poradenskou společnost AlixPartners to napsala agentura Bloomberg.

Automobilky na celém evropském kontinentě využívají své kapacity v průměru pouze na 55 procent, uvádí poradenská společnost, kterou cituje Bloomberg. A zdůrazňuje, že závody, které pracují na méně než tři čtvrtiny kapacity, firmám snižují zisky. Za nejvíce zasaženou považuje AlixPartners italsko-americkou automobilku Stellantis, jejíž evropské závody vyrábějící vozy Alfa Romeo pracují asi na 45 procent kapacity.

„Evropští výrobci automobilů v příštích letech ztratí jeden až dva miliony vozidel ve prospěch čínských značek,“ uvedl generální ředitel AlixPartners v Německu Fabian Piontek. „Čínští výrobci automobilů dosáhnou letos v Evropě tržního podílu kolem pěti procent,“ dodal.

Ferrari

Ferrari předvedlo svůj první elektromobil. A hned nato ztratilo miliardy

Trhy

Den, který měl být pro Ferrari oslavou technologického pokroku, skončil historickým pádem na burze. Akcie italské automobilky se ve čtvrtek propadly o více než 15 procent – nejvíc od vstupu firmy na trh před devíti lety.

nst

Přečíst článek

Zavřít továrnu je nákladné a vyžaduje dlouhá vyjednávání s vlivnými zástupci zaměstnanců. AlixPartners odhaduje, že uzavření velké továrny s přibližně 10 tisíci zaměstnanci s sebou nese náklady přibližně 1,5 miliardy eur (36,5 miliardy korun). Celý proces může trvat jeden až tři roky.

Evropské automobilky po desítkách let trvajícího růstu ruší tisíce pracovních míst a omezují výrobu, poptávka se nevrátila na úroveň před pandemií covidu-19. Volkswagen tento měsíc na týden uzavřel závod v německém Zwickau, zatímco Stellantis dočasně pozastavuje výrobu v závodech, které vyrábějí modely jako Fiat Panda a Alfa Romeo Tonale.

Poptávka po vozech Škoda roste

Škodě Auto rostou prodeje. Velký zájem je o elektromobily

Zprávy z firem

Automobilka Škoda Auto ve třetím čtvrtletí zvýšila odbyt meziročně o 15,1 procenta na 256 tisíc vozidel. Oznámil to mateřský koncern Volkswagen.

ČTK

Přečíst článek

Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA) uvádí, že odbyt aut v Evropě se loni zvýšil pouze o 0,9 procenta přibližně na 13 milionů vozidel. Čínské značky jako BYD a SAIC Motor by do roku 2030 mohly získat desetiprocentní podíl na trhu, což zvýší tlak na snižování kapacit, uvádí AlixPartners.

Podle poradenské firmy jsou automobilové továrny obecně ziskové, pokud jsou navrženy tak, aby ročně vyrobily alespoň 250 tisíc vozidel. Pokud by čínští výrobci do roku 2030 prodávali v Evropě přibližně dva miliony automobilů ročně, přebývalo by na kontinentě podle výpočtů AlixPartners asi osm továren.

