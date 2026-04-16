Švýcarsko reaguje na krizi bydlení: chce cizincům zpřísnit pravidla pro nákup nemovitostí

Jedna z nejbohatších zemí Evropy zpřísňuje pravidla pro zahraniční kupce nemovitostí. Důvodem je nedostupné bydlení i tlak na infrastrukturu. Podobná opatření přitom zavádějí i další státy. I když jejich dopad na ceny je podle analytiků ale sporný.

Švýcarsko chce znovu přitvrdit vůči zahraničním kupcům nemovitostí, píše server agentury Bloomberg. Vláda reaguje na zhoršující se dostupnost bydlení i rostoucí tlak na infrastrukturu v zemi, kde ceny dlouhodobě patří k nejvyšším v Evropě.

Spolková vláda zahájila konzultace k návrhu, podle něhož by občané mimo EU a EFTA (Evropské sdružení volného obchodu) nově potřebovali povolení i pro koupi nemovitosti určené k vlastnímu bydlení. Připomínkové řízení potrvá do 15. července. Opatření navazuje na zpřísnění pravidel známých jako Lex Koller, která už dnes omezují vlastnictví nemovitostí cizinci. Kroky přicházejí krátce před referendem plánovaným na 14. června. Iniciativa „10 milionů“ chce zastropovat počet stálých obyvatel, což odráží rostoucí obavy části veřejnosti z přelidnění, dopravních zácp a nedostupného bydlení.

Kde nakupují cizinci a kolik to stojí

Zahraniční poptávka přitom hraje v některých regionech významnou roli. Cizinci tradičně kupují zejména rekreační a luxusní nemovitosti v alpských oblastech, jako jsou Verbier, Zermatt, St. Moritz nebo Davos. Zájem je také o byty ve velkých městech jako Ženeva či Curych, kde však platí přísnější regulace.

Ceny švýcarských nemovitostí patří k nejvyšším v Evropě. V prémiových horských resortech se luxusní apartmány běžně prodávají za 15 až 30 tisíc švýcarských franků za metr čtvereční (zhruba 375 až 750 tisíc korun). Ve vyhledávaných lokalitách jako St. Moritz nebo Verbier mohou ceny u nejluxusnějších nemovitostí přesáhnout i 50 tisíc franků za metr čtvereční (přibližně 1,25 milionu korun).

Ve velkých městech, například v Curychu nebo Ženevě, se ceny bytů obvykle pohybují mezi 12 až 20 tisíci franky za metr čtvereční (zhruba 300 až 500 tisíc korun), v závislosti na lokalitě a standardu. Rostoucí poptávka, omezená výstavba a přísná regulace přitom dlouhodobě tlačí ceny vzhůru.

Dopad? Spíš luxus než běžné bydlení

Zvýšený zájem v posledních letech přichází i ze zemí mimo Evropu, včetně investorů z Blízkého východu, kteří ve Švýcarsku hledají stabilní a bezpečné uložení kapitálu. Zpřísnění pravidel by tak mohlo částečně ochladit poptávku především v luxusním segmentu, zatímco jeho dopad na dostupnost bydlení pro místní obyvatele zůstává podle expertů spíše omezený.

Švýcarsko přitom není jediné, kdo se snaží omezit vliv zahraničních kupců na realitní trh. Podobná opatření v posledních letech zavedly i další země. Například Kanada dočasně zakázala nákupy rezidenčních nemovitostí zahraničními investory, zatímco Nizozemsko nebo Německo zpřísňují regulaci nájmů a podporují dostupné bydlení pro místní obyvatele. Rakousko pak dlouhodobě omezuje prodej rekreačních nemovitostí cizincům v alpských regionech.

Budova, která kdysi propojovala města, bude nově sloužit k bydlení. Historická ústředna na Žižkově projde přestavbou na nájemní dům s prémiovými službami a více než stovkou bytů.

Bývalou telefonní ústřednu na pomezí Žižkova a Vinohrad čeká výrazná proměna. Funkcionalistická budova ve Fibichově ulici, která desítky let sloužila technickému zázemí města, se má během příštích let změnit na nájemní bydlení s vyšším standardem.

Rekonstrukci připravuje developerská společnost PSN, která chce projekt zahájit letos v létě a dokončit na podzim 2028. Dům z roku 1926 podle návrhu architekta Bohumíra Kozáka nabídne po konverzi 116 bytů. Na návrhu spolupracuje studio Jakub Cigler Architekti, které má zachovat klíčové architektonické prvky a zároveň přizpůsobit dispozice současnému bydlení.

Proměna ústředny zapadá do širšího trendu, kdy se v Praze technické a administrativní budovy mění na rezidenční projekty. V případě Fibichovy ulice cílí investor na segment institucionálního nájemního bydlení, tedy projekty s profesionální správou a doprovodnými službami.

Součástí domu má být recepce, wellness a fitness zázemí nebo střešní terasa. Parter budovy doplní komerční jednotky, především pro gastronomii a služby, které mají navázat na okolní městské prostředí. „Oživení bývalé ústředny vnímáme jako příležitost vytvořit silnou městskou adresu s dlouhodobou hodnotou,“ uvedl ředitel developmentu PSN Štěpán Smrčka.

Nájem nad průměrem

Praha 3 patří dlouhodobě ke stabilním lokalitám z hlediska nájemního bydlení, což se odráží i na cenách. U novějších bytů se zde nájemné pohybuje zhruba mezi 470 až 560 korunami za metr čtvereční. U bytu o dispozici 2+kk to znamená měsíční nájem přibližně 25 až 27 tisíc korun.

Celopražský průměr je nižší, zhruba mezi 400 až 460 korunami za metr čtvereční podle velikosti bytu, přičemž menší jednotky se běžně dostávají nad hranici 500 korun.

Projekt ve Fibichově ulici ale míří výš. U nájemního bydlení se službami se v širším centru běžně pohybují ceny mezi 550 až 700 korunami za metr čtvereční. U menších bytů tak může měsíční nájem dosahovat zhruba 20 až 30 tisíc korun, u větších jednotek výrazně více.

Silná poptávka, omezená nabídka

Lokalita na rozhraní Žižkova a Vinohrad patří k širšímu centru města, kde je dlouhodobě omezená nová výstavba. Blízkost náměstí Jiřího z Poděbrad i dobrá dopravní dostupnost drží stabilní poptávku po bydlení. To se promítá i do cen nemovitostí. V Praze 3 se byty prodávají v průměru kolem 130 tisíc korun za metr čtvereční, což spolu s rostoucí poptávkou tlačí vzhůru i nájemné.

Projekt tak zapadá do segmentu nájemního bydlení, který v metropoli postupně posiluje, a to zejména u projektů s profesionální správou, službami a důrazem na dlouhodobý výnos.

Hypoteční trh v Česku v březnu výrazně ožil. Banky a stavební spořitelny poskytly úvěry za 55,4 miliardy korun, což je o 37 procent více než v únoru a meziročně dokonce o 69 procent více. Nové hypotéky bez refinancování vzrostly meziměsíčně o 36 procent na 40,3 miliardy korun. Průměrná úroková sazba přitom mírně klesla na 4,43 procenta.

Za silnými čísly podle hlavního ekonoma České bankovní asociace Jaromíra Šindela stojí především snaha klientů zajistit si výhodnější podmínky ještě před zpřísněním pravidel a očekávaným vývojem sazeb. Roli sehrál i předchozí pokles úroků, který ale podle něj může narušit aktuální geopolitická situace.

Průměrná výše úvěru vzrostla

Počet nových hypoték vzrostl na 8381, což je o více než 30 procent více než v únoru a o čtvrtinu více než před rokem. Zároveň dál roste i průměrná výše úvěru, která se v březnu vyšplhala na 4,81 milionu korun. To je téměř o čtyři procenta více než o měsíc dříve a o 19 procent více než loni.

Výrazně posílilo také refinancování. Objem refinancovaných a navýšených úvěrů dosáhl 15,1 miliardy korun, což je více než dvojnásobek loňského průměru. Podíl refinancování na celkovém objemu hypoték tak stoupl na 27,3 procenta. Domácnosti přitom refinancovaly za průměrnou sazbu 4,16 procenta.

Podle odborníků stojí za tímto trendem kombinace končících fixací z doby nízkých sazeb a novějších úvěrů s vyšším úročením. Zároveň se do vývoje promítá i dřívější pokles tržních sazeb, který krátkodobě zlepšil dostupnost hypoték.

Výhled do dalších měsíců už ale tak optimistický být nemusí. Podle hlavního ekonoma Moneta Money Bank Petra Gapka byl březen mimořádně silný i díky relativně příznivým cenám úvěrů, ty však mohou kvůli geopolitickému vývoji opět růst. Konflikt na Blízkém východě totiž tlačí nahoru ceny pohonných hmot, což může zvýšit inflaci a následně i úrokové sazby.

Kombinace nižších sazeb a vyšších částek hypoték zároveň zvýšila průměrnou měsíční splátku nového úvěru zhruba o 2800 korun. I přes mírný pokles sazeb oproti loňsku, který splátku snížil asi o 400 korun, se průměrná měsíční splátka pohybuje kolem 25 600 korun.

