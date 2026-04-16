Švýcarsko reaguje na krizi bydlení: chce cizincům zpřísnit pravidla pro nákup nemovitostí
Jedna z nejbohatších zemí Evropy zpřísňuje pravidla pro zahraniční kupce nemovitostí. Důvodem je nedostupné bydlení i tlak na infrastrukturu. Podobná opatření přitom zavádějí i další státy. I když jejich dopad na ceny je podle analytiků ale sporný.
Švýcarsko chce znovu přitvrdit vůči zahraničním kupcům nemovitostí, píše server agentury Bloomberg. Vláda reaguje na zhoršující se dostupnost bydlení i rostoucí tlak na infrastrukturu v zemi, kde ceny dlouhodobě patří k nejvyšším v Evropě.
Spolková vláda zahájila konzultace k návrhu, podle něhož by občané mimo EU a EFTA (Evropské sdružení volného obchodu) nově potřebovali povolení i pro koupi nemovitosti určené k vlastnímu bydlení. Připomínkové řízení potrvá do 15. července. Opatření navazuje na zpřísnění pravidel známých jako Lex Koller, která už dnes omezují vlastnictví nemovitostí cizinci. Kroky přicházejí krátce před referendem plánovaným na 14. června. Iniciativa „10 milionů“ chce zastropovat počet stálých obyvatel, což odráží rostoucí obavy části veřejnosti z přelidnění, dopravních zácp a nedostupného bydlení.
Kde nakupují cizinci a kolik to stojí
Zahraniční poptávka přitom hraje v některých regionech významnou roli. Cizinci tradičně kupují zejména rekreační a luxusní nemovitosti v alpských oblastech, jako jsou Verbier, Zermatt, St. Moritz nebo Davos. Zájem je také o byty ve velkých městech jako Ženeva či Curych, kde však platí přísnější regulace.
Ceny švýcarských nemovitostí patří k nejvyšším v Evropě. V prémiových horských resortech se luxusní apartmány běžně prodávají za 15 až 30 tisíc švýcarských franků za metr čtvereční (zhruba 375 až 750 tisíc korun). Ve vyhledávaných lokalitách jako St. Moritz nebo Verbier mohou ceny u nejluxusnějších nemovitostí přesáhnout i 50 tisíc franků za metr čtvereční (přibližně 1,25 milionu korun).
Ve velkých městech, například v Curychu nebo Ženevě, se ceny bytů obvykle pohybují mezi 12 až 20 tisíci franky za metr čtvereční (zhruba 300 až 500 tisíc korun), v závislosti na lokalitě a standardu. Rostoucí poptávka, omezená výstavba a přísná regulace přitom dlouhodobě tlačí ceny vzhůru.
Dopad? Spíš luxus než běžné bydlení
Zvýšený zájem v posledních letech přichází i ze zemí mimo Evropu, včetně investorů z Blízkého východu, kteří ve Švýcarsku hledají stabilní a bezpečné uložení kapitálu. Zpřísnění pravidel by tak mohlo částečně ochladit poptávku především v luxusním segmentu, zatímco jeho dopad na dostupnost bydlení pro místní obyvatele zůstává podle expertů spíše omezený.
Švýcarsko přitom není jediné, kdo se snaží omezit vliv zahraničních kupců na realitní trh. Podobná opatření v posledních letech zavedly i další země. Například Kanada dočasně zakázala nákupy rezidenčních nemovitostí zahraničními investory, zatímco Nizozemsko nebo Německo zpřísňují regulaci nájmů a podporují dostupné bydlení pro místní obyvatele. Rakousko pak dlouhodobě omezuje prodej rekreačních nemovitostí cizincům v alpských regionech.
