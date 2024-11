OBRAZEM: Jak se mění pardubický Grand. Funkcionalistickou památku si oblíbil i prezident Masaryk

Významná funkcionalistická památka v centru se mění. Jak probíhá přeměna Grandu od Josef Gočára?

Reklama

Rekonstrukce Obchodního centra Grand v centru Pardubic, které vlastní společnost PSN, začala v lednu letošního roku. Zatím přibyl parkovací dům. Proměna funkcionalistického památkově chráněného domu je v plném proudu. I po otevření by Grand měl fungovat jako obchodní dům, i když v samých počátcích to byl vyhlášený hotel. Velmi si ho oblíbil i první československý prezident Tomáš Masaryk.

Přestavbu, která velmi citlivě dodává nové prvky, ale zároveň zachovává ty původní velmi cenné, jako je například mramorové schodiště nebo modrý fasádní obklad, má na svědomí architektonické studio OVA.

„Pracujeme s dlažbami, které mají mozaikový vzor. Vycházíme z konstrukčního systému domu. Vnitřní dvorana bude mít aspekty kulturního sálu, který tu byl,“ říká architekt Jiří Opočenský, jeden z autorů proměny. Prosklená dvorana je již hotová. Zároveň zmizelo jedno patro vestavěné v 90. letech a také došlo na rozšíření obchodní pasáží.

Reklama

Památkově chráněný Grand navrhl přední český architekt Josef Gočár. Původně byl hotelem, později sídlem okresního úřadu a díky kavárně, restauraci či vinárně byl také centrem společenského dění. Je na rohu třídy Míru s náměstím Republiky. Do změny režimu ho vlastnil státní podnik Restaurace a jídelny, pak patřil městu. Nyní Grand patří společnosti PSN, která budovu modernizuje. Firma ho nejdřív vlastnila v letech 1996 až 2008. Pak ho koupila jiná firma a dům začal upadat. PSN ho odkoupila zpět v roce 2019.

V Česku to trvá dvakrát déle. Zahraniční architekti kritizují povolovací procesy Reality Jak vidí zahraniční architekti tuzemský realitní trh? Co vyzdvihují na práci českých kolegů a co naopak? Petra Nehasilová Přečíst článek

OBRAZEM: Nejlepší architektura se dá stavět i za „málo“. Třeba bytovka v Brně Reality Mezinárodní odborná porota České ceny za architekturu již podeváté nominovala do užšího výběru projekty tuzemských architektů. Letos jde o 31 realizací: od mostů, parků po bytové a rodinné domy. pej Přečíst článek