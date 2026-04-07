Levnější byty ze dřeva? Ve Žďáru nad Sázavou testují nový model
Nenápadný projekt na Vysočině může být důležitější, než se zdá. Ve Žďáru nad Sázavou roste jeden z prvních vícepodlažních bytových domů ze dřeva v Česku – a zároveň ukázka, jak by mohlo vypadat dostupné nájemní bydlení budoucnosti.
Na severozápadním okraji Žďáru nad Sázavou stojí bytový blok, který na první pohled nepůsobí nijak revolučně. Právě v tom ale spočívá jeho síla. Architekti ze studia Kuba & Pilař pracovali při jeho navrhování s klasickým principem městského bloku. To znamená, že řešili ulici, vnitroblok i soukromí obyvatel. Žádná architektonická exhibice, ale funkční model, který se dá navíc opakovat.
Zásadní rozdíl je skrytý v konstrukci. Domy jsou postavené převážně ze dřeva, konkrétně z CLT panelů, které se na stavbě pouze montují. V českém prostředí jde stále o výjimku, zvlášť u vícepodlažních bytových domů. Projekt tak testuje, jestli může dřevo konkurovat klasické betonové výstavbě i ve větším měřítku.
Levnější a rychlejší výstavba?
Právě prefabrikace je jedním z klíčových argumentů. Díky ní se zkracuje doba výstavby a snižují se náklady. Celý projekt vyšel na zhruba 126 milionů korun. Pokud se podobný model osvědčí, může to být zajímavá cesta pro města, která hledají rychlé a relativně dostupné řešení bytové krize.
Za tímto konkrétním projektem stojí město Žďár nad Sázavou ve spolupráci s Českou spořitelnou a s podporou Ministerstva pro místní rozvoj. I to je důležitý signál, protože bez kombinace veřejných a soukromých peněz se dostupné nájemní bydlení v Česku zatím prosazuje jen těžko.
Touha Čechů vlastnit byt je podle finančního ředitele skupiny Redstone Jiřího Medřického silnější než ve většině okolních zemí. Jenže vysoké ceny nemovitostí i dražší financování dál zhoršují dostupnost bydlení. Investiční nájemní bydlení proto zůstává silným trendem, otázkou ale je, kam až mohou růst nájmy.
Touha Čechů vlastnit byt je podle finančního ředitele skupiny Redstone Jiřího Medřického silnější než ve většině okolních zemí. Jenže vysoké ceny nemovitostí i dražší financování dál zhoršují dostupnost bydlení. Investiční nájemní bydlení proto zůstává silným trendem, otázkou ale je, kam až mohou růst nájmy.
S plíživou, ale nevyhnutelnou vlnou propouštění v celé ekonomice zejména v důsledku zavádění umělé inteligence se do veřejného prostoru opět vrací diskuse o nepodmíněném základním příjmu. Mají lidé dostávat peníze za nic? Jakým způsobem by to bylo? Kde na to vzít a k čemu by to vedlo? Jaké jsou výhody a rizika takového opatření?
Brno roste. A Praha hledá směr
Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.
Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.
Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.
Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.
A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.
Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.