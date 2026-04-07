Levnější byty ze dřeva? Ve Žďáru nad Sázavou testují nový model

Levnější byty ze dřeva? Ve Žďáru nad Sázavou testují nový model

Bytový dům ze dřeva ve Žďáru nad Sázavou
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Nenápadný projekt na Vysočině může být důležitější, než se zdá. Ve Žďáru nad Sázavou roste jeden z prvních vícepodlažních bytových domů ze dřeva v Česku – a zároveň ukázka, jak by mohlo vypadat dostupné nájemní bydlení budoucnosti.

Na severozápadním okraji Žďáru nad Sázavou stojí bytový blok, který na první pohled nepůsobí nijak revolučně. Právě v tom ale spočívá jeho síla. Architekti ze studia Kuba & Pilař pracovali při jeho navrhování s klasickým principem městského bloku. To znamená, že řešili ulici, vnitroblok i soukromí obyvatel. Žádná architektonická exhibice, ale funkční model, který se dá navíc opakovat.

Zásadní rozdíl je skrytý v konstrukci. Domy jsou postavené převážně ze dřeva, konkrétně z CLT panelů, které se na stavbě pouze montují. V českém prostředí jde stále o výjimku, zvlášť u vícepodlažních bytových domů. Projekt tak testuje, jestli může dřevo konkurovat klasické betonové výstavbě i ve větším měřítku.

Konstrukce pavlačí je tvořena lepenými dřevěnými vazníky kotvenými do betonových jader, což umožňuje přesnou montáž a minimalizaci mokrých procesů. Nároží ulic Sázavská a K Milířům je definováno kompaktní hmotou domu, která uzavírá blok a chrání vnitroblok. Poloveřejný vnitroblok orientovaný na jih tvoří klidové těžiště celého souboru.

Levnější a rychlejší výstavba?

Právě prefabrikace je jedním z klíčových argumentů. Díky ní se zkracuje doba výstavby a snižují se náklady. Celý projekt vyšel na zhruba 126 milionů korun. Pokud se podobný model osvědčí, může to být zajímavá cesta pro města, která hledají rychlé a relativně dostupné řešení bytové krize.

Za tímto konkrétním projektem stojí město Žďár nad Sázavou ve spolupráci s Českou spořitelnou a s podporou Ministerstva pro místní rozvoj. I to je důležitý signál, protože bez kombinace veřejných a soukromých peněz se dostupné nájemní bydlení v Česku zatím prosazuje jen těžko.

Češi jsou posedlí vlastním bydlením. Nájemní byty jsou trend, ale Praha už je na hraně

Touha Čechů vlastnit byt je podle finančního ředitele skupiny Redstone Jiřího Medřického silnější než ve většině okolních zemí. Jenže vysoké ceny nemovitostí i dražší financování dál zhoršují dostupnost bydlení. Investiční nájemní bydlení proto zůstává silným trendem, otázkou ale je, kam až mohou růst nájmy.

Petra Nehasilová

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Byt v domě z 50. let v pražských Holešovicích prošel kompletní rekonstrukcí.

Jak proměnit panelák v designový byt. Rekonstrukce v Holešovicích pracuje se třemi barvami

Petra Nehasilová

Byt na Letné

Povedená přestavba bytu na Letné stála jen 360 tisíc. Stačilo pár chytrých nápadů

Petra Nehasilová

Český realitní trh se zvedl, teď ho brzdí nejistota. Dobré nemovitosti ale dál mizí rychle, říká finanční ředitel Redstone

Petra Nehasilová
Český realitní trh se po slabším období znovu rozběhl a investoři mají podle finančního ředitele skupiny Redstone Jiřího Medřického silný apetit nakupovat. Novou nejistotu ale přináší geopolitické napětí, které může prodražit financování developerských projektů. Přesto zůstává výhled trhu podle něj pozitivní.

Český realitní trh se podle finančního ředitele skupiny Redstone Jiřího Medřického po utlumenějším období znovu stabilizoval a vrátil se k vyšší investiční aktivitě. V podcastu Realitní Club uvedl, že se na trhu opět ve větším objemu odehrávají transakce a mezi investory je silná poptávka po kvalitních nemovitostech.

„Situace byla donedávna velmi pozitivní. Na trhu začaly zase ve velkém fungovat transakce, bylo co kupovat. Je velký hlad mezi investory koupit dobrou nemovitost,“ popsal Medřický. Za důležitý trend označil také posilování domácího kapitálu. Podle něj je pozitivní, že stále více nemovitostí končí v českých rukou a že se na trhu vytvořily silné tuzemské investiční skupiny.

Český kapitál v hlavní roli

Právě návrat českého kapitálu považuje za jeden z nejzajímavějších momentů poslední doby. Část zahraničních investorů podle něj v Česku svá aktiva zhodnotila natolik, že může odcházet na jiné trhy, kde očekává vyšší výnos, například do Polska. To zároveň otevírá prostor pro domácí hráče.

Novou proměnnou ale do vývoje trhu vnáší geopolitické napětí. Medřický upozornil, že nedávný konflikt v Íránu změnil pohled zejména na financování. „V tuhle chvíli je samozřejmě nejistota. Pokud by tohle nastavení mělo fungovat delší dobu, peníze zdraží. A zdražení peněz pro development je kritická věc,“ řekl. Právě cena financování může podle něj rozhodnout, které projekty se budou realizovat a které investoři raději odloží.

Příležitosti mimo Prahu

Redstone se přitom nedívá jen na Prahu. Významný potenciál vidí i v krajských městech zhruba od 80 do 100 tisíc obyvatel. Podle Medřického v nich často chybějí kvalitní kancelářské budovy i další moderní komerční projekty. Vedle Olomouce zmiňuje jako zajímavý trh také Pardubice, a to jak z pohledu retailu, tak rezidenčního bydlení.

Pardubice jsou podle něj atraktivní mimo jiné díky dopravní dostupnosti a relativně nízké nabídce obchodních ploch. Skupina ale sleduje i další regionální centra, jako jsou Liberec nebo Plzeň. „Myslíme si, že krajská města s kvalitní dopravní obslužností a perspektivou se budou chovat podobně a budou fungovat dlouhodobě,“ uvedl.

Z hlediska investičních segmentů Redstone dál věří kancelářím i retailu. Oba segmenty se podle Medřického po covidu vrátily na úrovně, které znaly před pandemií. U kanceláří roste poptávka po kvalitních budovách a lepším zázemí, u retailu se zase vrátila návštěvnost i tržby obchodníků.

Skupina se přitom dívá na investice výrazně dlouhodobě. Typický horizont držby nemovitostí je podle Medřického deset let a více. Ve fondu má dnes Redstone pět komerčních nemovitostí v hodnotě blížící se 20 miliardám korun. „Koupit kancelářskou budovu nebo velké obchodní centrum s tím, že ho chcete za pět let prodat, je dost odvážná strategie. My ty budovy chceme opravdu držet,“ uzavřel.

Finanční ředitel skupiny Redstone Jiří Medřický byl hostem podcastové série Realitní Club. Epizoda bude k poslechu již zítra ráno na webu Newstreamu i na vašich oblíbených podcastových platformách. Jsme na Spotify i Apple Podcasts. 

Stačí 20 metrů k dokonalému víkendovému bydlení? Tenhle domek stál necelých pět milionů

Petra Nehasilová
Na první pohled nenápadná stavba o pouhých 20 metrech čtverečních. Ve skutečnosti ale jde důmyslně navržený prostor, který zvládne plnohodnotné bydlení bez kompromisů, a navíc zcela mimo sítě. Víkendový „tiny nouse“ s výhledem na západy slunce nad Rakouskem stála 4,5 milionu korun.

Na konci vinic vinařství Zlatý Roh, vysoko nad hradem Devín v Bratislavě, vznikl projekt, který bourá představy o tom, kolik prostoru člověk skutečně potřebuje k pohodlnému životu. Architektonickým zadáním bylo vytvořit plnohodnotné víkendové bydlení na ploše pouhých 20 metrů čtverečních bez kompromisů v komfortu a zároveň s úplnou energetickou soběstačností v našich klimatických podmínkách. Za návrhem stojí studio Ark-Shelter (Archekta), konkrétně architekti Martin Mikovčák a Viktor Mikovčák.

Výsledkem je kompaktní domek, chatka, o užitné ploše 14,7 metrů čtverečních, který ale díky chytrému řešení působí výrazně větší. Klíčovou roli hraje maximální otevření směrem do krajiny. Dvě fasády se dají kompletně odklopit a promění se v terasy, za nimiž se skrývají posuvné skleněné stěny. Interiér se tak plynule propojuje s exteriérem a obytný prostor se opticky i funkčně násobí.

Hlavní obytný prostor doplňuje kompaktní kuchyňská linka a koupelna se sprchou. Zajímavým detailem je betonové umyvadlo umístěné přímo v okně s výhledem do lesa, které proměňuje každodenní rutinu v klidný rituál.

Malý prostor, velký zážitek: když architektura rozšiřuje realitu

Večer přichází zásadní proměna prostoru. Spaní je ukryté v podkroví, které během dne zůstává skryté. Přístup se aktivuje jednoduchým mechanismem. Zatažením za kabel lampy se světlo zvedne a odhalí prostor na spaní. Schodiště je nenápadně ukryté ve skříni a funguje jako regál. Podkroví pak nabízí kontrastní atmosféru: uzavřenější, intimní prostor se střešním světlíkem pro pozorování hvězd.

Dům je navržen jako plně soběstačný objekt fungující po celý rok. Energetický systém kombinuje solární panely, bateriové úložiště a plynové bomby. Hybridní spotřebiče automaticky přepínají mezi elektřinou a plynem podle aktuální kapacity baterie. Elektřina slouží především pro osvětlení a drobná zařízení, zatímco energeticky náročnější provoz, jako je ohřev vody nebo vytápění, se flexibilně přizpůsobuje dostupnému zdroji.

Voda je akumulována v nádrži integrované v podlaze, stejně jako systém pro splaškovou vodu. Komfort v létě i zimě zajišťuje inteligentní větrání a stínění. V létě stavba nasává chladnější vzduch ze severní strany pod podlahou a odvádí teplý vzduch přes rekuperační jednotku ve střeše. V zimě systém funguje opačně a reaguje na aktuální hodnoty CO₂ a vlhkosti.

Tiny Houses jsou speciální architektonickou disciplínou i zajímavou alternativou bydlení. I když bydlení ve dvou na 25 metrech čtverečních není pro každého. „Je vám padesát, bydlíte v domě nebo bytě, děti odrůstají. A vám se prostě už nechce uklízet, vytápět a servisovat rozlehlý byt nebo dům. Chcete odejít z města, soustředit se na jiné věci než je čím dál náročnější provoz vlastního bydlení," přibližuje v rozhovoru výhody minimalistických domků Radek Váňa, autor knihy Tiny House: průvodce krajinou minimalistického bydlení.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

