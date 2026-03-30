Opravdu v Česku kvůli Íránu zdraží hypotéky? Naopak, mohou citelně zlevnit
Největší světoví dluhopisoví investoři začínají naopak sázet na vývoj, který by hypotéky v Česku dále, citelně zlevnil. Například největší americká banka JP Morgan nebo PIMCO, jeden z největších dluhopisových fondů světa, nyní sázejí na to, že dopad války v Íránu bude tak drtivý, že zapříčiní fatální ochromení světové ekonomiky.
Válka sice nejprve vyvolá inflační šok, který se však záhy promění v šok v podobě těžkého hospodářského útlumu, krize, ba recese. Tento šok mohou ještě umocnit centrální banky, pokud budou reagovat na prvotní inflační šok až přílišným zvýšením základních úrokových sazeb, z definice krátkodobých.
Dlouhodobé dluhopisové výnosy, tedy vlastně dlouhodobé úrokové sazby, by měly ovšem po čase začít citelně klesat, ruku v ruce s tím, jak rostoucí masa investorů přijme za svoji vyhlídku celosvětové těžké hospodářské krize. Na kterou nakonec budou muset reagovat i centrální banky, snižováním svých úrokových sazeb.
Spojené státy by se mohly zmocnit íránského ostrova Charg. V rozhovoru s listem Financial Times to prohlásil americký prezident Donald Trump. Ostrov, který leží asi 25 kilometrů od íránské pevniny, slouží jako exportní terminál pro 90 procent vývozu ropy z islámské republiky.
Mezi dluhopisy pak investoři sázejí obzvláště na ty, které byly v poslední době zásadně „bity". Například společnost TT International Asset Management nyní nakupuje dluhopisy vlády české a polské, ale také dolarové dluhopisy libanonské a venezuelské.
Pokud bude více a více mezinárodních investorů nakupovat české dluhopisy, jako pojistku proti celosvětové krizi a aby si „zamkli“ jejich nynější výrazný výnos, jejich cena poroste, zatímco výnos bude klesat.
S poklesem výnosu dluhopisů se pak dostaví také pokles hypotečních sazeb v Česku.
Investoři začínají přehodnocovat pohled
Ostatně i dnešní vývoj na světových dluhopisových trzích napovídá, že investoři začínají přehodnocovat svůj pohled na to, jaký bude ten nejničivější dopad války v Íránu. Pozvolna ustupují od názoru, že bude spočívat ve výrazně navýšené inflaci, místo toho se v rostoucí míře obávají právě devastujícího účinku na výkonnost světové ekonomiky.
Přes dnešní další růst cen ropy Brent, přes víkendové zapojení Hútíů, jemenských povstalců, do války v Perském zálivu, tedy přes otevření jakési druhé válečné fronty dnes výnosy dluhopisů zatím klesají. Třeba desetiletých dluhopisů vlády USA, ale i Česka. Pokud by se investoři nadále obávali hlavně inflace, již vysoké ceny ropy způsobí, dluhopisové výnosy by zřejmě narůstaly.