Rekonstrukce jako trend i výzva. Vychází jarní Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo
Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití.
Rekonstrukce se v posledních letech stávají jedním z nejvýraznějších trendů v architektuře i developmentu. Nejde přitom jen o ekonomické rozhodnutí, ale stále častěji o hodnotovou volbu, jak zacházet s minulostí, jak pracovat s místem a jak vtisknout starým objektům novou funkci, která jim umožní přežít i v budoucnosti.
„Bez nové funkce památky nepřežijí. Opravená, ale prázdná budova dlouho fungovat nebude,“ zaznívá v titulním rozhovoru s Francescem Kinským dal Borgo. Právě hledání smysluplného využití je podle něj klíčem ke každé úspěšné rekonstrukci.
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím.
Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.
Metropolitní plán jako klíč k budoucnosti Prahy
Právě v kontextu budoucího rozvoje měst se otevírá i otázka plánování. Jak zásadní je pro Prahu metropolitní plán? „Zásadní. Možná ještě zásadnější, než si veřejnost připouští. Metropolitní plán je důležitý proto, že otevírá potenciál pro novou výstavbu v mnoha územích. Mluví se o kapacitě až stovek tisíc bytů, které by do budoucna mohl umožnit postavit. Samozřejmě to neznamená, že by tyto byty vznikly v krátkém horizontu. Ale pro trh je nesmírně důležité, že vůbec dostane prostor růst. Pro developery je metropolitní plán důležitý dvojím způsobem. Jednak může otevřít nové akviziční příležitosti, jednak dává větší jistotu v územích, kde už dnes aktivní jsou. Pro nás osobně je klíčový i proto, že máme připravené projekty, které s ním počítají. Pokud by neprošel, byl by to pro budoucí rozvoj Prahy opravdu vážný problém,“ říká Jan Sadil.
Realitní CLUB zároveň zdůrazňuje, že rekonstrukce není kreativní exhibicí, ale komplexní disciplínou, která vyžaduje citlivost, respekt k původnímu kontextu i jasnou ekonomickou a funkční vizi.
Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Objednat jej můžete na stránkách newstream.cz, distribuci zajišťuje Send.
Realitní CLUB duben 2026
Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.
