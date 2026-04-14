Rekonstrukce jako trend i výzva. Vychází jarní Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití.

Rekonstrukce se v posledních letech stávají jedním z nejvýraznějších trendů v architektuře i developmentu. Nejde přitom jen o ekonomické rozhodnutí, ale stále častěji o hodnotovou volbu, jak zacházet s minulostí, jak pracovat s místem a jak vtisknout starým objektům novou funkci, která jim umožní přežít i v budoucnosti.

„Bez nové funkce památky nepřežijí. Opravená, ale prázdná budova dlouho fungovat nebude,“ zaznívá v titulním rozhovoru s Francescem Kinským dal Borgo. Právě hledání smysluplného využití je podle něj klíčem ke každé úspěšné rekonstrukci.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím.

Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Metropolitní plán jako klíč k budoucnosti Prahy

Právě v kontextu budoucího rozvoje měst se otevírá i otázka plánování. Jak zásadní je pro Prahu metropolitní plán? „Zásadní. Možná ještě zásadnější, než si veřejnost připouští. Metropolitní plán je důležitý proto, že otevírá potenciál pro novou výstavbu v mnoha územích. Mluví se o kapacitě až stovek tisíc bytů, které by do budoucna mohl umožnit postavit. Samozřejmě to neznamená, že by tyto byty vznikly v krátkém horizontu. Ale pro trh je nesmírně důležité, že vůbec dostane prostor růst. Pro developery je metropolitní plán důležitý dvojím způsobem. Jednak může otevřít nové akviziční příležitosti, jednak dává větší jistotu v územích, kde už dnes aktivní jsou. Pro nás osobně je klíčový i proto, že máme připravené projekty, které s ním počítají. Pokud by neprošel, byl by to pro budoucí rozvoj Prahy opravdu vážný problém,“ říká Jan Sadil.

Realitní CLUB zároveň zdůrazňuje, že rekonstrukce není kreativní exhibicí, ale komplexní disciplínou, která vyžaduje citlivost, respekt k původnímu kontextu i jasnou ekonomickou a funkční vizi.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Objednat jej můžete na stránkách newstream.cz, distribuci zajišťuje Send.

Nenápadné bistro Krámek u Botiče mění Hostivař

Bistro Krámek v Hostivaři
Newstream Michal Nosek
Michal Nosek
Michal Nosek

Nově otevřené bistro ve Staré Hostivaři ukazuje, že kvalitní gastronomie nemusí stát na přehnaných ambicích. Krámek u Botiče přirozeně zapadá do místního života a dokazuje, že i nenápadný podnik může dlouhodobě zvýšit atraktivitu čtvrti i hodnotu jejího veřejného prostoru.

Pražská Hostivaři má řadu podob. Stačí sejít z rušnějších ulic směrem k údolí Botiče a městská struktura se začne výrazně měnit. Zbytky historické vesnice, panelové horizonty v dálce a mezi nimi pás zeleně. Právě v tomto meziprostoru vzniklo bistro Krámek. Ne jako cílová gastronomická destinace, ale jako přirozený doplněk lokální infrastruktury, který pracuje s existujícím pohybem chodců, cyklistů i místních obyvatel.

Z ekonomického hlediska jde o racionální model. Podnik nestaví na ambici přitahovat zákazníky z celé Prahy, ale na stabilním, přirozeném provozu. Tím snižuje náklady na marketing, minimalizuje provozní rizika a zároveň posiluje lokální ekonomický ekosystém. 

Proměna původního objektu patří k příkladům nenápadných, ale zdařilých investic. Rekonstrukce zachovává jednoduchost venkovského kontextu Staré Hostivaře a doplňuje ji o současný mobiliář, otevřenou zahrádku a minimalistické interiérové řešení. Největší přidaná hodnota zde nevzniká rozsáhlým stavebním zásahem, ale prací s kontextem, tedy s tím, co už na místě existovalo. Takový přístup nejen snižuje vstupní náklady, ale zároveň zvyšuje autenticitu, která je pro zákazníky klíčová.

Projekt zároveň navazuje na práci týmu nedaleké restaurace  Na Kačabce, jejíž historie sahá až do 19. století. Krámek tak nemusí budovat značku od nuly, ale opírá se o důvěru místních i znalost prostředí. 

Nabídka odpovídá roli podniku i jeho ekonomickému nastavení. Je kompaktní a funkční: výběrová káva, domácí limonády, naturální vína a jednoduché letní drinky doplňuje drobné občerstvení v podobě otevřených sendvičů, sýrů, oliv či dezertů. Nejde o plnohodnotné menu, ale o doprovod k pobytu na místě. Tento model snižuje provozní složitost, omezuje plýtvání a umožňuje flexibilní fungování bez velkých personálních nároků.

Klíčovou roli však hraje samotné údolí Botiče. Kombinace přírodní krajiny, pěších tras a rekreační infrastruktury vytváří stabilní proud návštěvníků bez nutnosti umělého generování poptávky. Krámek funguje jako krátkodobá zastávka, sociální uzel i místo zpomalení. Právě tento typ provozu má dlouhodobý dopad na hodnotu lokality. Zvyšuje její atraktivitu pro rezidenty, podporuje drobné podnikání v okolí a přispívá ke kvalitě veřejného prostoru.

Bistro Krámek ukazuje, že budoucnost městské gastronomie nemusí být založená na velkých konceptech a vysokém obrátu, ale na menším měřítku, nižší intenzitě a hlubším vztahu k místu. V době, kdy gastronomický sektor čelí rostoucím nákladům i proměně spotřebitelského chování, představuje tento model realistickou a udržitelnou alternativu, investici, která se neprojevuje okamžitým ziskem, ale dlouhodobou hodnotou.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Co nahradí zbouraný Transgas? Penta a PSN startují miliardový projekt Vinohradská 8

Na místě zdemolovaného komplexu Transgas v centru Prahy vznikne moderní městský blok za 3,5 miliardy korun. Projekt Vinohradská 8 od společností Penta Real Estate a PSN nabídne byty, kanceláře i nové veřejné prostory a má ambici propojit Vinohrady s centrem města.

Na začátku Vinohradské ulice, jen chvilku chůze od Václavského náměstí, začíná nová kapitola místa, které bylo ještě nedávno symbolem jedné z největších architektonických kontroverzí posledních let. Areál Transgas, brutalistní komplex z 70. let, jehož demolice vyvolala odpor části odborné i laické veřejnosti, už dnes připomíná jen prázdná stavební jáma. Tu nyní vystřídá projekt Vinohradská 8.

Developerské společnosti Penta Real Estate a PSN pro něj po více než dvou letech získaly pravomocné stavební povolení a posouvají projekt do realizační fáze. Dokončení plánují na třetí čtvrtletí roku 2028.

Z ekonomického i urbanistického pohledu jde o významnou proměnu lukrativní lokality na pomezí Prahy 1 a 2. Místo, které dlouhodobě působilo jako bariéra mezi Vinohrady a Novým Městem, má nově nabídnout přirozené propojení obou částí metropole a zároveň plnohodnotné městské prostředí.

„Máme za sebou náročnou demolici – ochránili jsme podzemní železniční tunely a zajistili, aby nedošlo k vyrušování vysílání sousedního rozhlasu. Tato část Vinohradské ulice byla dlouhé roky zanedbaným a problematickým místem, kterému se lidé vyhýbali. Dnes ve spolupráci s PSN chceme místo otevřít a zprůchodnit jako reprezentativní vstupní bránu do prestižní čtvrti Královských Vinohrad,“ říká David Musil, výkonný ředitel Penta Real Estate a dodává: „Atraktivitu lokality pro rezidenty i firmy navíc výrazně zvýší nová tramvajová trať přes Václavské náměstí směrem na Vinohrady, která bude dokončena krátce před naším projektem.“

„Vinohradská 8 je pokračováním naší snahy vracet hodnotná místa v centru Prahy zpět do života. Partnerství s Penta Real Estate nám umožňuje spojit zkušenosti a posunout projekt do kvalitního řešení tak, aby byl důstojným začátkem Vinohradské ulice,“ říká Štěpán Smrčka, ředitel developmentu PSN. „Návrh zároveň přirozeně propojuje Vinohrady s centrem města a ukazuje, že i velký projekt může být citlivý k okolí a zároveň městu přinést novou energii,“ dodává.

Podle návrhu studia Jakub Cigler Architekti zde vznikne polyfunkční blok kombinující bydlení, práci i služby. Směrem do Vinohradské ulice je navrženo zhruba 7 500 metrů čtverečních prémiových kanceláří v ekologickém standardu LEED Gold. V přízemí budov budou obchody a gastronomické provozy, které mají oživit ulici a navázat na městský život.

„Důvodů, proč tento projekt považuji za přínosný pro tuto část Vinohrad, je celá řada. Především dojde po letech k propojení Vinohrad a Nového Města, které od sebe oddělila severojižní magistrála. Projekt zároveň přirozeně doplňuje původní blokovou strukturu a umožňuje lepší pěší prostupnost územím. Za velmi důležitou považuji i vyváženou funkční skladbu – aktivní parter s obchody, převahu bytů a menší podíl kanceláří, díky čemuž bude místo přirozeně fungovat po celý den,“ říká k projektu Jakub Cigler.

Vnitroblok pak nabídne téměř 200 bytů různých velikostí, včetně několika penthousů. Projekt počítá i s podzemním parkováním a technologiemi odpovídajícími současným nárokům na energetickou efektivitu.

Náročná demolice

Samotná příprava stavby patřila k technicky nejnáročnějším částem celého projektu. Demolice původního komplexu probíhala v bezprostřední blízkosti železničních tunelů, což kladlo mimořádné nároky na kontrolu vibrací a bezpečnost. Developeři zároveň museli zajistit, aby práce nenarušily provoz okolní infrastruktury, včetně rozhlasového vysílání.

Vedle samotné výstavby hraje v ekonomice projektu důležitou roli i zlepšující se dopravní dostupnost. V roce 2027 má být dokončena nová tramvajová trať přes Václavské náměstí směrem na Vinohrady, která lokalitu ještě více přiblíží centru a zvýší její atraktivitu pro rezidenty i firmy.

