Neplatič v nájemním bytě. Jak správně postupovat a nepřijít o další peníze
Nezaplacený nájem dokáže z investičního bytu rychle udělat finanční past. Pronajímatel ale nemůže vzít spravedlnost do vlastních rukou, vyměnit zámky ani nájemci odstřihnout energie. Zákon chrání i neplatícího nájemníka. A právě proto se vyplatí postupovat rychle, písemně a bez chyb. Jak vypadá cesta od první upomínky přes výpověď až po případné vyklizení bytu?
Jedna pozdní platba z nikoho automaticky nedělá problémového nájemníka. Může jít o zapomenutý trvalý příkaz, technickou chybu nebo krátkodobý výpadek peněz. Skutečné riziko začíná ve chvíli, kdy nájemce neplatí opakovaně, přestane komunikovat nebo dluh roste déle.
V praxi se za neplatiče často označuje nájemce, který dluží více než tisíc korun a prodlení trvá déle než měsíc. S podobnou metodikou pracuje také Asociace nájemního bydlení, která do svých statistik započítává nájemníky dlužící více než tisíc korun po dobu delší než jeden měsíc; bývalé nájemce, kteří už v bytě nebydlí, ale dluh po nich zůstal, do této analýzy nezahrnuje.
Neplatiči v Česku
Oficiální celostátní evidence neplatičů nájemného v Česku neexistuje. Podle dat uvedených v podkladovém textu činil ve čtvrtém čtvrtletí roku 2025 podíl neplatičů u profesionálních pronajímatelů sdružených v Asociaci nájemního bydlení 2,2 procenta. Asociace zároveň upozorňuje, že u individuálních pronajímatelů bude podíl problémových nájemníků pravděpodobně vyšší.
Budova, která kdysi propojovala města, bude nově sloužit k bydlení. Historická ústředna na Žižkově projde přestavbou na nájemní dům s prémiovými službami a více než stovkou bytů.
Z ústředny luxusní nájemní dům. Historická budova na Žižkově projde proměnou
Reality
Budova, která kdysi propojovala města, bude nově sloužit k bydlení. Historická ústředna na Žižkově projde přestavbou na nájemní dům s prémiovými službami a více než stovkou bytů.
Tomu odpovídá i dřívější vyjádření ANB. Asociace dlouhodobě uvádí, že u velkých pronajímatelů se podíl dlužníků pohybuje zhruba mezi dvěma až třemi procenty. U drobných majitelů může být podle viceprezidenta ANB Michala Hrbatého procento neplatičů velmi pravděpodobně vyšší, mimo jiné proto, že institucionální pronajímatelé více pracují se scoringem zájemců, mají robustnější správu pohledávek a problémy řeší systematičtěji.
První reakce
Jakmile nájemné nepřijde ve sjednaném termínu, má smysl nejdřív ověřit, zda nejde o technickou prodlevu. Jeden až dva pracovní dny mohou stačit k tomu, aby se vyloučilo zpoždění mezibankovního převodu nebo chyba v zadání platby.
Poté je vhodné nájemce kontaktovat neformálně. Telefonicky, SMS zprávou nebo e-mailem. Cílem není hned hrozit soudem, ale zjistit, co se stalo. Pokud nájemce komunikuje a nabídne konkrétní termín úhrady, může být rozumné dát mu krátký prostor. Pokud se ale vyhýbá odpovědi, slibuje neurčitě nebo nereaguje vůbec, měla by následovat písemná upomínka.
V ní má být jasně uvedeno, kolik nájemce dluží, za jaké období, na jaký účet má částku poslat a do kdy. Praktické je připojit i upozornění, že další prodlení může vést k výpovědi z nájmu, soudnímu vymáhání dluhu nebo exekuci.
Výpověď z nájmu není formalita
U nájmu bytu nemůže pronajímatel ukončit smlouvu libovolně. Musí se vejít do důvodů, které připouští zákon. Výpověď musí mít písemnou formu a musí druhé straně dojít. Pokud nájem vypovídá pronajímatel, musí nájemce poučit také o právu podat námitky a navrhnout soudní přezkum oprávněnosti výpovědi; bez tohoto poučení je výpověď neplatná.
Výpovědní doba se počítá od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Proto je tak důležité hlídat nejen obsah dokumentu, ale i způsob jeho doručení.
Kdy stačí tříměsíční výpověď a kdy už lze postupovat tvrději
Neplacení nájemného může být hrubým porušením povinností nájemce. V takovém případě může pronajímatel využít výpověď s tříměsíční výpovědní dobou. Ve výpovědi by měl přesně popsat, jaký dluh vznikl, za jaké měsíce a zda byl nájemce předem vyzván k úhradě.
Přísnější režim nastává při zvlášť závažném porušení povinností. Občanský zákoník výslovně uvádí, že za takové porušení se považuje mimo jiné situace, kdy nájemce nezaplatí nájemné a služby alespoň za tři měsíce. Tehdy může pronajímatel vypovědět nájem bez výpovědní doby a požadovat, aby nájemce byt odevzdal bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od skončení nájmu.
Ani okamžitá výpověď ale nesmí přijít bez varování. Pronajímatel by měl nájemce nejprve písemně vyzvat k úhradě dluhu a upozornit ho, že pokud nezaplatí, může následovat výpověď bez výpovědní doby.
Nájem na rok
U investičních bytů se často sjednává nájem na dobu určitou, typicky na jeden rok. Pokud se nájemce ukáže jako nespolehlivý, může být jednodušší nechat smlouvu doběhnout a neprodlužovat ji. Nájem pak skončí dnem uvedeným ve smlouvě.
Tady je ale nutné dát pozor na pasivitu. Pokud nájemce po skončení nájmu byt dál užívá a pronajímatel ho včas nevyzve, aby odešel, může se nájem za určitých podmínek obnovit. Zákon stanoví, že pokud nájemce pokračuje v užívání bytu alespoň tři měsíce po dni, kdy měl nájem skončit, a pronajímatel ho v této době nevyzve k opuštění, platí, že nájem byl znovu ujednán. Výzva musí být písemná.
„Neprodloužení nájmu je jednodušší a bezpečnější řešení než podání jednostranné výpovědi, u které hrozí riziko procesních chyb nebo soudního přezkumu. Tento proces je pomalý a neefektivní. Jestli mám něco poradit, tak neváhat a obrátit se na právníka, který se specializuje na danou problematiku. Ve finále to ušetří spoustu peněz za ušlý nájem,“ doplňuje Majer.
Co musí být ve výpovědi
Dobře napsaná výpověď je základ. Měla by obsahovat identifikaci pronajímatele i nájemce, přesné označení bytu, informaci, kdo komu výpověď dává, konkrétní důvod výpovědi, popis dluhu a poučení o možnosti bránit se.
„V praxi se vyplatí připojit i datum uzavření nájemní smlouvy, výši měsíčního nájemného, období, za které dluh vznikl, výši dlužné částky a předchozí výzvy k úhradě. Čím konkrétnější dokument bude, tím menší prostor zůstane pro spory o jeho platnost,“ dodává Majer.
Doručení rozhoduje. E-mail nebo SMS nestačí
Výpověď musí nájemce skutečně obdržet, respektive musí být doručena prokazatelným způsobem. Bezpečnou cestou je doporučený dopis s dodejkou, datová schránka nebo osobní předání proti podpisu. Poslat výpověď jen e-mailem nebo SMS zprávou nestačí.
Touha Čechů vlastnit byt je podle finančního ředitele skupiny Redstone Jiřího Medřického silnější než ve většině okolních zemí. Jenže vysoké ceny nemovitostí i dražší financování dál zhoršují dostupnost bydlení. Investiční nájemní bydlení proto zůstává silným trendem, otázkou ale je, kam až mohou růst nájmy.
Češi jsou posedlí vlastním bydlením. Nájemní byty jsou trend, ale Praha už je na hraně
Reality
Touha Čechů vlastnit byt je podle finančního ředitele skupiny Redstone Jiřího Medřického silnější než ve většině okolních zemí. Jenže vysoké ceny nemovitostí i dražší financování dál zhoršují dostupnost bydlení. Investiční nájemní bydlení proto zůstává silným trendem, otázkou ale je, kam až mohou růst nájmy.
Neplatící nájemník se může osobnímu převzetí výpovědi záměrně vyhýbat. V takovém případě nezbývá než využít doporučený dopis s dodejkou nebo zaslat výpověď prostřednictvím datové schránky.
U doporučených zásilek i datových schránek může nastoupit fikce doručení. To znamená, že písemnost se může považovat za doručenou i tehdy, když si ji adresát fakticky nepřevezme. Pronajímatel by si proto měl schovat podací lístek, dodejku, potvrzení z datové schránky nebo písemný záznam o osobním předání.
I neplatič má práva
Dluh na nájemném neznamená, že nájemce ztrácí právní ochranu. Má právo dostat písemnou a odůvodněnou výpověď, znát konkrétní výši dluhu a bránit se, pokud s výpovědí nesouhlasí.
Nájemce může požádat soud, aby přezkoumal oprávněnost výpovědi. Musí to udělat do dvou měsíců ode dne, kdy mu výpověď došla.
Může namítat například to, že dluh neexistuje, že je nižší, než tvrdí pronajímatel, nebo že nejde o nezaplacené nájemné, ale o spor ohledně vyúčtování služeb. Pokud se strany nedohodnou o dlužném nájemném, nelze nájem vypovědět pro nezaplacení, uloží-li nájemce spornou část do notářské úschovy a pronajímatele o tom vyrozumí.
Nájemce má také právo na řádné vyúčtování služeb, možnost nahlédnout do podkladů a řešit sporné částky zákonným způsobem. Neplacení nájemného tedy může být důvodem k ukončení nájmu, ale pronajímatel musí být připraven doložit, že postupoval správně.
Kauce není odměna pro pronajímatele. Vrací se i s úrokem
Častým zdrojem konfliktů je kauce, právně jistota. Pronajímatel ji může použít na dluhy z nájmu, neuhrazené služby nebo škody způsobené nájemcem. Nemůže si ji ale ponechat jen proto, že s nájemcem byla obtížná komunikace.
Občanský zákoník stanoví, že jistota a případná smluvní pokuta nesmí dohromady přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného. Při skončení nájmu musí pronajímatel jistotu vrátit a může si započíst to, co mu nájemce z nájmu dluží. Nájemce má zároveň právo na úroky z jistoty od jejího poskytnutí alespoň ve výši zákonné sazby.
V praxi by měl pronajímatel připravit přehledné vyúčtování: původní výši kauce, úrok, případné započtené dluhy, náklady na opravy a částku, která se nájemci vrací. Z kauce nelze automaticky strhávat běžné opotřebení bytu. Něco jiného je rozbitá sanita nebo zničená podlaha, něco jiného běžné stopy po užívání.
Nájem skončil, ale nájemník zůstává. Co teď?
Pokud nájemce po skončení nájmu byt nevyklidí, pronajímatel ho nesmí vystěhovat sám. Nesmí vyměnit zámky, odpojit elektřinu, vodu, plyn ani topení. Nesmí mu vystěhovat věci na chodbu ani ho k odchodu nutit nátlakem.
Takový postup se může pronajímateli vrátit v podobě právních problémů. I když je byt jeho majetkem, o vyklizení člověka, který byt fakticky užívá, musí rozhodnout soud.
Standardní cestou je žaloba na vyklizení. Před jejím podáním je vhodné zaslat předžalobní výzvu, mimo jiné kvůli možnosti přiznání náhrady nákladů řízení. Po pravomocném rozhodnutí může následovat exekuce vyklizením.
Rozkaz k vyklizení. Rychlejší cesta od roku 2026
Od 1. ledna 2026 se do českého práva dostal nový institut rozkaz k vyklizení. Ministerstvo pro místní rozvoj ho popisuje jako jednodušší způsob, jak se pronajímatel může domoci vystěhování bývalého nájemce, který v bytě zůstává neoprávněně. Oproti klasickému soudnímu řízení má být rychlejší, levnější a umožnit přímý výkon rozhodnutí, pokud nájemce nepodá odpor.
„Má pomoci rychleji vystěhovat bývalé nájemce, kteří v bytě nebo domě zůstávají i po skončení nájmu bez právního důvodu. Funguje podobně jako platební rozkaz. Soud může rozhodnout bez jednání a bez toho, aby si vyslechl nájemce. Vychází jen z dokumentů, které mu předloží pronajímatel. Z nich musí být jasné, že má právo požadovat vyklizení,“ popisuje Majer z Hyponamíru.cz.
Aby soud mohl rozkaz vydat, musí být z podkladů jasné, že nájemní vztah skončil, pronajímatel nájemce alespoň 14 dní před podáním návrhu písemně vyzval k dobrovolnému vyklizení a doložil vlastnictví nemovitosti. K návrhu se přikládá zejména nájemní smlouva, doklad o skončení nájmu, výzva k vyklizení a doklad o vlastnictví.
Nájemce má po doručení rozkazu 15 dnů na to, aby byt vyklidil, nebo podal odpor. Pokud odpor nepodá, rozhodnutí se stává pravomocným a pronajímatel může zahájit výkon rozhodnutí nebo exekuci. Pokud odpor podá, spor pokračuje v klasickém soudním řízení.
Rozkaz k vyklizení ale řeší jen samotné vyklizení. Dlužné nájemné, služby nebo jiné peněžité nároky musí pronajímatel vymáhat samostatně, například platebním rozkazem.
Odstřižené energie a tlak na podpis se nevyplácí
Nejtěžší je zachovat chladnou hlavu ve chvíli, kdy nájemce neplatí, nereaguje a byt dál užívá. Právě tehdy ale vzniká největší riziko, že pronajímatel udělá chybu.
Nesmí nájemci bránit ve vstupu do bytu, svévolně měnit zámky, vypnout energie, odnést jeho věci ani ho nutit k podpisu dohody o skončení nájmu. Takové jednání může být protiprávní a v krajním případě může vést i k trestněprávním následkům. Podkladový text výslovně upozorňuje, že jediná legální cesta k vystěhování vede přes soud a následně přes výkon rozhodnutí nebo exekuci.
Prevence je levnější než soud
Nejlepší řešení neplatiče začíná ještě před podpisem nájemní smlouvy. Pronajímatel by měl prověřit zájemce, nastavit jasná pravidla splatnosti, sjednat přiměřenou jistotu, uchovávat komunikaci a při prvním problému reagovat rychle.
U investičních bytů financovaných hypotékou je důležitá také rezerva. Výpadek jednoho či dvou nájmů může být nepříjemný. Delší spor s nájemcem už může zasáhnout do schopnosti splácet úvěr.
„Někteří pronajímatelé využívají k financování investiční nemovitosti hypotéku. Dlouhodobější výpadek příjmů z nájmu tak může zkomplikovat splácení úvěru a ohrozit jejich finanční stabilitu. Pro tyto případy se vyplatí odkládat část z příjmů jako finanční rezervu,“ uzavírá Majer.
Rychle, písemně, bez zkratek
Neplatič v bytě je situace, ve které se vyplácí jednat hned, ale ne impulzivně. Nejprve kontakt, potom písemná upomínka, následně výpověď splňující zákonné náležitosti. Pokud nájemce neodejde, přichází na řadu soudní postup, případně od roku 2026 rozkaz k vyklizení.
Pronajímatel, který má v pořádku smlouvu, doručenky, výzvy a vyčíslení dluhu, má výrazně lepší pozici než ten, kdo spoléhá na nátlak. U neplatiče totiž často nerozhoduje jen to, kdo má pravdu, ale kdo ji dokáže doložit.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.