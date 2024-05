Někdejší sídlo odborů se snad brzy začne měnit. Místo kanceláří v něm budou stovky garsonek

Kanceláře ve více než 90 let starém domě Radost na Žižkově se v budoucnu promění na byty. Územní rozhodnutí má investor na stole, o stavební povolení zažádá v řádech dnů. Datum finále projektu nelze odhadnout.

Plán je jasný. Tradičně kancelářská budova bude mít novou funkci. Investor, Vítězslav Vala, ji dlouhodobě plánuje proměnit na nájemní bydlení.

„Téma konverze kanceláří na bydlení rezonuje ve všech světových metropolích, ve Spojených státech je podporováno státem i městy,“ přibližuje Vítězslav Vala během diskuse v kinu Přítomnost, které se nachází v domě Radost. Ten je zatím jediným plně rekonstruovaný prostorem památkově chráněného objektu, v minulosti sloužil jako jednací sál.

Měnit kanceláře na byty je trend

Kromě zhruba šesti set garsonek mají v domě vzniknout coworkingové prostory, fitness centrum či parkovací místa. „Pokud se nám to vše podaří uskutečnit a budeme za sebou mít významný bankovní dům, tak by tu mohl vzniknout i eventový a hudební sál a střešní restaurace,“ dodává Vala. Po dohodě s památkáři to však bude případně možné jen na polovině střechy.

„Město nemůže fungovat jako skanzen, ale naopak přivádět nové obyvatele. Jen tak se může rozvíjet. Multifunkčnost Radosti určitě pomůže i samotnému Žižkovu,“ míní Vala.

Aktuálně se dokončuje projekt pro stavební povolení. Kdy ale dojde na realizaci bude souviset s tím, jak bude probíhat komunikace s památkáři. Investor chce v domě uchovat všechny hodnotné detaily, jako jsou například původní schodiště, obložení, sály i zasedací místnosti.

Dům Radost obohatí celý Žižkov

Projekt rekonverze zpracovává architektonické studio Qarta (Jiří Řezák a David Wittasek), kteří se rovněž významně podepsali pod současnou podobu Karlína.

Dům má mimořádně výhodnou polohu, zatím je ale neprůchozí. Naopak působí jako určitá bariéra. Právě větší „otevření“ a zapojení domu okolí, kterou Qarta navrhla, zaujala v minulosti investora.

„Z analýz, které jsme zpracovávali, vyplynulo, že v dolní části Žižkova velmi významně chybí služby. Jejich zakomponování do Radosti je tak klíčové pro oživení lokality,“ přibližuje jeden ze základních principů rekonverze někdejšího Domu odborových svazů architekt David Wittasek.

V objektu mohou vzniknout třeba lékařské ordinace, kadeřnictví. Zkrátka cokoliv, co přitáhne do lokality lidi.

„Pokud bude převládat názor, že budovy jako je Radost musíme konzervovat, ne je rozvíjet, pak jednoduše nebudou fungovat a nepodaří se je zachránit,“ vysvětluje Wittasek, proč jsou rekonverze podobných, i památkově chráněných budov, důležité.

Vzhledem k památkově ochraně objektu je velkou výzvou i splnění podmínek ESG. Architekti pracují s šedou vodou, rekuperací s odpadním teplem i tepelnými čerpadly. Dům byl mimořádně nehospodárný už ve 30. letech, v době svého vzniku. Tehdy to, ale jak říkají architekti, nikdo moc neřešil. Nyní ho z hlediska ekonomik provozu přirovnávají k časované bombě. „Zůstane-li dům tak, jak je nyní, nikdo ho neufinancuje a nepomůže mu,“ uzavírá Wittasek.

