Nejen železnice, ale i letiště zvyšují ceny nemovitostí. Praha letí vzhůru
Letiště už nejsou jen dopravní uzly. Stávají se klíčovými ekonomickými motory, které přitahují kapitál, zvyšují hodnotu nemovitostí a otevírají nové development lokality. Praha se díky rychlému růstu provozu řadí mezi nejzajímavější investiční příběhy v Evropě.
Realitní trh v Evropě dostává nový kompas, a to leteckou dopravu. Letiště se rychle transformují z infrastrukturních bodů na plnohodnotná ekonomická centra, která určují, kde bude růst hodnota nemovitostí i investiční aktivita.
Evropská letiště v roce 2025 odbavila rekordních 2,6 miliardy cestujících a růst nekončí. Letos se očekává další navýšení o pět procent a ve střednědobém horizontu stabilní tempo kolem čtyř procent ročně. Klíčové přitom je, že více než polovina turistů (56 procent) přilétá letecky. Právě letiště tak definují, kam proudí poptávka i peníze.
Společnost CPI Hotels otevřela v Brně nový čtyřhvězdičkový Clarion Congress Hotel Brno, který se podle firmy stává největším kongresovým hotelem na jižní Moravě. Vznikl v lokalitě Dornych nedaleko historického centra a má posílit postavení města mezi středoevropskými kongresovými destinacemi.
Brno posiluje byznys turismus. Otevřel se největší kongresový hotel na jižní Moravě
Reality
Společnost CPI Hotels otevřela v Brně nový čtyřhvězdičkový Clarion Congress Hotel Brno, který se podle firmy stává největším kongresovým hotelem na jižní Moravě. Vznikl v lokalitě Dornych nedaleko historického centra a má posílit postavení města mezi středoevropskými kongresovými destinacemi.
„Letiště dnes nepůsobí jen jako dopravní uzly, ale stále častěji jako katalyzátor širšího ekonomického a realitního rozvoje v jejich okolí,“ uvádí Josef Stanko z Colliers.
Praha mezi vítězi nové vlny
Pražské letiště Václava Havla roste tempem, které ho řadí mezi nejdynamičtější v Evropě. Meziroční nárůst přes 17 procent není jen statistika, spolu s městy jako Budapešť, Krakov nebo Liverpool se Praha dostává na radar investorů hledajících nové příležitosti mimo tradiční západoevropské trhy.
Evropská letiště vstupují do významné investiční fáze, která zásadně promění realitní mapu kontinentu. Londýnské Heathrow směřuje k navýšení kapacity až na 150 milionů cestujících ročně, Istanbul buduje infrastrukturu pro 200 milionů pasažérů a Španělsko pumpuje 13 miliard eur do rozvoje své letištní sítě. Řím plánuje zdvojnásobení kapacity Fiumicina a Amsterdam Schiphol roste díky nasazení větších a efektivnějších letadel.
Zahloubená trať, park místo kolejí a rychlé spojení na letiště. Modernizace železnice mění Prahu 6 a zvedá hodnotu bydlení za její hranicí.
Správa železnic ukázala nové Dejvice. Investice za miliardy mění i realitní trh
Reality
Zahloubená trať, park místo kolejí a rychlé spojení na letiště. Modernizace železnice mění Prahu 6 a zvedá hodnotu bydlení za její hranicí.
Kde vydělávají reality
V realitní branži se stále častěji mluví o takzvaném airport proximity premium. Nemovitosti v blízkosti letišť totiž podle analýz dlouhodobě těží z lepší dopravní dostupnosti, stabilní poptávky a koncentrace byznysu. Růst letecké dopravy se tak přímo a rychle promítá do výkonnosti jednotlivých realitních segmentů. Hotely těží z vyšší obsazenosti i rostoucích cen za noc, zatímco retail a gastronomie inkasují z krátkodobé, ale intenzivní spotřeby cestujících. Silně z toho těží také logistika, která profituje z napojení na globální dodavatelské řetězce, a kancelářský trh, kde roste poptávka díky vyšší mobilitě firem i rozvoji flexibilních pracovních modelů.
Celkové turistické výdaje by přitom měly do roku 2034 růst tempem 4 až 5 procent ročně, přičemž samotná gastronomie už dnes tvoří více než pětinu útrat. Další akceleraci navíc přinese návrat cestujících z Asie, kteří by se po roce 2027 měli vrátit na předpandemické úrovně a následně růst ještě rychleji než evropská poptávka.
Význam realit se navíc promítá i přímo do fungování letišť. Neletecké příjmy, tedy retail, služby a pronájmy nemovitostí, dnes tvoří významnou část jejich byznysu a u některých provozovatelů dosahují až desítek procent celkových výnosů.
Český trh s kancelářemi trpí. Stává se z něj úzké hrdlo rozvoje české ekonomiky. Investoři kanceláře nestaví, výhodněji a předvídatelněji jim vycházejí investice do rezidenční výstavby. O kanceláře, zejména v Praze, přitom roste zájem. Po rezidenčním trhu, kde nabídka nestíhá poptávku a ceny bydlení rostou, se podobné schéma odvíjí i v segmentu kanceláří. Málo výstavby, růst cen.
Pražský trh s kancelářemi je v těžké defenzivě. Nové kanceláře budou až za několik let
Reality
Český trh s kancelářemi trpí. Stává se z něj úzké hrdlo rozvoje české ekonomiky. Investoři kanceláře nestaví, výhodněji a předvídatelněji jim vycházejí investice do rezidenční výstavby. O kanceláře, zejména v Praze, přitom roste zájem. Po rezidenčním trhu, kde nabídka nestíhá poptávku a ceny bydlení rostou, se podobné schéma odvíjí i v segmentu kanceláří. Málo výstavby, růst cen.
V Česku se loni prodalo 16 hotelů za celkem 764 milionů eur (zhruba 18,7 miliardy korun). Oproti roku 2024 se tak objem investic zvýšil pětinásobně a počet transakcí vzrostl o šest. Více než tři čtvrtiny obchodů se přitom uskutečnily v Praze, vyplývá z údajů realitní společnosti Cushman & Wakefield.
Hotelový boom v Česku. Investice vyskočily na rekordní úroveň
Reality
V Česku se loni prodalo 16 hotelů za celkem 764 milionů eur (zhruba 18,7 miliardy korun). Oproti roku 2024 se tak objem investic zvýšil pětinásobně a počet transakcí vzrostl o šest. Více než tři čtvrtiny obchodů se přitom uskutečnily v Praze, vyplývá z údajů realitní společnosti Cushman & Wakefield.
