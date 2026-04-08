Nejen železnice, ale i letiště zvyšují ceny nemovitostí. Praha letí vzhůru

Letiště už nejsou jen dopravní uzly. Stávají se klíčovými ekonomickými motory, které přitahují kapitál, zvyšují hodnotu nemovitostí a otevírají nové development lokality. Praha se díky rychlému růstu provozu řadí mezi nejzajímavější investiční příběhy v Evropě.

Realitní trh v Evropě dostává nový kompas, a to leteckou dopravu. Letiště se rychle transformují z infrastrukturních bodů na plnohodnotná ekonomická centra, která určují, kde bude růst hodnota nemovitostí i investiční aktivita.

Evropská letiště v roce 2025 odbavila rekordních 2,6 miliardy cestujících a růst nekončí. Letos se očekává další navýšení o pět procent  a ve střednědobém horizontu stabilní tempo kolem čtyř procent ročně. Klíčové přitom je, že více než polovina turistů (56 procent) přilétá letecky. Právě letiště tak definují, kam proudí poptávka i peníze.

„Letiště dnes nepůsobí jen jako dopravní uzly, ale stále častěji jako katalyzátor širšího ekonomického a realitního rozvoje v jejich okolí,“ uvádí Josef Stanko z Colliers.

Praha mezi vítězi nové vlny

Pražské letiště Václava Havla roste tempem, které ho řadí mezi nejdynamičtější v Evropě. Meziroční nárůst přes 17 procent není jen statistika, spolu s městy jako Budapešť, Krakov nebo Liverpool se Praha dostává na radar investorů hledajících nové příležitosti mimo tradiční západoevropské trhy.

Evropská letiště vstupují do významné investiční fáze, která zásadně promění realitní mapu kontinentu. Londýnské Heathrow směřuje k navýšení kapacity až na 150 milionů cestujících ročně, Istanbul buduje infrastrukturu pro 200 milionů pasažérů a Španělsko pumpuje 13 miliard eur do rozvoje své letištní sítě. Řím plánuje zdvojnásobení kapacity Fiumicina a Amsterdam Schiphol roste díky nasazení větších a efektivnějších letadel. 

Kde vydělávají reality

V realitní branži se stále častěji mluví o takzvaném airport proximity premium. Nemovitosti v blízkosti letišť totiž podle analýz dlouhodobě těží z lepší dopravní dostupnosti, stabilní poptávky a koncentrace byznysu. Růst letecké dopravy se tak přímo a rychle promítá do výkonnosti jednotlivých realitních segmentů. Hotely těží z vyšší obsazenosti i rostoucích cen za noc, zatímco retail a gastronomie inkasují z krátkodobé, ale intenzivní spotřeby cestujících. Silně z toho těží také logistika, která profituje z napojení na globální dodavatelské řetězce, a kancelářský trh, kde roste poptávka díky vyšší mobilitě firem i rozvoji flexibilních pracovních modelů.

Celkové turistické výdaje by přitom měly do roku 2034 růst tempem 4 až 5 procent ročně, přičemž samotná gastronomie už dnes tvoří více než pětinu útrat. Další akceleraci navíc přinese návrat cestujících z Asie, kteří by se po roce 2027 měli vrátit na předpandemické úrovně a následně růst ještě rychleji než evropská poptávka.

Význam realit se navíc promítá i přímo do fungování letišť. Neletecké příjmy, tedy retail, služby a pronájmy nemovitostí, dnes tvoří významnou část jejich byznysu a u některých provozovatelů dosahují až desítek procent celkových výnosů.

V povolování staveb je chaos, čekáme na digitalizaci, říká Šiller z Neocity

Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

V posledních několika letech bylo na pražský nemovitostní trh dodáno pouze kolem pěti a půl tisíce nových bytů. V dohledné době nelze čekat nějaké zlepšení, říká Michal Šiller, obchodní ředitel společnosti Neocity. Výsledkem je nedostatečná nabídka nových bytů a tím jejich zdražování.

Největším problémem je dlouhý a nepředvídatelný proces povolování nových staveb. Nejhorší je, že každá městská část povoluje jiným způsobem. Developeři sice už situaci na jednotlivých úřadech znají, ale celý proces povolování je tím přesto velmi špatně předvídatelný. Často podle Šillera úřady nedodržují zákonné lhůty, v nichž mají konkrétní podklady projednat.

„Zákon by měl být vykládán všude stejně, ale někde musíme doložit víc než někde jinde,“ podotýká Šiller. Obecně se však developer do žádného sporu s úřadem, například kvůli nedodržování zákonných lhůt, nepouští. „To by nefungovalo, musíme zapojit velkou diplomacii,“ říká manažer Neocity.

Naděje v digitalizaci

Velká očekávání má od novely stavebního řízení, která právě prochází Sněmovnou a jejíž ambicí je sjednotit přístup stavebních úřadů a urychlit povolování výstavby. „Hlavně si od toho slibujeme sjednocení. Jakmile máte možnost digitalizace, dokážete vyhodnotit, kde je v povolování problém,“ říká Šiller. Kde se nedodržují lhůty a proč. V papírové formě řízení neexistuje žádná databáze, ze které by šly analyzovat problémové kroky.

Další překážkou rychlejší výstavby bytů je český způsob odvolávání se proti stavebním záměrům. Problém podle Šillera není v tom, že se někdo proti plánům výstavby odvolá, ale ve lhůtách, ve kterých je odvolání vyřízeno. Pokud se stížnost nevyřeší na úrovni stavebního úřadu, putuje na pražský magistrát. „Tam si můžete klidně odškrtnout dva roky čekání.“ Zrychlení by mohla přinést právě digitalizace, kde by žádné zpoždění nemohlo vznikat, byl by okamžitě odhalen jeho důvod.

Projekty bez konfliktů

Neocity podle Šillera nevytváří projekty tak, aby si do budoucna vytvářelo problémy s jejich schvalováním. Vždy dodržuje mantinely územního plánu a dohody se všemi subjekty. Firma nyní rozvíjí bytový projekt Veni Vidi Vinoř v samotném středu Vinoře, kde původně stál zanedbaný poplužní dvůr. Zde firma dlouhodobě spolupracuje s municipalitou.

Na místě, kde dříve stála opuštěná a léta zanedbaná budova, vyrůstá projekt Simply Prosek, který svou nabídkou reflektuje požadavky současných kupujících a nabízí i plně vybavené jednotky. Jejich nejnovější projekt Connect Vršovice staví spolu s Daramisem na místě hned vedle bývalého brownfieldu v oblasti Slatiny Bohdalec.

Pozemky zdražují bydlení

„V Praze je pořád hodně pozemků, brownfieldů. Ale pozemky nejsou levné, je to další položka, která se promítá do ceny nové bydlení,“ upozorňuje Šiller. Cena pozemku nyní může tvořit i třicet procent ceny bytu. Na základě hrubé podlažní plochy, kterou umožňuje vybudovat územní plán, potom platí developeři ještě kontribuce městské části, což bývá tisíc nebo dva tisíce korun za metr. „Mělo by platit, že se tyto kontribuce utratí v místě výstavby,“ míní obchodní ředitel Šiller.

Michal Šiller byl hostem podcastové série Realitní Club. Epizodu si můžete poslechnout v úvodu tohoto článku, nebo na vaší oblíbené podcastové platformě. Jsme na Spotify i Apple Podcasts

Nenápadný projekt na Vysočině může být důležitější, než se zdá. Ve Žďáru nad Sázavou roste jeden z prvních vícepodlažních bytových domů ze dřeva v Česku – a zároveň ukázka, jak by mohlo vypadat dostupné nájemní bydlení budoucnosti.

Na severozápadním okraji Žďáru nad Sázavou stojí bytový blok, který na první pohled nepůsobí nijak revolučně. Právě v tom ale spočívá jeho síla. Architekti ze studia Kuba & Pilař pracovali při jeho navrhování s klasickým principem městského bloku. To znamená, že řešili ulici, vnitroblok i soukromí obyvatel. Žádná architektonická exhibice, ale funkční model, který se dá navíc opakovat.

Zásadní rozdíl je skrytý v konstrukci. Domy jsou postavené převážně ze dřeva, konkrétně z CLT panelů, které se na stavbě pouze montují. V českém prostředí jde stále o výjimku, zvlášť u vícepodlažních bytových domů. Projekt tak testuje, jestli může dřevo konkurovat klasické betonové výstavbě i ve větším měřítku.

Konstrukce pavlačí je tvořena lepenými dřevěnými vazníky kotvenými do betonových jader, což umožňuje přesnou montáž a minimalizaci mokrých procesů. Nároží ulic Sázavská a K Milířům je definováno kompaktní hmotou domu, která uzavírá blok a chrání vnitroblok. Poloveřejný vnitroblok orientovaný na jih tvoří klidové těžiště celého souboru. 12 fotografií v galerii

Levnější a rychlejší výstavba?

Právě prefabrikace je jedním z klíčových argumentů. Díky ní se zkracuje doba výstavby a snižují se náklady. Celý projekt vyšel na zhruba 126 milionů korun. Pokud se podobný model osvědčí, může to být zajímavá cesta pro města, která hledají rychlé a relativně dostupné řešení bytové krize.

Za tímto konkrétním projektem stojí město Žďár nad Sázavou ve spolupráci s Českou spořitelnou a s podporou Ministerstva pro místní rozvoj. I to je důležitý signál, protože bez kombinace veřejných a soukromých peněz se dostupné nájemní bydlení v Česku zatím prosazuje jen těžko.

