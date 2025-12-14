Nový magazín právě vychází!

Developeři chtějí méně dodavatelů. Doornite proto staví byznys na kompletních interiérech

Pavel Šatný, šéf a majitel firmy Doornite, která se specializuje na výrobu interiérových dveří
Doornite, užito se svolením
Místo klasického modelu „jen dveře“ se Doornite proměňuje v dodavatele celých interiérových balíků. Tahle strategie reaguje na tlak developerů, šetří montážní kapacity a posiluje konkurenceschopnost firmy. „Developer dnes nechce na stavbě dvacet subdodavatelů. Chce tři. A my chceme být jedním z nich,“ říká spolumajitel Pavel Šatný.

Doornite proto rozšířil sortiment o produkty, které sám nevyrábí, ale integruje je do jednoho řešení: podlahy, skleněné a ocelové příčky, ocelové zárubně či bezpečnostní prvky. „Nejde o to mít nejširší katalog. Jde o to vyřešit investorovi celý interiér na jeden zátah,“ vysvětluje Šatný. Výrazným prvkem je například patentovaný Fingerguard, který zabraňuje přivření prstů, nebo španělské ocelové zárubně Soleco, díky nimž se Doornite odlišuje od konkurence.

Stavebnictví v Česku trpí dramatickým nedostatkem řemeslníků, který podle Šatného už není možné ignorovat. „Když není, kdo by montoval, musíte přizpůsobit produkt. Zjednodušujeme konstrukce tak, aby montáž byla rychlá, přesná a nespoléhala na špičkové řemeslo, které často není dostupné,“ říká.

Firma zároveň provádí montáže i pro největší online prodejce dveří v Česku, protože digitalizace zasahuje i tento segment. Online prodej roste nejrychleji v rekonstrukcích, které tvoří zhruba čtvrtinu dodávek.

Doornite provozuje 35 showroomů v Česku, na Slovensku a nově také v Srbsku. Jsou určeny pro koncové zákazníky, kteří chtějí vidět design a řešit detaily. U developerů naopak rozhodují reference, termíny a garantovaná kvalita. Typické projekty sahají od bytových domů Finepu až po dodávky odolných dveří pro nemocnice nebo školy.

Realitní trh znovu nabírá dech. Doornite však nechce růst za každou cenu. „Není v našich silách obsadit každý rozběhnutý projekt. Budeme si vybírat ty, kde dává smysl kvalita, design a dlouhodobé partnerství a kde jsme skutečnou přidanou hodnotou,“ uzavírá Šatný.

Pavel Šatný byl hostem podcastu Realitní Club. Aktuální epizodu přineseme k poslechu již zítra ráno. Najdete ji na webu newstream.cz i na oblíbených podcastových platformách.

 

Trump nechal v říjnu zbořit východní křídlo Bílého domu, aby na jeho místě mohl vyrůst taneční sál. Média tehdy uváděla, že novostavba, která pojme asi 900 lidí, rozlohou o více než polovinu předčí hlavní budovu. Prezident v minulosti opakovaně hovořil o tom, že Bílý dům postrádá důstojné prostory pro velké recepce, což v současnosti v případě potřeby řeší například velkokapacitními stany. Stěžoval si také na to, že hostům moknou nohy, když se akce z kapacitních důvodů musí konat venku a zrovna prší.

Soukromá organizace National Trust for Historic Preservation požaduje u federálního okresního soudu, aby zastavil Trumpův projekt přístavby tanečního sálu k Bílému domu, dokud neproběhnou komplexní projektová hodnocení, posouzení vlivu na životní prostředí, veřejné připomínky a schválení Kongresem.

Trumpův projekt vyvolal kritiku mezi odborníky na památkovou péči, architekty i prezidentovými politickými odpůrci, ale žaloba představuje dosud nejkonkrétnější příklad snahy změnit nebo zastavit Trumpův plán velkolepé přístavby.

„Žádný prezident nemá podle zákona pravomoc demolovat části Bílého domu bez jakéhokoli přezkoumání — ani prezident Trump, ani prezident Biden, ani nikdo jiný,“ uvádí žaloba. „A žádný prezident nemá zákonnou pravomoc postavit na veřejném pozemku taneční sál, aniž by veřejnost měla možnost se k tomu vyjádřit,“ dodává.

Žaloba navíc žádá soud, aby rozhodl, že Trump urychlením realizace projektu porušil několik ustanovení zákona o správních postupech a zákona o národní environmentální politice, a zároveň překročil svou ústavní pravomoc tím, že záležitost nekonzultoval se zákonodárci. Veškeré stavební práce by se podle žaloby měly zastavit, dokud nebude přezkum dokončen.

Tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová bezprostředně nereagovala na dotazy agentury AP ohledně žaloby a projektu, včetně toho, zda měl prezident v úmyslu věc probrat s Kongresem.

Republikán Trump zdůrazňuje, že projekt financuje ze soukromých prostředků, včetně svých vlastních. Stále ale podle AP jde o projekt americké vlády, na který se zřejmě vztahují federální zákony a ustanovení. Očekává se, že Bílý dům předloží plány Trumpova tanečního sálu federální plánovací komisi ještě do konce roku, tedy přibližně tři měsíce po zahájení stavebních prací, píše agentura.

Za pár týdnů k hotové chalupě: Moderní technologie mění krkonošskou architekturu

Horská chalupa na Kukačkách
Užito se svolením BoysPlayNice
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Regulace v Krkonoších dlouho svazovaly ruce architektům i investorům. Nový projekt studia edit! architects však ukazuje, že tradiční tvar může skrývat velkorysou a moderní vnitřní architekturu. Výsledek mění zaběhlé představy o tom, jak má vypadat horská chalupa 21. století.

Krkonoše patří v Česku k nejpřísněji regulovaným oblastem, pokud jde o novou výstavbu. Národní park dlouhodobě trvá na zachování tradiční podoby horských chalup s kamennými sokly, dřevěnými fasádami, omezenou velikostí oken a typickým tvarem štítu. Cílem regulí je chránit krajinný ráz, v minulosti ale často bývala výsledkem kompromisní architektura, která sice splnila předepsaný vzhled, ale uvnitř nabízela tmavé a stísněné prostory.

Poslední dekáda však ukazuje posun. Moderní technologie i rostoucí tlak investorů na kvalitu a komfort umožňují vznik realizací, které respektují typologii regionu, ale přinášejí současný standard bydlení. Jedním z příkladů je projekt Chalupy Na Kukačkách ve Strážném od studia edit! Architects. Kromě horských projektů se studio věnuje i městským a komerčním realizacím. Mezi výrazné projekty patří například rekonstrukce ikonické bratislavské Štefánikovy hvězdárny.

Tradiční forma, současná funkce

Navenek stavba splňuje všechny požadavky dané regulativy, od tvaru štítové fasády po materiálové řešení v podobě kamenného soklu a modřínového obkladu. Architekti však od počátku sledovali ambicióznější cíl, a to vytvořit interiér, který nebude působit jako kompromis, ale jako plnohodnotné moderní horské bydlení.

„Zatímco oba štíty musely zůstat striktně tradiční, boční fasády nám poskytly prostor pro moderní architektonické prvky. To nám umožnilo implementovat velkoformátové prosklení v hlavní obytné zóně a maximalizovat průhledy do okolní krajiny,“ vysvětluje Juraj Calaj z edit! architects.

Právě vizuální propojení s okolní přírodou je dnes jedním z hlavních parametrů prémiových horských nemovitostí.

Zvětšení oken ve štítu nebylo možné kvůli tradičním proporcím. Architekti proto zvolili jinou cestu. Otevřeli obývací prostor až do krovu a vytvořili ochoz, který přivádí světlo z více stran. Do chalupy tak přivedli lepší osvětlení. Takové řešení totiž reaguje na trend, kdy investoři chtějí místo tradičních chodeb a malých pokojů velkorysé denní zóny.

CLT panely jako klíčová technologie současné horské výstavby

Realizace stavby probíhala ve složitých podmínkách, ve strmém vztahu, za omezené stavební sezóny.  Přirozenou volbou se staly CLT panely, masivní křížem lepené dřevo. Ty umožnily rychlou montáž celé dřevostavby během několika týdnů, zároveň díky své vysoké statické tuhosti poskytly možnost vytvořit velké prosklené otvory, které by u tradičních konstrukcí nebyly realizovatelné. Další výhodou je jejich pohledová kvalita, panely tvoří finální podobu interiéru bez potřeby dodatečných obkladů. Zároveň jde o technologii s výrazně nižší ekologickou stopou než klasické betonové konstrukce, což odpovídá současnému trendu udržitelnosti v horské architektuře.

