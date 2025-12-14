Developeři chtějí méně dodavatelů. Doornite proto staví byznys na kompletních interiérech
Místo klasického modelu „jen dveře“ se Doornite proměňuje v dodavatele celých interiérových balíků. Tahle strategie reaguje na tlak developerů, šetří montážní kapacity a posiluje konkurenceschopnost firmy. „Developer dnes nechce na stavbě dvacet subdodavatelů. Chce tři. A my chceme být jedním z nich,“ říká spolumajitel Pavel Šatný.
Doornite proto rozšířil sortiment o produkty, které sám nevyrábí, ale integruje je do jednoho řešení: podlahy, skleněné a ocelové příčky, ocelové zárubně či bezpečnostní prvky. „Nejde o to mít nejširší katalog. Jde o to vyřešit investorovi celý interiér na jeden zátah,“ vysvětluje Šatný. Výrazným prvkem je například patentovaný Fingerguard, který zabraňuje přivření prstů, nebo španělské ocelové zárubně Soleco, díky nimž se Doornite odlišuje od konkurence.
Stavebnictví v Česku trpí dramatickým nedostatkem řemeslníků, který podle Šatného už není možné ignorovat. „Když není, kdo by montoval, musíte přizpůsobit produkt. Zjednodušujeme konstrukce tak, aby montáž byla rychlá, přesná a nespoléhala na špičkové řemeslo, které často není dostupné,“ říká.
Firma zároveň provádí montáže i pro největší online prodejce dveří v Česku, protože digitalizace zasahuje i tento segment. Online prodej roste nejrychleji v rekonstrukcích, které tvoří zhruba čtvrtinu dodávek.
Doornite provozuje 35 showroomů v Česku, na Slovensku a nově také v Srbsku. Jsou určeny pro koncové zákazníky, kteří chtějí vidět design a řešit detaily. U developerů naopak rozhodují reference, termíny a garantovaná kvalita. Typické projekty sahají od bytových domů Finepu až po dodávky odolných dveří pro nemocnice nebo školy.
Realitní trh znovu nabírá dech. Doornite však nechce růst za každou cenu. „Není v našich silách obsadit každý rozběhnutý projekt. Budeme si vybírat ty, kde dává smysl kvalita, design a dlouhodobé partnerství a kde jsme skutečnou přidanou hodnotou,“ uzavírá Šatný.
