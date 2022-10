Jednání o stavebním zákoně? Už je z toho guláš, říká Marcel Soural

Budoucnosti se nebojí, protože chuť lidí kupovat byty se opět vrátí. Proto Marcel Soural o pozastavení žádného ze svých projektů neuvažuje. „Všechno záleží na tom, jestli nám pán z Ruska ten kohoutek vypne nebo nechá trochu téct. Pak uvidíme, jak se to vyvine. Přečkáme zimu a s jarem vždycky přijde nějaké oživení,“ říká majitel skupiny Trigema Marcel Soural.

Co říkáte na aktuální dění kolem stavebního zákona?

Sledujeme ho, už jsme se v něm trochu ztratili. Ten předchozí vznikl v celkem svižném tempu. Byl schválen a nová vláda, která přišla, jej pozastavila o rok. Takže už je z toho taková gulášovka. A myslím si, že stát opět selhává, neuvědomuje si, že právě jeho rolí je rychlé nastavení podmínek pro co nejrychlejší výstavbu bytů.

Jednali jste s ministrem pro místní rozvoj Ivanem Bartošem?

Ne, pan Bartoš se uzavřel a řeší se to jen na půdě ministerstva. Nebyli jsme a nejsme moc informovaní. Je ale tristní, že stát si neuvědomuje, co způsobuje společnosti. Snaží se pořád něco vylepšovat místo toho, aby pustil stavební zákon do produkce. Abychom dosáhli toho, co se slibovalo, urychlení povolovacího procesu. Například jen v Praze potřebujeme 75 razítek pro získání územního rozhodnutí.

Bojíte se i proto budoucnosti?

Obavy nemám, ale spíš respekt k tomu, co nastane. Určitě o tom hodně přemýšlíme. Bohužel nikdo neví, co se stane příští týden, za měsíc, natož za rok. Variant řešení je více, a ty máme teď hodně na stole.

Přestanete-li nebo spíš pozastavíte-li výstavbu, jakým směrem se vydáte?

Ale tak to není. Před 2,5 roku zpět začínala covidová krize a celé hospodářství zkamenělo. Lidé zůstali doma, a protože neměli za co utrácet, hromadily peníze na účtech. Trh byl paralyzován a banky nic nepůjčovaly. To trvalo asi tři měsíce, po nichž přišlo velké oživení trhu. Jednou z alternativ bylo nashromážděné peníze uložit do nemovitostí, respektive do bytů. A trh se najednou otočil a začal fungovat.

Očekáváte tedy, že i současné zbrzdění realitního trhu je krátkodobé?

Očekáváme krutou zimu. Všechno záleží na tom, jestli nám pán z Ruska ten kohoutek vypne, nebo nechá trochu téct. Pak uvidíme, jak se to vyvine. Přečkáme zimu a s jarem vždycky přijde nějaké oživení. Takže očekávám, že na jaře se ta situace obrátí.

Uvažujete o možném pozastavení některých projektů?

Projekty máme rozjeté tak, že nám funguje projektové financování. Nepotřebujeme prodávat bezprostředně teď. Počkáme si na dobu, až se apetit opět vrátí. Jsem přesvědčen, že lidé se k nakupování bytů opět vrátí, protože jiné řešení nevidím. Kde jinde by ukládali těžce vydělané peníze, které jim každý den ztrácí na hodnotě.

A pokud se lidé nevrátí?

Pak byty, které postavíme, otočíme do nájemního bydlení. Protože bydlení bude potřeba vždycky. Bytů je málo a musí se stavět. Je jedno, jestli potom půjdou do soukromých rukou, nebo do rukou institucionálních investorů, kteří je budou otáčet do nájemního bydlení.

Jaká je poptávka po nájemním bydlení ve vašem projektu Fragment v Karlíně?

Fragment je bytový projekt se 140 byty v kategorii 1+kk až myslím 5+kk, který se dokončí někdy na přelomu prosince a ledna. Zatím jsme do předpronájmu dali kolem 45 bytů, a během dvou měsíců jsme byli téměř vyprodaní, respektive téměř všechny tyto byty máme pod rezervačními smlouvami.

Jak mění výstavbu Trigemy požadavky na energetickou nezávislost?

Například Fragment nám jede celý na tepelná čerpadla a rekuperace, tam o plyn nezavadíte. Ale u jiných projektů jsme byli normami nuceni buď stavět plynové kotelny nebo se alespoň připojit na dálkové teplo, které většinou teda v Praze končí zase v té plynové kotelně. To, že stát u bytového fondu upřednostňoval plynofikaci, se ukázalo jako velmi špatná strategie.

Co byste poradil vládě při řešení energetické krize?

V těchto věcech je těžké radit. Myslím, že vláda je obklopena dostatkem odborníků, otázka je, zda je vyslechne, nebo ne. Mně se nelíbí to, že se tady nějak utrhl trh s energiemi, a vláda s tím nic nedělá. Že přemýšlí o dotacích domácností a tak dále, ale vláda by měla dělat taky něco ve směru průmyslu. Protože jestli průmysl bude mít drahé energie, tak logicky buď umře anebo bude vyrábět drahé produkty.

Žijeme v době, kdy vzniká představa, že lidi mají nárok na přídavek proti inflaci, na více peněz. Setkáváte se s tímhle přístupem i u vás nebo jak o něm přemýšlíte?

Přemýšlím o tom hodně, u nás nevím, jsme přece jenom soukromá společnost, ale v rámci státu je to opravdu tristní záležitost. My si pleteme pojem demokracie s tím, že stát by se měl o nás postarat za každých okolností a za každé situace. Přitom by to mělo být asi naopak, my bychom se měli starat o stát. Takže dnešní doba je opravdu hodně zmatená. Lidé očekávají, že ať přijde cokoli, stát jim pomůže, a to je přece chyba, my si musíme pomoct sami.

V minulosti jste narážel na to, že Češi si odvykli pracovat. Platí to stále?

Možná to můžeme spojit se začátkem covidové krize. Lidé si zvykli, že peníze tak nějak chodí samy, i když se nemusí chodit do práce. Například já jsem známý tím, že homeoffice nějak moc neuznávám, protože mám spoustu známých, kteří ho využívají, a vím, že jejich produktivita není taková, jakou očekává zaměstnavatel. A zároveň jsem přesvědčený o tom, že lidé se obecně přestali zajímat o práci a dávají přednost zážitkům a koníčkům. Očekávám, že nadcházející krize, pokud přijde, tak společnost pročistí. Budeme muset všichni zchudnout a zase se naučit pracovat, protože přidaná hodnota má vznikat především prací a ne tím, že mi někdo posílá dotace a pomoc.

Myslíte si, že na to někdy dojde? Protože se zdá, že tímhle nárokovým přístupem a tím, že se peníze dostávají a penze zvyšují, že na to je zvyklá celá Evropa.

Bude záležet na tom, jak hluboká ta krize bude, a jak velkou změnu přinese. Myslím si, že přijde společenská změna, že se bude společnost muset vrátit k základům, kdy nebude rozvíjet nesmyslné myšlenky typu elektromobilita.

Jakou by krize mohla přinést změnu?

Možná, že nás dovede k takovým věcem, jako je e-government, o kterém se tady už 10 let hovoří a nic se pro to neudělalo. Takže všichni stále chodíme na úřady a pořád dokola vyplňujeme formuláře a údaje. Nedokážu pochopit, proč není centrální databáze obyvatel, a proč na ni nejsou napojeny všechny úřady. Stejně to funguje, respektive nefunguje u lékařů, u každého čtvrt hodiny strávíte tím, že vyplňujete nějaký dotazník o nemocech rodiny, vašich příbuzných, a teprve pak dojde na pětiminutové vyšetření. A všechno tohle platí pojišťovny.

Vrátíme se k Trigemě. Vy jste známý také tím, že máte řekněme blízký vztah s architektem Davidem Černým. Jak vám to spolu funguje, údajně je trochu neřiditelný.

Je to stejné, je to neřiditelné. Někdy se to podaří a někdy ne. To je život. Prostě jdeme projekt od projektu a Davida se tam vždycky nějakým způsobem snažíme zakomponovat. Vždycky se ho ptáme, jestli ho ta stavba je schopná oslovit, jestli nám s tím pomůže a něco vymyslí a řekneme si, jasně, do tohoto půjdeme, něco jiného ale zamítneme, protože tímhle směrem jít nechceme. Je to vzájemná diskuse a je to hodně obohacující.

Je spolupráce s výjimečným architektem podstatou developmentu Trigemy?

Samozřejmě, že to důležité je. A jedna věc jsou studia a druhá lidé, kteří v nich pracují. Takže se vždy zajímáme i o to, aby nám projekt kreslil ten správný člověk v rámci velkého studia. Prioritou pro nás je, abychom spolupracovali s někým, kdo bude schopen vnímat naše zadání. Nechceme totiž stavět jenom nějaké krychličky, ale chceme přinést i něco navíc. Samozřejmě máme, jak odezvu pozitivní, tak i negativní. Je logické, že existují lidé, kterým se naše tvorba nelíbí. Je to jejich právo. Naše právo je zase tvořit.

Jak náročné je pro architekta získat zakázku od Marcela Sourala?

Musí přinést nápad, myšlenku a hlavně servis. To znamená, že musí mít dostatečný počet lidí, projektantů a spolupracujících lidí, kteří jsou schopní zakázku dokončit, což je v dnešní době opravdu velký problém. Projekčních a architektonických kapacit je velmi málo.

