Reality Investice do bydlení se nejvíc vyplatí v regionech, říká Jaroslav Ton ze Salutem Real

Investice do bydlení se nejvíc vyplatí v regionech, říká Jaroslav Ton ze Salutem Real

Nový byty pro Ústí nad Labem
Užito se svolením
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Společnost Salutem Real, kterou před 18 lety založili Jaroslav Ton a Petr Jiříček, má jedinečný obchodní model. Nakupuje a renovuje bytové nemovitosti, následně byty prodává investorům. Ale ne na bydlení, jako investici. Z nájmu jim potom vyplácí nadstandardní zhodnocení peněz, mezi šesti a sedmi procenty ročně. A o správu bytů se sama stará.

Čili developer, pronajímatel, správce a investiční společnost v jednom. A ještě jedno specifikum společnost má. Zaměřuje se na regiony, kde vnímá velký potenciál růstu. Typicky Ústecký kraj nebo severní Morava.

Praha je drahá, regiony jsou výnosnější

„Zaměřujeme se na rezidenční nemovitosti, které nesou vyšší výnosy z nájemného,“ říká Jaroslav Ton. I proto firma nepůsobí v Praze nebo v Brně.

Myšlenkou je, že například v Praze jsou ceny bydlení příliš vysoké. Podle aktuálních údajů už je to přes 170 tisíc korun za metr čtvereční nového bytu. Tím se byty stávají prakticky nedostupné. Naopak třeba v Ústí nad Labem jsou ceny bytů násobně nižší, ale výše nájmů je srovnatelná. Tím je výnosnost z investice do bytu v regionech výrazně vyšší než v Praze.

Ton s Jiříčkem postavili program Salutem Real, který funguje následovně: „Koupíme zanedbanou budovu, panelák nebo ubytovnu. Vlastními náklady ji zrekonstruujeme. Budovu potom dlouhodobě pronajímáme na bydlení.“ Jednotlivé byty, již pronajaté, prodává společnost jednotlivým investorům. „Na výběru nájemníků si velmi zakládáme,“ říká Ton.

V okamžiku, kdy Salutem Real byt prodá, od investora si ho zároveň dlouhodobě pronajme. „Staneme se jeho nájemníkem.“ O byt se firma stará, stejně jako o celou budovu. Jednotlivé byty pronajímá nájemníkům, poskytuje nadstandardní služby. „Vytváříme komunity, máme recepce, fitko, saunu,“ popisuje Ton. Jde podle něj o standardní bydlení pro střední třídu.

Investorovi firma nabízí možnost dobrého zhodnocení peněz. Majitel jednotky je zapsán v katastru nemovitostí. Salutem Real mu však nabízí, že se o byt a celý dům bude starat. Ton uvádí příklad: Jste investor z Prahy, investujete v Ústí, ale nemusíte tam jezdit, správu uděláme za vás. A ještě dodáme zhodnocení.

Jaroslav Ton ze Salutem Real byl hostem podcastu Realitní Club. Aktuální epizodu přineseme k poslechu již zítra ráno. Najdete ji na webu newstream.cz i na oblíbených podcastových platformách.

Kunovský odloží budoucí výstavbu. Byty v Praze opět zdraží

Kunovský odloží budoucí výstavbu. Byty v Praze opět zdraží
Profimedia
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Společnost Central Group Dušana Kunovského, největší stavitel bytů v hlavním městě, odkládá zahájení výstavby všech nových projektů. Stavebnictví se totiž podle něj nezdravě přehřívá a ceny stavebních dodávek nepřiměřeně rostou.

„Toto hysterické navyšování cen stavebních prací a materiálů v poslední době zásadně zvyšuje ceny nových bytů pro kupující. Ale to nechceme. Je to přehřátí celého stavebního trhu, které je potřeba zchladit ‚mokrým hadrem na hlavu‛ a dostat do normálu. Proto nyní o rok odkládáme zahájení všech našich nových staveb, které ještě nejsou v prodeji,“ říká Kunovský.

Výstavba tisíce bytů se odsouvá

Ceny stavebních dodávek se podle Kunovského dostávají na „neakceptovatelnou“ úroveň a situaci zhoršuje nedostatek lidí, kdy na trhu chybí řemeslníci i inženýři. Pozastavení se týká asi tisíce chystaných bytů. Jedním z odložených projektů je například další etapa Parkové čtvrti na Žižkově.

Všechny už běžící stavby, které jsou v prodeji, dále pokračují. U rozběhlých výběrových řízení firma do tří měsíců rozhodne, zda tyto stavby také o rok odloží, nebo zda je pustí do výstavby.

Krok Dušana Kunovského rozladil Asociaci developerů. „Přáli bychom si, aby diskuse o podobných krocích probíhala věcně, bez hledání viníků a bez vytváření konfliktů uvnitř sektoru. Developeři, stavební firmy a města jsou partneři, a všechny strany mají stejný zájem. Aby se v České republice mohlo stavět rychleji, kvalitněji a předvídatelněji,“ reagoval Tomáš Kadeřábek, ředitel Asociace developerů.

Rozladěně reagoval i Svaz podnikatelů ve stavebnictví. „Rozhodnutí jedné firmy nevypovídá o celém stavebním trhu a určitě není v zájmu České republiky, aby se z něj stávalo politické nebo sektorové kladivo. Stavební firmy nejsou příčinou drahého bydlení ani hlavním limitem nové výstavby, uvedl Jiří Nouza, prezident svazu. 

Kunovský: Je to stejné jako v roce 2022

Současná situace je podobná té z roku 2022, kdy Central Group také o rok odložil zahájení výstavby dvou svých velkých projektů se sedmi sty byty. „Tenkrát to byl pro všechny šok a divili se, proč to děláme. Ale během tří až šesti měsíců nás celý trh následoval. A po roce zklidnění a vychladnutí stavebního trhu jsme jako první ve velkém spustili novou výstavbu,“ dodal Kunovský.

Největší rezidenční stavitel, stejně jako celý trh, nyní zažívá prodejní i stavební boom. Ve výstavbě má rekordních 3 200 bytů v osmi lokalitách Prahy. Na probíhajících stavbách spolupracuje s patnácti generálními dodavateli, kteří podle Kunovského „pochopili nutnost nabídnout investorsky akceptovatelné ceny“.

Také prodej nových bytů je v letošním roce rekordní. V Praze se prodalo za první tři čtvrtletí šest tisíc nových bytů, za celý rok se očekává prodejní rekord v rozmezí od sedmi a půl do osm tisíc bytů.

Povolování staveb je ostudné

Kvůli problémům s povolováním staveb zůstává nabídka bytů nedostatečná. Za první tři čtvrtletí byly povoleny necelé čtyři tisíce bytů. Poslední čtvrtletí přineslo nejhorší výsledek za posledních téměř deset let. „V metropoli, která má reálně přes 1,5 milionu obyvatel, bylo například za srpen povoleno jen 27 bytů. Takto nízká čísla jsou naprostou katastrofou pro budoucí rozvoj metropole i pro dostupnost bydlení,“ tvrdí Kunovský.

Výsledkem je meziroční růst cen nových bytů v Praze meziročně o deset procent, průměrná cena v metropoli dosáhla 173 tisíc korun za metr čtvereční. Další růst cen o pět až deset procent očekává společnost i v příštím roce.

Babiš čistý jako lilium, Macinka dvojministrem

Babiš čistý jako lilium, Macinka dvojministrem
Profimedia
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Andrej Babiš ve čtvrtek teatrálně oznámil na facebooku, že už nebude mít střet zájmů, že se svého majetku definitivně vzdává. Svěří ho „slepému“ fondu. Dalo by se to označit jako vtip týdne. „Už nikdy nebudu Agrofert vlastnit, nebudu s ním mít žádné ekonomické vztahy a nebudu s ním v žádném kontaktu,“ oznámil budoucí premiér a málem u toho uronil slzu.

Babiš a „slepý fond“: fraška týdne

Proč vtip? Kdo bude řídit slepý fond a komu bude možné v případě potřeby zavolat, určí jen a pouze Babiš. Fond to nebude tak úplně slepý. Ostatně, Babiš by byl blázen, kdyby své stomiliardové zájmy, které třicet let budoval, jen tak hodil do koše. To si může myslet jenom naivka.

Babiš se vzdá Agrofertu. Holding se mu nevrátí ani po odchodu z politiky

Politika

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se rozhodl vzdát holdingu Agrofert. Ve videu zveřejněném na sociálních sítích dnes uvedl, že s firmou nebude mít nic společného a nevrátí se mu ani po konci v politice. Akcie holdingu bude spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce, kontrolovat ho bude nezávislý protektor. Oba určí nezávislá osoba. Babišovi potomci získají Agrofert až po jeho smrti. Podle Babiše kroky daleko přesahují požadavky předpisů.

ČTK

Přečíst článek

Pavel chválí Babiše. Naivita, nebo sehraná scéna?

Úlohy prvního naivky se bleskurychle chopil prezident Petr Pavel, který Babiše za právní triky s Agrofertem veřejně pochválil a hned mu slíbil post premiéra. V úterý ho jmenuje. Otázkou je, jestli jsou účastníci hry kolem střetu zájmů skutečně naivní. Vypadá to spíš na nějakou secvičenou scénku.

Šéf ANO Andrej Babiš

Babiš našel řešení. Prezident Pavel jej jmenuje premiérem v úterý

Politika

Prezident Petr Pavel jmenuje předsedu hnutí ANO Andreje Babiše premiérem v úterý 9. prosince. Ocenil, že Babiš dodržel dohodu a veřejně oznámil způsob řešení svého střetu zájmu. Prezident to napsal na síti X. Babiš dnes večer oznámil, že se vzdá svého holdingu Agrofert. Nevrátí se mu ani po konci v politice. Firmu dostanou jeho potomci zpět, až zemře.

ČTK

Přečíst článek

Případ Turek

„Přelomové řešení“ Babišova střetu zájmů trochu zastínilo další truchlohru, případ Turek. Ten jde v pondělí na pohovor s Pavlem. Nemáme tady náhodou deal roku? Babišovi Pavel rozvázal ruce, Babiš ho za to nechá zamávat s Turkem. Macinka si s tím bude muset poradit. Jak se špitá v kuloárech, šéf Motoristů už se chystá na roli dvojministra.

Okamura na Slovensku

Okamura navštívil Slovensko. Ve výpravě chyběli členové dosluhující koalice. Aby to nedráždilo Slováky. Okamura při návštěvě v souladu se Slovenskou politikou poznamenal, že si neumí představit Ukrajinu v EU nebo v NATO. Máme tady restart vztahů. Jak poznamenal člen slovenské delegace, bude trvat do doby, než zase začnou Češi mentorovat Slováky. To by se mladší bráška začal vztekat. Zatím se Češi podle Slováků chovají „slušně“. Jdou bráškovi na ruku.

Rajchl a jeho „strana jednoho muže“

Předsedou další strany jednoho muže, PRO, se opět stal Jindřich Rajchl, její zakladatel. Neměl protikandidáta, zvolilo ho všech 101 hlasujících účastníků sněmu. No, komunisti v osmdesátých letech aspoň předstírali politickou hru, dávali si jen 99 procent. Rajchl se nebojí rovnou stovky.

ODS hledá směr

ODS těžce dýchá. Strana chystá lednový sněm a hledá novou cestu. Odpadlík Martin Kuba mezitím skládá své jihočeské hnutí. Podle ODS okrajové. Nicméně v partaji panuje jakýsi smutný sentiment, že jak Kuba, tak i šéfové dalších hnutí jednoho muže, ANO, SPD nebo PRO, to vlastně dělají dobře. Nesvazují se demokratickými principy, obklopí se nohsledy a prostě vládnou.

Alexandr Vondra

Kuba je jenom lokální hráč, nebojíme se ho. Musíme leštit ODS, říká Alexandr Vondra

Politika

Jihočeský hejtman Martin Kuba před týdnem vystoupil z ODS a chce založit vlastní politické hnutí. Řada lidí z kraje jde za ním, už má podporu i dvou senátorů. ODS má v polovině ledna kongres, bude hledat novou cestu, volit nové vedení. Vlivu Kuby se podle Alexandra Vondry nebojí. „Myslím, že celostátně je to úplně jiná disciplína. Kuba to bude dominantně rozjíždět v jižních Čechách,“ říká Vondra, europoslanec a místopředseda ODS.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

