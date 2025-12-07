Investice do bydlení se nejvíc vyplatí v regionech, říká Jaroslav Ton ze Salutem Real
Společnost Salutem Real, kterou před 18 lety založili Jaroslav Ton a Petr Jiříček, má jedinečný obchodní model. Nakupuje a renovuje bytové nemovitosti, následně byty prodává investorům. Ale ne na bydlení, jako investici. Z nájmu jim potom vyplácí nadstandardní zhodnocení peněz, mezi šesti a sedmi procenty ročně. A o správu bytů se sama stará.
Čili developer, pronajímatel, správce a investiční společnost v jednom. A ještě jedno specifikum společnost má. Zaměřuje se na regiony, kde vnímá velký potenciál růstu. Typicky Ústecký kraj nebo severní Morava.
Praha je drahá, regiony jsou výnosnější
„Zaměřujeme se na rezidenční nemovitosti, které nesou vyšší výnosy z nájemného,“ říká Jaroslav Ton. I proto firma nepůsobí v Praze nebo v Brně.
Myšlenkou je, že například v Praze jsou ceny bydlení příliš vysoké. Podle aktuálních údajů už je to přes 170 tisíc korun za metr čtvereční nového bytu. Tím se byty stávají prakticky nedostupné. Naopak třeba v Ústí nad Labem jsou ceny bytů násobně nižší, ale výše nájmů je srovnatelná. Tím je výnosnost z investice do bytu v regionech výrazně vyšší než v Praze.
Ton s Jiříčkem postavili program Salutem Real, který funguje následovně: „Koupíme zanedbanou budovu, panelák nebo ubytovnu. Vlastními náklady ji zrekonstruujeme. Budovu potom dlouhodobě pronajímáme na bydlení.“ Jednotlivé byty, již pronajaté, prodává společnost jednotlivým investorům. „Na výběru nájemníků si velmi zakládáme,“ říká Ton.
V okamžiku, kdy Salutem Real byt prodá, od investora si ho zároveň dlouhodobě pronajme. „Staneme se jeho nájemníkem.“ O byt se firma stará, stejně jako o celou budovu. Jednotlivé byty pronajímá nájemníkům, poskytuje nadstandardní služby. „Vytváříme komunity, máme recepce, fitko, saunu,“ popisuje Ton. Jde podle něj o standardní bydlení pro střední třídu.
Investorovi firma nabízí možnost dobrého zhodnocení peněz. Majitel jednotky je zapsán v katastru nemovitostí. Salutem Real mu však nabízí, že se o byt a celý dům bude starat. Ton uvádí příklad: Jste investor z Prahy, investujete v Ústí, ale nemusíte tam jezdit, správu uděláme za vás. A ještě dodáme zhodnocení.
