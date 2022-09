Soural v podcastu Realitní Club: Krize přijde v zimě, na jaře bude možná líp

Nastává na realitním trhu krize? Kdy se přežene? Jak se s ní popasují čeští developeři? Nejen tato témata probírali moderátoři Petra Jansová a Dalibor Martínek v dalším podcastu Realitní Club s developerem, zakladatelem a majitelem společnosti Trigema Marcelem Souralem.

Realitní trh se mění. Zima bude těžká, obleva ale může přjít na jaře. Nemovitosti jsou ale stále tím správným způsobem, kam uložit peníze.

„Bydlení bude potřeba vždycky a my víme, že je ho málo. Nezáleží na tom, zda půjde do rukou institucionálních investorů, kteří je budou otáčet do nájemního bydlení, nebo jinam,” dodává Marcel Soural v podcastu.

Máme vyřešeno financování, víme, za kolik chceme stavět, takže hodně bedlivě sledujeme naše náklady. Pokud by ty náklady směřovaly někam výš, tak stavbu klidně zastavíme a počkáme si, až náklady spadnou. Protože chceme udržet ceny bytů na rozumné úrovni.

Všeobecná krize, která přichází, společnost pročistí. „Budeme muset všichni zchudnout a zase zpětně se naučit pracovat, protože ta přidaná hodnota má vznikat především prací a ne tím, že mi někdo posílá dotace anebo peníze,” dodal Soural.

Jak se dramatický nárůst cen energií odrazí v cenách realit, se dozvíte v nejnovější epizodě podcastu Realitní Club, který si můžete poslechnout v úvodu článku a na všech podcastových platformách.

