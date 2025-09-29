Investor Morávek rozšířil portfolio o nákupní centrum Olympia Olomouc

Nový magazín právě vychází!

Developerská společnost Redstone investora Richarda Morávka, která v Olomouci vlastní obchodní centrum Galerie Šantovka, přikoupila nákupní centrum Olympia Olomouc. Redstone získala Olympii za nezveřejněnou sumu od společnosti CCPEPF Poland Intermediate, která je součástí investiční a správcovské skupiny Catalyst Capital, uvedly Hospodářské noviny.

„Obchodní centrum Olympia Olomouc vhodně doplní naše portfolio v oblasti retailu. Naším cílem je centrum dále rozvíjet a doplnit nabídku o nové značky a služby, které zákazníkům přinesou větší komfort i atraktivitu," řekl Hospodářským novinám Morávek.

Olympia Olomouc byla v době svého otevření v roce 2004 největším nákupním centrem v celém Olomouckém kraji. Hospodářské noviny připomínají, že její pozice na místním maloobchodním trhu ale postupně slábla, přičemž svou roli v tom sehrálo otevření Galerie Šantovka v roce 2013. Zatímco Galerie Šantovka funguje v centru Olomouce, tak Olympia stojí na periferii města.

Polská společnost CCPEPF Poland Interme‑diate koupila Olympii Olomouc před šesti lety za několik stovek milionů korun. Centrum nyní nabízí padesátku obchodů, restaurací, služeb a multikino Cinemax. Původně v něm fungovalo 90 provozoven. Olympia Olomouc má plochu více než 31 tisíc metrů čtverečních a 1384 parkovacích míst. Galerie Šantovka stojí na místě zkrachovalého podniku Milo. Nákupní centrum má prodejní plochu 48 tisíc metrů čtverečních a jsou v něm zhruba dvě stovky obchodů, multikino či bowlingová aréna.

V Ostravě vznikne do 20 let nová městská čtvrť Žofinka. Masterplan a první část projektu se na zdejším brownfieldu začne stavět podle vítězného konceptu zkušeného dánského studia ADEPT už v roce 2026. Podívejte se, jak se promění tvář centra Ostravy v dalších letech.

Další ostravský brownfield bude pokořen a promění se v rezidenční oblast. Na místě bývalé struskové haldy Žofinské huti na levém břehu řeky Ostravice by měla do 20 let postupně vyroste celá nová městská čtvrť Žofinka. Město Ostrava ve spolupráci s investorem společností Pod Žofinkou na toto území vyhlásilo mezinárodní architektonickou soutěž a v září oznámilo její vítěze. Masterplan a první část projektu vzniknou podle konceptu dánského studia ADEPT. Stavět se začne už v příštím roce na podzim.

Do architektonické soutěže vyhlášené investorem společnosti Pod Žofinkou Holding se zapojilo celkem 29 mezinárodních týmů z celého světa. Hlavním cílem zadavatele soutěže bylo najít nejlepší urbanistické řešení pro novou čtvrť na dosud nevyužívaném brownfieldu tak, aby se citlivě zapojila do organismu města. Odborná porota soutěže pak ze všech konceptů vybrala jako vítězné návrhy dánského studia ADEPT a českého ateliéru Pavel Hnilička Architects+Planners.

Nová čtvrť propojí centrum s další částí města

„Hledali jsme řešení, které zohlední charakter území, význam lokality pro město i potřeby jeho obyvatel. Vítězné návrhy tyto požadavky splňují. Nová čtvrť by kromě bytů měla obyvatelům nabídnout také školy, zeleň, kvalitní architekturu a prostory pro sousedský život. Součástí návrhů je rovněž dopravní infrastruktura s napojením na síť městské hromadné dopravy a rozvojem pěších i cyklistických tras,“ říká Tomáš Laštovka, člen správní rady společnosti Pod Žofinkou Holding a člen odborné poroty soutěže.

V nové městské čtvrti Žofinky vyrostou nejen bytové, ale i administrativní prostory, množství obchodů a prostor pro služby, a dále zde vznikne také nová škola a rozsáhlé veřejné plochy včetně parků a pěších tras. V první části výstavby vznikne podle projektu dánského studia ADEPT na 300 bytů a základní infrastruktura. Na podobě čtvrti ale budou spolupracovat s nimi také i čeští partneři ohboi, atelier.tečka, VEN.KU architekti, VECTURA Pardubice a AFRY. Investor plánuje dokončení celé čtvrti v horizontu 20 let.

Dánské studio ADEPT, které má zkušenosti z řady urbanistických projektů ve světě, ale nebude stavět v Ostravě poprvé. Už v roce 2024 zde totiž vyhrálo soutěž na Ostrava Towers Complex. Podle Martina Laursena, spoluzakladatele studia ADEPT, nová čtvrť získá unikátní městský charakter, který propojí přírodní kvality okolí, historické měřítko i specifika místa. „Masterplan vychází z tradiční struktury evropských měst s důrazem na lidské měřítko, kde obytné bloky se zelenými vnitrobloky jasně vymezují náměstí, ulice a průchody uzpůsobené každodennímu životu. Vznikne tak čtvrť pro pěší a cyklisty, plná zeleně a denního světla, jejímž centrem bude nová veřejná škola, sportovní hala a volnočasové prostory pro všechny generace. Tak si představujeme znovuzrození Žofinky,“ popisuje základní myšlenky návrhu Laursen.

Biohacking: Chcete ostřejší mysl? Běhejte, jezte ryby a dobře spěte

Kognitivní funkce představují komplexní soubor procesů, které umožňují získávat a zpracovávat informace, učit se, pamatovat si, plánovat a rozhodovat se v kontextu proměnlivého prostředí. Jejich úroveň není určena pouze genetickou výbavou, ale je výsledkem složité interakce biologických mechanismů a zkušeností získávaných během života. Klíčovým aspektem jejich dynamiky je neuroplasticita - schopnost nervového systému kontinuálně přizpůsobovat svou strukturu a funkci v reakci na měnící se venkovní podmínky.

Tento proces zahrnuje reorganizaci neuronálních sítí, posilování využívaných spojení a případný zánik těch nevyužívaných. Kvalita a rozsah kognitivních funkcí se tedy formuje prostřednictvím každodenních návyků a rozhodnutí, která ovlivňují fyziologii mozku a jeho schopnost přizpůsobovat se novým situacím.

Fyzická aktivita patří k nejefektivnějším strategiím, které ovlivňují kognitivní kapacitu. Aerobní cvičení jako běh, rychlá chůze, plavání, či jízda na kole, zvyšují průtok krve mozkem a stimulují uvolňování neurotrofních faktorů, které jsou výživo pro neurony. Pohyb také podporuje tvorbu nových neuronů zejména v hipokampu, části mozku, která je zodpovědná za paměť a prostorovou orientaci. Aktivity jako jóga, čchi-kung či vědomé pomalé protahování pomáhají regulovat nervový systém, což se odráží v lepší koncentraci a adaptabilitě mozku na mentální zátěž. Dokonce i procházka v přírodě má pozitivní efekt na kreativitu a kognitivní flexibilitu, což potvrzují nedávné studie.

Vhodnou výživou poskytujeme nezbytný základ pro energetický metabolismus mozku a pro synaptickou plasticitu. Fytochemikálie, zejména z koncentrovaných zdrojů, jako jsou ovoce a zelenina, chrání nervové buňky před oxidativním stresem urychlujícím stárnutí mozku. Dostatečný přísun vitamínů skupiny B, hořčíku a zinku podporuje enzymatické procesy spojené s metabolismem neurotransmiterů a energetickou rovnováhou mozku. Protizánětlivé omega-3 mastné kyseliny jsou klíčové pro udržení membránové integrity neuronů a efektivní fungování neurotransmiterů.

Spánek představuje zásadní mechanismus pro třídění informací, vzpomínek a regulaci emocí. Během hlubokých fází spánku dochází k posílení nově vzniklých synaptických spojení a selektivnímu odstraňování těch méně relevantních, což zajišťuje efektivní reorganizaci neuronálních sítí. Chronický nedostatek spánku nebo jeho fragmentace vede k oslabování funkcí hipokampu, zhoršení pracovní paměti a snížení schopnosti učení. Regulace spánkového režimu, optimalizace jeho doby akvality a minimalizace rušivých vlivů večer jsou proto zásadní pro zachování zdravého mozku.

Stres působí na kognitivní funkce komplexně. Krátkodobá aktivace stresové odpovědi může stimulovat pozornost a výkonnost, zatímco chronická zátěž vede k neurodegenerativním změnám a k oslabení výkonných funkcí. Intervence, které regulují stres - mindfulness praktiky, meditace, vědomá dechová cvičení - prokazatelně zvyšují funkční propojení v oblastech zodpovědných za pozornost a emoční regulaci. Sociální podpora a kvalitní vztahy se rovněž podílejí na odolnosti mozku vůči stresu a potenciálnímu úpadku kognitivních funkcí.

Mentální stimulace je klíčová pro udržení zdravého mozku. Aktivní učení, podpora jazykových dovedností, hudební trénink nebo logické úlohy stimulují růst nových synaptických spojení a posilují funkční propojení v mozku. Neuroplasticita je nejvýkonnější, pokud jsou podněty nově strukturované, komplexní a vyžadují adaptivní odpověď, nikoli rutinní opakování. Každodenní zapojení mozku do neznámých a náročných úkolů podporuje kognitivní flexibilitu, rychlost zpracování informací a schopnost řešit problémy.

Z praktického hlediska neuroplasticita umožňuje mozku adaptaci a flexibilitu pro život v nejistém venkovním prostředí. Každodenní návyky, strukturovaná fyzická aktivita, výživa bohatá na mikronutrienty, regulace spánku a stresu, stejně jako systematické mentální cvičení, vytvářejí prostředí, v němž se zdravá a funkčnost mozkových sítí nejen udržují, ale i rozvíjejí a přizpůsobují.

