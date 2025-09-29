Investor Morávek rozšířil portfolio o nákupní centrum Olympia Olomouc
Developerská společnost Redstone investora Richarda Morávka, která v Olomouci vlastní obchodní centrum Galerie Šantovka, přikoupila nákupní centrum Olympia Olomouc. Redstone získala Olympii za nezveřejněnou sumu od společnosti CCPEPF Poland Intermediate, která je součástí investiční a správcovské skupiny Catalyst Capital, uvedly Hospodářské noviny.
„Obchodní centrum Olympia Olomouc vhodně doplní naše portfolio v oblasti retailu. Naším cílem je centrum dále rozvíjet a doplnit nabídku o nové značky a služby, které zákazníkům přinesou větší komfort i atraktivitu," řekl Hospodářským novinám Morávek.
Olympia Olomouc byla v době svého otevření v roce 2004 největším nákupním centrem v celém Olomouckém kraji. Hospodářské noviny připomínají, že její pozice na místním maloobchodním trhu ale postupně slábla, přičemž svou roli v tom sehrálo otevření Galerie Šantovka v roce 2013. Zatímco Galerie Šantovka funguje v centru Olomouce, tak Olympia stojí na periferii města.
Polská společnost CCPEPF Poland Interme‑diate koupila Olympii Olomouc před šesti lety za několik stovek milionů korun. Centrum nyní nabízí padesátku obchodů, restaurací, služeb a multikino Cinemax. Původně v něm fungovalo 90 provozoven. Olympia Olomouc má plochu více než 31 tisíc metrů čtverečních a 1384 parkovacích míst. Galerie Šantovka stojí na místě zkrachovalého podniku Milo. Nákupní centrum má prodejní plochu 48 tisíc metrů čtverečních a jsou v něm zhruba dvě stovky obchodů, multikino či bowlingová aréna.
