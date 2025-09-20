OBRAZEM: Horskou chatu v Javorníkách postavili za jediný den. Architekti se inspirovali Valašskem
Při realizaci chaty v horském areálu Kohútka na hranicích Česka a Slovenska se architekti ze studia SENAA architekti inspirovali tradiční valašskou architekturou i nádhernými výhledy z hřebene Javorníků. Dřevostavbu poté smontovali během jediného dne.
Srubová stavba se sedlovou střechou, usazená do svažitého terénu, respektuje okolní zástavbu i krajinu. Návrh uplatňuje tradiční tvarosloví, jako jsou malá kastlová okna, výrazný přesah a sklon střechy, vyhýbá se vikýřům a střešním oknům. Východní část tak nese tradiční výraz valašského srubu, doplněný na západě o moderní charakter s velkoformátovým prosklením, které otevírá průhledy krajinou přes několik údolí.
Vstup do domu je chráněn před větrem a deštěm. Zádveří navazuje přímo na hlavní obytný prostor. Pokoj je dispozičně otevřený, jeho plynulé propojení s exteriérem podporují velkoformátová okna a HS portál vedoucí na západní terasu. V přízemí se nachází také pracovna a koupelna s toaletou.
Klidovou zónou domu je podkroví. Poskytuje ložnici s šatnou a balkonem – s krásnými výhledy – prosvětlenou také štítovým oknem. V podkroví je ještě druhý pokoj a koupelna.
Podzemní podlaží zahrnuje wellness se saunou, technickou místnost a skladovací prostory.
Smontováno za jeden den
Celý dům je navržen jako dřevostavba z prefabrikovaných sendvičových panelů, které byly předem vyrobeny v údolí a následně během jediného dne smontovány na místě. Objekt efektivně pracuje s pasivním využitím sluneční energie a je vytápěn výhradně pomocí tepelného čerpadla do podlahového vytápění. V zimě sluneční paprsky efektivně prohřívají interiér i při nízkých teplotách, zatímco v létě výrazný přesah střechy brání přehřívání, čímž je eliminována potřeba klimatizace.
Objekt je založen na železobetonové desce, suterén je celý vyzděn ze ztraceného bednění a strop nad suterénem je monolitický. Nadzemní část tvoří kompletně dřevostavba.
Architektura domu přirozeně propojuje tradici s moderními technologiemi a materiály. Reaguje citlivě na místo, klima i provozní nároky a vytváří současné bydlení s respektem k místnímu kontextu. Chalupa slouží především k soukromému bydlení, s možností příležitostného pronájmu.
