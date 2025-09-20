Vyberte si z našich newsletterů

OBRAZEM: Horskou chatu v Javorníkách postavili za jediný den. Architekti se inspirovali Valašskem

Chata na Kohútce
Při realizaci chaty v horském areálu Kohútka na hranicích Česka a Slovenska se architekti ze studia SENAA architekti inspirovali tradiční valašskou architekturou i nádhernými výhledy z hřebene Javorníků. Dřevostavbu poté smontovali během jediného dne.

Srubová stavba se sedlovou střechou, usazená do svažitého terénu, respektuje okolní zástavbu i krajinu. Návrh uplatňuje tradiční tvarosloví, jako jsou malá kastlová okna, výrazný přesah a sklon střechy, vyhýbá se vikýřům a střešním oknům. Východní část tak nese tradiční výraz valašského srubu, doplněný na západě o moderní charakter s velkoformátovým prosklením, které otevírá průhledy krajinou přes několik údolí.

Vstup do domu je chráněn před větrem a deštěm. Zádveří navazuje přímo na hlavní obytný prostor. Pokoj je dispozičně otevřený, jeho plynulé propojení s exteriérem podporují velkoformátová okna a HS portál vedoucí na západní terasu. V přízemí se nachází také pracovna a koupelna s toaletou.

Klidovou zónou domu je podkroví. Poskytuje ložnici s šatnou a balkonem – s krásnými výhledy – prosvětlenou také štítovým oknem. V podkroví je ještě druhý pokoj a koupelna.

Podzemní podlaží zahrnuje wellness se saunou, technickou místnost a skladovací prostory

Letohrádek Bellarie v zahradě zámku Český Krumlov

V Krumlově zachránili ruinu. Češi rekonstruovat památky umí

Reality

Letohrádek Bellarie v českokrumlovském zámeckém parku prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Objekt, který byl od roku 1958 spíše kulisou pro otáčivé hlediště, prošel největší obnovou své více než třísetleté historie.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Smontováno za jeden den

Celý dům je navržen jako dřevostavba z prefabrikovaných sendvičových panelů, které byly předem vyrobeny v údolí a následně během jediného dne smontovány na místě. Objekt efektivně pracuje s pasivním využitím sluneční energie a je vytápěn výhradně pomocí tepelného čerpadla do podlahového vytápění. V zimě sluneční paprsky efektivně prohřívají interiér i při nízkých teplotách, zatímco v létě výrazný přesah střechy brání přehřívání, čímž je eliminována potřeba klimatizace. 

Objekt je založen na železobetonové desce, suterén je celý vyzděn ze ztraceného bednění a strop nad suterénem je monolitický. Nadzemní část tvoří kompletně dřevostavba.

Architektura domu přirozeně propojuje tradici s moderními technologiemi a materiály. Reaguje citlivě na místo, klima i provozní nároky a vytváří současné bydlení s respektem k místnímu kontextu. Chalupa slouží především k soukromému bydlení, s možností příležitostného pronájmu.

OBRAZEM: Fulnek má novou mateřskou školu. Od soutěže k otevření uběhlo jedenáct let

Ve Fulneku je nová školka
xtopix
Michal Nosek
Michal Nosek

Ve Fulneku otevřeli novou mateřskou školu, kterou navrhli architekti ze studia XTOPIX společně se Simonou Ledvinkovou. Na první pohled moderní stavba, citlivě zasazená do svahu, nabízí dětem prostory plné světla, kontakt s přírodou a výhledy na fulnecký zámek.

K otevření nové mateřské školy vedla dlouhá cesta. První architektonická soutěž proběhla už v roce 2014, přihlásilo se do ní třiadvacet týmů. Návrh XTOPIXu a Simony Ledvinkové tehdy získal druhou cenu, přesto byl nakonec vybrán k realizaci. Od soutěže po dokončení uběhlo celých jedenáct let – doba vyplněná přípravami, hledáním financí a samotnou stavbou.

Nová školka je patrová. V přízemí se nacházejí čtyři třídy, každé dvě propojuje sdílené atrium, které slouží jako venkovní učebna i herna. V patře je pak velký multifunkční sál určený pro cvičení, divadla a besídky. Sál je propojen s terasou zelenou střechou, odkud se otevírá pohled na město i okolní krajinu.

Architekti pracovali s motivem čtverce, který se objevuje v detailech – od stropních prvků přes okna až po nábytek. Každá třída má svou barvu pro snadnější orientaci, zatímco samotné interiéry zůstávají klidné a přírodní – bříza, světlé dřevo, beton. Fasáda z opálené borovice zase pomáhá budově splynout se zelení svahu. 

Zámek Bezdružice stát nabízí za 52 milionů.

OBRAZEM: Ze zámku Bezdružice by klidně mohl být luxusní hotel. Ale nikdo ho nechce

Reality

Bylo tam vězení i rekreační areál ČKD. Teď se stát snaží barokního zámku Bezdružice zbavit. Zatím ale o něj nikdo neprojevil zájem, ani po několika milionovém zlevnění. Historická památka má našlápnuto na to, stát se dalším ležákem v majetku státu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Na vizuální identitě se podílely děti

Zajímavostí je i vizuální identita školky. Děti se spolu s grafiky podílely na tvorbě vlastního písma, které se používá na orientačním systému i v interiéru. Školka tak získala unikátní podpis, který propojuje architekturu s dětskou kreativitou.

Celkové náklady na výstavbu dosáhly zhruba 137 milionů korun včetně DPH. Výsledkem je stavba, která splňuje současné nároky na předškolní vzdělávání a zároveň posiluje vztah k místu, přírodě i historii města.

Technologicky vyspělá novostavba

„Z původní zástavby se nám podařilo zachovat jednu historicky cennou budovu, kterou revitalizujeme a díky níž propíšeme do MUSE7 genius loci tohoto místa v kombinaci s moderní technologicky vyspělou novostavbou,“ řekl Petr Syrovátko mladší ze Syner Real Estate.

Vencl z Fidurocku: Stoleté činžáky proměňujeme v domy budoucnosti

Reality

Vedle retailových parků kupuje skupina Fidurock i starší a zanedbané činžáky v atraktivních částech Prahy či Brna. Ty opravuje, pak prodává či pronajímá. V portfoliu má desítky nemovitostí a stovky bytů za miliardy korun. „Naší cílovou klientelou jsou mladí profesionálové, nabízíme ale i bydlení pro další skupiny. Pozorujeme, že na trhu je nedostatek větších rodinných bytů 3kk,“ říká Michal Vencl, šéf developmentu skupiny Fidurock.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Architekty stavby jsou Lucie Pachmanová a Pavel Slezák ze studia AGE project. Podle Pachmannové je MUSE7 moderní interpretací klasických činžovních domů. „V návrhu jsme rozčleněním uliční fasády na šest různých celků reflektovali členění typické pro tradiční obytnou blokovou zástavbu centrální části Prahy. Mám radost, že se podařilo zachovat část původního objektu a citlivě ho začlenit do celkového konceptu,“ dodala.

Syner Real Estate je realitní divizí stejnojmenné stavební firmy. Aktuálně staví například v Libereckém kraji bytové komplexy Nový Perštýn a Nová Kunratická. V Plzni pak připravuje rezidenci Bydlení Šumavská. Stavební skupina Syner působí v Česku zhruba 35 let. Soustředí se zejména na stavbu bytových domů, průmyslových areálů a dopravní infrastruktury.

