Hanácké kasárny koupil investor z Brna. Přeplatil miliardáře Morávka

Rozsáhlý areál Hanáckých kasáren v centru Olomouce ve středu v elektronické aukci získal za 91 milionů korun zatím nejmenovaný investor z Brna, který ve finále přihodil o 100 tisíc korun více než druhý aktivní účastník, kterým byla developerská skupina Redstone. Ta patří hanáckému miliardáři Richardovi Morávkovi, který v Olomouci vlastní i nákupní Galerii Šantovka.

Státu se tak kulturní nemovitou památku podařilo prodat na desátý pokus. Minimální cena nemovitosti v desátém kole dražby činila 90 milionů korun, devítimilionovou kauci složili tři zájemci, padlo nakonec deset příhozů, řekla mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Michaela Tesařová.

Do čtyřiadvacetihodinové elektronické aukce, která začala v úterý v 10:00, se aktivně zapojili nakonec dva účastníci, první dva příhozy padly ještě první den aukce. Celková částka byla výrazněji navýšena až v dramatickém závěru posledních pět minut před ukončením aukce, kdy padlo ještě šest příhozů. Minimální cena nakonec stoupla o milion korun na 91 milionů. Kromě právnické osoby z Brna se do aukce zapojila i skupina Redstone. „Můžeme potvrdit, že jsme se účastnili aukce, v níž se rozhodovalo v posledních okamžicích a někdo měl více štěstí,“ uvedl mluvčí společnosti Michal Folta.

ÚZSVM nyní podle mluvčí úřadu vyzve vítěze elektronické aukce k podpisu kupní smlouvy, která bude v souladu se zákonem odeslána k udělení schvalovací doložky na ministerstvo kultury, dodala Michaela Tesařová.

Rozlehlou nemovitost v historickém jádru Olomouce se stát snaží prodat od září 2021. V první dražbě byla minimální cena stanovena na 262 milionů korun a poté ji ÚZSVM snižoval. První příhoz přineslo až deváté kolo aukce loni v září. Hanácké kasárny tehdy za 89,1 milionu korun vydražila firma Redstone, ve které má podíl podnikatel Richard Morávek.

O nákup Hanáckých kasáren však zároveň projevila zájem Univerzita Palackého, která podle podmínek aukce mohla ve stanoveném termínu cenu dorovnat a kasárny od státu získat přednostně. Po schválení tohoto postupu akademickým senátem i správní radou univerzity tak UP učinila, firma Redstone však následně svoji nabídku zvýšila na 90 milionů. UP by musela novou cenu znovu dorovnat. Požádala proto ministerstvo financí o prověření postupu. ÚZSVM následně vypsal nové řízení.

Univerzita se poté rozhodla nového výběrového řízení na prodej kasáren již nezúčastnit. „Soutěžit o získání objektu se soukromými investory pro nás za stávajících podmínek není reálné. Nemohli bychom operativně reagovat na vývoj nabídek v aukci, protože v rozhodovacím procesu potřebujeme souhlas akademického senátu a správní rady. Mohli bychom sice pracovat s předem schváleným finančním limitem, ale vzhledem k transparentním postupům veřejné instituce bychom vlastně od začátku hráli s odkrytými kartami,“ řekl mluvčí UP Egon Havrlant.

Památkově chráněný objekt z 19. století, který tvoří čtyřkřídlá budova, převzal ÚZSVM na základě usnesení vlády v roce 2017 od ministerstva obrany. Vláda pak v roce 2020 schválila jeho prodej. Stavba je významným urbanistickým prvkem města a ukázkou klasicistního vojenského stavitelství s ojedinělou stavební i armádní historií. V souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině byly tyto prostory úřadem zapůjčeny Olomouckému kraji, který zde provozoval Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) do konce ledna 2024. Od té doby je objekt opět prázdný.

