Zakladatel Trdlokafe Radek Klein: Česko už nám bylo malé

Skupina Trdlokafe je na vzestupu a od prodeje trdelníku se značně rozrostla a posunula. Dnes do ní spadají stovky prodejen z celou řadou produktů v mnoha zemích světa, nejnověji skupina koupila populární Kytky od Pepy. Byznysmodel se pak podle zakladatele skupiny také zásadně proměnil. A dneska již klíčovým příjmem rozhodně nejsou trdelníky, ale prodej franšíz, stavba poboček i software pro jejich řízení. Do světa se vydali, protože v Česku už nebylo dost atraktivních míst pro pobočky. „Nikde jsme nebojovali s hygienou tak jako v Kalifornii,“ říká zakladatel skupiny Radek Klein.

Jak to celé před deseti lety začalo?

Po maturitě mě tehdy čekaly dlouhé prázdniny před nástupem na vysokou školu a nabídka brigád tehdy nebyla velká. Proto jsem se rozhodl něco podniknout sám, koupil jsem sadu na dětské tetování, a začal objíždět festivaly, koupaliště a poutě. Tam jsem si všimnul potenciálu trdelníku, který ale nebyl dobře zvládnutý. Stánky byly ošklivé a před nimi se tvořily velké fronty. O produkt byl zájem, ale provedení mohlo být lepší.

A to vás inspirovalo k vlastnímu pojetí trdelníku?

Ano, proto vznikla značka Trdlokafe, kterým to vše začalo. Je zajímavé, že vždycky přišel nějaký malér, který v důsledku podnikání posunul na vyšší úroveň.

Co se stalo?

Pro všechny stánkaře jsou vrcholem vánoční trhy. Tam se za rok vydělá nejvíc peněz. S trdlem jsem začínal v červenci, a to už byla místa na tradičních trzích obsazená. Volno bylo na novém trhu v Brně u Vaňkovky, kde jsem se dohodnul, postavil stánek, ale nechodili tam žádní zákazníci. Přitom nájem byl stejný jako v Brně na Svoboďáku (nejživější brněnské náměstí – pozn. red.), který byl v rámci trhů plný lidí. Nevydělal jsem nic a v lednu jsem řešil, z čeho doplatím nájem.

A jak to dopadlo?

Potřeboval jsem už něco vydělat, tak jsem stánek z trhů přesunul před brněnské obchodní centrum Futurum a tam to začalo dělat velmi dobrá čísla. Následoval druhý stánek u obchodního centra Olympie, kde to také fungovalo, a tak se ukázalo, že je v Brně zájem o trdelníky celoročně, a nejedná se pouze o pouťové či festivalové zboží.

Začal jste vydělávat. Co jste dělal se ziskem?

Vydělané peníze jsem reinvestoval do dalších stánků a prodejen a celé to začalo růst.

Kdy se zrodila fanšíza?

To vzniklo z dalšího maléru. Bylo mi dvacet, když jsem začínal, a neuměl jsem dobře řídit lidi, přitom prodejen už bylo dvacet, možná třicet. Tam se točily tři stovky brigádnic a začaly tlačit na růst výplat. Jinak, že skončí. Já tomu nevěřil, špatně to odkomunikoval a ony opravdu skončily. Prodejny zůstaly zavřené a my začali řešit co dál, protože nájmy běžely, ale negenerovaly žádné výnosy. V tu chvíli přišli lidé, kteří zůstali a přišli s návrhem na franšízu. Neměl jsem co ztratit, tak jsem kývl, ale přišla otázka franšízingového poplatku.

Franšíza se tak postupně stala vaším hlavním byznysmodelem. Trdlokafe je developerem franšíz. Co je základ expanze?

Stejný model a program, který jsme vymysleli pro Trdlokafe, jsme začali aplikovat do dalších projektů v zahraničí. Bylo to z pragmatického důvodu, protože jsme v Česku již neměli dalších potřebných 150 až 200 atraktivních míst na stavbu prodejen, ale zákazníci za námi chodili a chtěli další obchody.

To znamená, že ti, co měli první prodejnu splacenou, chtěli koupit další?

Ano. A my jim říkali. Buď musíte do zahraničí, nebo tady máme nový projekt Bubblify, který jsme spolu s Andreou Fenn a Danem Ryškou spustili. Právě na Bubblify se ukázalo, že to není o trdelníku a kávě, ale o celkovém nastavení firmy a unikátním byznysovém franšízingovém modelu.

Trdlokafe se za deset let výrazně rozrostlo. Z čeho se skupina skládá?

Dneska jsme největší česká retailová firma s českým kapitálem a finančním profilem bez dluhu. To je v retailu unikátní. Provozně jsme ve čtrnácti zemích od Česka po Kalifornii, včetně Británie a řady trhů Evropské unie. Dalšími destinacemi jsou Katar a Dubaj. Máme dohromady deset značek. Nejnovější je Pitstop, což jsou prémiové minimarkety pro turisty, kterému se primárně věnuje také Andrea s Danem.

V loňském roce jste ohlásili nástup do USA. Setkali jste se tam s nějakými problémy?

Tam je zatím všechno na začátku, protože se ukázalo, že v USA je byrokracie ještě mnohem náročnější, než jsme si mysleli. Prodejny tam nestavíme tak rychle, jak jsme chtěli, ale ta první, kterou jsme otevřeli v Los Angeles funguje hezky. Letos provoz omezily obrovské požáry, proto jsme měli i některé dny zavřeno. Tím, že jsme soustředění v LA, tak nám nějaká vytipovaná místa shořela a nemůže se tam stavět. Proto hledáme nová. Evropu ale již vnímáme podobně, jako když jsme byly brněnská firma, která expandovala do Prahy a Ostravy. Rozdíly mezi USA jsou však zásadní. Amerika je hodně byrokratická, v žádné jiné zemi jsme tolik nebojovali například s hygienou jako v Kalifornii.

Radek Klein

Studoval práva na Masarykově univerzitě. V Brně pak otevřel první stánek s trdelníkem. Postupně vybudoval síť prodejen Trdlokafé, které posléze přetvořil ve franšízy a prodává je investorům na klíč. V současnosti franšízové impérium rozšiřuje do dalších zemí světa. Obrat jeho firmy dosáhl dvou miliard korun.

