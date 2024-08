Biohacking: Fytochemikálie aneb soubor pro lidské tělo prospěšných látek

Často se můžeme dočíst o rostlinných látkách nazvaných polyfenoly. Ve velkých množstvích je obsahují takzvané superpotraviny, což je moderní fenomén, který má označovat velmi zdravé přirozené potraviny, které zlepšují zdraví. To bývá potvrzeno vědou i dlouholetými zkušenostmi. Pravda je, že superpotravina je cokoliv, co je přirozeným jídlem pro člověka a co mu dodá mikroživiny jako vitamíny a minerály. Kromě vitamínů a minerálů, což jsou látky akutně nezbytné pro zachování života, existují i další látky, které jsou přítomné zejména v rostlinných potravinách. Nazývají se souhrnným názvem fytochemikálie a jsou stejně tak nezastupitelné při zachování dlouholetého zdraví člověka. Problémem je, že věda ani dnes často nemá zcela jasno, jak řada z nich v našem organismu funguje, jak se metabolizují, či jejich interakce s dalšími látkami ve stravě.

V lidském těle jde totiž o to, že princip fungování interních procesů je zpravidla přímočarý, ale je to fungování v komplexním a mnohostranném systému. Polyfenoly jsou skupinou, která je odborníky – oproti řadě dalších typů fytochemikálií - celkem dobře prozkoumána. Je to tím, že jejich efekt je opravdu patrný, i když se najdou studie, které jejich efekt minimalizují.

To je zase dáno tím, že polyfenoly mohou být málo biologicky dostupné, což ale opět je ovlivněno řadou faktorů. Mezi ty patří, jak je jídlo zpracované, co jíme spolu s jídlem, které je obsahuje, jaký máme střevní mikrobiom a celkově jaké je naše trávení a jak dobře pracují orgány na něm se podílející. Pravdou ale je, že polyfenoly pro nás mohou udělat opravdu mnoho.

Nejvýraznější a nejvíce zastoupenou skupinou polyfenolů v potravinách jsou flavonoidy. V této skupině figuruje řada druhů fytochemikálií, o kterých jsme mohli někdy slyšet. Jedněmi z těch nejznámějších jsou antokyany. To jsou barviva v modrém, červeném a fialovém ovoci a zelenině. Čím intenzívnější toto zbarvení, tím větší koncentrace antokyanů je v plodinách přítomná a tím můžeme více vstřebat a více se ozdravit. Obsahují je zejména tmavé a červené bobuloviny a peckoviny, granátové jablko, červená jablka, červené zelí, červená cibule a lilek.

Kardiovaskulární kondice

Z nyní dostupného výzkumu je známo, že antokyany jsou zejména prospěšné při prevenci kardiovaskulárních chorob a umí pomoci i při již rozvinutém onemocnění. Mají pozitivní vliv na hodnoty a poměr cholesterolu v krvi a krevní tlak. A to již při relativně nízkých dávkách ekvivalentu jedné porce bobulovin jednou týdně, což ale podle výzkumů je i tak u většiny lidí v moderním světě daleko více než průměr. Jako u všech polyfenolů, nevýhodu nižší biologické dostupnosti lze zmírnit dlouhodobou a pravidelnou konzumací, vypadá to totiž, že zde hraje roli kumulativní efekt příjmu těchto zdravých plodin.

Flavanoly, další skupinu polyfenolů, v moderním světě naštěstí konzumujeme celkem často a to ve výrobcích obsahujících kakao, zejména tedy ve formě čokolády. Samozřejmě se tak nestává v mléčné čokoládě a vůbec ne už v bílé. Čím tmavší a hořčeji chutnající čokoláda, tím více flavanolů obsahuje. Bobuloviny, ořechy a černý a zelený čaj je obsahují také.

Na srdce a imunitu

Flavanoly byly experty zkoumány zejména díky jejich efektu na zdraví srdce, ale jako ostatní polyfenoly jsou významné při posilování imunity a snižování zánětu v těle. Těmito mechanismy hrají významnou roli při prevenci vzniku nádorových onemocnění. Polyfenoly totiž obecně snižují oxidační stres, který vzniká v našem organismu i pouze jen tím, že dýcháme a trávíme jídlo.

Mezi flavonoly patří kvercetin, což je nejrozšířenější polyfenol vůbec. Ten vykazuje výrazné protizánětlivé vlastnosti, které pomáhají udržovat zdravé srdce a také vyvažují reakce imunitního systému. To pak má benefit před vznikem autoimunitních onemocnění a alergií. Pokud trpíte na alergie, zvyšte tak konzumaci ideálně syrové červené cibule a jablek. Dobrá zpráva je, že kvercetin je alespoň v malém množství obsažen ve většině ovoce a zeleniny. Stravou, která pravidelně obsahuje jakékoliv potraviny bohaté na polyfenoly, tak můžeme obecně předejít řadě onemocnění.