Z brownfieldu v centru Českých Budějovic bude nová čtvrť. Bydlení zde najdou tisíce lidí
České Budějovice čeká největší urbanistický projekt posledních desetiletí. V centru města, poblíž nádraží, vyroste nová čtvrť pro minimálně 3500 obyvatel. Zabere čtyři hektary, na místě kde dnes sídlí firma potravinářský podnik Viscofan, který se do roku 2028 přestěhuje.
V centru Českých Budějovic vznikne nová čtvrť minimálně pro 3500 obyvatel. Bude stát poblíž nádraží na ploše čtyř hektarů v místech, kde dnes sídlí firma Viscofan. Ta se přesune na letiště v Plané u Českých Budějovic. Cena transakce činí přibližně 600 milionů korun, přičemž ceny pozemků na letišti mají podle odhadu hodnotu 240 milionů korun a zbylou část zaplatí Jihočeský kraj jako majitel letiště ve dvou splátkách. Pozemky v nové bytové čtvrti budou také patřit kraji. Novinářům to ve středu řekli zástupci města, kraje a firmy Viscofan.
Viscofan, jenž vyrábí v Českých Budějovicích umělá střívka pro potravinářský průmysl, plánuje postavit na ploše necelých osmi hektarů na letišti podnik za 1,25 miliardy korun. V nové městské čtvrti u nádraží by kromě bytů mohla být také nová budova Jihočeského divadla a také Dům dětí a mládeže.
„Jedná se o unikátní počin z pohledu urbanismu v republikovém měřítku. Těžko najdete municipalitu, která by v centru města vystavěla něco podobného. Navíc my tímto projektem nezastavujeme žádnou zelenou plochu,“ uvedl jihočeský hejtman a českobudějovický radní Martin Kuba (ODS). Zatím není jasné, komu budou byty v nové čtvrti patřit. Ale podle Kuby se bude zřejmě jednat o mix nájemních a komerčních bytů na prodej, jejichž vybudování zajistí developeři.
Viscofan začne stavět nový provoz v areálu letiště v roce 2026. Předpokládá, že se do nových prostor přesune v pololetí roku 2028. „Strategickou dohodu, kterou jsme realizovali, beru jako velmi výhodnou pro nás i město. Můžeme nyní vystavět nové zázemí, kdy budeme mít dvakrát větší rozlohu. Naším cílem je pak v moderním areálu dosáhnout ročního obratu osm miliard korun a budeme mířit hlavně na zahraniční trh,“ uvedl jednatel Viscofanu Miloslav Kamiš. Dodal, že areál na letišti bude celosvětově nejmodernějším podnikem celého koncernu.
Viscofan přesunem také získá další výhodu. „Jedná se o logistiku, která pro nás bude jednodušší. Denně do našeho areálu jezdí desítky kamionů, které nyní nebudou muset do města. Navíc se dostaneme velmi blízko dálnice D3,“ řekl Kamiš. Současný roční obrat Viscofanu, jenž zaměstnává 600 lidí, se pohybuje od sedmi do 7,5 miliardy korun.
