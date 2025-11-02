Biohacking: Tichý zázrak z Amazonie - Sacha inchi pomáhá srdci, mozku i pokožce
Sacha inchi jsou jedlá exotická semínka, která patří k nejzdravějším potravinám vůbec a řadí se tak do skupiny superpotravin. Pochází z oblasti horní Amazonie, kde byla po staletí základní součástí stravy místních národů. Jejich výživový profil je natolik specifický, že umožňuje pokrýt některé nedostatky moderní stravy, zejména pokud jde o vylepšení poměru esenciálních mastných kyselin.
Jedním z hlavních důvodů, proč si sacha inchi získává pozornost laiků i odborníků, je vysoký obsah alfa-linolenové kyseliny (ALA), rostlinné formy omega-3 mastných kyselin. Je to proto, že ve většině moderních diet výrazně dominují omega-6 tuky, jejichž nadměrný příjem může podporovat zánětlivé procesy v těle. Tato dominanceje jeden z faktorů, které přispívají k chronickému zánětu, hormonální disbalanci, zhoršenému psychickému stavu nebo zvýšené únavě. Sacha inchi obsahuje v porovnání s ostatními rostlinnými zdroji mimořádně vysoký podíl omega-3, 45-50 procent celkového obsahu tuku. Ve výsledku jde o jedno z nejkoncentrovanějších dostupných potravinových forem rostlinných omega-3, což z ní činí vhodný prostředek k doplnění živiny, která modernímu člověku chybí.
Zdraví kostí je téma, které většina lidí začne řešit teprve ve chvíli, kdy se tělo začne ozývat – objeví se bolesti nebo dostaneme diagnózu osteopenie či osteoporózy. Jenže stav kosterního systému je ovlivňován po celý život, protože kosti jsou dynamická tkáň, která neustále reaguje na vnější i vnitřní podmínky. V každém okamžiku v nich probíhá výměna starých buněk za nové. Tento proces nazýváme remodelací a je naprosto klíčový pro zachování pružnosti a síly kostí.
Biohacking: Kosti nejsou kámen. Jak oživit a posílit jejich přirozenou regeneraci
Enjoy
Zdraví kostí je téma, které většina lidí začne řešit teprve ve chvíli, kdy se tělo začne ozývat – objeví se bolesti nebo dostaneme diagnózu osteopenie či osteoporózy. Jenže stav kosterního systému je ovlivňován po celý život, protože kosti jsou dynamická tkáň, která neustále reaguje na vnější i vnitřní podmínky. V každém okamžiku v nich probíhá výměna starých buněk za nové. Tento proces nazýváme remodelací a je naprosto klíčový pro zachování pružnosti a síly kostí.
Pravidelná konzumace semen či vylisovaného oleje sacha inchi může být prospěšná v širokém spektru oblastí. Nejviditelnější jsou účinky spojené s protizánětlivým působením, právě díky vysokému obsahu omega-3. Zánět je v organismu nezbytný jev, který se podílí například na hojení, nicméně ten chronický přispívá k přetrvávající únavě, hormonálním výkyvům, dermatologickým potížím, zvýšené náchylnosti k infekcím a vzniku řady civilizačních nemocí.
Významným benefitem spojeným právě s vysokým protizánětlivým potenciálem sacha inchi je pozitivní vliv na kardiovaskulární systém. Podporuje udržování zdravé hladiny krevních tuků a přispívá ke snížení koncentrace triglyceridů, které bývají jedním z rizikových faktorů rozvoje aterosklerózy. Omega-3 tuky se podílejí rovněž na ochraně endotelu, tedy vnitřní výstelky cév, a napomáhají jeho pružnosti a správné reaktivitě. Tím podporují optimální průtok krve a snižují riziko zánětlivých změn, které mohou vést k tvorbě plátů na cévních stěnách. Stabilizace cholesterolového profilu a zlepšení cévní funkce má ve výsledku příznivý dopad na celkové kardiovaskulární zdraví organismu.
Kreatin se v poslední době stal jedním z nejdiskutovanějších doplňků stravy. Přestože byla suplementace keratinem původně doménou kulturistů, dnes se stává tématem pro mnohem širší skupinu lidí. Od těch, kteří hledají přirozený způsob, jak zvýšit energii, po ty, kteří se zajímají o dlouhověkost, vitalitu a zpomalení kognitivního úpadku.
Biohacking: Kreatin dodává energii a zpomaluje proces stárnutí, ukazují studie
Enjoy
Kreatin se v poslední době stal jedním z nejdiskutovanějších doplňků stravy. Přestože byla suplementace keratinem původně doménou kulturistů, dnes se stává tématem pro mnohem širší skupinu lidí. Od těch, kteří hledají přirozený způsob, jak zvýšit energii, po ty, kteří se zajímají o dlouhověkost, vitalitu a zpomalení kognitivního úpadku.
Dalším významným efektem je působení na pokožku. Omega-3 mastné kyseliny se stávají součástí lipidové vrstvy kůže a přispívají k její pružnosti, hydrataci a schopnosti regenerace. U akné nebo ekzémů může být topické použití sacha inchi prospěšné díky kombinaci protizánětlivého účinku a antioxidační ochrany obsaženého vitaminu E. Také pravidelná vnitřní konzumace oleje podporuje celkovou funkci kožní bariéry.
Významné jsou i účinky sacha inchi na nervový systém. Omega‑3 mastné kyseliny tvoří strukturální součást mozku a jejich dostatek je klíčový pro optimální přenos nervových signálů. Rostlinná forma omega‑3 (ALA) se v těle částečně přeměňuje na biologicky aktivní formy EPA a DHA. Ty jsou pro mozek zásadní- DHA je hlavní stavební složkou neuronů a synaptických membrán, zatímco EPA má protizánětlivý účinek, který ovlivňuje náladu a psychickou odolnost.
Studie ukazují, že nízký příjem těchto mastných kyselin bývá spojen se zhoršenou schopností koncentrace, vyšší únavou a vyšší náchylností k úzkosti či depresi. Přestože přeměna ALA na EPA a DHA je omezená, dlouhodobá konzumace sacha inchi může přispět k lepší kognitivní funkci, stabilnější náladě a vyšší mentální energii, čímž podporuje odolnost vůči stresu a celkovou psychickou pohodu.
Podzim je pro lidský organismus zátěžovým obdobím. Tělo se musí přizpůsobit nižším teplotám, kratším dnům a menšímu množství slunečního světla, což ovlivňuje spánek, náladu i obranyschopnost. Bez snížení zátěže organismu se imunitní systém snadno vyčerpá a zvyšuje se riziko virových infekcí. Základem prevence jsou dostatek spánku, vyvážená strava, pohyb, vitamín D a omezení stresu.
Biohacking: Jak přežít podzim bez kašle a rýmy
Enjoy
Podzim je pro lidský organismus zátěžovým obdobím. Tělo se musí přizpůsobit nižším teplotám, kratším dnům a menšímu množství slunečního světla, což ovlivňuje spánek, náladu i obranyschopnost. Bez snížení zátěže organismu se imunitní systém snadno vyčerpá a zvyšuje se riziko virových infekcí. Základem prevence jsou dostatek spánku, vyvážená strava, pohyb, vitamín D a omezení stresu.
Neméně důležitý je i vliv na střeva a imunitní systém. Polyfenoly obsažené v sacha inchi podporují růst prospěšných střevních bakterií a mají mírně antimikrobiální účinky. Kvalitní tuky zároveň zlepšují vstřebávání vitaminů v nich rozpustných a podporují celkovou integritu střevníhoprostředí. Vzhledem k tomu, že velká část imunitních buněk se nachází právě ve střevě, má podpora střevního mikrobiomu přímý vliv i na odolnost organismu vůči infekcím a chronickým zánětům.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.