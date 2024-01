Fotogalerie: V Olomouci chtějí náplavky jako v Praze. Stavět se začnou letos

Místo jedné velké budovy jich v Olomouci na místě zkrachovalého podniku Milo vznikne hned několik, promění se i dosud nevyužívané okolí Mlýnského potoka.

Reklama

Na břehu dosud opomíjeného Mlýnského potoka podél nákupního centra Galerie Šantovka vznikne nábřeží, které umožní lidem přístup k řece. Návštěvníci tam najdou občerstvení, cyklostezku a místo pro hru s dětmi na souši i ve vodě.

Nábřeží bude součástí chystané městské čtvrti Šantovka Disctrict, kterou na pozemcích vedle Galerie Šantovka plánuje letos začít stavět developerská skupina Redstone podnikatele Richarda Morávka. Předpokládané investiční náklady činí tři miliardy korun.

Podívejte se, jak bude nová čtvrť v Olouci vypadat do následující galerie.

Řeka přinese do Olomouce život

„Olomouc se, stejně jako mnohá další města, od své řeky v historii bohužel odvrátila. Voda ale může výrazně pozvednout kvalitu života obyvatel ve městě, vdechnout jim novou energii i přinést zajímavé možnosti trávení volného času. Nová městská čtvrť je komplexní projekt, který přináší život do dosud opomíjeného území s velkým rozvojovým potenciálem,“ popisuje architekt Martin Krupauer z ateliéru A8000, který úpravu prostoru kolem Mlýnského potoka připravil. Ateliér A8000 se na rozvoji tohoto území podílí s britskou kanceláří StudioN.

Celé pohraničí je vlastně takový brownfield, říká architekt Krupauer Reality Brownfield? To přeci není jen Smíchov. Zanedbané plochy bez využití existují i v mnohem méně atraktivních lokalitách. „Pohraničí je v podstatě jeden velký brownfield. Vtisknout nebo vrátit takovým místům život, to je jiná architektonická disciplína,“ říká Martin Krupauer, majitel a zakladatel architektonického ateliéru A8000, v dalším díle podcastu Realitní Club. Petra Jansová Přečíst článek

Na soutoku s řekou Moravou by také mělo, v souladu s platným územním plánem, vzniknout nové přemostění lávkou pro pěší a cyklisty.

Mezi současnou a novou obchodní galerií vznikne centrální veřejný prostor, ve kterém budou mít lidé přístup k vodě i přes vodní tok. Prostor doplní různorodé aktivity na nábřeží a ve vodě. Návrh počítá například s kavárnou či dětským hřištěm.

Galerie Šantovka stojí na místě zkrachovalého podniku Milo, otevřena byla v roce 2013. Společnost Redstone se ji už před několika lety rozhodla rozšířit. Původní plány počítaly se stavbou čtyřpodlažní přístavby s desítkami obchodů. Projekt nakonec doznal změn.

Místo jedné velké budovy chce nyní společnost Redstone postavit několik menších. Díky tomu vznikne vedle Galerie Šantovka nová ulice, nábřeží i ústřední veřejné prostranství. Hlavní ulice s obchody bude zastřešená.

Češi dobývají Kanadu. Postaví tam stezku v korunách stromů i lanovku končící v oceánu Reality Skupina investorů v čele s podnikatelem Martinem Kulíkem, který stojí mimo jiné za rozvojem Horní Malé Úpy, a předsedou Českého olympijského výboru Jiřím Kejvalem developuje brownfield v Kanadě. Do Nového Skotska přivezla i přední české architekty. Petra Jansová Přečíst článek

Hausbóty v místě bývalého uhelného dolu. Na Sokolovsku vybudují nové, zelené město Enjoy Nové město až pro pět tisíc lidí by do dvaceti let mohlo vzniknout na území bývalé těžební pánve u umělého jezera Medard na Sokolovsku. Vítězný projekt, který zpracovalo architektonické studio A8000, představili zástupci kraje a společností Sokolovská uhelná s Suas Group. Petra Jansová Přečíst článek