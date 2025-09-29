Češi si budu muset zvyknout bydlet v nájmu. Na Západě je to zcela běžné

Nový magazín právě vychází!

V nově zrekonstruovaném Nuselském pivovaru debatovali odborníci o trhu vlastnického a nájemního bydlení, přičemž to druhé nabývá stále více na významu.
Jak se mění trh s nájemním bydlením? Jakou roli v něm hrají digitalizace a etické standardy? A proč je profesionální správa klíčem k důvěře investorů i kvalitnímu životu nájemců?

Taková byla témata kulatého stolu ČTK Connect, v němž vystoupil prezident Asociace nájemního bydlení Jakub Vysocký, zakladatel a majitel developerské společnosti Trigema Marcel Soural, zástupce Penty Real Estate David Kšír a zakladatel a CEO FLET David Bureš. Moderoval Pavel Cyprich.

Hosté pořadu se přišli podělit o zkušenosti z praxe i o vize, kam se segment nájemního bydlení v příštích letech vydá nebo by se vydat mohl. Současně představili, jak mohou spolupracovat developeři, profesionální správci a investoři tak, aby na trh rychleji přicházely nové byty – a aby se nájemní bydlení se stalo plnohodnotnou a perspektivní alternativou k vlastnictví.

Kulisou pořadu se stal rekonstruovaný komplex někdejšího Nuselského pivovaru v Praze, který převedla do podoby celé řady bytových jednotek Penta Real Estate. „Je to jeden z našich největších rezidenčních projektů, které jsme zatím na trh dodali. Je to typický brownfield. Zchátralý pivovar jsme koupili v roce 2017. Dnes je tu téměř 500 bytů, z toho zhruba 100 loftových, velmi unikátních, se spoustou zajímavých prvků jako jsou trámy, klenby, komíny, sloupy a podobně,“ popsal investiční manažer společnosti David Kšír.

Nové byty míří na trh, kde se prodávají i pronajímají pro velkou skupinu klientů. „Jsou to lidé, kteří mají na investice, a proto byty stavíme tak, aby se dobře bydlelo nejenom rodinám a koncovým uživatelům, ale i nájemcům,“ doplnil Kšír.

Co zajímavého v debatě zaznělo: 

Nájemní bydlení se vrací do hry

Podobný projekt má Trigema, je jím Smíchovský lihovar. „Ten bude mít dohromady 550 bytů, asi 4,5 tisíce metrů čtverečních retailových jednotek. Polovinu prodáváme, polovinu si necháváme. Je to o tom, jak ten projekt vnímáme, jak ho chceme uchopit. Je to hodně těžká matematika. V dnešní době vychází ekonomicky pouze prémiové nájemní bydlení. To znamená udělat hezký projekt, a pak ho kvalitně vybavit interiérovým nábytkem,“ zdůraznil zakladatel a majitel developerské společnosti Trigema Marcel Soural.

Experti vnímají nové rozkročení trhy mezi nájemci a investory. „Postupně jsme začali přidávat určité prvky a služby. Přicházejí lidé mezi 40 až 55, kteří chtějí investovat, a lidé mezi dvaceti, pětatřiceti, čtyřiceti maximálně, kteří si chtějí byty pronajímat. Řekněme jako startovací byty pro mladé profesionály. Vidíme, jak se to proměňuje. Rozdíl mezi nájmem a hypotékou je v začátku opravdu podstatný,“ připomněl zakladatel a CEO FLET David Bureš.

Ekonomickou výhodnost a srovnání mezi vlastnickým a nájemním bydlením pečlivě sleduje Asociace nájemního bydlení. „Určitě jsou obrovské rozdíly mezi Prahou a regiony, to je potřeba zdůraznit. Za celou republiku je rozdíl vychýlený ve prospěch nájemního bydlení, ta částka se pohybuje přibližně okolo devíti tisíc korun měsíčně. To znamená, že pokud si spočítáme, kolik stojí splátka hypotéky oproti tomu, kolik se platí za nájem průměrného bytu v ČR, tak je tu výhoda pro nájemní bydlení, třebaže v regionech se rozdíly stírají,“ uvedl prezident asociace Jakub Vysocký.

Ceny nemovitostí se dostaly za posledních deset let v Česku v průměru o sto deset procent výše, v Praze ještě více. Nárůst v evropském průměru je přitom od roku 2015 zhruba padesát procent. „V Evropě za to může vyrovnanost nabídky a poptávky. To tady není, a nabídka kulhá, protože máme zdlouhavé povolovací procesy. To slyší veřejnost pořád, a nic se s tím neděje. Roste to nad rámec inflace, a to není to dobré,“ řekl Marcel Soural z Trigemy.

Obecně platí, že se málo staví. „Byt má standardní životnost 100 let, to znamená, k obnově bytového fondu by se mělo postavit jedno procento bytů ročně. V Praze máme 600 tisíc bytů, jedno procento z toho je šest tisíc. Do Prahy se každý rok přistěhuje asi 10 tisíc nových lidí, a když budeme počítat dva lidi na jednu bytovou jednotku, je tu potřeba dalších pěti tisíc bytů. Tedy šest tisíc plus pět tisíc. Staví se jen šest až sedm tisíc bytů ročně, což je málo. Je to zčásti vina legislativy, zčásti vina vysokých stavebních nákladů, zčásti komplikovanosti celého procesu. Ale je to jeden z faktorů, který tu cenu nemovitostí žene nahoru,“ vypočetl David Kšír z Penta Real Estate.

K tomu se přidává zažitý český „hlad“ po vlastnickém bydlení, přání bydlet ve svém. „Nicméně ve finále jsou tu trhy dva. A oba jsou vlastně jeden, protože je jedno, jestli je bydlení nájemní nebo vlastnické. Nejdřív to bydlení musí vzniknout, a pak se to rozděluje na to, jestli si to koupí člověk, který ho následně pronajímá, nebo v tom sám bude bydlet. A u nás to vzniká pomalu,“ přisadil si Marcel Soural.

Česko se v současnosti posouvá k 25 procentům populace v nájmu. „Ročně přibývá v tomto způsobu bydlení 40 tisíc lidí. Důvody jsou různé, vedou ty ekonomické. Prostě je zde jednoznačná ekonomická výhodnost nájemního bydlení,“ zdůraznil Jakub Vysocký.

V diskusi, kterou jsme vysílali živě na YouTube a dalších zpravodajských kanálech, dále zaznělo:

  • vliv domácí výše úrokových sazeb u hypoték na stav trhu s bydlením;
  • stoupající počet mimopražských zájemců o investování do bytů v hlavním městě;
  • faktor dopravní dostupnosti a parkování;
  • způsoby výpočtu cen nájemného;
  • prototyp správného nájemce;
  • státní program na podporu dostupného bydlení.

Celá debata je k dispozici ZDE.

Závěrečná doporučení se týkala obav mladé generace, že na vlastní bydlení nikdy nedosáhne. „Lidé s průměrným příjmem opravdu nebudou schopni dosáhnout na vlastní bydlení v Praze,“ připustil David Kšír z Penta Real Estate. A pokračoval: „Zároveň si nemyslím, že je to konec světa. Česko se tím posouvá více na Západ, řekněme do té vyspělé části, kde je zcela normální, že větší část populace bydlí v nájmu. Třeba v Německu je to 50 procent lidí, ve Švýcarsku ještě více. U nás je to procento zatím stále nízké, a řekl bych, že je to dané tou privatizací. První generace těch vlastníků, kteří v ní byty nabyli, tak je stále vlastní, a předávala dětem tu myšlenku. Ale ten trh roste, a bohužel nedostupností bydlení a vyššími cenami se to urychlilo.“

Určitý recept nabízí proces digitalizace. „My jsme začali, a pár takových obchodů máme za sebou. Přijdete na naše stránky, najdete si na webu, jestli tam máte dostatek informací. Pokud ano, nemusíte chodit k nám do kanceláře: kliknete si, sjednáte si rezervační smlouvu o pronájmu, a byt je váš. Legislativa ještě neumožňuje sjednávat online smlouvu o smlouvě budoucí, ale to se postupně bude překlápět. Celý ten proces může jet opravdu 'po drátech' a může se zrychlit,“ uzavřel zakladatel a majitel developerské společnosti Trigema Marcel Soural.

Živě: O perspektivě nájemního bydlení. Jak to vidí developeři

Pivovar Budějovický Budvar se chystá investovat do rozvoje areálu v Českých Budějovicích přes 800 milionů korun. Do roku 2030 by mělo vzniknout nové návštěvnické centrum a parkovací dům pro 300 aut. Vyplývá to z architektonické studie, která vzešla z mezinárodní soutěže vyhlášené v roce 2024.

Projekt se nazývá Pivovar otevřený a zelený, cílem je zmodernizovat areál a více ho otevřít návštěvníkům, řekl ředitel národního podniku Petr Dvořák. Memorandum o spolupráci při rozvoji pivovaru a jeho okolí podepsal Dvořák se zástupci ministerstva zemědělství, Jihočeským krajem a městem. Investorem je pivovar, stát nic nefinancuje. Podporou může být například nižší odvod do státní pokladny, řekl ministr zemědělství Marek Výborný. Letošní odvod je 500 milionů korun. Budvaru loni stoupl čistý zisk na 361 milionů korun.

Jak se váří pivo v národním pivovaru

"Cílem celého projektu je kromě rozšiřování potřeb pro výrobu, pivovar otevřít více tak, aby nebyl jenom za zdmi, zazelenit, abychom ukázali, že i moderní provozy nemusí být jenom změť panelů a hal, ale můžou tady být i vzrostlé stromy," řekl Dvořák. Stoupnout by měl také počet zákazníků. Areál by mělo navštěvovat ročně až 200 tisíc lidí, loni to bylo zhruba 60 tisíc turistů. Další desítky tisíc lidí by mohly využívat volně přístupnou pivovarskou zahradu. Návštěvníci budou moci využít průvodce nebo si areál projít sami po lávkách a nenarušit tak provoz.

Do mezinárodní architektonické soutěže se přihlásilo 34 ateliérů z Česka i zahraničí. Odborná porota složená z architektů a zástupců pivovaru vybrala sedm finalistů, kteří ve dvou kolech představili své návrhy. Zvítězila pařížsko-brněnská spolupráce MUOTO sarl + PEER COLLECTIVE. Jejich návrh také počítá s rekonstrukcí historické sladovny, úpravou fasády varny i krajinářským řešením veřejného prostoru v okolí pivovaru. Součástí bude napojení na cyklostezky města.

Současný prosklený modrý vchod s recepcí se zruší. Místo něho vznikne nová budova, ve které bude návštěvnické centrum, restaurace, parkovací dům. Vedle bude pivovarská zahrada, která bude volně přístupná z ulice.

Budvar s architekty letos podepsal smlouvu o budoucí spolupráci a do konce roku bude hotová celková architektonická studie. Výstavba bude v etapách. Do roku 2028, kdy České Budějovice budou evropským hlavním městem kultury, by měla být hotová první etapa. "Co bude její součástí, to si ještě budeme muset potvrdit podle realizovatelnosti," řekl Dvořák. Zbytek bude kolem roku 2030.

Budějovický Budvar měl loni čistý zisk 361 milionů korun, oproti roku 2023 byl o 22,9 procenta vyšší. Tržby z prodeje výrobků a služeb meziročně stouply o 8,58 procenta na rekordních 3,67 miliardy korun. Pivovar měl loni také rekordní výstav, uvařil 1,928 milionu hektolitrů piva, což je meziroční zvýšení o 3,36 procenta. Vyplývá to z výroční zprávy.

