Tichý lov na Václaváku: Koh-i-noor získal secesní palác, Pytloun obří hotel
Čeští investoři získali dvě klíčové budovy na Václavském náměstí a odborníci mluví o začátku nové vlny, která může přepsat vlastnickou mapu centra města.
Hned dvě velké transakce, obě vedené českými investory, zásadně přeskupují vlastnickou strukturu v nejhodnotnější části Prahy, na Václavském náměstí. Holding Koh-i-noor koupil secesní palác číslo 40 a hotelová skupina Pytloun Hotels získává budovu číslo 33, kde vznikne nový pětihvězdičkový hotel.
Mění se ale i tržní dynamika. Zahraniční fondy ustupují, zatímco domácí kapitál posiluje své pozice. Podle odborníků to může být začátek nové investiční vlny, která redefinuje nejen Václavské náměstí, ale i širší centrum města.
„V letošním roce jsme byli svědky celé řady významných transakcí. Až na výjimky nakupují české subjekty a jsem ráda, že tomu tak je. Český kapitál za posledních 30 let mnoho vybudoval, a proto je dobře, že naše vzácné a historické stavby zůstávají v českých rukou,“ uvedla Zdenka Klapalová ze společnosti Knight Frank, která v transakci zastupovala stranu prodávajícího, rodinný fond firem Mikov a Narex Bystřice.
Ukazuje se síla českého kapitálu
Akvizice se odehrála mimo hledáček trhu a bez veřejné nabídky. Koh-i-noor tak získal jednu z nejvýraznějších secesních staveb v Praze, palác Václavské náměstí 40, známý jako Šupichovy domy či Ledový palác. Budovu prodal rodinný fond firem Mikov a Narex Bystřice, které díky transakci uvolní kapitál na modernizaci a robotizaci svých českých výrobních závodů.
Pro Koh-i-noor jde o logické pokračování dlouhodobé strategie. Realitní portfolio skupiny se postupně rozšiřuje a palác na Václavském náměstí se stane novou pražskou centrálou holdingu. Objekt, označovaný jako trofejní nemovitost, je dnes plně pronajatý a díky své poloze i stavu nabízí stabilní výnos. Cena transakce nebyla zveřejněna. „Na pomyslném poli nemovitostí je aktuální transakce největší, jakou jsme kdy zrealizovali, nicméně její konkrétní výši nebudeme komentovat,“ uvedl k transakci tiskový mluvčí holdingu Koh-i-noor Jan Kubát.
Síť Pytloun Hotels rozšiřuje své působení v centru Prahy o další prestižní adresu. Společnost oznámila podpis smlouvy o koupi budovy na Václavském náměstí č. 33, kde vznikne luxusní pětihvězdičkový hotel The Home by Pytloun Hotels. Na ploše 15 tisíc metrů čtverečních nabídne 220 pokojů a rozšíří portfolio prémiových ubytovacích zařízení této ryze české hotelové značky. Otevření je plánováno na rok 2027 a projekt přinese do centra metropole přibližně 150 nových pracovních míst.
Václavák přivítá nouvou pětihvězdu
Druhý významný obchod týkající se Václavského náměstí přichází z hotelového segmentu. Pytloun Hotels koupili budovu Václavské náměstí 33 od ALCA Group a plánují zde otevřít nový pětihvězdičkový koncept The Home by Pytloun Hotels. Na 15 tisících metrech čtverečních vznikne 220 pokojů, designový interiér a služby cílené na vyšší segment turistického i obchodního cestování. Otevření je plánováno na rok 2027.
Financování proběhlo kombinací vlastních zdrojů Lukáše Pytlouna a úvěru Trinity Bank. Cena transakce sice nebyla zveřejněna, ale podle trhu jde o jednu z největších hotelových investic posledních let.
V centru pozornosti se ocitá také další významná stavba na Václavském náměstí, Hotel Juliš na čísle 22. Ten představuje jeden z nejzajímavějších příkladů, jak se historické pražské nemovitosti přizpůsobují novým investičním trendům. Budova, která dlouho patřila do portfolia S Immo / CPI Property Group, v roce 2024 změnila vlastníka a přešla do rukou českého investora. Už o rok později se dostala opět do médií. V červnu 2025 byla podle informací Novinky.cz část apartmánů v domě nabídnuta k prodeji jako samostatné bytové jednotky. Jde o krok běžný ve světě prémiového realitního trhu, na Václavském náměstí však zatím spíše výjimečný.
Většinový majitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz.
