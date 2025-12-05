Nový magazín právě vychází!

Tichý lov na Václaváku: Koh-i-noor získal secesní palác, Pytloun obří hotel

Holding Koh-i-noor koupil secesní palác na Václavském náměstí.
Užito se svolením Koh-i-noor
Petra Nehasilová
Čeští investoři získali dvě klíčové budovy na Václavském náměstí a odborníci mluví o začátku nové vlny, která může přepsat vlastnickou mapu centra města.

Hned dvě velké transakce, obě vedené českými investory, zásadně přeskupují vlastnickou strukturu v nejhodnotnější části Prahy, na Václavském náměstí. Holding Koh-i-noor koupil secesní palác číslo 40 a hotelová skupina Pytloun Hotels získává budovu číslo 33, kde vznikne nový pětihvězdičkový hotel.

Mění se ale i tržní dynamika. Zahraniční fondy ustupují, zatímco domácí kapitál posiluje své pozice. Podle odborníků to může být začátek nové investiční vlny, která redefinuje nejen Václavské náměstí, ale i širší centrum města.

„V letošním roce jsme byli svědky celé řady významných transakcí. Až na výjimky nakupují české subjekty a jsem ráda, že tomu tak je. Český kapitál za posledních 30 let mnoho vybudoval, a proto je dobře, že naše vzácné a historické stavby zůstávají v českých rukou,“ uvedla Zdenka Klapalová ze společnosti Knight Frank, která v transakci zastupovala stranu prodávajícího, rodinný fond firem Mikov a Narex Bystřice.

Ukazuje se síla českého kapitálu

Akvizice se odehrála mimo hledáček trhu a bez veřejné nabídky. Koh-i-noor tak získal jednu z nejvýraznějších secesních staveb v Praze, palác Václavské náměstí 40, známý jako Šupichovy domy či Ledový palác. Budovu prodal rodinný fond firem Mikov a Narex Bystřice, které díky transakci uvolní kapitál na modernizaci a robotizaci svých českých výrobních závodů.

Pro Koh-i-noor jde o logické pokračování dlouhodobé strategie. Realitní portfolio skupiny se postupně rozšiřuje a palác na Václavském náměstí se stane novou pražskou centrálou holdingu. Objekt, označovaný jako trofejní nemovitost, je dnes plně pronajatý a díky své poloze i stavu nabízí stabilní výnos. Cena transakce nebyla zveřejněna. „Na pomyslném poli nemovitostí je aktuální transakce největší, jakou jsme kdy zrealizovali, nicméně její konkrétní výši nebudeme komentovat,“ uvedl k transakci tiskový mluvčí holdingu Koh-i-noor Jan Kubát.

Václavák přivítá nouvou pětihvězdu

Druhý významný obchod týkající se Václavského náměstí přichází z hotelového segmentu. Pytloun Hotels koupili budovu Václavské náměstí 33 od ALCA Group a plánují zde otevřít nový pětihvězdičkový koncept The Home by Pytloun Hotels. Na 15 tisících metrech čtverečních vznikne 220 pokojů, designový interiér a služby cílené na vyšší segment turistického i obchodního cestování. Otevření je plánováno na rok 2027.

Financování proběhlo kombinací vlastních zdrojů Lukáše Pytlouna a úvěru Trinity Bank. Cena transakce sice nebyla zveřejněna, ale podle trhu jde o jednu z největších hotelových investic posledních let.

V centru pozornosti se ocitá také další významná stavba na Václavském náměstí, Hotel Juliš na čísle 22. Ten představuje jeden z nejzajímavějších příkladů, jak se historické pražské nemovitosti přizpůsobují novým investičním trendům. Budova, která dlouho patřila do portfolia S Immo / CPI Property Group, v roce 2024 změnila vlastníka a přešla do rukou českého investora. Už o rok později se dostala opět do médií. V červnu 2025 byla podle informací Novinky.cz část apartmánů v domě nabídnuta k prodeji jako samostatné bytové jednotky. Jde o krok běžný ve světě prémiového realitního trhu, na Václavském náměstí však zatím spíše výjimečný.

Většinový majitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz.

Brno roste. A Praha hledá směr

Plnohodnotné firemní město

Musk se tak ze Snailbrooku chystá vybudovat plnohodnotné firemní město. Podle korespondence mezi Muskovými manažery a městskými a státními úředníky, kterou získala agentura Bloomberg, se připravuje výstavba více než 20 domů pro zaměstnance a k tomu vědecké centrum, tělocvičny a další zařízení.

Musk od roku 2020 přesouvá své firmy z Kalifornie do Texasu. Důvodem jsou nižší daně, méně regulací a dostupnost pozemků. Zastánci projektu mluví o Snailbrooku jako o komunitě, kde budou zaměstnanci bydlet blízko práce, za relativně dostupné nájemné, s výhodami blízkosti služeb a infrastruktury.

Snailbrook tak představuje projekt města budoucnosti pod dohledem korporací. Reálný výsledek je však zatím omezený a mnohé části projektu jsou stále ve fázi plánování nebo výstavby, uvádí agentura Bloomberg.

