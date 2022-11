Kanceláře a haly už jen zeleně. Banky zvýhodní jejich financování

Udržitelnost komerční výstavby se dere do popředí zájmu evropských bank. Investor díky jejich splnění může dosáhnout na výhodnější podmínky úvěru a naopak kvůli jejich nesplnění může dojít až k zamítnutí úvěru.

Nárůst významu udržitelného financování potvrdili bankéři ve všech státech, které se zúčatnily průzkumu. Hlavním akcelerátorem tohoto trendu je dopad legislativy Evropské unie. Vyplývá to z průzkumu KPMG Property Lending Barometer, do kterého se zapojili zástupci více než 40 bank z deseti zemí regionu CEE.

Zavedení kritérií ESG pro hodnocení úvěrů na financování nemovitostí potvrdilo v průzkumu téměř 70 procent bankéřů. Schválení bankovní strategie ESG pro financování nemovitostí pak potvrdilo 65 procent respondentů. Nejdál jsou v tomto ohledu české, maďarské a polské banky. Naopak v Chorvatsku a Rumunsku více než polovina oslovených bank strategii ESG pro financování nemovitostí zatím nepřijala.

Udržitelnost je klíčová

Udržitelnost výstavby hraje natolik klíčovou roli, že nesplnění kritérií může dokonce vést k zamítnutím žádostí o úvěr. S tím se setkalo sedm procent respondentů z bank používajících interní hodnotící kritéria pro ESG.

Měřítky udržitelnosti jsou certifikáty jako je BREEAM, LEED, WELL, či GRESB, ty využívá zhruba třetina bank. Další si vytvořily speciální dotazníky. V Česku jsou velice využívané i energetické štítky.

Chybí zkušenosti s produktem zaměřeným na udržitelné financování

Přibližně polovina dotázaných bankéřů uvedla, že připravují nebo již mají speciální produkt zaměřený na udržitelné financování. Projektům splňujícím kritéria ESG jsou tak schopni nabídnout nižší úrokovou marži, případně delší dobu splatnosti úvěru nebo nižší míru amortizace. Na druhou stranu existuje zatím velice málo praktických zkušeností s poskytováním těchto speciálních produktů.

„Většina oslovených českých bankéřů o zavedení tohoto speciálního produktu zatím neuvažuje. Splnění kritérií ESG považuje spíše za jednu ze základních podmínek pro poskytnutí úvěru vůbec. Obdobně jsou na tom jejich kolegové v Polsku a na Slovensku,“ uzavřel Pavel Dolák, koordinátor průzkumu z KPMG Česká republika.

